Due workshop regionali AUF sulla mediazione a Cipro

- Advertisement -

37

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Beirut, 28 settembre 2026– Dal 21 al 25 settembre 2026, AUF Middle East, il Ministero degli Affari Esteri di Cipro e Cipro Aid, in collaborazione con il Centro di Mediazione Professionale dell’Università di San Giuseppe di Beirut, ha organizzato, a Nicosia, due workshop regionali sulle tecniche di mediazione, riunindo 48 insegnanti e leader accademici da 43 università membri dell’UF da 12 paesi: Cipro, Gibuti, Egitto, Etiopia, Iraq, Giordania, Libano, Palestina (Banca occidentale e Gaza), Arabia Sauditarabia Saudita).

La partecipazione libanese è stata particolarmente importante, con insegnanti e leader accademici di otto università membri dell’AUF in Libano: l’Università dello Spirito Santo di Kaslik, l’Università libanese, l’Università Araba di Beirut, l’Università della Saggezza, l’Università della Madonna di Louaizé (NDU), l’Università della Scienza e dell’Arte in Libano (USAL), l’Università islamica del Libano e l’Università di San Giuseppe di Beirut.

Due workshop per rafforzare le competenze di mediazione

I campus universitari affrontano diverse forme di tensione, soprattutto nelle zone di conflitto. Lo sviluppo di una cultura del dialogo, della comunicazione positiva e della mediazione è una leva per promuovere ambienti accademici favorevoli alla cooperazione, alla pace e alla stabilità.

I due workshop fanno parte di questa dinamica e mirano a rafforzare le competenze degli insegnanti e dei leader accademici delle università membri dell’AUF nella regione del Medio Oriente.

« Abilità di meditazione: leadership, empatia e negoziato strategico »

Il primo workshop, tenuto dal 21 al 23 settembre, si è concentrato sullo sviluppo di competenze di leadership e gestione dei conflitti, analisi dei conflitti e tecniche di negoziazione.

I partecipanti hanno lavorato anche sulle principali competenze per la mediazione e la postura dei mediatori, così come su ascolto attivo, empatia, intelligenza emotiva e tecniche di comunicazione.

« Positive Communication Techniques in Mediation »

Dal 23 al 25 settembre, il secondo workshop si è concentrato sulle tecniche di comunicazione positive applicate alla mediazione, con l’obiettivo di contribuire alla promozione di una cultura della pace e del dialogo all’interno delle università, fornendo agli insegnanti e ai leader accademici strumenti concreti per la comunicazione positiva e rafforzando la loro capacità di analizzare, prevenire e gestire le situazioni di conflitto.

Attraverso questi due workshop, AUF Middle East e i suoi partner contribuiscono allo sviluppo delle competenze degli attori accademici e alla diffusione delle pratiche che promuovono il dialogo, l’ascolto e la gestione costruttiva delle situazioni di conflitto all’interno degli istituti di istruzione superiore.

Questa attività dell’AUF, interamente finanziata dal Ministero degli Affari Esteri di Cipro e Cipro Aid, mobilitando le competenze del Centro di Mediazione Professionale dell’Università di San Giuseppe di Beirut, estende le attività proposte dall’AUF ai suoi membri nel campo della mediazione (formazione pratica, seminari, commissione tematica della Conferenza Regionale dei Rettori del Medio Oriente). Queste iniziative hanno già formato circa 3.500 funzionari universitari nel corso degli ultimi dieci anni, contribuendo così alla continua costruzione di capacità degli istituti di istruzione superiore per promuovere il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la gestione costruttiva.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews