Turchia vuole un posto nel file libanese

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La Turchia sta accelerando il suo impegno in Libano. Nello spazio di poche settimane, il primo ministro Nawaf Salam e il presidente Joseph Aoun sono stati ricevuti da Recep Tayyip Erdogan, mentre Ankara ha moltiplicato i segnali per un ruolo più attivo nella sicurezza, nella ricostruzione e nelle relazioni tra Beirut e Damasco. Questo aumento del potere arriva in un momento in cui le tensioni tra Turchia e Israele si stanno intensificando in Siria, tanto che diverse analisi israeliane puntano ora al rischio di un futuro confronto tra le due potenze regionali.

Ankara accelera i contatti con Beirut

Il movimento è il primo diplomatico. Nawaf Salam è stato ricevuto a Istanbul il 10 luglio da Recep Tayyip Erdogan. Entrambi i leader hanno discusso le relazioni bilaterali, la situazione regionale e il sostegno turco alla stabilità in Libano. Il presidente turco ha poi dichiarato di voler intensificare i contatti politici e continuare gli aiuti umanitari, sottolineando il valore di migliorare le relazioni tra Libano e Siria.

Tre settimane dopo, il 30 luglio, Joseph Aoun viaggiò ad Ankara per la sua prima visita ufficiale in Turchia dopo la sua elezione. Recep Tayyip Erdogan ha poi ampliato la portata della cooperazione proposta. Ha affermato che la Turchia stava seguendo gli sforzi per porre fine agli attacchi israeliani e che voleva contribuire al regime per proteggere la sovranità libanese. Ankara ha anche annunciato il suo desiderio di continuare il suo sostegno umanitario, tecnico e istituzionale.

La successione di queste due visite dimostra che la Turchia non limita più il suo rapporto con il Libano con la diplomazia convenzionale. Si cerca di collocarsi nei fascicoli in cui si svolge oggi l’equilibrio del paese: la sicurezza del Sud, la ricostruzione, le relazioni con la Siria e la capacità dello Stato libanese di riprendere il controllo del suo territorio.

Bilal Erdogan e Ibrahim Kalin, due diversi registri

Questa strategia passa anche attraverso diversi canali. La stampa libanese ha riferito agli spostamenti di Bilal Erdogan e Ibrahim Kalin in Libano. Fino a quando queste visite non sono formalmente confermate nel loro programma e contenuto, devono essere trattate come progetti annunciati o segnalati, non come eventi reali.

Bilal Erdogan, figlio del presidente turco e coinvolto in una serie di strutture civili ed educative, sarebbe associato principalmente a un aspetto umanitario e sociale. Tale visita fa parte della diplomazia di influenza che la Turchia sta sviluppando da diversi anni attraverso agenzie di aiuto, fondazioni, programmi educativi e azioni per sostenere le popolazioni colpite dalle crisi.

Il caso di Ibrahim Kalin è di un’altra natura. Il capo del MIT, il Servizio turco dell’Intelligence, occupa una posizione direttamente legata alle questioni di sicurezza regionale. Il 6 agosto, ha ricevuto ad Ankara il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Shaibani. Secondo le informazioni fornite alla fine dell’incontro, le discussioni hanno riguardato gli sviluppi delle relazioni tra Libano e Siria e Libano.

Una possibile visita da Kalin a Beirut avrebbe quindi un impatto politico e di sicurezza molto più forte. Potrebbe consentire ad Ankara di affrontare direttamente la situazione del Sud, i meccanismi di de-escalation e, secondo i rapporti della stampa, la possibilità di un dialogo sulle tensioni tra lo Stato libanese e Hezbollah. In questa fase, tuttavia, nessuna mediazione turca formale su questo file può essere considerata come acquisita.

