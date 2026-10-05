Riad Salamé caso: i resoconti di Banque Richelieu Monaco nel cuore di nuove rivelazioni

Nuove rivelazioni collocano Monaco nel cuore del caso Riad Salamé. I fondi legati all’ex governatore furono posti nel 2021 con Banque Richelieu Monaco. Dopo il congelamento di circa 46 milioni di euro in attività, alcune operazioni di investimento avrebbero continuato, ponendo domande sulla loro esatta natura e autorizzazione.

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I fondi sono stati investiti nel 2021 in banca controllata Antoun Sehnaoui, mentre le operazioni di investimento sono proseguite dopo il congelamento dei beni

Una nuova parte del caso Riad Salamé riporta parte dei circuiti finanziari dell’ex governatore della Banca del Libano a Monaco. Secondo le informazioni pubblicate il 5 ottobre da Intelligence Online, una parte significativa dei fondi sospettati di essere dirottati dall’ex governatore è stata posta nel 2021 con Banque Richelieu Monaco, un gruppo finanziario di proprietà del banchiere libanese Antoun Sehnaoui. Ancora più preoccupante, secondo la stessa indagine, gli investimenti nell’istituzione sono proseguiti dopo che le autorità hanno preso i conti interessati.

Questa informazione aggiunge una nuova prova a un caso giudiziario che è stato a lungo oltre i confini del Libano. Per diversi anni, i magistrati europei hanno cercato di ricostituire la circolazione di centinaia di milioni di dollari da, tra l’altro, le commissioni pagate dalle banche libanesi a For Associates, una società controllata da Raja Salamé, fratello dell’ex governatore. Le indagini condotte in Francia, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Belgio e Monaco hanno gradualmente portato all’identificazione di conti bancari, aziende e una notevole base immobiliare.

Banque Richelieu Monaco appare ora come una delle istituzioni attraverso le quali parte della capitale sarebbe passata o stata amministrata.

Diversi conti correlati a Riad Salamé a Monaco

Il file non si occupa semplicemente dell’esistenza di un account personale aperto da Riad Salamé. Ci sono prove nei procedimenti europei che diversi conti sono tenuti da società il cui ex governatore sarebbe stato il beneficiario economico. Le procedure recenti includono otto conti aperti con Banque Richelieu Monaco e allegate alle strutture collegate a Riad Salamé.

Questa distinzione è importante. Le grandi fortune internazionali non tengono necessariamente i loro beni direttamente nel loro nome. Essi possono utilizzare società di patrimonio, holding di società o altre strutture legali che appaiono formalmente come titolari di account. La questione chiave per le autorità antiriciclaggio diventa poi quella del benefico proprietario: la persona che, dietro le società intermediarie, controlla effettivamente il capitale.

Nel caso di Riad Salamé, questo problema è particolarmente sensibile. Per quasi trent’anni, dal 1993 al 2023, guidò la Banca del Libano. Il suo status lo ha reso una persona politicamente esposta, categoria per la quale le istituzioni finanziarie sono soggette a obblighi di due diligence rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’origine dei beni e dei fondi.

La presenza di diverse strutture legate all’ex governatore nella stessa banca non costituisce di per sé la prova di un reato commesso da tale istituzione. Tuttavia, solleva la questione dei controlli effettuati al momento dell’apertura dei conti, e poi al momento dell’arrivo e della gestione del capitale.

Anno 2021 diventa centrale

La cronologia rivelata è particolarmente importante. Intelligence Online colloca nel 2021 l’investimento con Banque Richelieu Monaco di una parte significativa dei fondi assegnati a Riad Salamé. Tuttavia, a tale data l’ex governatore stava già ricevendo un’attenzione crescente in Europa.

In Francia, un’indagine preliminare sul patrimonio di Riad Salamé e il suo entourage era stato aperto nel maggio 2021, prima dell’apertura delle informazioni giudiziarie nel luglio dello stesso anno. Le indagini hanno incluso sospetti di riciclaggio di denaro organizzato e le condizioni in cui era stato creato un notevole patrimonio in Europa.

Gli investigatori europei erano anche interessati al meccanismo Forry. Per anni, le banche libanesi che acquistano strumenti finanziari dalla Banca del Libano avevano pagato commissioni a Forry Associates. La compagnia era controllata da Raja Salamé. Gli importi coinvolti sono stimati a diverse centinaia di milioni di dollari.

