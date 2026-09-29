40 miliardi di dollari per competere con Hezbollah: il piano segreto di Al Akhbar contro il test reale

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La figura ha colpito per la sua grandezza: 40 miliardi di dollari. Ma la somma è solo la parte più visibile di un progetto molto più grande. Nella sua 29 settembre 2026 edizione,Al Akhbarsostiene di aver ottenuto un documento classificato preparato all’interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e destinato al presidente Donald Trump. Il documento presenta il testo come una proposta che non cercherà più solo di disarmare Hezbollah. Esso mira a ridurre gradualmente la dipendenza di una parte della popolazione sciita dal partito costruendo un’offerta statale in grado di competere con le sue reti.

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La cautela rimane essenziale.Al Akhbaressa afferma che ha ottenuto una copia del documento e che sarebbe stato vietato di circolare tra funzionari politici e diplomatici. Il giornale fornisce anche una traduzione non ufficiale. Nessun altro file corpus del 29 settembre 2026 può autenticare indipendentemente questo pezzo. Il suo contenuto deve quindi essere presentato per quello che è:Al Akhbarsostiene di ottenerla e il giornale lo attribuisce al Consiglio di Sicurezza Nazionale Americano. Questa prenotazione non detrae l’interesse del testo. Essa stabilisce semplicemente il confine tra una rivelazione giornalistica e una politica americana ufficialmente confermata.

Un documento che cambierebbe il metodo americano

SecondoAl AkhbarIl 29 settembre 2026, il documento sarebbe il risultato di diversi mesi di discussioni all’interno dell’amministrazione statunitense. Parecchi funzionari che lavorano sul Libano sono stati esaminati. Sarebbe anche basato su dati che non sarebbero pubblicamente utilizzati dai funzionari americani. La riflessione si basa su un’osservazione: i metodi finora utilizzati non avrebbero prodotto il risultato strategico desiderato contro Hezbollah. Il documento dovrebbe quindi considerare quattro modi diversi.

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Il primo è una grande trasformazione in Iran. Un indebolimento brutale o una caduta del potere iraniano avrebbe teoricamente privare Hezbollah di alcuni dei suoi finanziamenti, forniture e profondità strategica. Ma il documento, come pubblicato daAl Akhbarritiene che tale ipotesi non possa costituire una strategia libanese. Hezbollah è descritto come sufficientemente impiantato in politica, servizi sociali, comuni e reti di comunità per non scomparire automaticamente con un sconvolgimento in Teheran.

La seconda via sarebbe la negoziazione classica. Si tratta di un disarmo progressivo, di un reinserimento di combattenti, di garanzie e di una costruzione istituzionale. Tuttavia, il documento considera questa soluzione fragile senza la partecipazione iraniana o un cambiamento profondo nel calcolo della leadership di Hezbollah. Inizia dall’idea che le armi non siano solo uno strumento militare. In questa lettura, partecipano anche a un’identità politica, una funzione deterrente e un rapporto regionale con l’Iran.

La terza opzione sarebbe militare. Sarebbe basato su un’intensificazione delle operazioni israeliane contro Hezbollah. Il testo pubblicato daAl Akhbarconsidera questo percorso il peggiore. Potrebbe indebolire il partito senza garantire la sua scomparsa. Il rischio principale è la distruzione ulteriore in Libano, lasciando un’organizzazione armata, decentralizzata e politicamente difficile da eliminare.

È quindi un quarto sentiero che occupa il cuore del documento: un programma di ricostruzione statale. Il suo principio è quello di condurre due processi contemporaneamente. Il primo aumenterebbe la credibilità e la capacità dello Stato libanese. Quest’ultimo ridurrebbe gradualmente la posizione del progetto armato Hezbollah. Secondo questa logica, chiedere il disarmo immediato a beneficio di uno Stato considerato in fallimento sarebbe politicamente difficile. Ma in attesa che uno stato ideale compaia prima di avvicinarsi alle armi porterebbe anche a un impasse. Le due traiettorie dovrebbero quindi andare avanti insieme.

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Non cominciare con Hezbollah, ma con il suo ambiente

Questo è dove il documento diventa singolare. Il suo obiettivo principale non sarebbe inizialmente la leadership di Hezbollah. Sarebbe il suo ambiente.

