I Cedri di Jaj – Cappella e Foresta Millennial, Jbeil I Cedri di Jaj, ai margini della regione di Jbeil: un villaggio che ospita una foresta di Cedri del Libano sul suo territorio,..

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I Cedri di Jaj – Cappella e Foresta Millennial, Jbeil

I cedri di Jaj, ai margini della regione di Jbeil: un villaggio che ospita una foresta di Cèdres du Liban nel suo territorio, un vestigio della foresta primaria che un tempo ricopriva l’intero monte Libano. Secondo le storie locali, i Fenici di Byblos — una delle città più antiche del mondo — erano alla ricerca di legno di cedro per costruire le loro navi. Nel cuore della foresta si trova una piccola cappella sotto spine ombreggiate. Sulla strada, raptors e fauna locale possono essere sorpresi tra rocce carsiche. E dalle alture, si vede in lontananza il convento San-Charbel di Annaya, dedicato al santo più venerato del Libano

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