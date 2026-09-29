7 ottobre: gli avvertimenti che catturano Netanyahu e il segreto sfocato di Abu Dhabi

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Gli avvertimenti egiziani tornano al cuore del caso

Nuove rivelazioni collocano Benjamin Netanyahu di fronte a una domanda centrale sugli eventi del 7 ottobre 2023. Cosa sapeva il vertice di Stato israeliano prima dell’attacco di Hamas e quali avvertimenti aveva ricevuto dai suoi partner regionali? Secondo l’Atlantico del 26 settembre 2026, l’Egitto aveva moltiplicato i segnali prima dell’offensiva. Abbas Kamel, allora capo dell’intelligenza egiziana e vicino al presidente Abdel Fattah al-Sisi, ha riferito segretamente visitato Israele il 26 settembre 2023. Lo spostamento avrebbe avuto luogo undici giorni prima dell’attacco. Il suo aereo sarebbe rimasto solo 67 minuti all’aeroporto di Ben-Gourion. Il giornale mette in evidenza la natura insolita di una visita così breve dal capo dell’intelligenza egiziana. Secondo i funzionari citati dall’Atlantico, Abbas Kamel voleva avvisare i suoi interlocutori su una situazione a Gaza che stava diventando particolarmente pericolosa. Tuttavia, l’avvertimento non includeva una data precisa, un obiettivo o una descrizione di un piano di attacco paragonabile a quello effettuato il 7 ottobre. Questa distinzione rimane essenziale. Le informazioni pubblicate non indicano che Cairo conosceva in dettaglio l’operazione preparata da Hamas. Essi indicano, tuttavia, che l’Egitto considerava il rischio sufficientemente grave da intervenire direttamente con le autorità israeliane. L’Atlantico del 26 settembre 2026 afferma inoltre di aver consultato prove per confermare il movimento degli aerei relativi ai servizi egiziani. L’identità degli interlocutori che Abbas Kamel ha incontrato durante la sua visita in Israele rimane al centro delle domande.

Il caso ha acquisito slancio con le informazioni pubblicate dal Wall Street Journal e riportate dal Times di Israele il 28 settembre 2026. Secondo questi elementi, l’intervento di settembre non sarebbe stato un episodio isolato. Le autorità egiziane hanno riferito rilasciato diversi avvertimenti nei mesi precedenti al 7 ottobre. Un primo segnale sarebbe tornato al giugno 2023. Il Cairo ha poi espresso preoccupazione per la situazione a Gaza e ha consigliato una ripresa delle discussioni con Hamas. Un altro avvertimento è stato segnalato durante lo spostamento di Abbas Kamel il 26 settembre. Poi i contatti sono proseguiti nei giorni seguenti. L’Atlantico del 26 settembre 2026 evoca anche un nuovo avvertimento il 5 ottobre, solo due giorni prima dell’attacco. Ancora una volta, non sarebbe stato comunicato alcun scenario operativo specifico. Tuttavia, la ripetizione dei messaggi cambia la natura del dibattito. La domanda non è più semplicemente se Israele avesse informazioni specificatamente annunciando l’assalto. Riguarda anche l’accumulo di segnali che indicano una situazione anormale a Gaza. Lo studio di Benjamin Netanyahu contesta questa lettura. Secondo il Times di Israele, il 28 settembre 2026, afferma che Netanyahu non ha incontrato o discusso con Abbas Kamel nei mesi precedenti al 7 ottobre. Egli sostiene inoltre che nessun funzionario israeliano ha inviato al Primo Ministro un avvertimento egiziano che annuncia un imminente attacco.

Un secondo avvertimento è stato segnalato dagli Emirati Arabi Uniti

Le rivelazioni relative all’Egitto sono ora accoppiate con un caso potenzialmente più sensibile per Benjamin Netanyahu. Riguarda Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti e partner importante di Israele dalla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Secondo le informazioni pubblicate originariamente da Haaretz e riprese da Ynet il 27 settembre 2026, Mohammed ben Zayed personalmente ha parlato con Benjamin Netanyahu circa una settimana e mezzo prima del 7 ottobre 2023. L’intervista sarebbe durata quasi 45 minuti. Il leader degli Emirati ha riferito il rischio di un’operazione preparata da Yahya Sinwar, allora leader Hamas nella Striscia di Gaza. Benjamin Netanyahu ha riferito che la situazione nell’enclave era sotto controllo e che le preoccupazioni israeliane erano più focalizzate sulla Cisgiordania. L’ufficio del Primo Ministro ha negato questa versione. Egli sostiene che nessun tale avvertimento è stato trasmesso a Netanyahu dal presidente degli Emirati. Il punto è cruciale, in quanto uno scambio diretto tra i due leader avrebbe posto le informazioni a un livello diverso da una nota trasmessa tra i servizi di intelligenza.

