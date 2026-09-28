Israele prepara la guerra sotto il mare: perché P-8 Poseidon è ora interessato alla sua marina

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La marina israeliana sta considerando un cambiamento significativo nelle sue capacità navali. Il suo comandante, Eyal Harel, ha recentemente incontrato un alto funzionario Boeing per esaminare l’acquisizione di P-8 Poseidon, aereo americano specializzato in sorveglianza marittima e guerra anti-sottomarine. La proposta sarebbe seriamente esaminata dal Ministero della Difesa israeliano e potrebbe essere incorporata nel piano strategico della Marina per il prossimo decennio.

Dietro questo progetto di acquisizione appare una trasformazione più profonda. La sicurezza marittima israeliana non è più limitata agli approcci immediati alle sue coste mediterranee. Lo spazio monitorato si sta allargando verso il Mar Rosso, poiché la guerra regionale aumenta l’importanza delle rotte marittime, delle infrastrutture energetiche e delle minacce che possono evolversi sotto la superficie. L’interesse a Poseidon suggerisce quindi la volontà di avere una capacità di monitoraggio molto più ampia, capace di cercare e tracciare navi su lunghe distanze piuttosto che affidarsi esclusivamente a navi e mezzi costieri.

Tuttavia, il progetto deve essere riposizionato al proprio livello. Viene studiato, non ancora presentato come acquisizione definitiva. Soprattutto, le informazioni disponibili non identificano una specifica minaccia subacquea che innesca questa riflessione. L’interesse è altrove: Israele sembra voler adattare la sua marina ad un ambiente in cui il controllo delle superfici non è più sufficiente e dove lo spazio subacqueo sta diventando un elemento crescente della concorrenza regionale.

Dalla costa israeliana a un teatro marittimo molto più grande

Per lungo tempo, le principali preoccupazioni marittime israeliane potrebbero essere considerate dal Mediterraneo orientale: protezione costiera, difesa portuale, monitoraggio degli approcci marittimi e protezione delle infrastrutture strategiche. Questa geografia rimane essenziale, ma non è più sufficiente a descrivere l’attuale teatro. Il Mar Rosso, i passaggi che collegano le diverse aree marittime e l’estensione dei contrasti regionali ora costringono il personale a ragionare per distanze molto maggiori.

Questo sviluppo appare in un momento in cui le rotte marittime sono diventate strumenti di pressione strategica. Il confronto con l’Iran ha posto lo Stretto di Ormuz al centro dell’economia globale. Più a sud-ovest, Bab al-Mandab e il Mar Rosso rimangono esposti direttamente alle conseguenze del conflitto yemenita e delle capacità militari Houthis. Le stesse crisi che interessano il petrolio e il trasporto commerciale influiscono quindi anche sulle esigenze dei marittimi regionali.

Per Israele, questa espansione del teatro crea una semplice difficoltà operativa: una nave da guerra non può essere ovunque. Una fregata o corvette controlla efficacemente un’area, ma la sua velocità e il suo raggio d’azione impongono limiti. Un aereo di pattuglia marittima può coprire rapidamente aree molto più grandi, ispezionare diverse aree durante la stessa missione e trasmettere le sue informazioni ad altre unità.

È proprio questo cambiamento di scala che P-8 Poseidon rappresenta.

Poseidon non è solo un aereo di sorveglianza

Il P-8 è progettato da una piattaforma derivata dal Boeing 737, ma la sua missione non è quella di un aereo commerciale. Appartiene alla categoria degli aerei di pattuglia marittima, il cui ruolo è quello di monitorare le grandi aree marine e, a seconda della configurazione e della missione, di cercare navi di superficie o sottomarini.

Questa distinzione è essenziale per comprendere l’interesse israeliano. radar costieri, droni o aerei di sorveglianza convenzionali possono osservare una parte significativa dell’attività superficiale. La ricerca subacquea risponde ad un’altra logica. Il vantaggio di un sottomarino è proprio la sua discrezione. Identificare richiede combinare diversi sensori e seguenti indizi che possono essere incompleti.

