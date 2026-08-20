Banche: il FMI accoglie un passo, ma aspetta il prossimo

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Il Fondo Monetario Internazionale ha accolto giovedì 20 agosto, l’adozione da parte del Parlamento libanese di emendamenti alla legge sulla ristrutturazione della Banca, una riforma che ha richiesto per diversi mesi. In un messaggio al ministro delle Finanze Yassine Jaber, capo della missione del FMI per il Libano, Ernesto Ramirez Rigo, ha descritto il voto come « molto buono ». Il Fondo deve riprendere le sue riunioni a Beirut a metà settembre. Questa soddisfazione segna i progressi dei negoziati, ma non significa che la controversia finanziaria sia risolta: il FMI continua ad aspettarsi un meccanismo credibile per l’assegnazione delle perdite, la protezione dei depositanti e una ristrutturazione in grado di rendere le banche possibili senza compromettere le finanze pubbliche.

Dopo diversi mesi di discussioni a volte difficili tra il governo, il Parlamento, la Banca del Libano e il Fondo Monetario Internazionale, l’adozione della legge sulla ristrutturazione bancaria fornisce a Beirut un primo risultato che potrebbe rilanciare i negoziati con l’istituzione internazionale.

Ernesto Ramirez Rigo si è congratulato con Yassine Jaber per l’adozione del testo, ritenendo che riflettesse la volontà del Libano di avvicinare il suo quadro giuridico alle best practice internazionali. Il messaggio è importante dopo la critica del FMI sulle precedenti versioni di legislazione e modifiche al progetto durante la sua carriera parlamentare.

Tuttavia, deve essere letto con precisione. Il Fondo accoglie con favore la legislazione adottata e le modifiche apportate al meccanismo di risoluzione bancaria. Tuttavia, non convalida l’intera strategia libanese per il trattamento delle perdite accumulate dal 2019. Questo secondo numero rimane al centro delle discussioni sul recupero finanziario e sul progressivo rimborso dei depositi.

Il FMI accoglie la legge dopo mesi di critiche

Il cambiamento di tono è notevole. Nel settembre del 2025, a seguito dell’adozione della prima legge sulla risoluzione bancaria, il FMI ha riconosciuto gli sforzi compiuti ma ha ritenuto che il testo avesse bisogno di ulteriore miglioramento per rispettare pienamente le norme internazionali.

In particolare, l’istituzione ha chiesto un meccanismo di risoluzione bancariaindipendente, trasparente ed efficaceInoltre, ha sottolineato la necessità di definire chiaramente le responsabilità delle varie autorità responsabili per decidere se ristrutturare o chiudere una banca.

Queste riserve hanno portato il governo a preparare nuovi emendamenti. Il testo è stato poi discusso a lungo in Parlamento, in particolare nella commissione per le finanze e i bilanci.

Uno dei principali dibattiti riguardava la Banca del Libano e l’Alta Commissione bancaria. Il FMI ha voluto impedire che la ristrutturazione del settore venisse effettuata da istituzioni la cui indipendenza o responsabilità sarebbe insufficientemente definita.

Il Fondo era anche interessato alla governance del meccanismo di risoluzione, al potenziale per il settore bancario di influenzare le decisioni e la divisione dei poteri tra il governatore, il Consiglio centrale della Banca del Libano e l’Alta Commissione bancaria.

La votazione parlamentare viene dopo diversi emendamenti volti a rispondere a queste obiezioni.

Una legge per decidere il destino delle banche

La legge deve fornire il quadro per determinare quale banca può continuare a operare, che deve essere ricapitalizzata, ristrutturata, fusa o, come ultima risorsa, liquidata.

Questo passo è essenziale dopo più di sei anni di crisi finanziaria.

Dal 2019, il sistema bancario libanese opera senza la risoluzione generale delle perdite accumulate. I depositanti hanno perso il normale accesso a gran parte delle loro economie, mentre i meccanismi amministrativi e circolari della Banca del Libano hanno gradualmente organizzato ritiri limitati.

La ristrutturazione deve permettere di sfuggire a questo regime eccezionale.

In particolare, la nuova legislazione rafforza il quadro applicabile alle banche in difficoltà e chiarisce il ruolo delle autorità responsabili dell’esame della loro situazione. Esso dovrebbe consentire valutazioni istituzionali da parte dell’istituzione piuttosto che trattare l’intero settore come se avesse la stessa situazione finanziaria.

