Libano: La rabbia contro la vita costosa vince Tripoli

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Le prime mobilitazioni annunciate contro la vita costosa sono iniziate sabato 26 settembre a Tripoli, dove i manifestanti hanno bloccato la strada a Al-Tall Square per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e l’aumento dei prezzi del carburante. Il raduno era stato preparato da diversi sindacati e organizzazioni professionali nel nord del Libano, in un clima di crescente malcontento al costo crescente di trasporto, cibo e spese correnti. Il movimento si svolge a pochi giorni da uno sciopero nazionale dei trasporti su strada previsto per mercoledì 30 settembre e mentre l’Unione dei lavoratori generali prevede una serie di azioni in diverse regioni del paese.

La sfida sociale sta iniziando a prendere forma in Libano. Sabato mattina, diversi manifestanti hanno interrotto il traffico presso Al-Tall Square nel centro di Tripoli per denunciare il deterioramento delle condizioni di vita e il continuo aumento dei prezzi del carburante. Il blocco, riportato poco prima delle 11, è la prima traduzione sul terreno di una mobilitazione preparata per diversi giorni dai sindacati, dai lavoratori e dai rappresentanti dei settori economici del Libano settentrionale.

La scelta di Tripoli non è fortuito. La città aveva già sperimentato una prima mobilitazione il 19 settembre, quando i conducenti di autobus e minibus bloccarono l’accesso a Abdel Hamid Karamé Square, noto come Al-Nour Square, per protestare contro l’aumento del carburante. Gli organizzatori hanno poi presentato il loro movimento come un avvertimento al governo e hanno annunciato un’escalation in assenza di misure per contenere i costi crescenti.

Una settimana dopo, la mobilitazione è andata oltre il settore dei trasporti da solo. Il raduno di sabato ad Al-Tall è stato annunciato dopo una riunione di rappresentanti sindacali, datori di lavoro, lavoratori e comitati genitori studenteschi. I partecipanti avevano deciso di stabilire un fronte comune di advocacy intorno all’acquisto di potere, carburante, prezzi e difficoltà economiche affrontate dal popolo di Tripoli e del Libano settentrionale.

A Tripoli, l’aumento dei combustibili innesca la mobilitazione

L’aumento del combustibile è il fattore immediato della sfida. Il 22 settembre, un ulteriore aumento aveva portato il prezzo di 20 litri di benzina a 95 ottani a 2.834 milioni di sterline libanesi, rispetto a 2.718 milioni alla settimana precedente. La benzina a 98 ottani era di 2.852 milioni di sterline, l’olio combustibile a 2.823 milioni di sterline e il gas può a 1.249 milioni.

L’evoluzione è particolarmente rapida. Il 15 settembre, l’equivalente litro di un piatto di 20 litri di 95 ottani di benzina costava ancora 2.718 milioni di sterline e l’olio combustibile 2,641 milioni. In una settimana, il prezzo del carburante era aumentato di 182.000 sterline, mentre il prezzo della benzina a 95 ottani era aumentato di 116.000 sterline.

Per i professionisti del trasporto, questi aumenti influenzano direttamente il costo delle loro attività. I conducenti di taxi, autobus, minibus e camion stanno vedendo il loro aumento di spesa mentre i ricavi degli utenti rimangono sotto pressione. Un aumento delle tariffe di trasporto avrebbe compensato alcuni dei costi del carburante, ma avrebbe portato questo peso alle famiglie con fragile potere d’acquisto.

Questo spiega perché i piloti sono stati tra i primi a scendere dalla strada. Durante la mobilitazione a Tripoli il 19 settembre, Shadi al-Sayed, presidente dell’Unione dei lavoratori e dei lavoratori del Libano settentrionale, ha avvertito che il movimento potrebbe essere seguito da blocchi sulle strade principali del paese.

Il raduno di sabato mostra che la protesta non si è spenta dopo questo primo avvertimento.