Un aereo specializzato permette la rapida estensione dell’area di ricerca. Può raggiungere una zona remota ben prima di un edificio di superficie e contribuire a costruire un’immagine marittima più grande. Questa capacità diventa più preziosa quando le aree da monitorare non sono più limitate alle decine di chilometri intorno alla costa nazionale.

L’interesse di Poseidon indica quindi che la riflessione israeliana è meno sull’acquisizione di un nuovo aereo che sulla creazione di un nuovo strato di sorveglianza marittima. L’aereo sarebbe diventato parte di una rete che comprende già esistenti capacità marine, aviazione, intelligenza e rilevamento.

Perché la guerra antisommergibile cambia la natura di una marina

La presenza di una minaccia subacquea trasforma profondamente l’informatica navale. Sulla superficie, un edificio può generalmente essere rilevato da remoto con diversi mezzi. Subacquea, la situazione è diversa. L’incertezza circa la posizione di un sottomarino è a volte sufficiente a cambiare il comportamento di un’intera flotta.

Qui si trova l’effetto strategico della guerra subacquea. Non è necessario che un sottomarino attacchi per produrre una conseguenza. La possibilità della sua presenza può costringere l’avversario a mobilitare navi, aerei e sensori per proteggere un’area. Può rallentare le operazioni e imporre ulteriori precauzioni intorno alle infrastrutture sensibili.

Avere un aereo di pattuglia marittima specializzato riduce alcune di queste incertezze. Ovviamente non rende lo spazio marittimo trasparente. La guerra antisommergibile rimane una delle missioni più complesse delle forze navali. Ma permette di moltiplicare i mezzi disponibili per cercare, identificare e monitorare attività sospette.

Per Israele, la questione potrebbe diventare particolarmente importante se la sua strategia marittima continua ad espandersi geograficamente. Una marina essenzialmente focalizzata sulla difesa costiera non ha le stesse esigenze di una forza che deve seguire l’evoluzione di diversi teatri collegati.

Il Mediterraneo non è più uno spazio secondario per l’energia

La trasformazione del paesaggio energetico ha anche aumentato il valore strategico del mare. Le infrastrutture offshore hanno aggiunto nuovi asset a porti e vie navigabili per proteggere. Un impianto di energia offshore non può essere difeso esattamente come infrastruttura terrestre. È isolato, visibile e dipende da reti marittime e tecniche che si estendono oltre il suo perimetro immediato.

In tale contesto, la sorveglianza deve iniziare molto prima che una minaccia raggiunga l’infrastruttura stessa. L’obiettivo è quello di comprendere l’attività marittima su un’area abbastanza grande da rilevare un’anomalia e avere il tempo di rispondere.

L’eventuale acquisizione di una pesante capacità di pattugliamento marittimo si inserisce logicamente in questo approccio. Sarebbe possibile collegare la difesa delle infrastrutture con la sorveglianza regionale piuttosto che la protezione della prossimità.

Tuttavia, le informazioni disponibili non indicano che la protezione energetica è la motivazione decisiva per il progetto Poseidon. Fa parte del contesto strategico in cui l’evoluzione della sorveglianza marittima sta acquisendo più valore. Lo stesso dispositivo può rispondere a diverse missioni, che spiega esattamente l’interesse di una piattaforma versatile in una regione in cui le minacce stanno rapidamente cambiando.

Il Mar Rosso costringe Israele a guardare molto più lontano

L’altra grande trasformazione è a sud. Il Mar Rosso è diventato un teatro di confronto a sé stante. Gli Houthis hanno dimostrato la loro capacità di interrompere la navigazione e rendere la sicurezza marittima uno strumento di guerra regionale. I combattimenti nello Yemen, le tensioni intorno a Bab al-Mandab e l’importanza del commercio attraverso la strada hanno cambiato le priorità militari ben oltre lo Yemen.

