Washington si rivolge alla rete finanziaria di Hezbollah

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Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì 20 agosto una nuova sanzione offensiva contro le reti collegate all’Iran, mirando a un totale di 21 persone e 16 società secondo l’annuncio trasmesso a Beirut. La componente Hezbollah identifica dieci uomini e donne accusati di contrabbando di denaro sui voli commerciali tra Libano, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Iran. Washington dice che questa rete potrebbe arrivare a centinaia di milioni di dollari. Allo stesso tempo, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri dimise a Hezbollah come parte del suo rapporto con la Forza della Guardia Rivoluzionaria Al-Quds, sostenendo che l’organizzazione iraniana intervenga direttamente nelle sue operazioni e decisioni politiche.

La nuova decisione degli Stati Uniti si applica meno a un’impresa isolata o a un finanziatore che a una catena di soldi. Secondo il Tesoro, gli uffici di cambio stranieri in Turchia, le società frontaliere, i conti bancari e soprattutto i trasportatori che viaggiano su compagnie aeree commerciali avrebbero permesso di spostare i contanti tra diversi paesi prima del loro arrivo in Libano.

Washington nomina dieci persone in questa rete:Yunus Alper Yilmaz, Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci e Emrah Ayaz.

Il meccanismo descritto dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri, o dall’OCCA, permetterebbe a Hezbollah di ottenere valute al di fuori del sistema finanziario formale e di aggirare sanzioni che limitano il suo accesso alle banche internazionali. L’amministrazione degli Stati Uniti collega anche questa rete ad un ex ufficiale finanziario della Forza Al-Quds, Behnam Shahriyari, che ora è deceduto.

Questa decisione viene come Washington cerca di aumentare la pressione finanziaria sull’Iran e le sue organizzazioni alleate nella regione. Nel caso libanese, pone in prima linea una domanda che è diventata centrale dal crollo bancario del 2019: la massiccia circolazione di denaro al di fuori del sistema bancario tradizionale.

Dieci convogliatori sospetti tra quattro paesi

Il personaggio presentato come centrale in Hezbollah èYunus Alper YilmazUn uomo d’affari turco. Il Tesoro degli Stati Uniti lo accusa di guidare la rete di trasportatori responsabili del trasporto di denaro tra diversi paesi della regione e del Libano.

Secondo OFAC, Yilmaz ha usato alcuni uffici di cambio stranieri con sede in Turchia come facciate per le sue operazioni. Ha inoltre fornito alle aziende frontali e conti bancari per i trasferimenti relativi alla Forza Al-Quds.

Washington poi identificaHalil Ibrahim KacmazeOnder Dedecome due soci Yilmaz. In particolare, hanno riferito recuperato contanti da bureaux de change prima del loro trasferimento.

Vasfi Akyuzsarebbe stato più logistico. Il Tesoro lo accusa di coordinare il movimento dei trasportatori partecipando a determinate operazioni di trasporto.

Altre sei persone completano la lista:Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci e Emrah AyazSecondo le accuse americane, portarono denaro a Hezbollah sui voli commerciali per il Libano.

Queste sono le accuse fatte dall’amministrazione degli Stati Uniti con sanzioni amministrative. Non dovrebbero essere presentati come sentenze di tribunale.

Voli commerciali per spostare denaro

La procedura descritta da Washington è uno degli aspetti più sensibili dell’annuncio. La rete ha riferito utilizzato i trasportatori che viaggiano come passeggeri sui voli commerciali che colleganolibano, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Iran.

OFAC stima che questa organizzazione potrebbe muoversi fino a centinaia di milioni di dollari tra queste diverse giurisdizioni.

L’uso delle specie risponderebbe ad un particolare vincolo. Le sanzioni statunitensi complicano gravemente l’uso del sistema bancario internazionale da parte di persone e strutture associate a Hezbollah o alla Forza Al-Quds. Le banche che si occupano di transazioni in dollari includono l’esposizione al sistema finanziario statunitense e possono affrontare sanzioni quando facilitano determinate transazioni con persone designate.

Il trasporto fisico di valuta permette di aggirare alcuni di questi controlli. Il denaro non passa necessariamente attraverso un bonifico bancario internazionale identificabile. Può essere spostato fisicamente e poi reintrodotto in diversi circuiti da uffici di cambio, società o altri intermediari.

Tuttavia, questo metodo ha un vincolo logistico: spostare somme molto grandi richiede una moltiplicazione di trasporti, trasportatori e punti di raccolta.

E’ l’infrastruttura umana che dice Washington sta puntando giovedi’.

Perché Turchia e gli Emirati appaiono nella rete

Anche la geografia descritta dal Tesoro degli Stati Uniti è significativa. La rete non opera solo tra Iran e Libano. Esso utilizzerebbe le fasi in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti.

Nel caso turco, Washington accusa direttamente Yilmaz di utilizzare uffici di cambio locali e strutture commerciali e bancarie. La Turchia è un importante centro di trasporto tra il Medio Oriente e l’Europa, con una fitta rete aerea a Beirut e diversi capitali regionali.