Una mobilitazione preparata per diversi giorni

L’azione in Al-Tall è stata preparata venerdì in un incontro sindacale a Mina, Tripoli. Esso comprendeva l’Unione dei datori di lavoro, presieduta da Ahmad Fayçal al-Baqqar, l’Unione dei sindacati dei lavoratori e dei lavoratori del Libano settentrionale, diretta da Shadi al-Sayyed, nonché rappresentanti dei comitati dei lavoratori e dei genitori.

I partecipanti hanno chiesto un raduno sabato a Jamal Abdel Nasser Square, meglio conosciuto a Tripoli come Al-Tall Square. Le loro affermazioni non sono limitate al carburante. Esse riguardano anche aumenti dei prezzi generali, tasse e prelievi, salari bassi e controlli di mercato insufficienti.

Le organizzazioni riunite a Tripoli hanno chiesto una revisione di alcune tasse e oneri e un rafforzamento del monitoraggio dei prezzi. In particolare, denunciano gli aumenti che considerano ingiustificato e chiedono alle autorità di intervenire contro pratiche speculative.

I rappresentanti del commercio si preoccupano anche dell’impatto della crisi sull’attività locale. Quando l’acquisto di energia diminuisce, le famiglie riducono la loro spesa, che colpisce direttamente le imprese e le piccole imprese. A Tripoli, dove una parte significativa dell’economia si basa su queste attività, l’aumento dei costi energetici produce effetti che superano di gran lunga le stazioni di servizio.

La sfida contro la vita costosa si allarga

Il movimento osservato sabato a Tripoli si svolge in un contesto nazionale più ampio. Diversi sindacati e organizzazioni professionali hanno aumentato gli avvertimenti durante la settimana in risposta agli aumenti dei prezzi.

Il 21 settembre, l’Unione Generale dei Lavoratori ha chiesto l’annuncio immediato di uno « stato di emergenza economica ». Il suo presidente, Béchara Asmar, aveva denunciato ciò che ha descritto come una disgregazione dei prezzi, con particolare riferimento al carburante e al cibo.

L’organizzazione sindacale chiede la convocazione della Commissione indice di rivedere i salari e le indennità di trasporto. Ha anche chiesto aumenti, assegni familiari e contributi scolastici da pagare ai lavoratori del settore pubblico e privato.

L’Unione chiede inoltre un meccanismo in evoluzione delle tariffe elettriche per tener conto della situazione delle famiglie più povere e delle imprese industriali. Allo stesso tempo, richiede più controlli da parte del Ministero dell’Economia.

Il suo Consiglio Esecutivo si riunirà sabato 26 settembre per determinare le prossime forme di mobilitazione. Le opzioni annunciate includono uno sciopero di avvertimento, rally e azioni coordinate in diverse regioni.

Il movimento Tripoli si svolge quindi proprio nel momento in cui le principali organizzazioni sindacali stanno valutando un’espansione della controversia.

Il trasporto stradale chiede uno sciopero nazionale il 30 settembre

È già prevista una prima scadenza nazionale. I sindacati dei trasporti stradali hanno annunciato uno sciopero generale e mobilitazioni in tutto il paese per mercoledì 30 settembre.

La decisione è stata presa questa settimana in una riunione straordinaria presieduta da Bassam Tleis sulle conseguenze della crescita del carburante. Diversi settori di trasporto sono stati rappresentati: camionisti, carri armati, veicoli refrigerati, autobus, minibus e taxi.

I sindacati ritengono che l’aumento del combustibile sia sempre più difficile da mantenere in condizioni attuali. Essi denunciano anche altri problemi strutturali del settore, tra cui la concorrenza che ritengono irregolare e la mancanza di protezione sufficiente per i professionisti dei trasporti pubblici.

Le modalità precise della mobilitazione nazionale devono essere annunciate martedì 29 settembre in una conferenza stampa presso la sede dell’Unione dei lavoratori generali.

Questa scadenza dà una dimensione aggiuntiva alla manifestazione Tripoli. Il blocco di Al-Tall non è ancora solo la prova di un movimento di strada nazionale. Tuttavia, interviene in una sequenza di mobilitazioni già pianificate e coordinate tra diversi settori.

