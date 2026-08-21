Ali al-Taher, l’altezza che minaccia il Sud

- Advertisement -

14

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A prima vista, Ali al-Taher è solo un’altezza tra molti altri nel terreno accidentato del Libano meridionale. Eppure questa zona ad est di Nabatiyeh ora concentra una parte considerevole del braccio israeliano-izbullah, mentre pone lo stato e l’esercito libanese su una questione particolarmente sensibile della sovranità. La continuazione degli scioperi israeliani e il rifiuto di Hezbollah di abbandonare il sito sollevarono preoccupazioni che una battaglia geograficamente limitata minerebbe le disposizioni laboriose negoziate nel sud. Perché dietro Ali al-Taher è ora una domanda più ampia: chi stabilirà le regole militari e politiche applicabili al territorio libanese dopo la guerra?

Solo il paradosso riassume la nuova fragilità del Libano meridionale. Pochi chilometri quadrati di sollievo possono ora pesare sui negoziati che coinvolgono Beirut, Israele e gli Stati Uniti, complicano il dispiegamento dell’esercito libanese e minacciano la stabilizzazione dei villaggi i cui abitanti sperano ancora di tornare alle loro case.

Ali al-Taher si è quindi spostato da una posizione militare a un test politico. Israele vuole neutralizzare ciò che presenta come un’importante infrastruttura di Hezbollah. Il movimento sciita si rifiuta di permettere alla pressione militare israeliana di determinare quali posizioni deve abbandonare. Tra i due, lo Stato libanese deve difendere il principio del monopolio della forza di polizia senza dare l’impressione che il suo esercito compia, sotto le bombe, un ordine deciso fuori.

Questa contraddizione spiega perché l’altezza è diventata molto più pericolosa delle sue uniche dimensioni suggeriscono.

Ali al-Taher, un punto caldo a nord di Litani

Le operazioni israeliane attorno ad Ali al-Taher si intensificarono in agosto. L’area e diverse località del governatorato di Nabatiyeh sono state colpite, mentre ci sono stati rapporti coerenti di preparati israeliani per l’altezza. La sequenza del 15 agosto ha ulteriormente aggravato la tensione: Israele ha lanciato una serie di scioperi dopo un attacco di droni alle sue forze nella zona, un attacco attribuito a Hezbollah.

Questa pressione non si verifica sul terreno incontaminato. A giugno Ali al-Taher era al centro di informazioni contrastanti sulla realtà del controllo dell’altezza. Israele aveva annunciato che ne aveva preso il controllo, che Hezbollah aveva formalmente negato. Un funzionario militare libanese aveva poi detto a un media arabo che non c’erano stati progressi israeliani a terra in linea con l’annuncio.

Da allora, la domanda non è più solo chi controlla fisicamente un tale punto di sollievo. Riguarda la possibilità che Israele trasformi la sua superiorità aerea e la pressione militare in un cambiamento duraturo del sistema di terra nel sud del Libano.

La geografia spiega parte di questa insistenza. Le altezze di Ali al-Taher si trovano ad est di Nabatiyah e offrono una posizione dominante su diversi assi circostanti. Essi includono Nabatiyah, Kfar Tebnit e i rilievi che portano a Iqlim al-Touffah. Israele sostiene anche che la zona è sede di infrastrutture sotterranee utilizzate da Hezbollah, che il movimento non ha dettagliato pubblicamente.

Ma un’altra caratteristica è diventata politicamente essenziale:Ali al-Taher si trova a nord di Litani.

Questa posizione alimenta direttamente l’argomentazione Hezbollah. Il movimento sostiene che le disposizioni di sicurezza applicate alla zona a sud del fiume non possono essere ampliate automaticamente a nord. Accettare che Israele dovrebbe ottenere, sia attraverso la pressione militare che attraverso i negoziati, l’evacuazione di una posizione a nord dei Litani, quindi, secondo questa logica, cambierebbe gradualmente la portata dei vincoli imposti a Hezbollah.