Il testo pubblicato daAl Akhbarconsidera che più di 40 anni hanno prodotto un sistema che combina protezione, benefici sociali, posti di lavoro, identità, senso di dignità, memoria di sacrifici e diffidenza verso lo stato. Essa attribuisce a questa costruzione un’idea centrale: lo stato libanese sarebbe assente, corrotto e incapace di proteggere la comunità sciita. Secondo questa griglia di lettura, le sanzioni, i discorsi sulla sovranità e le conferenze internazionali dei donatori non sarebbero sufficienti per annullare tale sistema.

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Il programma cercherà quindi di costruire un concorrente piuttosto che rimuovere immediatamente ciò che esiste. Lo Stato dovrebbe fornire una sufficiente sicurezza, servizi e opportunità economiche per cambiare gradualmente il comportamento. Il documento immagina questo processo nel corso di diversi anni, non come un intervento ad hoc o una conferenza aggiuntivo donatore. Si riferisce ad una struttura di esecuzione e ad una fase intensa che dura tra due e cinque anni.

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La ricostruzione del Sud occupa un posto centrale. Le famiglie le cui case sono state distrutte o sfollate costituiscono la prima popolazione bersaglio. Nella logica del testo, il loro rapporto con Hezbollah avrebbe una dimensione funzionale importante. Se lo stato diventa in grado di fornire la ricostruzione, il ritorno, la sicurezza e il risarcimento, parte di questa dipendenza potrebbe diminuire.

La seconda categoria consiste nella classe media sciita descritta come pragmatica: professionisti, imprenditori, insegnanti e persone non ideologicamente legate al partito. Per questa popolazione, il progetto si concentra sulla ripresa economica, affrontando il problema dei depositi bancari e una gestione più efficace.

Gli attori locali e i comuni formano un altro strato. Il ragionamento è ancora funzionale. Coloro che cooperano con la struttura in grado di fornire servizi potrebbero riorientare le loro relazioni se lo Stato dovesse dimostrare una maggiore capacità.

Poi vengono scuole, cliniche, associazioni della società civile e reti. Il documento non propone la loro distruzione. Al contrario, raccomanda la loro integrazione, regolazione e costruzione di un servizio pubblico in grado di competere efficacemente con loro.

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Il quinto strato è politico. Il documento ritiene che i funzionari locali si adattino alle strutture che forniscono risorse, influenza e capacità elettorali. L’obiettivo sarebbe quindi di cambiare gli incentivi per questa relazione.

La sesta categoria è molto diversa. Essa corrisponde al nucleo ideologico, militare e di sicurezza. Il testo non pretende di convincerlo. Piuttosto, esso prevede gradualmente neutralizzarlo riducendo la dipendenza del suo ambiente. La distinzione è fondamentale: non sarebbe convincere i leader di Hezbollah che il loro progetto è sbagliato, ma ridurre le funzioni sociali e politiche che rendono questo progetto indispensabile agli occhi di una parte del suo ambiente.

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Perche’ esattamente 40 miliardi di dollari?

L’importo non sarebbe stato scelto solo da una stima classica delle esigenze di ricostruzione.

Secondo il documento pubblicato daAl AkhbarIl programma deve essere abbastanza massiccio da andare oltre quello che presenta come diversi decenni di investimento iraniano in Hezbollah. Non si tratta quindi solo di riparare strade, abitazioni e reti pubbliche. L’importo avrebbe una funzione politica: mostrare che un altro sistema di protezione e servizi può avere più risorse.

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La tabella riprodotta daAl Akhbarfornisce una bassa stima e un’elevata stima del finanziamento iraniano in diversi periodi. Per la fase 1990-2005, gli importi cumulativi riportati variano da 2,4 miliardi a 4 miliardi di dollari. Per la ricostruzione del 2006, sarebbero da 1,2 miliardi a 2 miliardi. Tra il 2006 e il 2009, il documento ha avanzato tra 800 milioni di dollari e 1,2 miliardi di dollari. Per il 2010-2017, la gamma varia da 2,4 miliardi a 4,4 miliardi. Tra il 2018 e il 2020, è tra 600 milioni e 1,2 miliardi. Per il 2021-2023, tra 1,5 e 2,4 miliardi. Per il 2024-2025, tra 1,6 e 2,4 miliardi. Infine, per il 2026, la tabella fornisce una stima tra 500 milioni di dollari e 800 milioni di dollari.

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Queste cifre dovrebbero essere trattate con la stessa cautela del documento stesso. Il corpus fornito non consente di verificare il loro metodo di calcolo. Esse rappresentano le stime riprodotte nel testo pubblicato daAl Akhbar, non un controllo indipendente dei flussi finanziari iraniani.