Salari e trasporti nel cuore della crisi del potere d’acquisto

Il problema dei combustibili è particolarmente sensibile perché ha un impatto rapido sull’economia nel suo complesso. I trasporti sono coinvolti nel prezzo delle merci, dei prodotti alimentari e dei servizi. Un prolungato aumento del diesel e della benzina aumenta quindi i costi aziendali e può essere gradualmente trasferito ai consumatori.

Per i dipendenti, l’impatto è doppio. Essi devono sostenere direttamente il costo più elevato del loro viaggio al loro posto di lavoro, mentre affrontano gli aumenti dei prezzi causati da maggiori costi di trasporto e di energia.

È proprio per questo che le organizzazioni sindacali chiedono una revisione dell’importo delle indennità di trasporto e dei salari. Essi ritengono che il reddito non può rimanere immutato in quanto il costo giornaliero di arrivare al lavoro aumenta rapidamente.

Anche i dipendenti della pubblica amministrazione hanno preso atto. In particolare, il loro movimento è motivato dalla diminuzione del valore reale dell’indennità di trasporto di fronte ad un aumento dei prezzi del carburante. Le minacce di ulteriori misure di protesta sono state fatte se i reclami salariali non sono presi in considerazione.

Il malcontento riunisce quindi gradualmente diverse categorie: autisti, dipendenti privati, funzionari, commercianti, industriali e famiglie di fronte all’aumento delle spese correnti.

Tripoli, il primo focus visibile del movimento

In questa fase, tuttavia, la mobilitazione osservata a Tripoli dovrebbe essere distinta da un movimento nazionale già diffuso. Sabato tardi la mattina, il blocco di Al-Tall Square è documentato, mentre altre azioni rimangono annunciate o in preparazione.

Tuttavia, le dinamiche sociali sono più ampie dell’unica riunione tripolitana. Le organizzazioni sindacali discutono di coordinamento nazionale, il trasporto stradale ha già fissato una giornata di sciopero e le associazioni di categoria hanno avvertito che potrebbero aderire alle proteste.

La sfida potrebbe quindi evolversi rapidamente nei prossimi giorni a seconda delle decisioni prese dall’Unione dei lavoratori generali e della risposta del governo.

Tripoli gioca un ruolo pionieristico in questa sequenza. La città aveva già sperimentato il blocco di Al-Nour Square da piloti il 19 settembre. Una settimana dopo, la protesta si è spostata ad Al-Tall e ha raccolto richieste più ampie sulle condizioni di vita.

Questa evoluzione è significativa: il carburante rimane il grilletto immediato, ma il discorso degli organizzatori ora si concentra sull’intero potere di acquisto.

Il governo sotto pressione prima di una settimana sociale

Le richieste alle autorità sono ora specifiche. I sindacati chiedono l’intervento dei prezzi, la revisione dei salari e delle quote di trasporto, una migliore sorveglianza del mercato e misure per ridurre i costi energetici per le famiglie e le imprese.

La domanda è come il governo risponderà a queste richieste, mentre i suoi margini finanziari rimangono limitati. Le misure di compensazione relative ai combustibili, ai trasporti o ai salari comportano un costo di bilancio, mentre l’assenza di intervento espone le famiglie ad un ulteriore deterioramento del loro potere d’acquisto.

Le organizzazioni sindacali stanno cercando di aumentare la pressione. L’Unione dei lavoratori generali deve prendere le sue prossime decisioni, mentre i sindacati dei trasporti hanno già scelto la data di mercoledì 30 settembre per il loro sciopero nazionale.

La situazione rimane quindi in evoluzione. Nessun movimento nazionale paragonabile alle grandi ondate di manifestazioni che il Libano ha vissuto in passato può ancora essere visto sabato a mezzogiorno. Ma il blocco di Al-Tall arriva dopo diversi giorni di avvertimenti sindacali e alla vigilia di una settimana in cui diversi settori hanno già annunciato la loro intenzione di mobilitare.

A Tripoli, la prima traduzione concreta di questo aumento di protesta è ora visibile nel centro della città: la strada per Al-Tall è stata bloccata sabato mattina, con le parole di ordine la vita costosa, il deterioramento delle condizioni economiche e l’aumento dei combustibili.

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