Storie di anziani in Libano: Assistenza sanitaria e supporto psicologico come prioritÃ umanitaria urgente

Come l’età delle persone, i loro bisogni sanitari, sociali e psicologici spesso diventano più complessi, in particolare nei contesti segnati da povertà, conflitti e disastri naturali. In Libano, il numero crescente di persone anziane evidenzia la necessità di una maggiore assistenza sanitaria, protezione e assistenza sociale, in particolare per quanto molti affrontano situazioni economiche difficili e l’accesso limitato ai servizi essenziali. Secondo […]

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Come l’età delle persone, i loro bisogni sanitari, sociali e psicologici spesso diventano più complessi, in particolare nei contesti segnati da povertà, conflitti e disastri naturali. In Libano, il numero crescente di persone anziane evidenzia la necessità di una maggiore assistenza sanitaria, protezione e assistenza sociale, in particolare per quanto molti affrontano situazioni economiche difficili e l’accesso limitato ai servizi essenziali.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), circa765.000 persone di età superiore a 60 anni vivono in Libano, rappresentazione intorno11,2% della popolazione totale del paese. Questa figura è stata progettata per raggiungere1,7 milioni, o 27,1% della popolazione, entro il 2025.

La difficoltà economica è anche una grande preoccupazione. Intornoil 15,4% delle donne anziane e il 13% degli uomini anziani vivono in redditi inferiori alla metà della media nazionale, mentre la povertà colpisce circa33,7% delle donne anziane e 35,8% degli uomini anziani.

Salute in crescita, sfide psicologiche e sociali

Le persone anziane affrontano una serie di sfide sanitarie che possono influenzare significativamente la loro vita quotidiana, tra cui il deterioramento dell’udito e della visione, i problemi congiunti e la mobilità ridotta, così come un rischio maggiore di malattie croniche come il diabete, l’ipertensione e la malattia cardiaca.

Queste sfide sono spesso accompagnate da difficoltà psicologiche e sociali. La perdita di un coniuge, figli che vivono lontano, solitudine e isolamento sociale può tutti influenzare il benessere emotivo di una persona anziana e aumentare la necessità di compagnia, supporto psicologico e impegno sociale continuato.

Le risorse finanziarie limitate possono limitare ulteriormente l’accesso alla sanità, ai farmaci e ad altri servizi essenziali, lasciando alcune persone anziane particolarmente vulnerabili.

Assistenza sanitaria e sostegno psicologico come priorità umanitaria

Nei paesi colpiti dalla povertà, dai conflitti armati o dai disastri naturali, l’assistenza umanitaria è spesso rivolta alle necessità più urgenti. Tuttavia, le esigenze specifiche delle persone anziane devono anche essere integrate nelle risposte umanitarie e nei programmi di sviluppo della comunità.

Vicki Roob, direttore dei programmi nazionali e internazionali di LIFE, ha detto che secondo UNFPA, le persone di età superiore ai 60 anni rappresentano circa8% della popolazione mondiale. Nel mondo arabo, il numero di persone anziane dovrebbe aumentare da intorno27 milioni nel 2015 a 50 milioni entro il 2030 e oltre 80 milioni entro il 2045.

Ha notato che in alcuni paesi arabi, la percentuale di anziani potrebbe superare la percentuale di bambini sotto i 15 anni a metà del secolo, tra cui il Libano e alcuni paesi nelle regioni del Golfo e del Maghreb.

Roob ha spiegato che, più di34 anni di lavoro umanitario in 60 paesi, Life for Relief and Development (LIFE) ha cercato di includere persone anziane tra quelle che beneficiano della sua risposta umanitaria. Il suo sostegno comprende assistenza di emergenza, assistenza ai rifugiati e alle comunità sfollate, iniziative di sviluppo sostenibile, assistenza sanitaria, accesso all’acqua pulita, aiuti di stagione, sostegno familiare, programmi di sponsorizzazione e istruzione.

Persone anziane in campi di spostamento: ha bisogno che non può aspettare

Mohammad Al-Sharif, direttore dell’ufficio LIFE in Libano, ha spiegato che l’organizzazione sostiene le persone anziane che vivono in case di cura indipendentemente dal loro background religioso.

Il supporto include trascorrere del tempo con le persone anziane, coinvolgendole in conversazioni e ascoltando le loro storie, fornendo pasti sani e doni simbolici e valutando le loro esigenze individuali.

L’organizzazione cerca anche di aiutare le persone anziane a mantenere il contatto con le loro famiglie attraverso laboratori tecnologici, mentre incoraggiando attività educative e ricreative che permettono loro di rimanere socialmente impegnato e beneficiare della loro esperienza e conoscenza.

L’assistenza sanitaria comprende la fornitura di farmaci, la conduzione di esami medici regolari, la continuità del trattamento e, se necessario, la fornitura di servizi di cura e di team medici mobili.