Tuttavia, il ragionamento finanziario del progetto è chiaro. Il documento mira a confrontare due investimenti politici a lungo termine. Crede che l’Iran abbia passato decenni a costruire un sistema. Una risposta credibile dovrebbe quindi avere una massa finanziaria capace di produrre effetti visibili su scala comparabile.

Otto miliardi di dollari all’anno: la semplicità ingannevole della figura

Oltre cinque anni, 40 miliardi di dollari rappresentano una media aritmetica di 8 miliardi di dollari all’anno. Ma questa divisione maschera il problema principale: il denaro non produce automaticamente uno stato.

Il documento sembra anche riconoscere questa difficoltà. Sottolinea la visibilità, la tracciabilità e la capacità di controllo delle spese. Le somme dovrebbero raggiungere direttamente le popolazioni interessate. La governance digitale è presentata come un mezzo per bypassare i meccanismi di corruzione e rendere verificabile ogni spesa.

È qui che inizia veramente il test analitico.

Il progetto presuppone che un enorme contributo finanziario possa creare un circolo virtuoso. La ricostruzione, la compensazione e i servizi pubblici avrebbero ripristinato la fiducia. Questa fiducia rafforzerebbe lo stato. Uno Stato più credibile renderebbe allora il trasferimento di Hizbullah funzioni politicamente meno costoso. Ridurre la dipendenza sociale ridurrebbe a sua volta la capacità del partito di presentare le sue armi come bisogno di protezione.

Questa catena è coerente su carta. Ma ogni link dipende dal precedente.

Quaranta miliardi distribuiti da un’amministrazione inefficace potrebbero produrre l’effetto opposto. I ritardi, i favoritismi o i sospetti di corruzione alimentano proprio il discorso che il programma cerca di indebolire. Quindi la domanda non è solo se i donatori potrebbero raccogliere 40 miliardi di dollari. Si tratta di sapere se lo Stato possa trasformare questa somma in servizi rapidi, visibili ed equi.

Il testo pubblicato daAl Akhbarsembra consapevole di questo rischio in quanto rende la governance digitale e la tracciabilità della spesa elementi centrali. Tuttavia, i fascicoli di origine non forniscono dettagli operativi su come sarebbero organizzate le offerte, i controlli, la selezione dei beneficiari o la distribuzione tra le autorità centrali e locali.

Tale assenza impedisce di concludere la fattibilità amministrativa del programma.

Possiamo competere con un’organizzazione politica con i servizi pubblici?

La scommessa più importante del documento in definitiva non è finanziaria. E’ sociologico.

Si tratta di considerare che una parte sostanziale del rapporto tra Hezbollah e il suo ambiente si basa su funzioni concrete. Se una famiglia ottiene la ricostruzione, la sicurezza, la cura, l’occupazione e la compensazione dallo Stato, avrebbe bisogno di strutture meno parallele. Se un comune riceve i mezzi per fornire i suoi servizi direttamente, avrebbe bisogno di meno intermediari politici. Se una classe media riacquista l’accesso ai suoi depositi e un’economia funzionale, le sue priorità possono cambiare.

Questa logica spiega la divisione in strati. Si evita di considerare la comunità sciita come un insieme politicamente omogeneo. Il documento pubblicato daAl Akhbaral contrario, distingue le persone sfollate internamente, le classi medie, gli attori locali, i social network, i leader politici e il nucleo militare.

Questa distinzione è una delle parti più strutturate del progetto. Significa che il programma non si basa sulla conversione ideologica collettiva. Esso comporta reazioni diverse secondo gli interessi e le posizioni sociali.

Ma il ragionamento incontra un importante limite contenuto nel documento stesso. Hezbollah non è solo presentato come fornitore di servizi. Il testo riconosce il ruolo di identità, dignità, protezione e memoria. Queste dimensioni non possono essere sostituite meccanicamente da un servizio amministrativo.

Una strada ricostruita può cambiare il rapporto di un residente allo stato. Non è necessariamente sufficiente cambiare un’identità politica costruita nel corso di diversi decenni. La compensazione può ridurre la dipendenza dei materiali. Non cancella automaticamente un disegno di sicurezza o una memoria collettiva.

Il programma deve quindi avere successo su due diversi motivi: migliorare materialmente la vita e convincere che questo miglioramento sarà sostenibile.