Questa distinzione è fondamentale. Alcune banche possono avere più beni o capitali di altri. Le responsabilità dei loro azionisti non sono identiche e le loro perdite devono essere valutate separatamente.

La votazione sul testo crea quindi la procedura. Non fornisce ancora le risorse necessarie per compensare le perdite.

Il problema più difficile rimane la perdita

Questo è dove la soddisfazione del FMI trova il suo limite principale.

A febbraio, una missione guidata da Ernesto Ramirez Rigo ha chiaramente ricordato i principi che il Fondo considera essenziali nella strategia finanziaria del Libano. La prima riguarda ilgerarchia dei creditori.

Secondo questa logica, le perdite devono essere a carico degli azionisti e delle classi di creditori poste dietro i depositanti in questa gerarchia. I depositanti non devono assorbire perdite prima degli azionisti o dei creditori subordinati.

Questo problema è particolarmente sensibile in Libano a causa del grande divario finanziario tra Stato, Banca del Libano e banche commerciali.

L’FMI chiede quindi il riconoscimento delle perdite prima della distribuzione. Essa vuole anche che la strategia tenga conto della liquidità effettivamente disponibile nel sistema.

Un meccanismo che promette i depositanti rimborsa che lo Stato, la Banca del Libano e gli stabilimenti commerciali non sarebbero in grado di finanziare non risolvere la crisi. Lo avrebbe spostato in tempo.

Ciò che il FMI ha criticato nelle versioni precedenti

I commenti del Fondo sul progetto hanno riguardato diverse questioni specifiche.

I primi interessatiindipendenza della High Banking Commission, svolgere un ruolo centrale nelle decisioni relative alle banche in difficoltà. Il FMI ha voluto la sua composizione e il suo funzionamento per limitare il rischio di conflitti di interesse e di influenza di coloro direttamente coinvolti nella ristrutturazione.

La seconda riguardava la ripartizione dei poteri con la Banca del Libano. Le varie versioni esaminate in Parlamento hanno generato un dibattito sui poteri del Governatore, del Consiglio Centrale e della Commissione High Banking. Per il FMI, la procedura dovrebbe chiaramente identificare chi decide, secondo quali criteri e con quali possibilità di controllo.

Il terzo riguardava la protezione dei candidati in ogni istituzione. Il Fondo aveva criticato alcuni approcci per aggregare i conti dello stesso depositante in diverse banche. Secondo le sue osservazioni tecniche, una risoluzione deve rispettare il grado di ogni pretesa a livello dell’istituzione interessata per non porre certi candidati in una posizione meno favorevole di quella prevista dai principi internazionali.

Infine, il FMI ha sottolineato i meccanismi per trattare gli azionisti di banche inadeguate. La ristrutturazione non deve permettere ai proprietari di una struttura insolvente di conservare il proprio capitale a spese dei depositanti.

Il messaggio positivo di questa settimana indica che il testo finalmente adottato ha fatto progressi sufficienti su questi temi per essere considerato un passo importante in avanti. Tuttavia, sarà necessario attendere la sua attuazione per determinare se i meccanismi funzionano efficacemente come previsto.

La legge sulla banca non è la legge sul deposito

La distinzione è essenziale per i candidati.

La legge sulla risoluzione bancaria affronta principalmente la questione:e una banca che non è più valida?

Non risponde pienamente ad una seconda domanda:chi porterà le decine di miliardi di dollari di perdite accumulate e secondo quale programma i depositanti recupereranno i loro soldi?

In particolare, questo secondo dossier fa parte della strategia di stabilizzazione finanziaria e di recupero dei depositi, spesso menzionata in Libano come « lavamento finanziario ».

Nel mese di febbraio, il FMI ha qualificato il progetto governativo sulla stabilizzazione finanziaria e il recupero dei depositi di primo stadio. Ma ha immediatamente chiesto miglioramenti per portarlo in linea con i principi internazionali.

Il Fondo pone particolare attenzione alla protezione dei piccoli depositanti e al rispetto della gerarchia delle perdite.

Esso chiede inoltre che l’eventuale contributo statale rimanga compatibile con la sostenibilità del debito pubblico. In altre parole, risolvere la crisi bancaria trasferendo una legge impossibile al bilancio statale non sarebbe considerata una soluzione valida.

Chi deve pagare rimane il cuore del conflitto

Dietro le formulazioni tecniche è la questione che divide la politica economica libanese dal 2019: come possono essere distribuite le perdite tra Stato, Banca del Libano, banche commerciali, loro azionisti e depositanti?