Gli Emirati hanno una funzione diversa nei canali commerciali regionali. Dubai è da tempo una piattaforma per il commercio, la riesportazione, lo scambio e i servizi finanziari tra l’Iran e il resto del mondo. Questa importanza economica spiega perché le reti iraniane che cercano di aggirare le sanzioni statunitensi appaiono regolarmente nelle denominazioni OFAC.

Tuttavia, portare questi paesi in una rete sanzionata non significa che i loro governi siano coinvolti nelle operazioni descritte. Gli oneri statunitensi mirano a individui, aziende o intermediari che utilizzano i loro territori e le infrastrutture.

Questa distinzione è essenziale, soprattutto in un momento in cui la Turchia e gli Emirati svolgono un ruolo diplomatico ed economico crescente sulle questioni libanesi.

La rete sarebbe tornata a Behnam Shahriyari

Il Tesoro collega il regime sanzionato alBenam Shahriyari, presentato come ex ufficiale finanziario della Guardia Rivoluzionaria iraniana Al-Quds Force.

Shahriyari, ormai deceduto, era già stato identificato da diversi anni da Washington come uno dei giocatori nei meccanismi finanziari utilizzati per sostenere le organizzazioni alleate di Teheran.

Secondo l’amministrazione degli Stati Uniti, la rete mirata il giovedì era stato precedentemente associato con lui. Questa connessione è importante nella lettura del caso di Washington: i dieci trasportatori non costituirebbero una semplice rete di trasporto privato in contanti, ma una delle estensioni di un’infrastruttura finanziaria collegata alla Forza Al-Quds.

Il Tesoro ricorda che i meccanismi utilizzati per finanziare Hezbollah non sono basati su un unico metodo. Washington cita il commercio illegale del petrolio, le operazioni marittime illegali, le vendite di materie prime, le aziende frontali e il trasporto fisico di contanti.

Nella valutazione del rischio nazionale pubblicata nel 2026, il Tesoro stima più in generale che Hizbullah mantiene diverse fonti di reddito. Secondo Washington, il movimento riceve un sostegno finanziario iraniano, basandosi su attività commerciali, donatori, reti internazionali e intermediari finanziari.

Il trasporto delle specie è quindi parte di un sistema molto più ampio.

Cos’è esattamente la Forza Al-Quds?

TheForza Al-Quds, o IRGC-QF secondo il suo acronimo inglese, è il ramo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica principalmente responsabile delle operazioni esterne.

Le Guardie Rivoluzionarie stesse formano un’istituzione militare e politica-economica separata dall’esercito regolare iraniano. Creati dopo la Rivoluzione Islamica del 1979, hanno gradualmente guadagnato un peso importante nell’apparato militare, di sicurezza ed economico della Repubblica Islamica.

La Forza Al-Quds è responsabile delle relazioni operative con vari partner e gruppi armati sostenuti da Teheran all’estero.

Gli Stati Uniti sono stati una delle entità sanzionate per il terrorismo nel 2007, compreso il suo sostegno per Hezbollah e altre organizzazioni. Washington ha poi aggiunto le Guardie Rivoluzionarie alla sua lista di organizzazioni terroristiche straniere nel 2019.

Questa qualifica è soggetta alla legislazione statunitense. Al contrario, l’Iran considera le Guardie Rivoluzionarie come una componente ufficiale delle sue forze armate.

È il legame tra la Forza Al-Quds e Hezbollah che Washington rafforza legalmente con la sua decisione del 20 agosto.

Perché Washington « regna » Hezbollah

Il termine può portare alla confusione. Gli Stati Uniti non hanno appena scoperto Hezbollah o messo sotto sanzioni per la prima volta.

Washington ha posto Hezbollah nella lista degli Stati UnitiOrganizzazioni terroristiche straniereorganizzazioni terroristiche straniere, dal8 ottobre 1997. Il Dipartimento di Stato designato anche nel 2001 comeTerrorismo globale appositamente progettato, o SDGT, ai sensi dell’ordine esecutivo 13224.

La decisione del 20 agosto aggiunge una base aggiuntiva.

Ora sta ridisegnando Hezbollah sotto l’ordine esecutivo modificato 13224, considerando il movimento comedetenuto, controllato o diretto da o agire per conto della Forza Al-Quds.

Per giustificare questa qualifica, il Tesoro degli Stati Uniti avanza due elementi. Egli sostiene che la Forza Al-Quds coordina Hezbollah attacca e interviene profondamente nella direzione delle sue decisioni politiche.

Questa dichiarazione ha una portata che va oltre la questione finanziaria da sola. Washington legalizza la sua lettura del rapporto tra Hezbollah e Teheran: il movimento libanese non è solo considerato come un beneficiario del sostegno iraniano, ma come un’organizzazione sotto la direzione o il controllo della Forza Al-Quds ai sensi del regime delle sanzioni americane.

Questa qualifica è contestata da Hezbollah, che rivendica l’identità libanese e il processo decisionale, assumendo la sua alleanza strategica con l’Iran.

