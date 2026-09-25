Il rishuffle del gabinetto esce dall’ordine del giorno: perché il potere preferisce mantenere il governo Salam oggi

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Rumour negato in cima allo stato

Lo scenario di un rilancio del governo di Nawaf Salam non sarebbe discusso tra la presidenza della Repubblica e il Gran Serail, né nel quadro di un’iniziativa politica sufficientemente avanzata per portare alla sostituzione di diversi ministri. I rapporti di imminenti cambiamenti in alcuni portafogli, talvolta accompagnati da nomi di potenziali successori, sono categoricamente negati da una fonte ufficiale prominente libanese. Secondo questa versione, nessuno avrebbe formalmente sequestrato Joseph Aoun di una proposta di riscattamento e nessuna discussione sarebbe iniziata con Nawaf Salam.

La negazione è tanto più interessante in quanto l’idea non è presentata come completamente immaginaria. Un cambiamento di governo era stato considerato prima. Il periodo prima della guerra era stato un periodo di riflessione, che era aumentato di portata dopo l’estensione del mandato della Camera dei deputati. A quel tempo, l’obiettivo era di sfruttare l’estensione del periodo politico per iniettare « nuovo sangue » nella squadra ministeriale. L’ipotesi ha quindi risposto a una logica diversa da quella che domina oggi: migliorare il funzionamento del governo, rinnovare determinate figure e adattare l’esecutivo a una sequenza politica che è diventata più lunga del previsto.

La guerra ha cambiato il calcolo. Le priorità del governo si sono spostate verso sud, i negoziati con Israele, il dispiegamento dell’esercito, la questione delle armi, la ricostruzione, la crisi sociale e la preparazione dell’era post-terra. Una riorganizzazione che potrebbe apparire qualche mese prima come uno strumento per lo stimolo governativo è ora visto come un’operazione che potrebbe aprire più problemi di quanto avrebbe risolto. Quindi la questione non è più solo ciò che i ministri potrebbero essere sostituiti. È per determinare se il Libano può permettersi una battaglia politica intorno alla composizione del governo in un momento in cui l’esecutivo deve gestire contemporaneamente diverse questioni esistenziali.

Questo sviluppo spiega l’attuale paradosso. I critici contro alcuni ministri e le azioni governative non sono scomparsi. La rabbia sociale sta aumentando. Gli eurodeputati incolpano l’esecutivo per le sue risposte insufficienti. Differenze all’interno della squadra di governo a volte appaiono pubblicamente. Tuttavia, queste debolezze non portano meccanicamente a un rishuffle. Invece, nel contesto attuale, rafforzano la preferenza per la continuità.

Il progetto esisteva prima della guerra

La precisazione che il rishuffle è stato previsto prima della guerra fa capire che l’attuale voce si basa su un vecchio progetto politico. Dopo l’estensione del mandato parlamentare, il calendario istituzionale era cambiato. Il governo ha avuto un periodo di azione potenzialmente più lungo e alcuni funzionari hanno considerato che un team parzialmente rinnovato potrebbe dare nuovo impulso all’esecutivo.

La frase « iniezione di nuovo sangue » riassume la logica che prevalse allora. Non si trattava necessariamente di rovesciare il governo o cambiare la sua direzione generale. Piuttosto, l’ipotesi era di cambiare alcune personalità, corrette debolezze in diversi ministeri e dare una nuova dinamica a un team che sarebbe rimasto in ufficio più a lungo del previsto.

Tale operazione avrebbe anche permesso di affrontare alcune tensioni politiche senza aprire una crisi governativa completa. In Libano, la modifica di un numero limitato di portafogli può teoricamente offrire un compromesso tra il mantenimento della struttura del governo e la volontà di diverse forze di rivedere la loro rappresentazione. Ma ciò che sembra semplice su carta diventa rapidamente complesso non appena è necessario determinare quali ministri lasciano, chi li sostituisce e come preservare gli equilibri politici e religiosi.

La guerra ha reso questa equazione molto più rischiosa. Ogni cambiamento di ministro può ora essere interpretato attraverso le grandi fratture del momento: atteggiamento nei negoziati con Israele, rapporto con Hezbollah, politica nei confronti dell’Iran, monopolio delle armi, cooperazione con gli Stati Uniti o anche gestione della crisi sociale. Un sostituto che in precedenza avrebbe sollevato una logica di prestazione del governo può ora essere descritto come una vittoria politica o sconfitta di un campo.