Il FMI rifiuta un approccio in cui le perdite sono nascoste o differite senza riconoscimento.

I suoi principi implicano che gli azionisti assorbono perdite prima dei depositanti. Le banche devono anche essere valutate individualmente per determinare la loro effettiva capacità di contribuire al recupero.

Allo stesso tempo, il Fondo mira a impedire la massiccia ricapitalizzazione finanziata dallo Stato di trasformare le perdite bancarie in un nuovo debito pubblico insostenibile.

Questa posizione è in conflitto da diversi anni. In particolare, le banche stanno sfidando gli scenari che permetterebbero loro di sopportare una quota che considerano perdite eccessive, mentre i depositanti rifiutano di utilizzare i loro beni per pagare la crisi.

La Banca del Libano ha debiti e passività, il cui trattamento avrà un’influenza decisiva sulla divisione finale.

La legge adottata pertanto non elimina questo conflitto. Esso fornisce un meccanismo per determinare la situazione degli stabilimenti. Condividere il disegno di legge rimane il problema economico centrale.

L’attuazione sarà il prossimo test

Il FMI non solo giudica la riforma della sua adozione. L’esecuzione sarà ora esaminata.

La High Banking Commission deve avere sufficiente indipendenza per prendere decisioni che possono influenzare le istituzioni potenti. Le valutazioni devono essere credibili. I beni e le passività devono essere stabiliti in modo sufficientemente trasparente per determinare la reale redditività delle banche.

Sarà inoltre necessario prevenire l’uso di meccanismi di ristrutturazione per preservare determinati azionisti o spostare le perdite ai depositanti.

Questa fase sarà politicamente più difficile che passare una legge.

L’adozione di un testo crea regole generali. Applicare significa decidere che una banca deve essere ricapitalizzata, fusa o liquidata. Significa anche determinare il valore dei suoi beni e quanto i suoi azionisti possono perdere.

L’FMI monitorerà quindi in modo particolare l’utilizzo di nuove competenze.

Metà settembre, trattative per riprendere a Beirut

Il messaggio a Yassine Jaber contiene anche una scadenza. Ernesto Ramirez Rigo ha detto che il FMI riprenderà le riunioni a Beirutmetà settembre.

Questa missione sarà il primo test diplomatico dopo l’adozione degli emendamenti.

Il Libano potrebbe presentare concreti progressi legislativi. Il FMI, da parte sua, sarà in grado di esaminare la conformità del testo finale, il suo meccanismo di attuazione e il progresso di altre riforme necessarie.

La discussione non si concentrerà quindi unicamente sulla ristrutturazione bancaria. Il Fondo chiede inoltre un quadro di bilancio a medio termine, una strategia compatibile con la sostenibilità del debito e un meccanismo credibile per affrontare le perdite.

Nel mese di febbraio, aveva anche sottolineato la necessità di mobilitare più entrate pubbliche senza compromettere le esigenze sociali e gli investimenti necessari per la ricostruzione.

La riforma bancaria appartiene quindi ad un pacchetto più ampio. Per il FMI, un settore bancario sostenibile non può essere ricostruito in modo sostenibile se lo stato rimane in una situazione finanziaria insostenibile.

Un segnale positivo, non ancora un accordo con il FMI

La reazione di Ernesto Ramirez Rigo dà al governo di Nawaf Salam un argomento importante. Dopo anni in cui gli impegni di riforma del Libano sono stati spesso ritardati o svuotati della loro sostanza, questa volta il FMI riconosce pubblicamente i progressi.

Per il Ministero delle Finanze, il voto mostra anche che il Parlamento può trasformare gli impegni di riforma nella legislazione applicabile. Yassine Jaber presenta la legge come componente di un processo più ampio per ricostruire un settore bancario in grado di finanziare nuovamente l’economia.

Ma la strada tra questo messaggio di congratulazioni e un programma finanziario con il Fondo rimane importante.

Il Libano deve ora applicare la legge, determinare la situazione reale di ogni banca, fare progressi sulla ripartizione delle perdite e dimostrare che la soluzione scelta protegge i depositanti senza creare un nuovo debito pubblico che non può essere finanziato.

La riunione di settembre si concentrerà sul fatto che il voto del Parlamento abbia risolto le obiezioni tecniche del FMI o sul fatto che abbia consentito solo una delle tante tappe della questione. Dopo sei anni di crisi bancaria, rimane la questione decisiva: la nuova architettura giuridica deve ora mostrare come trasforma le perdite accumulate in una soluzione finanziaria efficace.