Gli investigatori sospettano che alcuni di questi importi sono stati poi ridistribuiti attraverso un complesso insieme di conti, aziende e investimenti di proprietà o benefiche per Riad Salamé e il suo entourage. L’ex governatore, da parte sua, ha sfidato le accuse contro di lui e ha mantenuto, tra l’altro, che la sua ricchezza proveniva dai suoi beni prima del suo arrivo alla Banca del Libano e dei suoi investimenti.

Il presunto collocamento di grandi somme a Monaco nel 2021 assume quindi una dimensione particolare: avrebbe avuto luogo nello stesso momento in cui le indagini europee sull’eredità dell’ex governatore stavano cominciando a crescere.

46 milioni di euro congelati a Monaco

Una nuova tappa si è svolta nel marzo 2022. Nell’ambito di un’operazione coordinata tra diversi paesi europei, le autorità annunciano il congelamento di circa 120 milioni di euro di attività connesse all’indagine di Riad Salamé e del suo entourage.

Gli importi sequestrati includono immobili e conti bancari distribuiti tra diverse giurisdizioni. A Monaco si congelano circa 46 milioni di euro.

Questo importo è notevole. La sola componente monegasca rappresenta più di un terzo dei circa 120 milioni di euro di attività congelate durante questa operazione europea.

È anche da questo momento che le nuove rivelazioni diventano particolarmente sensibili. Secondo Intelligence Online, il sequestro dei conti non ha completamente interrotto le transazioni finanziarie: Riad Salamé ha continuato a investire con Banque Richelieu Monaco dopo il congelamento dei suoi beni.

Questa dichiarazione deve essere interpretata con cautela. Un blocco giudiziario non significa automaticamente che qualsiasi operazione di gestione del portafoglio diventa giuridicamente impossibile. L’esatta portata dipende dalla decisione dell’autorità competente. Alcuni beni possono maturare, generare interesse o richiedere operazioni di gestione tecnica senza che il proprietario sia in grado di ritirare o trasferire i fondi.

L’intera questione è, quindi, che cosa esattamente è stato coperto dalle transazioni effettuate dopo il sequestro: semplice gestione di salvaguardia dei beni già presenti nei portafogli, reinvestimento automatico di liquidità, trade-off tra diversi prodotti finanziari o nuovi investimenti effettuati su istruzioni del cliente o dei suoi rappresentanti.

La differenza è fondamentale.

Una banca controllata da un grande giocatore nel settore bancario libanese

Il caso è tanto più sensibile perché Banque Richelieu Monaco non è legato al sistema bancario libanese. Appartiene al gruppo finanziario sviluppato intorno alla Société Générale de Banque in Libano e d’Antoun Sehnaoui.

SGBL ha acquisito attività Richelieu in Francia e Monaco nel 2018, così come Richelieu Gestion. Questi stabilimenti sono stati poi consolidati sotto la Compagnie Financière Richelieu. Antoun Sehnaoui ha anche presieduto il Consiglio di Amministrazione di Banque Richelieu Monaco.

Il caso coinvolge quindi due importanti figure nel sistema finanziario pre-crisi del Libano: da un lato, Riad Salamé, governatore della Banca del Libano e principale regolatore del settore bancario; e dall’altro, un gruppo bancario privato libanese che ha sviluppato un’attività di gestione della ricchezza in Europa e Monaco.

Naturalmente, questa vicinanza istituzionale non significa che Antoun Sehnaoui avrebbe conosciuto personalmente l’origine del capitale o delle transazioni nei conti interessati. Non vi è alcuna base pubblica in questa fase per stabilire una tale responsabilità personale. Allo stesso modo, l’esistenza di conti appartenenti a un cliente successivamente perseguitato non significa automaticamente che la banca depositaria ha partecipato ai reati contro di essa.

Ma rende particolarmente importante la questione delle procedure di conformità per questi conti.

Come possiamo controllare la fortuna del governatore che controlla le banche?

Il file pone un problema particolare per il sistema bancario libanese. Riad Salamé non era un cliente ordinario. Fu governatore della Banca Centrale del paese da cui la Banca Richelieu Monaco passò attraverso la sua partecipazione.

Per quasi tre decenni, la Banca del Libano ha supervisionato le banche libanesi e ha svolto un ruolo chiave nelle loro operazioni. Il rapporto tra la Banca centrale, le banche commerciali e i principali azionisti era quindi permanente.