Per Israele, la difficoltà è geografica. Il monitoraggio del Mar Rosso comporta distanze significative e una diversa configurazione da quella del Mediterraneo. Un dispositivo costruito esclusivamente intorno alla difesa costiera diventa meno adatto quando eventi a diverse centinaia di chilometri di distanza possono avere un impatto diretto sulla sicurezza nazionale o su strade commerciali.

Un aereo di pattuglia a lungo raggio risponde proprio a questo vincolo. Consente il rapido movimento delle capacità di sorveglianza tra diverse aree e il monitoraggio dello sviluppo di un teatro senza mantenere permanentemente un gran numero di navi.

Il progetto di acquisto suggerisce quindi un’evoluzione dottrinale: Israele sembra riflettere sulla sua sicurezza marittima come continuum regionale. Il Mediterraneo orientale e il Mar Rosso non sarebbero più due spazi quasi separati, ma due parti dello stesso ambiente strategico.

L’Iran rimane lo sfondo di questa trasformazione

Impossibile capire questa evoluzione senza rimetterla in discussione con l’Iran. Teheran e Washington negoziano pur mantenendo forti pressioni militari ed economiche. Lo Stretto di Ormuz rimane una leva centrale di questo confronto, mentre gli alleati e i partner dell’Iran estendono la portata dei rischi su diversi fronti.

Per Israele, quindi, il problema marittimo non può essere separato dalla strategia regionale iraniana. Ma dobbiamo evitare l’estrapolazione che le informazioni disponibili non permettono: non vi è alcuna prova che il progetto P-8 risponderebbe alla comparsa di un particolare sottomarino iraniano o ad una specifica minaccia recentemente rilevata.

La logica sembra più strutturale. Quando la rivalità con un potere regionale è a lungo termine, il personale prepara le loro capacità per diversi scenari piuttosto che per un singolo incidente. Il prossimo decennio conta più della prossima settimana.

Inoltre, questo rende significativa la possibile inclusione di Poseidon nel piano strategico della Marina per i prossimi anni. Israele non solo cercherà una risposta urgente alla crisi attuale. Avrebbe preparato uno strumento per rimanere operativo molto tempo dopo.

Un incontro con Boeing che rivela la fase di riflessione

L’incontro tra Eyal Harel e un senior Boeing manager ci permette di collocare il progetto in una fase già più avanzata di una semplice riflessione astratta. Il Comandante della Marina sta guardando una piattaforma esistente e le possibilità che offre. Una fonte del Ministero della Difesa israeliano ha descritto la proposta come seriamente studiata.

Questo non significa che un ordine è imminente. I principali programmi militari adottano diverse fasi: definizione di necessità, valutazione operativa, arbitrato di bilancio, negoziati con il fornitore e, in caso di equipaggiamento degli Stati Uniti, opportune procedure politiche e amministrative.

La questione dei costi sarà necessariamente importante. Un aereo di pattuglia marittima non è limitato al prezzo di acquisto dell’aereo. Sono necessari corsi di formazione, manutenzione della flotta, integrazione dei sistemi nelle reti esistenti e costruzione di una dottrina dell’occupazione. Una piccola flotta scarsamente integrata può diventare costosa senza produrre il pieno vantaggio previsto.

Israele dovrà quindi stabilire se il bisogno garantisce la creazione di una capacità navale sostenibile o se altri mezzi possano adempiere a una parte delle missioni a un costo più basso.

La scelta americana rafforzerebbe anche l’integrazione militare

L’origine americana della piattaforma ha anche una dimensione strategica. Israele stava già usando molte attrezzature americane e mantenne una profonda cooperazione militare con le forze degli Stati Uniti. L’acquisizione di un dispositivo utilizzato nei dispositivi marini statunitensi potrebbe potenzialmente facilitare alcune forme di interoperabilità, anche se le modalità precise dipenderebbero dai sistemi scelti.

Questa dimensione conta in un teatro dove gli Stati Uniti stesso mantiene una significativa presenza navale e aerea. La sorveglianza marittima non si ferma alle frontiere nazionali. Le informazioni raccolte da diverse piattaforme possono guadagnare più valore quando contribuisce a un’immagine operativa comune.