Sud Libano entra interesse turco

La Turchia ha diverse ragioni per desiderare di più coinvolti nel problema meridionale. Il primo riguarda la sicurezza regionale. Ankara ora ritiene che le operazioni israeliane in Libano e in Siria abbiano un impatto diretto sui propri interessi. Recep Tayyip Erdogan ha detto pubblicamente nel mese di giugno, credendo che gli attacchi israeliani contro questi due paesi hanno finito anche minacciando la Turchia.

Il secondo è il vuoto diplomatico che può essere creato intorno al sistema di sicurezza libanese. Ankara ha indicato la sua volontà di partecipare a iniziative che seguiranno la trasformazione o la cessazione del ruolo attuale della Finale. In questa fase, la Turchia non ha un mandato specifico a terra libanese, ma sta chiaramente cercando di essere presente nelle discussioni sull’architettura di sicurezza che potrebbe emergere.

Ciò non significa che Ankara possa sostituire Washington. Gli Stati Uniti rimangono al centro dei negoziati tra Libano e Israele, tra cui il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito libanese e i meccanismi di verifica. La Turchia può offrire canali aggiuntivi, facilitare alcuni dialoghi o sostenere la ricostruzione, ma non controlla le decisioni israeliane o le garanzie americane.

Siria come leva principale della Turchia

Il principale vantaggio strategico della Turchia è in Siria. Dalla caduta di Bashar Al-Assad, Ankara ha avuto una notevole influenza sul nuovo potere di Damasco. Partecipa alla formazione di alcune forze, sostiene la ricostruzione delle istituzioni siriane e mantiene un dialogo politico e di sicurezza stretto con i leader del paese.

Questa posizione dà alla Turchia una leva speciale sulla questione libanese. Le relazioni tra Beirut e Damasco rimangono responsabili di questioni sensibili: frontiere, sicurezza, rifugiati, contrabbando, persone scomparse, cooperazione economica e movimento delle merci. Incoraggiando un riavvicinamento tra le due capitali, Ankara può cercare di stabilizzare il proprio ambiente regionale consolidando il proprio ruolo di mediazione.

Recep Tayyip Erdogan ha esplicitamente incoraggiato il Libano e la Siria a sviluppare buoni rapporti di quartiere durante il suo incontro con Nawaf Salam. Ha ripetuto questa disposizione prima di Joseph Aoun. Il tema fu poi discusso tra Ibrahim Kalin e il ministro degli Esteri siriano.

Questa continuità è significativa. Essa mostra che il caso libanese è ora integrato nella politica siriana della Turchia e non trattato separatamente.

Israele e Turchia affrontano crescenti sfide in Siria

È proprio questa influenza turca in Siria che oggi alimenta tensioni con Israele. Il 18 agosto, l’esercito israeliano colpì la base aerea di Abu al-Dhour nella Siria nord-occidentale poche ore dopo che una delegazione turca visitò il sito. Israele ha affermato che voleva impedire una distribuzione militare turca che considerava una potenziale minaccia.

Damasco ha negato che tale distribuzione era pianificata. Ankara ha respinto le accuse israeliane e ha denunciato un tentativo di destabilizzare. Il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, ha anche aumentato le avvertenze contro l’espansione militare turca in Siria.

Questo episodio non costituisce ancora un confronto diretto tra i due paesi, ma mostra che la loro rivalità è cambiata in natura. Non è più limitato a Gaza, alle relazioni con Hamas o agli scambi di dichiarazioni. Ora copre questioni di presenza militare, basi, spazio aereo e equilibrio strategico in Siria.

Diverse analisi israeliane hanno cominciato a trattare la Turchia come una minaccia regionale a lungo termine. L’Istituto israeliano per gli studi di sicurezza nazionale ha sollevato, in alcuni scenari, la possibilità che l’attrito politico e militare in Siria possa andare fino al confronto diretto. Nella stampa israeliana, altre analisi presentano la Turchia come un crescente rivale strategico come influenza iraniana recedes.