Per una banca europea o monegasca che ospita la capitale di un funzionario pubblico straniero, lo status di persona politicamente esposta richiede più vigilanza. Non basta conoscere l’identità del cliente. L’istituzione deve essere in grado di comprendere l’origine dei suoi beni, l’origine degli importi trasferiti e, se le circostanze lo richiedono, la giustificazione economica delle operazioni.

Nel caso di un governatore della banca centrale con una ricchezza di diverse decine o centinaia di milioni di dollari, la questione dell’origine dei fondi diventa così centrale.

È ancora più così quando i conti sono tenuti in diverse aziende.

Il sistema Forry al centro dell’indagine

Per capire perché questi conti sono di uguale interesse per gli investigatori europei, dobbiamo tornare al meccanismo che è il cuore finanziario del caso Salamé.

Forry Associates, una società controllata Raja Salamé, ha ricevuto commissioni su alcune operazioni effettuate da banche commerciali con la Banca del Libano. Le indagini europee sono state alla ricerca di diversi anni per determinare come diverse centinaia di milioni di dollari da queste commissioni sono stati successivamente utilizzati.

Il caso quindi non riguarda solo la fortuna personale di un ex governatore. Egli cerca di rispondere a una domanda molto più precisa: i fondi derivati indirettamente dalle operazioni che coinvolgono la Banca del Libano sono stati deviati a strutture private controllate da Riad Salamé o dal suo entourage?

Una volta che questa prima fase è stabilita o sospettata, un secondo inizia: seguire i soldi.

È questo lavoro che conduce gli investigatori a banche svizzere, francesi, lussemburghesi, tedesche e monegasche, ma anche a società immobiliari e strutture immobiliari utilizzate per acquisire o amministrare beni.

Bank Richelieu Monaco appare in questa seconda parte della storia: quella della conservazione e della gestione di una parte del patrimonio la cui origine esatta le autorità stanno cercando di determinare.

Il punto decisivo: quello che è successo dopo il congelamento

Le nuove rivelazioni però spostano leggermente il centro di gravità del file. Finora, la maggior parte dell’attenzione si è concentrata sulla fonte del denaro e il suo arrivo nelle banche europee. La questione ora diventa anche una della gestione dei fondi dopo l’intervento della giustizia.

Se gli investimenti sono stati effettivamente proseguiti dopo che i conti sono stati sequestrati, la loro natura, le date e il meccanismo di autorizzazione dovranno essere determinati.

Soprattutto, sarà necessario sapere chi potrebbe ancora intervenire sui portafogli.

Riad Salamé stesso? Agenti? I dirigenti bancari Richelieu Monaco con un mandato discrezionale? Meccanismi di reinvestimento automatico? Le risposte a queste domande cambieranno profondamente l’interpretazione delle operazioni.

Questi movimenti vanno anche confrontati con i termini esatti delle decisioni giudiziarie monegasche. Un bene congelato può continuare a esistere economicamente senza essere esente dalla giustizia. La vera linea rossa sarebbe quindi meno l’esistenza di una transazione finanziaria che la possibilità di disporre liberamente di beni, cambiando la loro proprietà, trasferendoli o aggirando l’effetto del sequestro.

In questa fase, le informazioni disponibili non indicano che tale violazione è avvenuta.

Un nuovo ramo di un file lontano da oltre

L’interesse di queste rivelazioni supera infine gli unici Riad Salamé e Antoun Sehnaoui. Essi mostrano come l’indagine sull’ex governatore è diventata un’indagine sull’intera architettura finanziaria utilizzata per spostare, conservare e investire capitale dal Libano.

Per molto tempo, il caso è stato presentato essenzialmente come quello di un governatore e suo fratello. Le indagini europee mostrano gradualmente una realtà molto più complessa: centinaia di milioni di dollari sono circolati tra aziende, conti bancari, gestori di ricchezza e investimenti immobiliari in diverse giurisdizioni.

Ogni nuovo passo poi pone la stessa domanda: chi sapeva cosa, quando, e quali controlli sono stati effettuati?

Nel caso di Banque Richelieu Monaco, questa domanda ora assume una dimensione aggiuntiva. Non è più solo una questione di perché le strutture collegate a Riad Salamé avevano diversi conti nello stabilimento e come l’origine del capitale era stata verificata. Dobbiamo anche capire come questi beni sono stati amministrati quando la giustizia europea ha cominciato a prenderli.

La risposta potrebbe far luce su una parte ancora ill-known del caso Salamé: non solo il modo in cui i soldi avrebbero lasciato il circuito originale, ma quello che è successo una volta negli stabilimenti responsabili della conservazione e della produzione.

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