La scelta del P-8 potrebbe quindi soddisfare due obiettivi complementari: rafforzare una capacità israeliana pulita e integrarla in un ambiente tecnologico già ampiamente strutturato negli Stati Uniti.

Ancora una volta, questa possibilità non dovrebbe essere trasformata in una decisione acquisita. Ma l’incontro con Boeing e lo studio del progetto mostrano che la riflessione non riguarda un concetto teorico di pattuglia marittima. Copre una piattaforma specifica, già associata a una dottrina militare esistente e ecosistema.

Una nuova gara per sensori piuttosto che missili

L’interesse a Poseidon rivela infine un’evoluzione più generale della guerra moderna. Il potere militare non dipende più solo dal numero di missili, navi o aerei da combattimento. Dipende sempre più dalla capacità di sapere cosa succede prima dell’avversario.

La rilevazione, l’identificazione, il tracciamento e la trasmissione di informazioni rende possibile utilizzare altri mezzi militari in modo più efficace. Nel settore marittimo, questa logica è particolarmente importante perché gli spazi sono grandi e gli obiettivi possono essere difficili da individuare.

Un aereo di pattuglia marittima è quindi soprattutto uno strumento per la conoscenza del teatro. Il suo interesse sta tanto in quello che vede come in quello che potrebbe coinvolgere.

Questa logica spiega perché l’estensione geografica del teatro israeliano aumenta il valore di questo tipo di piattaforma. Più grande è l’area da monitorare, più critica la capacità di spostare i sensori rapidamente diventa.

Il sottomarino come arma di incertezza

La questione subacquea dà a questa trasformazione la sua dimensione più strategica. Un avversario visibile può essere seguito. Un avversario la cui posizione è sconosciuta richiede che monitori molti luoghi contemporaneamente. È proprio questa incertezza che rende la guerra antisommergibile costosa e impegnativa.

In una regione in cui le infrastrutture energetiche, le rotte commerciali e le forze navali stanno diventando sempre più importanti, riducendo questa incertezza diventa un obiettivo di per sé. Poseidon è di interesse per Israele perché offre una possibile risposta regionale a questo problema.

Il progetto mostra anche che i collaboratori stanno già pensando oltre la guerra attuale. Le crisi di Ormuz, il Mar Rosso o lo Yemen possono finire o cambiare forma. Le capacità militari costruite oggi resteranno per decenni.

È per questo che la possibile decisione sarà più significativa di un ulteriore acquisto in un catalogo di armi. Indicherebbe che la marina israeliana ora considera la sorveglianza subacquea a lungo raggio una missione sufficientemente importante per garantire una capacità specializzata.

Dalla difesa costiera alla sorveglianza regionale

Se il programma avrà successo, la trasformazione più importante non sarà quindi tecnologica ma geografica. Israele avrebbe uno strumento per consentire alla sua marina di guardare molto oltre le proprie coste e contribuire alla sorveglianza dal Mediterraneo orientale a teatri più lontani.

Ciò riflette la trasformazione della guerra regionale stessa. I frontali non sono più perfettamente separati. Un attacco nello Yemen può influenzare la navigazione nel Mar Rosso. Una crisi con l’Iran può interrompere Ormuz e i prezzi energetici mondiali. Un’infrastruttura situata nel Mediterraneo può diventare un obiettivo strategico in un confronto che è iniziato altrove.

La risposta militare è quindi di collegare i teatri come le crisi già le collegano.

Il P-8 Poseidon non cambierebbe l’equilibrio navale solo del Medio Oriente. La sua possibile acquisizione avrebbe tuttavia puntato a qualcosa di più duraturo: Israele non pensa più solo a proteggere la sua costa. Prepara un’architettura in grado di monitorare uno spazio marittimo regionale in cui la minaccia più importante potrebbe essere proprio quello che non è ancora visto.

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