Questo è esattamente ciò che il potere cerca di evitare. Mantenere il team attuale previene trattative parallele sui bilanci interni in quanto lo stato sta già cercando di negoziare il ritiro israeliano e la futura architettura di sicurezza del sud.

La guerra ha cambiato completamente la gerarchia delle priorità

Dal momento che l’escalation regionale, l’esecutivo ha operato sotto pressione molto al di là della normale gestione del governo. Il primo file è quello del territorio. Il Libano sta cercando ulteriori ritiri israeliani mentre schiera l’esercito nelle aree evacuate. Gli Stati Uniti fanno parte del suo sostegno condizionale al progresso concreto nell’esercizio dell’autorità statale. Israele continua a sollevare il problema delle capacità militari di Hezbollah. Allo stesso tempo, i negoziati devono determinare se una nuova fase sarà avviata prima o dopo le elezioni israeliane.

A questa equazione aggiunge la fine prevista della missione del Finul. Il Libano deve preparare un nuovo quadro internazionale senza sapere quale formula sarebbe stata adottata. Si sta studiando un’iniziativa franco-italiana. Viene menzionata una forza europea dominante. L’uso di osservatori internazionali rafforzati è un’altra via. Nessuno di questi scenari è stato ancora deciso, e ogni solleva domande circa il mandato, l’area di azione e la protezione del personale militare straniero.

Il governo deve gestire simultaneamente il suo rapporto con l’Iran. L’incontro tra Nawaf Salam e Masoud Pezeshkian a New York ha dimostrato che il Primo Ministro sta cercando di ricostruire un rapporto stato-stato con Teheran, basato sulla sovranità e non-interferenza. Essa ha chiaramente collegato questo rapporto alla priorità data al ritiro israeliano e all’estensione dell’autorità di Stato in tutto il territorio.

Anche il rapporto con la Siria sta entrando in una nuova fase. Nawaf Salam e Ahmad al-Sharaa hanno discusso la revisione degli accordi tra i due paesi, la riattivazione dell’Alto Commissariato e i progetti per collegare elettricità, ferrovie ed energia. Ancora una volta, il governo sta lavorando su questioni che richiedono continuità amministrativa e politica.

Cambiare il team dipartimentale in questa fase richiederebbe alcuni dipartimenti di interrompere o riorganizzare i loro file in un momento in cui i negoziati sono particolarmente sensibili. La questione del rimodellamento non può quindi più essere considerata esclusivamente in termini di esecuzione individuale dei ministri. Essa deve essere confrontata con il costo politico e amministrativo della ridistribuzione dei portafogli.

Tuttavia, esistono tensioni governative

L’abbandono del rishuffle non significa che il governo opera senza differenze. La sequenza di New York ha fornito un esempio rivelatore. L’incontro tra Nawaf Salam e il presidente iraniano è stato preceduto da disaccordi nella delegazione libanese. Il Primo Ministro avrebbe accettato la richiesta dell’Iran di tenere l’incontro nonostante le riserve del Ministro degli Esteri Youssef Raggi. Salam avrebbe finalmente deciso personalmente a favore dell’incontro.

Questo episodio, se messo in questione di rimodellamento, mostra perché alcune voci possono apparire credibili. Esistono differenze di linea. A volte si preoccupano di questioni così sensibili come l’Iran. Tuttavia, l’attuale decisione politica sembra essere quella di gestire questi disaccordi all’interno della squadra piuttosto che risolverli sostituendo i ministri.

Questo approccio permette a Nawaf Salam di preservare la sua autorità come capo del governo. Nell’episodio iraniano, non avrebbe cambiato la composizione della sua squadra per imporre una direzione. Avrebbe semplicemente esercitato il suo potere di arbitrato e ha deciso che la riunione dovrebbe aver luogo. Il funzionamento istituzionale diventa così un mezzo per contenere le differenze senza causare una crisi.

Tuttavia, ci sono limitazioni a questo metodo. Più pubblico diventa il disaccordo, più osservatori possono interpretare ogni controversia come preludio al cambiamento ministeriale. La circolazione dei nomi sostitutivi poi si alimenta in conflitti reali, anche quando non viene avviata alcuna procedura di rimodellamento.

L’attuale negazione mira proprio a tagliare corto questa meccanica. Le differenze non devono essere tradotte automaticamente in scenari di sostituzione. La Presidenza e il Gran Serail possono continuare a lavorare con i ministri che non condividono sempre lo stesso apprezzamento tattico, purché le grandi linee guida rimangano fissate dalle istituzioni.