Sicurezza come parte indispensabile del dispositivo

Il documento pubblicato daAl Akhbarnon riduce la domanda ai benefici sociali. Fornisce un quadro di sicurezza con Israele, il ritorno dello Stato al Sud e il dispiegamento dell’esercito libanese con capacità reali.

Questa dimensione è decisiva. Uno stato può ricostruire una casa. Se non può impedire la sua distruzione qualche mese dopo, la ricostruzione non produce la fiducia ricercata.

Il progetto collega Hezbollah con la sicurezza dei confini. Esso prevede garanzie per affrontare la minaccia e il ritiro israeliani. La ricostruzione economica non è quindi intesa come un completo sostituto della sicurezza. Dipende da questo.

Questo rende anche il progetto molto più complesso della sua busta da 40 miliardi. Il successo non dipenderebbe solo da Washington o dai donatori. Esso coinvolgerebbe gli impegni libanesi, l’architettura di sicurezza, gli sviluppi a terra e un quadro per l’esercito per svolgere le funzioni ad esso assegnate dal programma.

In altre parole, i miliardi possono produrre solo il loro effetto politico se le condizioni militari permettono loro di produrre un effetto materiale duraturo.

Una strategia americana orientata anche verso l’Iran

Il documento assegnato daAl Akhbaril Consiglio nazionale di sicurezza non presenta il programma come una politica riguardante solo il Libano. Fa parte di una strategia più ampia verso l’Iran.

Il ragionamento è esplicito: Hezbollah è uno dei maggiori investimenti regionali di Teheran. Ridurre la sua influenza attraverso il rafforzamento dello stato libanese consentirebbe quindi, secondo questo approccio, di raggiungere la struttura regionale iraniana senza ricorrere solo alla guerra.

Il documento confronta anche i costi. Un prolungato confronto tra Stati Uniti e Iran potrebbe, secondo la sua argomentazione, costare centinaia di miliardi, se non più, senza risultati garantiti. In confronto, il programma libanese costerebbe 40 miliardi di dollari in cinque anni, distribuiti tra diversi donatori.

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Il testo presenta anche questa politica come risultato che potrebbe essere raggiunto durante una presidenza americana. La ricostruzione, il quadro di sicurezza e l’indebolimento di un alleato regionale dell’Iran sarebbero così raggruppati in un unico progetto.

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Questa formulazione rivela ambiguità significativa. Il programma è presentato come una ricostruzione dello Stato libanese. Ma la sua giustificazione strategica è anche americana e regionale. Entrambi gli obiettivi possono essere raggiunti, ma non sono identici.

La ricostruzione di uno Stato richiede che le sue istituzioni definiscano le loro priorità in base alle esigenze nazionali. Utilizzando la ricostruzione come strumento per modificare un rapporto di potenza regionale introduce un’altra logica. Il successo del programma dipenderebbe quindi anche dalla capacità di evitare che gli aiuti vengano percepiti esclusivamente come un’operazione politica rivolta contro una comunità o un partito.

Il documento sembra anticipare questo rischio quando insiste sui benefici diretti per la popolazione sciita. Tuttavia, questo orientamento può darsi da fare in una domanda: un programma presentato come un focus nazionale una comunità senza generare nuove tensioni in un paese organizzato intorno a saldi comunitari sensibili?

Le fonti fornite non rispondono a questa domanda.

Il problema della tempistica

Il programma prevede un periodo intensivo tra due e cinque anni. Tuttavia, il sistema con cui cerca di competere è descritto dal documento come risultato di più di quarant’anni.

Questa asimmetria è probabilmente la sua difficoltà più importante.

Costruire un edificio può richiedere alcuni mesi. Costruire un’istituzione credibile richiede più tempo. Costruire un rapporto di fiducia tra una popolazione e questa istituzione può richiedere ancora più tempo.

Il documento lo riconosce in parte. Egli afferma che quattro decenni di costruzione di un sistema di dipendenza non possono essere annullati durante la notte. Piuttosto, la sua ambizione sarebbe quella di creare gradualmente una realtà concorrente, comunità dopo comunità e servizio dopo servizio.

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Questo cambia profondamente il significato dei 40 miliardi. La somma non sarebbe il prezzo del disarmo. Essa finanzia una concorrenza istituzionale.

In questa competizione, il criterio decisivo non sarebbe l’importo annunciato, ma l’esperienza quotidiana. Un’amministrazione funzionante, un’effettiva indennità pagata, una scuola accessibile, un comune capace di agire e una casa ricostruita avrebbero più valore politico di una promessa di diversi miliardi.