Questo è dove il file cambia la sua natura. Se la controversia riguardasse solo la neutralizzazione di una posizione che minaccia direttamente le forze israeliane, un accordo locale potrebbe teoricamente essere cercato. Ma Hezbollah crede che Ali al-Taher possa creare una giurisprudenza: una prima posizione evacuata sotto pressione avrebbe spianato la strada per un secondo, poi un terzo.

Il pericolo non si trova più solo in un’offensiva israeliana. Si preoccupa anche che Hezbollah possa decidere che deve prevenire militarmente la caduta della posizione per evitare che diventi il modello dei prossimi passi.

Hezbollah rifiuta di impostare un precedente per Ali al-Taher

Il discorso di Hezbollah su Ali al-Taher si è intensificato con l’aumento della pressione militare e diplomatica. Ufficiali e fonti vicine al movimento hanno respinto l’idea di abbandonare l’altezza senza compensazione. In particolare, il deputato Hassan Ezzeddine, membro del blocco parlamentare di Hezbollah, ha presentato il sito come una posizione essenziale che il movimento non intende abbandonare di fronte a un’operazione israeliana.

Tuttavia, le informazioni che circolano intorno a un possibile trasferimento alle forze armate libanesi rimangono contraddittorie e devono essere trattate come tali. Alcune fonti diplomatiche sostenevano che una formula per la consegna della zona all’esercito era stata considerata, o addirittura proposta in determinate condizioni. Hezbollah ha mantenuto pubblicamente una linea molto più restrittiva, mentre altre relazioni hanno riferito alla possibilità di un trasferimento solo dopo un completo ritiro israeliano.

Questa divergenza non altera il cuore del problema. Hezbollah rifiuta di permettere che la sequenza sia dettata da Israele: pressione militare, evacuazione del movimento, entrata dell’esercito libanese, e poi verifica del sito. A suo avviso, tale meccanismo renderebbe la forza israeliana il vero innesco per la ridistribuzione interna libanese.

La posta in gioco del precedente diventa decisiva. Se Ali al-Taher è evacuato perché Israele lo designa come una minaccia, cosa impedirebbe a Israele di rivendicare lo stesso trattamento per un’altra posizione più a nord? E quanto potrebbe estendersi questo meccanismo?

Questa preoccupazione non significava che tutte le future richieste israeliane sarebbero necessariamente accettate. Tuttavia, spiega perché Hezbollah attribuisce ad Ali al-Taher un valore che supera lontano quello del terreno. Per cedere a questa altezza sarebbe, nel suo ragionamento, riconoscere un meccanismo che permetta a Israele di partecipare indirettamente alla definizione di accordi militari all’interno del Libano.

Il movimento cerca quindi di dissociare due questioni che i suoi avversari vorrebbero riunire: il ruolo dello Stato libanese e quello delle richieste israeliane. Può essere confrontato con la pretesa interna di un monopolio statale sulle armi rifiutando che questa trasformazione avvenga secondo un calendario e una geografia determinata da Israele.

È proprio questa distinzione che pone l’esercito libanese in una situazione particolarmente scomoda.

L’esercito libanese catturato in un meccanico che non controlla

Su carta, affidare Ali al-Taher all’esercito potrebbe sembrare la soluzione più coerente con il principio della sovranità. Un’area sul territorio libanese passerebbe sotto l’autorità dell’istituzione militare nazionale, mentre le forze non statali si ritiravano da essa. Presentata in questo modo, la formula sembra quasi evidente.

Nel campo, è molto meno.

Il primo problema è la sequenza in cui si verifica questa distribuzione. Se Israele designa una posizione di Hezbollah, la bomba, minaccia di occuparla e poi chiede che venga consegnata all’esercito libanese, il suo dispiegamento non sarebbe più visto come il mero esercizio di una decisione sovrana a Beirut. Potrebbe apparire come il risultato diretto di un’ingiunzione militare israeliana.

Questa sfumatura è cruciale per un’istituzione che sta cercando di presentarsi come l’esercito di tutti i libanesi.