Tuttavia, altre testimonianze rafforzarono le domande. L’Atlantico del 26 settembre 2026 riferisce che diversi funzionari hanno confermato l’esistenza di un avvertimento da parte degli Emirati Arabi Uniti. Il Times di Israele del 28 settembre 2026 afferma inoltre che ha ottenuto la conferma da una fonte emirata relativa all’esistenza dell’appello. Tuttavia, le autorità di Abu Dhabi non hanno reso pubblico il contenuto di una possibile conversazione tra Mohammed bin Zayed e Benjamin Netanyahu. La loro reazione ufficiale rimase prudente. Secondo Ynet del 27 settembre 2026, il Ministero degli Esteri degli Emirati ha spiegato che non ha commentato conversazioni private tra i leader. Ha anche ricordato che gli Emirati Arabi Uniti e Israele avevano canali diretti per scambiare informazioni. Questa risposta non corrisponde alla conferma dell’avvertimento. Né è una negazione esplicita. Ma questa assenza di negazione divenne importante dopo le nuove rivelazioni. Benjamin Netanyahu si trova così di fronte a due distinti gruppi di informazioni. Si tratta di avvertimenti egiziani. L’altro riguarda un intervento che è stato presumibilmente fatto direttamente a lui dal presidente degli Emirati.

La misteriosa mossa di Netanyahu ad Abu Dhabi

È in questo contesto che lo spostamento segreto di Benjamin Netanyahu agli Emirati Arabi Uniti è di particolare importanza. Secondo la Associated Press del 28 settembre 2026, il primo ministro israeliano è andato discretamente ad Abu Dhabi il 27 settembre. Ha conosciuto Mohammed bin Zayed. Due persone informate del viaggio hanno confermato all’agenzia l’esistenza dell’incontro. Sarebbe durato circa un’ora. Il viaggio non era stato annunciato pubblicamente prima che fosse avvenuto. La sua vicinanza alla pubblicazione di rivelazioni su avvisi prima del 7 ottobre immediatamente sollevato domande. Secondo la Associated Press del 28 settembre 2026, uno degli obiettivi dello spostamento era proprio quello di ottenere dal presidente degli Emirati che egli pubblicamente negava di aver avvertito Netanyahu prima dell’attacco di Hamas. Questa versione non è stata ufficialmente confermata né dal governo israeliano né dalle autorità degli Emirati. Si basa sulle persone informate sugli scambi. Essa deve quindi essere presentata come tale. Tuttavia, è anche segnalato da altri media israeliani.

Il Times di Israele del 28 settembre 2026 riferisce così, citando una persona con conoscenza diretta dell’incontro e un funzionario regionale informato delle discussioni, che Netanyahu aveva chiesto a Mohammed bin Zayed di confutare pubblicamente le informazioni relative all’avvertimento. Secondo la stessa pubblicazione, la richiesta israeliana è stata fatta in un contesto in cui Abu Dhabi ha rifiutato di impegnarsi in una polemica considerata principalmente una questione di dibattito politico israeliano. Canale 12, citato da The Times of Israel il 28 settembre 2026, sostiene che l’ufficio del primo ministro aveva ripetutamente chiesto un incontro. L’obiettivo sarebbe stato convincere il presidente degli Emirati a pubblicare una negazione. Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito rifiutato di farlo. Questo presunto rifiuto è ora uno degli elementi più sensibili del caso. Non dimostra che l’avvertimento attribuito a Mohammed bin Zayed è stato dato nei termini riportati. Tuttavia, lascia senza risposta la domanda centrale del governo israeliano: per ottenere da Abu Dhabi una chiara confutazione del conto che Netanyahu è stato avvisato personalmente prima del 7 ottobre.

Una visita confidenziale che non durò a lungo

La riservatezza che circonda il viaggio era destinata a consentire ai due leader di incontrarsi lontano dall’attenzione pubblica. Eppure il viaggio è stato rivelato anche prima del ritorno della delegazione israeliana. Canale 12 trasmette informazioni mentre Benjamin Netanyahu era ancora negli Emirati Arabi Uniti. Questa pubblicazione ha provocato una reazione immediata dal suo popolo. Secondo le informazioni pubblicate il 29 settembre 2026, i servizi di sicurezza israeliani consideravano che la divulgazione prematura di spostamento potrebbe creare un rischio per Netanyahu, sua moglie e alti funzionari presenti con lui. La delegazione comprendeva diversi funzionari di sicurezza israeliani. L’ufficio del primo ministro ha quindi concentrato parte della sua reazione sulle condizioni in cui le informazioni sullo spostamento erano state rese pubbliche.