Al contrario, un annuncio spettacolare senza risultati visibili potrebbe rafforzare quelli con cui il programma cerca di competere.

Lo stato come una scommessa reale

La rivelazione pubblicata da Al Akhbar il 29 settembre 2026 pone il dibattito ben oltre il disarmo da solo. Il documento che assegna all’American National Security Council pone una domanda più profonda: il problema di Hezbollah può essere affrontato senza trattare simultaneamente il problema dello stato libanese?

La risposta proposta dal testo è chiaramente negativa. Esso ritiene che un disarmo richiesto a favore di uno Stato debole incapace di garantire la sicurezza, i servizi e la ricostruzione sarebbe improbabile. Ma evita anche l’idea di aspettare che lo Stato diventi pienamente funzionale prima di affrontare il problema delle armi. Entrambi i processi dovrebbero procedere in parallelo. La ricostruzione dello Stato creerebbe le condizioni politiche per ridurre gradualmente la posizione del progetto armato. Allo stesso tempo, questa riduzione rafforzerebbe l’autorità delle istituzioni pubbliche.

Questa logica è il nucleo del programma descritto da Al Akhbar. Si basa su un’idea semplice: la forza di Hezbollah non è solo militare. Esso deriva anche da un sistema di protezione, servizi, posti di lavoro, assistenza sociale e rappresentanza politica costruito nel corso di diversi decenni. Pertanto, una strategia solo per le armi non sarebbe una parte essenziale del problema.

Il documento afferma che Iran e Hezbollah hanno costruito per oltre quarant’anni una combinazione di protezione, assistenza sociale, identità, occupazione, servizi e un senso di sicurezza. Questa architettura sarebbe fiorita in parallelo con una diffusa convinzione nelle regioni interessate: lo Stato libanese sarebbe troppo debole per proteggere la popolazione in modo sostenibile o soddisfare le sue esigenze.

Il programma descritto da Al Akhbar intende quindi agire su questo rapporto tra la popolazione e le istituzioni. L’obiettivo non sarebbe quello di convincere la leadership militare di Hezbollah prima. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare progressivamente la presenza dello Stato in aree in cui il partito ha una funzione sociale, economica o di sicurezza.

Questa distinzione è essenziale. La scommessa è meno sulla conversione ideologica che sul cambiamento delle relazioni di dipendenza.

Sei cerchi intorno a Hezbollah

Il documento pubblicato da Al Akhbar va molto in questa direzione. Si rompe l’ambiente Hezbollah in sei strati distinti. Ognuno dovrebbe ricevere una risposta diversa.

Il primo consiste in comunità dismesse dalla guerra e famiglie sfollate. Per loro, l’immediato bisogno è concreto: trovare alloggi, tornare ai villaggi, ricevere un risarcimento e ricevere un minimo di sicurezza. Il programma ritiene che la dipendenza da Hezbollah potrebbe diminuire se lo Stato stesso ha assunto queste funzioni.

Il secondo strato riguarda una classe media sciita descritta come pragmatica. Esso comprenderebbe professionisti, imprenditori e insegnanti che non sarebbero necessariamente legati a Hezbollah attraverso l’adesione ideologica. Alcune di queste categorie hanno subito la crisi bancaria, la perdita di depositi, la contrazione di attività economica e la perdita di opportunità professionali.

Per questa popolazione, la risposta proposta non è sicura. Sarebbe economico. La carta si concentra sull’affrontare il problema dei depositi, riavviare l’economia e la modernizzazione digitale dell’amministrazione.

Una terza categoria comprende attori e comuni locali. Il ragionamento è ancora diverso. Secondo il testo pubblicato da Al Akhbar, questi attori tendono a lavorare con la struttura in grado di fornire i servizi necessari al loro territorio. Se lo stato diventa in grado di finanziare la ricostruzione e fornire servizi visibili di nuovo, il loro rapporto con i vari centri di potere potrebbe evolversi.

Il quarto strato riguarda scuole, cliniche, organizzazioni caritative e reti di servizi sociali. Qui, il documento non raccomanda la loro distruzione. Al contrario, prevede la loro integrazione, la loro regolamentazione e la creazione di un’offerta pubblica che possa competere con le loro prestazioni.

Il quinto strato è politico. Il ragionamento si basa sui meccanismi della clientela, del finanziamento e dell’influenza elettorale. Se la struttura che distribuisce le risorse cambia, alcuni comportamenti politici possono anche cambiare.