Tuttavia, sarebbe eccessivo presentare una guerra israeliana-turca come inevitabile. Lo stesso ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha detto a luglio che non c’era motivo di portare ad un conflitto aperto. Ankara rimane un membro della NATO, mantiene importanti relazioni con Washington e cerca di impedire alla concorrenza regionale di trasformarsi in guerra diretta.

Libano in mezzo alla più ampia rivalità

Il crescente interesse della Turchia per il Libano deve quindi essere letto all’interno di questa competizione. Ankara vuole rafforzare la stabilità libanese, ma vuole anche impedire che l’influenza israeliana diffonda sbilanciatamente in Siria e nel Mediterraneo orientale. Il Libano diventa così uno spazio aggiuntivo dove intersecano strategie regionali più ampie.

Questa dimensione può rafforzare l’interesse della Turchia per la ricostruzione. Le autorità turche hanno annunciato la loro volontà di contribuire alle aree colpite dalla distruzione, senza specificare in questa fase importi, orari o progetti dettagliati. L’aiuto umanitario è già uno degli strumenti tradizionali della presenza turca nella regione.

Nel caso libanese, la ricostruzione offre meno conflitti che problemi di sicurezza. Essa consente ad Ankara di sostenere le istituzioni, migliorare la sua immagine tra le persone e rafforzare i suoi rapporti con lo Stato senza intervenire direttamente nei più sensibili equilibri interni.

L’influenza visibile oltre le istituzioni

La presenza turca non si limita ai palazzi presidenziali e ai contatti intergovernativi. In diverse parti del Libano, tra cui Tripoli, Akkar, Saida e intorno al campo di Beddawi, ci sono segni regolari di simpatia con la Turchia e Recep Tayyip Erdogan in alcuni ambienti politici, religiosi o popolari.

Queste manifestazioni vanno interpretate con cautela. La presenza di bandiere turche, ritratti di Erdogan o associazioni vicine alle reti turche non misura statisticamente l’influenza di Ankara su tutta una città o comunità. Essa mostra solo che esiste un capitale di simpatia in alcuni settori, in particolare nelle regioni sunnita dove la Turchia ha sviluppato la diplomazia culturale, educativa e umanitaria per diversi anni.

Per Ankara, questo ancora sociale può integrare le relazioni ufficiali. Tuttavia, non sostituisce il peso degli attori tradizionali libanesi, che siano partiti politici, potenze del Golfo, Francia, Stati Uniti o Iran.

Quanto può andare Ankara?

La Turchia ora ha diverse carte. Ha relazioni dirette con Joseph Aoun e Nawaf Salam. Ha accesso privilegiato al nuovo potere siriano. Ha significative capacità umanitarie, economiche e di sicurezza. Il suo capo di intelligenza segue direttamente i file libanesi e siriani, mentre Recep Tayyip Erdogan annuncia pubblicamente la sua volontà di partecipare alla stabilizzazione libanese.

Tuttavia, i suoi limiti sono altrettanto chiari. Ankara non controlla le decisioni israeliane e le sue relazioni con Israele si sono deteriorate bruscamente. Il suo crescente coinvolgimento in Siria può anche rendere Israele più sospettoso di un ruolo turco in Libano. Né la Turchia può sostituire gli Stati Uniti nelle discussioni sul ritiro israeliano o imporre un compromesso su Hezbollah solo.

La sua influenza dipenderà quindi dalla sua capacità di trasformare i suoi numerosi contatti in funzioni concrete: aiuto, ricostruzione, facilitazione tra Beirut e Damasco, sostegno alle istituzioni libanesi o partecipazione a un futuro meccanismo di sicurezza.

I prossimi movimenti turchi annunciati, se confermati, aiuteranno a misurare questa ambizione. Una visita prevalentemente umanitaria di Bilal Erdogan sarebbe un segnale politico e sociale. Una visita di Ibrahim Kalin, invece, mostra che la Turchia intende entrare più direttamente nelle questioni di sicurezza del Libano. È su questa differenza che verrà misurata la portata reale dell’offensiva diplomatica di Ankara.