L’esercito avrebbe quindi affrontato due imperativi difficili da conciliare. Il primo è estendere l’autorità effettiva dello Stato in tutto il territorio. Il secondo è evitare di trasformarsi in uno strumento che consenta a Israele di ottenere senza un uso diretto del suolo ciò che esige sul terreno.

Il caso di Ali al-Taher pone quindi una domanda più profonda della questione di chi occuperà un’altezza domani:chi decide di schierare l’esercito libanese nel territorio libanese?

Anche se questa decisione appartiene alle istituzioni di Beirut, è una questione di sovranità nazionale. Mentre i tempi e le posizioni sono gradualmente determinati dalle richieste israeliane sostenute dalla minaccia degli scioperi, la stessa operazione assume un significato politico completamente diverso.

Il precedente è particolarmente preoccupato che la formula possa diventare riproducibile. Israele potrebbe identificare un sito, chiedere la sua evacuazione, esercitare pressione militare e poi chiedere all’esercito libanese di prenderne possesso. Il dibattito non si concentrerebbe più solo sul disarmo di Hezbollah, ma sulla capacità di Israele di determinare, sito dopo luogo, la mappatura di sicurezza del Libano.

Per Beirut, la trappola è evidente. Rifiutare di schierare l’esercito esporrebbe lo stato all’accusa di non esercitare la sua sovranità. Accettare ogni dispiegamento secondo una sequenza imposta da Israele potrebbe, al contrario, indebolire la stessa sovranità dando l’impressione che lo Stato agisce sotto la coercizione esterna.

Ali al-Taher concentra queste due contraddizioni.

Una relazione politica israeliana

La determinazione israeliana ha anche una dimensione interna che va distinta da considerazioni militari. Secondo i rapporti pubblicati nella stampa libanese negli ultimi giorni, Benjamin Netanyahu potrebbe cercare di ritrarre l’acquisizione di Ali al-Taher come un successo prima che le elezioni legislative israeliane annunciassero il 27 ottobre.

Questa lettura viene in particolare da fonti ufficiali libanesi citate dalla stampa. Non è una prova delle intenzioni personali del Primo Ministro israeliano e deve quindi rimanere presentata come un’analisi riportata, non come un fatto stabilito.

Tuttavia, fa parte di un contesto politico identificabile. Benjamin Netanyahu ha menzionato l’8 agosto la preparazione di un’operazione importante senza specificare pubblicamente la sua natura. Diversi media hanno poi avvicinato queste dichiarazioni alla pressione attorno ad Ali al-Taher.

La questione del nord Israele aggiunge una dimensione aggiuntiva. La sicurezza delle comunità di frontiera e la capacità di garantire il ritorno sostenibile dei loro abitanti è un problema politico importante in Israele. In questo contesto, un’operazione presentata come neutralizzazione di un’importante infrastruttura di Hezbollah potrebbe acquisire un valore simbolico maggiore del suo immediato risultato territoriale.

Questo è anche ciò che rende la situazione più pericolosa. Un’operazione militare che soddisfa solo un bisogno tattico può essere limitata quando il suo obiettivo è raggiunto. Un’operazione con valore politico o elettorale è soggetta ad altri vincoli: deve produrre un’immagine di vittoria sufficientemente chiara da presentare al pubblico.

Ali al-Taher è diventato un simbolo. Dopo settimane di dichiarazioni, scioperi, tentativi segnalati di progresso e negoziati, il suo destino può ora essere interpretato da entrambe le parti come un indicatore della loro capacità di imporre le loro condizioni.

Per Israele, non ottenere il cambiamento potrebbe essere presentato come l’incapacità di eliminare una minaccia persistente. Per Hezbollah, abbandonare la posizione sotto pressione israeliana potrebbe essere interpretato come accettare una nuova regola del gioco.

Il margine di compromesso è ridotto come aumenta il valore simbolico dell’altezza.

In Ali al-Taher negoziare le regole future del Sud

Questo è probabilmente dove si trova il pericolo principale. Una battaglia per Ali al-Taher può rimanere localizzata nello spazio producendo conseguenze che non sarebbero.