Una crisi sociale che avrebbe potuto giustificare un rilancio della squadra

Il contesto interno potrebbe, tuttavia, fornire argomenti per i sostenitori di una riorganizzazione. La situazione sociale si sta deteriorando rapidamente. I funzionari del settore pubblico stanno entrando in una nuova fase di scioperi. Il potere d’acquisto continua ad aumentare i prezzi. Il costo dell’energia, del trasporto, dell’alimento, dell’elettricità e dell’alloggiamento privato esercita una notevole pressione sulle famiglie.

Le stime disponibili mostrano l’entità del problema. Per una famiglia di quattro persone affittare alloggi a Beirut o la sua periferia, alloggio, cibo, elettricità, acqua e i costi di trasporto da soli possono raggiungere circa $1.400 a $1.500 al mese. Tuttavia, questo calcolo esclude l’istruzione, l’ospedalizzazione, i medicinali, l’abbigliamento, le telecomunicazioni, l’accesso a Internet e molte spese correnti.

Il reddito medio utilizzato in una delle indagini del settore privato è di circa $ 560 al mese per i lavoratori libanesi che rimangono in occupazione. Anche con due redditi di questo livello nella stessa famiglia, la famiglia non raggiunge l’importo necessario per coprire le cinque spese essenziali studiate. Il deficit appare quindi anche prima delle spese scolastiche o mediche.

Il presidente Joseph Aoun stesso è stato avvertito della gravità della situazione. Una nota del Consiglio economico, sociale e ambientale afferma che le tensioni sociali sono a un livello che può competere con la sicurezza e i rischi strategici di fronte al paese. Le proposte includono la creazione di un dialogo economico e sociale nazionale che coinvolga lo Stato, le forze politiche, i rappresentanti economici, i sindacati e gli attori sociali.

In un periodo politico ordinario, un tale accumulo di difficoltà avrebbe potuto fornire un semplice argomento: cambiare alcuni ministri per dare la sensazione di un nuovo slancio. Ma la risposta sembra diversa. Il governo preferisce chiedere nuove politiche dal team esistente piuttosto che ricostruire l’equilibrio del governo.

Il settore pubblico diventa una bomba politica

La situazione nel settore pubblico aumenta questa pressione. Abbas Halabi descrive la struttura amministrativa come una « bomba di tempo enorme ». La sua analisi è particolarmente grave: il problema non sarebbe affrontato a causa delle considerazioni religiose, politiche e clientelaristiche che impediscono la vera ristrutturazione.

Questa crisi non riguarda solo il livello dei salari. Essa colpisce l’organizzazione stessa dell’amministrazione. Lo Stato deve rispondere al deterioramento del potere d’acquisto dei suoi dipendenti senza provocare una nuova spirale inflazionistica o creare oneri di bilancio che non può finanziare su base sostenibile. Deve anche impedire ai movimenti sociali di paralizzare i servizi già fragili.

La proliferazione degli scioperi può quindi diventare una minaccia diretta al governo. Tuttavia, ancora una volta, la strategia non sembra coinvolgere un cambiamento di squadra. Il ragionamento è probabilmente che la sostituzione di un ministro non regola il finanziamento di stipendi o gli squilibri strutturali dell’amministrazione. Una crisi fiscale non scompare con un nuovo portafoglio titolare.

Piuttosto, il potere sta cercando di risparmiare tempo per costruire una risposta finanziaria. Ciò spiega anche l’importanza attribuita alle discussioni con il Fondo monetario internazionale e con gli aiuti esterni. La questione sociale è diventata inseparabile dalle riforme finanziarie e dal ripristino della fiducia internazionale.

Questa realtà, paradossalmente, rende la riprogettazione meno utile. Una nuova squadra non avrebbe risorse aggiuntive. Dovrebbe affrontare immediatamente le stesse richieste, vincoli di bilancio e scadenze internazionali.

Cambiare il governo avrebbe aperto una battaglia sull’equilibrio

Tuttavia, il problema più sensibile rimane politico. Una volta accettato il principio di rimodellamento, ogni forza cercherà di sapere quali funzioni sono coinvolte. Un cambiamento limitato potrebbe rapidamente diventare una negoziazione generale sulla rappresentanza del governo.