Infine, il sesto strato Ã ̈ costituito dal nucleo ideologico, militare e di sicurezza. Il documento non sembra credere che sia possibile convincere questa categoria dagli stessi strumenti. Piuttosto, parla della graduale neutralizzazione della sua influenza riducendo la dipendenza dell’ambiente circostante.

Questa divisione rivela la natura del progetto. Non è semplicemente un programma di ricostruzione. La ricostruzione diventa uno strumento per trasformare il rapporto di potenza interno.

40 miliardi di dollari rispetto ai 40 anni di investimento

Qui è dove la cifra di 40 miliardi di dollari ha senso. Non è solo una stima della distruzione o delle necessità materiali del Libano. Nel documento pubblicato da Al Akhbar il 29 settembre 2026, questo importo viene presentato come risposta alla scala degli investimenti iraniani accumulati dagli anni ’80.

Al Akhbar riproduce così una tabella attribuita agli autori del documento. Il rapporto presenta stime basse e elevate del finanziamento dell’Iran a Hezbollah in tempi diversi.

Per la fase di costruzione dal 1990 al 2005, la stima varia da 2,4 miliardi a 4 miliardi di dollari. Per la ricostruzione del 2006, sarebbe tra 1,2 miliardi e 2 miliardi. Tra il 2006 e il 2009, la gamma era di 800 milioni a 1,2 miliardi. Per il periodo 2010-2017, ha raggiunto tra 2,4 e 4,4 miliardi.

Il tavolo poi guarda tra $600 milioni e $1.2 miliardi per 2018-2020, tra $1,5 e $2,4 miliardi per 2021-2023, e tra $1.6 e $2,4 miliardi per 2024-2025. Per il 2026, il documento stima i finanziamenti in corso tra 500 milioni di dollari e 800 milioni di dollari.

Tuttavia, queste cifre dovrebbero essere trattate con cautela. Essi appartengono al documento pubblicato da Al Akhbar e non sono compilati in modo indipendente dagli altri file sorgente. Sono quindi le ipotesi finanziarie su cui gli autori del programma costruiscono il loro ragionamento.

Il testo aggiunge che queste stime non comprendono necessariamente il valore delle armi, delle infrastrutture, dei centri di formazione, dell’assistenza all’intelligenza o di alcune fonti di reddito specifiche per Hezbollah.

È proprio per questo che gli autori avanzano la cifra di 40 miliardi di dollari. Il loro ragionamento è sia psicologico che contabile. Per produrre un cambiamento visibile, il programma dovrebbe essere abbastanza grande da essere percepito come una rottura.

Il denaro non sarebbe quindi destinato esclusivamente a ricostruire gli edifici. Dovrebbe dimostrare che lo Stato può realizzare ciò che i suoi cittadini precedentemente considerati impossibili.

La battaglia dei servizi pubblici

Questa dimensione ci permette di capire perché il documento pone così tanto enfasi sulla visibilità degli investimenti. Una strada ricostruita, una casa compensata, una scuola funzionale o un efficiente servizio amministrativo hanno una funzione politica qui.

Il programma mira a creare una concorrenza istituzionale.

Questa idea, tuttavia, ha una grande difficoltà. Spendere 40 miliardi di dollari non è sufficiente per creare uno stato credibile. Tuttavia, i fondi devono raggiungere i loro destinatari e il loro utilizzo deve essere considerato equo.

Il documento sembra consapevole di questa debolezza. Sottolinea quindi la governance digitale, la tracciabilità delle spese e la riduzione del numero di intermediari.

L’obiettivo dichiarato sarebbe che ogni dollaro speso per la ricostruzione potrebbe essere monitorato. Questo requisito affronta direttamente il problema della fiducia nell’amministrazione libanese. Un programma presentato come alternativa alle reti Hezbollah perderebbe gran parte della sua portata se si trattasse di alimentare nuove reti di clienti.

La scommessa diventa quindi molto più impegnativa che semplicemente raccogliere fondi.

I villaggi dovrebbero essere ricostruiti mentre riformano i meccanismi statali. La compensazione tempestiva dovrebbe essere fornita durante il controllo delle spese. L’esercito dovrebbe essere rafforzato mentre i servizi pubblici dovrebbero essere ripristinati. Infine, le popolazioni colpite dalla guerra dovrebbero essere convinti che le nuove strutture lavoreranno su base sostenibile.

Questo è un compito notevole.

Il sud al centro del sistema

Il Libano meridionale occupa naturalmente un posto centrale in questa architettura. La distruzione e lo spostamento creano un’emergenza immediata. Ma creano anche una competizione tra diversi modelli di ricostruzione.