Tuttavia, questa controversia sulla riservatezza del viaggio non risponde alle domande circa il suo scopo. Ne aggiunge anche una nuova. Se l’incontro dovesse rimanere segreto, e se si trattasse effettivamente di ottenere una negazione da Mohammed bin Zayed, la sua divulgazione ha impedito a questo passo di rimanere al di fuori del dibattito pubblico israeliano. Il calendario è particolarmente sensibile. Le rivelazioni sugli avvertimenti egiziani erano appena state pubblicate. Anche quelli relativi al presunto appello del Presidente degli Emirati erano tornati al notiziario. Poi Netanyahu è andato ad Abu Dhabi per un incontro che non era stato annunciato. Associated Press del 28 settembre 2026 e The Times of Israel dello stesso giorno collegano direttamente questo spostamento alla controversia sugli avvertimenti prima del 7 ottobre. Il governo israeliano non ha confermato questa interpretazione. Né gli Emirati Arabi Uniti hanno rivelato il contenuto dell’intervista. Nello stato, è quindi impossibile presentare come un fatto stabilito che lo scopo unico di spostamento era quello di ottenere una negazione. D’altra parte, diverse fonti coerenti sostengono che questo problema era al centro delle discussioni.

Ciò che Netanyahu sapeva diventa il problema centrale

Le nuove informazioni non mostrano che Benjamin Netanyahu conosceva il piano di Hamas prima del 7 ottobre. Nessuno degli avvertimenti descritti dai media citati includeva, secondo le proprie informazioni, tutti gli elementi necessari per anticipare proprio l’offensiva. Né un calendario esatto né una descrizione completa degli obiettivi né l’estensione dell’attacco al sud di Israele è segnalato. Questo limite è importante per capire il file. Tuttavia, non rimuove un’altra domanda. Diversi partner regionali israeliani hanno riferito che la situazione a Gaza è abbastanza pericolosa da intervenire con i funzionari israeliani. L’Egitto ha riferito rilasciato diversi avvertimenti. Il suo capo di intelligenza si è trasferito in Israele. I messaggi continuarono fino a due giorni prima dell’attacco. Allo stesso tempo, il presidente degli Emirati Arabi Uniti stesso ha riferito la minaccia con Netanyahu. Questi elementi rimangono contestati a vari gradi, ma la loro accumulo ora alimenta il dibattito israeliano sulle responsabilità.

Lo studio di Netanyahu si oppone a questa narrazione di specifiche negazioni. Egli contesta che Abbas Kamel ha incontrato il Primo Ministro o gli ha parlato prima dell’attacco. Egli contesta anche l’esistenza dell’avvertimento personale attribuito a Mohammed bin Zayed. Netanyahu ha a lungo mantenuto che i servizi di sicurezza non gli avevano notificato un avviso per anticipare l’offensiva. Al contrario, le rivelazioni del settembre 2026 spostano il dibattito verso la circolazione delle informazioni all’interno dello stato. Diventa necessario distinguere ciò che i servizi sapevano, ciò che è stato trasmesso a livello politico e ciò che sarebbe accaduto direttamente al Primo Ministro. La distinzione è importante. Un avviso ricevuto da un servizio non implica automaticamente che Netanyahu ne fosse a conoscenza. D’altra parte, se l’esistenza di una conversazione diretta con Mohammed ben Zayed fosse stata stabilita, questa questione di trasmissione intermedia non sarebbe più sorta nello stesso modo.

Una battaglia politica intorno alle responsabilità il 7 ottobre

La polemica sorse quando la questione della responsabilità rimase aperta in Israele. Diversi alti funzionari militari e di sicurezza hanno riconosciuto i gravi fallimenti che si erano verificati prima dell’attacco. Le indagini interne hanno documentato le svalutazioni e la sottovalutazione delle capacità di Hamas. La responsabilità politica resta invece oggetto di confronto. Le nuove rivelazioni dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti possono quindi essere ben oltre il rapporto tra Israele e i suoi partner arabi. Essi riguardano direttamente la catena decisionale prima del 7 ottobre e come gli avvertimenti esterni sono stati ricevuti, analizzati e eventualmente trasmessi.

La mossa riservata ad Abu Dhabi ora aggiunge un secondo livello a questo caso. Non è più solo una questione di determinare ciò che è successo prima del 7 ottobre 2023. C’è anche la necessità di capire i passi compiuti tre anni dopo a causa di questi eventi. Secondo la Associated Press del 28 settembre 2026 e il Times di Israele dello stesso giorno, Netanyahu ha cercato una negazione pubblica da Mohammed bin Zayed. Secondo le stesse informazioni, il leader degli Emirati non gli ha dato soddisfazione. Se questo account è confermato, la domanda sarà tanto sul presunto avviso del 2023 quanto sul desiderio di avere la sua realtà pubblicamente chiarito nel 2026. La natura segreta del viaggio, poi la sua divulgazione mentre Netanyahu era ancora negli Emirati Arabi Uniti, alla fine produsse l’effetto opposto della discrezione ricercata. Hanno messo gli avvertimenti egiziani, l’appello attribuito a Mohammed bin Zayed e, soprattutto, la domanda che rimane senza risposta: quali informazioni hanno effettivamente raggiunto le autorità israeliane prima del 7 ottobre?

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