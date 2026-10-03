I Cedri di Jaj – Cappella e Foresta Millennial, Jbeil
I cedri di Jaj, ai margini della regione di Jbeil: un villaggio che ospita una foresta di Cèdres du Liban nel suo territorio, un vestigio della foresta primaria che un tempo ricopriva l’intero monte Libano. Secondo le storie locali, i Fenici di Byblos — una delle città più antiche del mondo — erano alla ricerca di legno di cedro per costruire le loro navi. Nel cuore della foresta si trova una piccola cappella sotto spine ombreggiate. Sulla strada, raptors e fauna locale possono essere sorpresi tra rocce carsiche. E dalle alture, si vede in lontananza il convento San-Charbel di Annaya, dedicato al santo più venerato del Libano
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