Nel ragionamento della carta di Al Akhbar, la ricostruzione deve iniziare con le popolazioni più direttamente colpite. Lo Stato dovrebbe consentire il ritorno, ricostruire l’alloggio, fornire la sicurezza e pagare la compensazione.

La scelta non è neutrale. Il documento considera specificamente che le comunità interessate sono il primo strato che può alterare il suo rapporto con Hezbollah se appare un’alternativa pubblica credibile.

Tuttavia, questo approccio ha una potenziale contraddizione. Per ricostruire in modo sostenibile, abbiamo bisogno di stabilizzazione della sicurezza. Questa stabilizzazione stessa dipende dall’insediamento del problema delle armi, dal ritiro israeliano e dalle garanzie di confine.

Il programma collega quindi i problemi che non possono essere facilmente affrontati separatamente.

Il ritorno degli abitanti dipende dalla sicurezza. La sicurezza dipende dagli accordi militari. Gli accordi militari sono collegati a Hezbollah. La questione di Hezbollah è legata all’Iran. Infine, il finanziamento internazionale per la ricostruzione dipende dalle decisioni politiche prese al di fuori del Libano.

Il cerchio è difficile da rompere.

Sicurezza come condizione per la ricostruzione

Il documento non riduce la protezione delle persone a un problema sociale. Egli ritiene che un’alternativa al ruolo di sicurezza rivendicato da Hezbollah richieda una distribuzione credibile dell’esercito libanese.

Secondo il testo, questa presenza dovrebbe essere accompagnata da un quadro di sicurezza e salvaguardie americane. Il documento ritiene inoltre che la minaccia israeliana debba essere affrontata attraverso un meccanismo di frontiera applicabile e garanzie di ritiro.

Questo è essenziale per comprendere la coerenza interna del progetto. Essa riconosce implicitamente che una politica di semplicemente chiedendo al popolo del Sud di abbandonare il modello di protezione esistente non funzionerebbe se nessun’altra protezione dovesse sostituirlo.

In altre parole, il programma non si basa esclusivamente sulle scuole, sulla compensazione o sull’occupazione. Essa implica anche una trasformazione dell’ambiente sicuro.

Probabilmente e’ la sua parte piu’ difficile.

I servizi possono essere finanziati. Le infrastrutture possono essere ricostruite. Le procedure amministrative possono essere digitalizzate. D’altra parte, la sicurezza duratura nel sud richiede impegni politici e militari molto più complessi.

Fattore di tempo

Il documento rilasciato da Al Akhbar non descrive il suo programma come un’operazione rapida. Rievoca un’architettura diffusa in diversi anni, con una fase di lavoro intensiva tra due e cinque anni.

L’importo di $40 miliardi sarebbe anche distribuito in diversi anni e tra diversi donatori.

Ciò rappresenta, oltre cinque anni, una media teorica di 8 miliardi di dollari all’anno. Ma questa media non dice nulla sulla distribuzione effettiva delle spese. La ricostruzione massiccia richiederebbe probabilmente notevoli sbocchi all’inizio del programma. Altri investimenti, compresi gli investimenti istituzionali, potrebbero diffondersi ulteriormente.

La difficoltà risiede soprattutto nel divario tra il tempo politico e il tempo della ricostruzione.

Una famiglia la cui casa è stata distrutta non ragiona per cinque anni. Una società che ha perso la sua attività non può necessariamente aspettare il restauro completo delle istituzioni. Un comune deve fornire i suoi servizi immediatamente.

Al contrario, la ricostruzione di un’amministrazione credibile richiede tempo.

Il successo del progetto dipenderebbe quindi dalla sua capacità di fornire rapidamente risultati visibili senza sacrificare riforme a lungo termine.

Hezbollah affronta diverse competizioni

La logica del presunto programma americano è proprio quello di spostare il terreno di confronto.

Invece di opporsi direttamente ad una forza militare all’altra, cerca di opporsi ad un sistema di servizi pubblici ad un sistema di dipendenze sociali e politiche.

Il documento pone quindi una domanda, secondo i suoi autori, intesa a imporsi gradualmente nell’ambiente Hezbollah: è la resistenza armata che protegge ancora la comunità, o è ora un ostacolo alla ricostruzione, alla sicurezza e al ritorno dello Stato?