I negoziati tra Libano e Israele sono il primo motivo probabile per essere colpiti. I contatti con il coinvolgimento americano hanno portato a segnalare i progressi su alcune questioni, compresi i confini e i prigionieri. Ma la questione della cessazione degli attacchi e quella di Ali al-Taher continuano ad ostacolare la stabilizzazione più ampia.

Un’offensiva israeliana cambierebbe immediatamente la logica di queste discussioni. Non sarebbe più una questione di negoziare le modalità di stabilizzazione, ma di determinare se un cambiamento nell’equilibrio militare del potere dovrebbe allora essere incorporato nell’accordo politico.

Il rischio per il Libano è chiaro: che i negoziati cesseranno di definire le regole del terreno e che il terreno comincerà a dettare le regole dei negoziati.

Una seconda sfida è il ritorno sostenibile degli abitanti. Ogni grande risurrezione degli scioperi nel governatorato di Nabatiyah ravviva la paura di ulteriori spostamenti. Gli attacchi del 15 agosto, che hanno colpito diverse località e causato vittime civili, hanno dimostrato che un confronto incentrato su Ali al-Taher potrebbe superare rapidamente il perimetro immediato dell’altezza.

Una battaglia terrena avrebbe conseguenze ancora più pesanti. Le strade, i villaggi circostanti e le aree utilizzate per i movimenti militari sarebbero esposte ad un’espansione degli scioperi. Gli abitanti che hanno già sperimentato gli spostamenti successivi sarebbero poi rimasti sospesi dall’evoluzione di un confronto le cui quote superano la propria località.

Infine, Ali al-Taher interviene in un momento in cui il Libano deve pensare all’organizzazione della sicurezza del sud oltre la presenza della Forza Intermedio delle Nazioni Unite in Libano. La questione non è quindi solo quella del prossimo confronto. Riguarda l’architettura che deve impedire il prossimo.

Chi monitorerà le aree sensibili? Quale libertà di azione conserverà Israele quando afferma di identificare una minaccia? Fino a che punto l’esercito libanese può schierarsi senza essere catturato tra Hezbollah e le richieste israeliane? E quali garanzie impediranno che una procedura progettata per un particolare sito diventi un meccanismo permanente applicabile ad altri settori?

Ali al-Taher è diventato il luogo dove tutti questi problemi si incontrano.

L’altezza non è quindi solo contestata per quello che contiene o per quello che permette di osservare. E’ per la regola che potrebbe creare. Israele cerca di impedire a Hezbollah di mantenere le capacità che considera minaccioso. Hezbollah vuole impedire a Israele di trasformare il suo potere militare in un orologio permanente sul suo nord Litani. Lo Stato libanese deve cercare di ripristinare la propria autorità senza suggerire che tale autorità sia esercitata su richiesta di un altro Stato.

È questa sovrapposizione che rende un confronto locale potenzialmente esplosivo.

Un compromesso intorno ad Ali al-Taher potrebbe, d’altra parte, offrire un modello: ritiro israeliano o garanzie, implementazione sovrana dell’esercito libanese e meccanismo che impedisce il ritorno del confronto armato. Ma un tale accordo presuppone che tutti possano presentarlo come qualcosa di diverso da una resa.

Al momento, questa formula non esiste. Gli scioperi militari e la pressione mantengono l’ipotesi di un’operazione israeliana, mentre Hizbullah mantiene il suo rifiuto di un’evacuazione imposta. Tra i due, l’esercito libanese rimane al centro di un’equazione che non ha definito.

Il prossimo movimento intorno ad Ali al-Taher dirà quindi più del nome della forza che controllerà un’altezza del distretto di Nabatiyah. Indicherebbe se il futuro ordine di sicurezza del Sud fosse stato costruito attraverso negoziati interstatali e le decisioni delle istituzioni libanesi, o se sarebbe gradualmente emergere sotto pressione militare.

Ecco perché Ali al-Taher può ancora servire come cambio valuta in una più ampia negoziazione. Ma più gli scioperi continuano e più le posizioni pubbliche diventano, meno lo spazio che separa questa negoziazione dal punto di rottura.