OFAC, l’amministrazione che può tagliare l’accesso al dollaro

L’attore principale di questa decisione èUfficio di controllo dei beni esteri, meglio conosciuto dal suo acronimo OFAC. Questa amministrazione dipende dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Il suo potere non risiede nell’arresto di persone sanzionate. Si basa sull’accesso al sistema finanziario statunitense.

Quando una persona è designata, i suoi interessi di proprietà e di proprietà situati negli Stati Uniti o detenuti da persone americane devono essere bloccati. I cittadini e le imprese degli Stati Uniti non possono più impegnarsi in operazioni con cittadini o imprese statunitensi a meno che non siano autorizzate o esentate.

Il campo di applicazione sta diventando internazionale a causa del ruolo del dollaro USA e banche nei pagamenti globali.

Una banca straniera che effettua consapevolmente alcune operazioni importanti per una persona designata può stessa esporre a sanzioni secondarie. In particolare, l’OFS può limitare il suo accesso ai conti corrispondenti negli Stati Uniti.

Questa minaccia spinge le istituzioni finanziarie internazionali ad esercitare vigilanza che è spesso superiore ai soli divieti legali degli Stati Uniti.

Per una rete alla ricerca di dollari o altre valute convertibili, l’effetto può essere notevole.

Quali sanzioni cambiano per le dieci persone

Le dieci persone nominate giovedì vedono i loro possibili beni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti bloccati.

La regola si estende anche alle imprese che possiedono direttamente o indirettamente fino al livello50 % o piùindividualmente o collettivamente con altre persone sanzionate.

Le transazioni che coinvolgono i loro interessi di proprietà o di proprietà sono generalmente proibite per le persone americane.

Tuttavia, l’effetto più significativo può apparire al di fuori degli Stati Uniti. Le banche, le società di cambio, le società di trasporto e altri partner stranieri possono decidere di cessare qualsiasi rapporto con una persona sanzionata al fine di evitare l’esposizione al sistema statunitense.

Il Fondo di Entrate Consolidato nota inoltre che le sanzioni secondarie possono influire su alcuni istituti finanziari esteri che facilitano operazioni significative per le persone designate.

L’obiettivo è quindi di rendere il funzionamento della rete molto più costoso, anche quando non utilizza direttamente una banca americana.

Libano affronta il problema dell’economia di cassa

L’annuncio degli Stati Uniti è particolarmente sensibile al Libano. Dal crollo del settore bancario nel 2019, l’economia si è spostata in gran parte verso i pagamenti in contanti.

Ciò facilita le transazioni giornaliere in un paese in cui la fiducia nelle banche è crollata. Esso complica anche la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento illegale e il trasporto di valuta transfrontaliera.

Il Tesoro degli Stati Uniti ritiene che Hezbollah utilizza questa funzione per spostare i fondi al di fuori delle banche convenzionali.

Il problema riguarda direttamente i controlli alle frontiere e l’aeroporto internazionale Rafic Hariri. Le autorità libanesi avevano già rafforzato le ispezioni di alcuni viaggiatori a seguito di accuse sull’uso di voli civili per trasferire denaro iraniano.

Entro il febbraio 2025, i collegamenti diretti tra Teheran e Beirut erano stati sospesi in un contesto di elevate pressioni di sicurezza. Le accuse israeliane hanno già coinvolto il trasporto di specie iraniana a Hezbollah via aerea.

La nuova descrizione americana suggerisce un sistema più diffuso: quando la strada diretta è complicata, il denaro può, secondo Washington, transitare attraverso altri paesi e essere trasportato da diversi trasportatori.

Nuova pressione sui circuiti finanziari libanesi

Per Beirut, le conseguenze sono più di 10 persone.

Il Libano sta attualmente cercando di ripristinare le sue relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali, ristrutturare il proprio settore bancario e migliorare i meccanismi per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento illecito. In questo contesto, qualsiasi accusa statunitense di centinaia di milioni di dollari che attraversano il paese aumenta la pressione sulle autorità di vigilanza.

Le banche libanesi hanno già fortemente ridotto i loro rapporti con individui e società sanzionate al fine di preservare il loro accesso al dollaro e alle banche straniere corrispondenti.

La sfida si sta quindi spostando verso canali non bancari: società di scambio, trasferimenti informali, società di cassa fisicamente trasportate e imprese commerciali che possono agire come intermediari.

La decisione degli Stati Uniti del 20 agosto specifica che Washington intende concentrare le sue sanzioni più su questa infrastruttura.

Interviene anche come autorità libanesi discutono del monopolio delle armi e del futuro ruolo di Hezbollah. Le sanzioni aggiungono una dimensione finanziaria a questa pressione politica e militare.

Il prossimo indicatore sarà meno il numero di nomi aggiunti agli Stati Uniti elenchi che la capacità delle autorità in Turchia, Emirati Arabi Uniti e Libano di identificare i circuiti descritti da Washington. Se gli uffici di cambio, i conti, le società frontali e i trasportatori sono efficacemente neutralizzati, Hezbollah dovrà trovare altre rotte per inviare in Libano le valute che il Tesoro sostiene provengono dall’infrastruttura finanziaria iraniana.