Altre forme di assistenza includono cibo, abbigliamento, coperte e sostegno finanziario, in particolare per le persone anziane che si occupano di bambini orfani.

Supporto psicologico: affrontare la solitudine e l’isolamento

Il sostegno psicologico è un altro importante componente di assistenza alle persone anziane. Le sessioni di ascolto, le attività sociali e le opportunità di partecipazione della comunità possono contribuire a ridurre i sentimenti di solitudine e isolamento.

Alcuni anziani possono anche esitare a chiedere assistenza a causa di un forte senso di dignità e di auto-rispetto. Ciò può essere particolarmente vero tra coloro che vivono con disabilità o malattie croniche, rendendo particolarmente importante l’accesso proattivo e il follow-up regolare.

La guerra aumenta il Burden sulle persone anziane

Le guerre e lo spostamento possono mettere pressione supplementare sulle persone anziane. Alcuni perdono i loro figli, le fonti di reddito o di casa, mentre altri improvvisamente si trovano responsabili per i nipoti o altri bambini nelle loro famiglie.

Durante i periodi di conflitto e spostamento, i team LIFE hanno fornito cibo, assistenza medica e forniture stagionali alle famiglie sfollate, molte delle quali includono persone anziane che vivono con malattie croniche o coloro che hanno perso i loro figli.

Storie umane Rivelare i bisogni delle persone anziane

Le esperienze delle persone anziane colpite da conflitti, spostamenti e condizioni di vita difficili illustrano l’importanza del sostegno umanitario nel ripristino non solo delle esigenze fondamentali, ma anche della dignità e del senso di sicurezza.

Simon, 65 anni, dal Libano, descritto come ricevere assistenza con i suoi bisogni personali lo ha aiutato a preservare la sua dignità. Forniture mediche ha reso più facile per lui gestire la sua condizione senza sentirsi imbarazzato o dipendente da altri.

Abu Nasser, 71, perse suo figlio e moglie durante la guerra e divenne responsabile di sei figli. Cestini alimentari, forniture igieniche e l’accesso all’acqua pulita aiutarono a facilitare le sue paure sulla sicurezza dei suoi nipoti quando dovettero lasciare il rifugio. La disponibilità di servizi igienici all’interno del campo rende anche la vita quotidiana più facile per lui e sua moglie.

Fatima, 73, ha descritto la paura e l’inutilità che ha sperimentato dopo la sua casa è stata distrutta. Ha trovato difficile muoversi o parlare. LIFE le ha fornito un riparo e assistenza medica, aiutandola a ritrovare un maggiore senso di sicurezza.

Dopo i disastri, le persone anziane hanno bisogno di sicurezza e cura

Aisha, 67, si trovò a vivere all’aperto dopo la guerra, esposta alla paura e al freddo. Dopo lo spostamento, LIFE ha continuato a monitorare la sua situazione e ha fornito riparo, farmaci, abbigliamento, cesti di cibo e assistenza continua.

Iman, 59, è stata spostata con la figlia incinta e nipoti a causa della guerra. Le circostanze dello spostamento erano estremamente difficili. Come ha descritto:“Mi serviva solo un rifugio sicuro e una medicina.”

In Giordania,Abu Mahmoud, 54, si era recentemente trasferito in una casa per le persone anziane. Il silenzio e l’isolamento erano particolarmente difficili per lui. Conversazioni con volontari, che lo ascoltavano senza interruzioni, aiutavano a facilitare il suo senso di solitudine e gli diede l’opportunità di riconnettersi socialmente.

Amjad, 71, ha trovato un nuovo motivo per sentirsi sperato dopo che LIFE ha riabilitato la scuola frequentata dai suoi nipoti, permettendo ai bambini di tornare alle loro aule e continuare la loro formazione.

Protezione delle persone anziane È una responsabilità umanitaria condivisa

I bisogni delle persone anziane si estendono molto oltre la medicina e il cibo. Essi includono sicurezza, dignità, connessione sociale, supporto psicologico e accesso ai servizi di base.

Poiché il numero di persone anziane continua a crescere in Libano, nel mondo arabo e a livello globale, le loro esigenze devono essere incorporate nelle strategie sanitarie, nei piani di risposta ai disastri e nei programmi di protezione sociale, in particolare nelle comunità colpite dalla povertà, dallo spostamento, dalla malattia e dalla perdita.

Proteggere la dignità delle persone anziane non è limitata a fornire assistenza materiale. Significa anche offrire cure che consentano loro di sentirsi al sicuro, mantenere la più indipendenza possibile e rimanere membri stimati delle loro famiglie e comunità.

Per coloro che hanno trascorso decenni a costruire famiglie e comunità, assicurarsi di ricevere assistenza, rispetto e sostegno è anche un modo di riconoscere il contributo che hanno dato durante la loro vita.

Per ulteriori informazioni:

https://lifeusa.org/#social-media

Tasneem Elridi

Giornalista indipendente