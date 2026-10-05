5 octobre 2026
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LibnaNEWS Journal del 5 ottobre 2026: Libano, regione, mondo, economia

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LibnaNEWS Journal del 5 ottobre 2026: Libano, regione, mondo, economia Libano: legge elettorale riaperto, diritto bancario..

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LibnaNEWS Journal del 5 ottobre 2026: Libano, regione, mondo, economia

LibnaNEWS giornale di lunedì 5 ottobre 2026, tutto essenziale in 5 minuti!

🇱🇧 Liban : loi électorale rouverte, loi bancaire devant le Conseil constitutionnel, positions israéliennes au Sud, négociations attendues le 20 octobre
🌍 Région : réunion de Camp David sur l’Iran, ministre iranien du Pétrole démissionnaire, cérémonie du 7 octobre en Israël, offensive au Yémen
Mondo: Bolsonaro davanti a Lula in Brasile, Merz a Kiev, le elezioni in Lettonia, le piogge di Barcellona
Francia: blocco delle scuole superiori, scuola primaria socialista
USA: solo 29.000 posti di lavoro a settembre
💰 Économie : Brent à 102 $, le kWh du générateur à 52 840 LL
Insolito: Zar Samuel torna a Sofia, i canali verdi di Gand

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Foto: Wikimedia Commons

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