Il Libano è già in un periodo di forti tensioni intorno a Hezbollah, Iran, trattative con Israele e sovranità statale. Sostituire un ministro associato a una particolare sensibilità potrebbe essere interpretato come un cambiamento di linea. La scelta del suo successore avrebbe immediatamente innescato una battaglia sull’equilibrio tra le diverse forze.

La questione non sarebbe limitata alle parti. Anche i bilanci confessionali dovrebbero essere conservati. Ogni portafoglio ha un peso istituzionale e simbolico. La sostituzione di un ministro potrebbe quindi richiedere una serie di risarcimenti che trasformeranno un’operazione tecnica in una negoziazione politica nazionale.

La presidenza della Repubblica e del Gran Serail non hanno alcun interesse evidente ad aprire questo edificio oggi. La loro priorità è quella di mantenere una capacità decisionale comune su questioni importanti. Il fatto che il rilancio non sia stato nemmeno discusso tra le due presidenze è quindi un fattore significativo. Essa afferma che la stabilità dell’esecutivo è, per il momento, considerata più importante del suo rinnovamento.

Lo status quo non vale la pena soddisfare

Per escludere il rishuffle non significa, tuttavia, che il governo beneficia di un white-seing. Ci sono molte critiche parlamentari. Nella sessione di azione del governo, diverse risposte ministeriali sono state giudicate insufficienti dai parlamentari. Le questioni sociali, economiche e di sicurezza rimangono aperte.

Il governo deve anche dimostrare che la stabilità istituzionale produce risultati. Se invoca la guerra e i negoziati per evitare un cambiamento nella sua composizione, non può usare quelle stesse circostanze per giustificare l’inazione all’interno indefinitamente. La continuità diventa quindi un obbligo di risultato.

La questione è particolarmente chiara sull’economia. Le famiglie affrontano un aumento del costo dei servizi privati che compensano l’assenza o l’insufficienza dei servizi pubblici. Essi pagano l’elettricità da generatori, acquistare acqua, finanziare direttamente una quota crescente delle loro spese mediche e prendere su trasporto estremamente costoso. Allo stesso tempo, le imposte indirette e i dazi aggiuntivi pesano sul consumo.

L’esecutivo deve quindi rispondere a una contraddizione: vuole mantenere la sua composizione per garantire la continuità, ma questa continuità sarà giudicata sulla sua capacità di migliorare una situazione quotidiana che si deteriora. L’abbandono della riorganizzazione elimina l’argomento di un periodo di adeguamento relativo all’arrivo di nuovi ministri. L’attuale squadra rimane pienamente responsabile dei casi in corso.

La revisione è congelata, non necessariamente sepolta

La decisione attuale deve essere infine fissata nel suo calendario. Il progetto era esistito prima della guerra. È stato abbandonato quando le priorità sono cambiate. Non c’è quindi motivo di concludere che una riorganizzazione è definitivamente esclusa fino alla fine del mandato del governo.

Una stabilizzazione del fronte, i progressi nei negoziati con Israele o la chiarificazione del post-Finale potrebbero cambiare di nuovo il calcolo. Un peggioramento della crisi sociale o un grave fallimento in un ministero potrebbe anche mettere il tema sul tavolo. L’idea è già esistita e potrebbe riapparire se le circostanze diventano nuovamente favorevoli.

Per ora, tuttavia, il messaggio non è ambiguo. I nomi che circolano non corrispondono a un processo istituzionale avviato. Nessun accordo è stato preparato tra Baabda e il Gran Serail per sostituire diversi ministri. L’ex progetto di parziale rinnovo del team è stato superato dalla guerra e dalle emergenze.

Lo status quo del governo è quindi meno risultato della soddisfazione generale di un calcolo del rischio. L’apertura del governo di oggi aggiungerebbe complesse trattative interne ai negoziati territoriali, militari, finanziari e diplomatici in corso. Il potere sta attualmente scegliendo di mantenere il team esistente e gestire le sue tensioni internamente.

Questa decisione, tuttavia, pone Nawaf Salam e i suoi ministri ad una maggiore domanda. Non possono più contare sulla prospettiva di una riprogettazione per dare l’immagine di un nuovo inizio. La ripresa dovrà venire dalle decisioni stesse: progresso nel sud, risposta agli scioperi, riforma dell’amministrazione, negoziazione finanziaria, sostegno all’esercito e miglioramento dei servizi. È ora su questi risultati, non su un cambiamento di volto, che la fase successiva del governo avrà luogo.

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