Questa formulazione mostra che il progetto non è politicamente neutrale. La ricostruzione sarebbe usata per provocare interrogazioni all’interno della base sociale del partito.

Ma non c’è nulla nei file di origine per dire che questa strategia avrebbe effettivamente produrre il risultato desiderato.

Un rapporto politico costruito nel corso di diversi decenni non è semplicemente uno scambio tra servizi e lealtà. L’identità, la famiglia, i fattori territoriali, religiosi e di sicurezza sono essi stessi presenti nella diagnosi del documento. Il fatto che questi ultimi li riconosca mostra anche i limiti di una lettura puramente finanziaria.

Quaranta miliardi di dollari possono finanziare infrastrutture. Non cambiano automaticamente un’identità politica.

L’equazione economica rimane immensa

Il numero stesso pone un’altra domanda: chi pagherebbe?

Secondo il documento presentato da Al Akhbar, il finanziamento sarebbe distribuito tra diversi donatori oltre cinque anni. Gli Stati Uniti non sarebbero quindi soli 40 miliardi di dollari.

Il testo tenta anche di presentare questo importo relativamente limitato rispetto al potenziale costo di una guerra prolungata tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nel suo ragionamento, investire in Libano sarebbe più economico di un confronto militare, il cui risultato sarebbe rimasto incerto.

Questo confronto rivela nuovamente la natura strategica del programma. I 40 miliardi di dollari non sono visti come aiuti umanitari convenzionali. Essi sono presentati come un investimento geopolitico progettato per indebolire ciò che gli autori considerano uno dei maggiori investimenti regionali dell’Iran.

Il successo sarebbe quindi valutato secondo due criteri diversi.

Per il Libano dipenderebbe dalla ricostruzione e dal funzionamento dello Stato.

Per Washington, secondo la logica attribuita al documento, dipenderebbe anche dall’indebolimento dell’influenza iraniana.

Questi obiettivi possono essere raggiunti. Tuttavia, non sono necessariamente identici.

Credibilità prima dei miliardi

Forse qui è la principale debolezza del dispositivo descritto da Al Akhbar.

Il programma presuppone che lo stato possa diventare un’alternativa. Ma per diventare questa alternativa, deve prima convincere che sarà in grado di consegnare i suoi impegni.

Tuttavia, il documento stesso basa gran parte della sua diagnosi sulla debolezza storica delle istituzioni libanesi.

Quindi la domanda non è solo se $40 miliardi è sufficiente. Ha chiesto quale istituzione sarebbe in grado di amministrarli senza replicare i meccanismi che il programma ha sostenuto per combattere.

Una ricostruzione opaca rafforzerebbe gli intermediari. Una distribuzione percepita come discriminatoria potrebbe aumentare le divisioni. I progetti interrotti a causa della mancanza di fondi potrebbero aggravare la sfiducia. Infine, gli impegni internazionali non soddisfatti indebolirebbero ulteriormente la credibilità dello Stato.

Per funzionare, il programma avrebbe quindi bisogno di risultati molto rapidi e di un’architettura istituzionale eccezionalmente forte.

Occorre anche evitare di dare l’impressione che l’aiuto ai popoli del Sud sia condizionato da un precedente cambiamento del loro comportamento politico. Il documento stesso sottolinea la necessità di presentare gli abitanti del Sud non come comunità sconfitta, ma come componente fondante dello Stato libanese da restaurare.

Questa sfumatura è fondamentale.

Una scommessa Al Akhbar non ha ancora confermato

Infine, rimane indispensabile una distinzione. Al Akhbar sostiene, nella sua 29 settembre 2026 edizione, che ha ottenuto il documento e afferma che è stato preparato per la presentazione a Donald Trump.

Ciò non significa, solo sulla base dei file disponibili, che l’intero programma di 40 miliardi di dollari è stato formalmente adottato, finanziato o impegnato.

Questa differenza tra i progetti strategici e politici deve rimanere al centro della lettura.

Tuttavia, il documento è importante perché rivela il ragionamento che Al Akhbar attribuisce ai suoi autori. Non cerca più solo una risposta militare a Hezbollah. Esso prevede una concorrenza molto più lunga sullo stato, i servizi, la ricostruzione, la protezione e la fiducia.

Con questo in mente, la scommessa reale non copre infine i 40 miliardi di dollari o addirittura il disarmo da solo.

Si concentra sulla capacità dello Stato libanese di tornare alla sua presenza in modo che i suoi cittadini non hanno più bisogno di cercare altrove per le funzioni che dovrebbe svolgere.

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