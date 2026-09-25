Ashrafieh Race 10452 torna il 25 ottobre

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La Right Path Association organizzerà la seconda edizione dellaAshrafieh Race 10452, una gara la cui partenza sarà data luogo Sassine, a Beirut. Presentato in una conferenza stampa al Club Stampa, l’evento si svolgerà sotto lo slogan « Achrafieh, partenza; Libano, arrivo ». Organizzata in collaborazione con la Federazione Atletica libanese, l’evento combina l’azione sportiva e sociale: tutte le entrate devono finanziare programmi umanitari e aiuti previsti dall’associazione.

Una seconda edizione della Achrafieh Race 10452

Il percorso destro sta preparando una nuova edizione della sua gara nelle strade di Ashrafieh.

L’associazione senza scopo di lucro non governativa ha presentato l’evento in una conferenza stampa al Club Stampa. Il suo fondatore e presidente, l’ingegnere Alfred Madi, ha dettagliato gli obiettivi di questa seconda edizione insieme al coordinatore di gara, Georges Younes.

La presentazione è stata fatta da Bassam Abu Zeid, Presidente del Press Club.

La gara si svolgerà domenica 25 ottobre 2026. Sarà organizzato con la supervisione e la cooperazione della Federazione Atletica libanese.

Gli organizzatori hanno definito diverse categorie per aprire l’evento a diversi profili dei partecipanti. Il corso, i vari eventi e i prezzi per i partecipanti sono stati presentati anche alla conferenza stampa.

Il punto di partenza sarà Piazza Sassine, nel cuore di Achrafieh.

« Achrafieh, la partenza; Libano, arrivo »

Per questa edizione, The Right Path ha scelto lo slogan « Ashrafieh, the start; Lebanon, the arrival ».

10452 si riferisce ai 10.452 chilometri quadrati tradizionalmente associati all’area del territorio libanese. L’associazione è uno degli elementi centrali dell’identità di razza.

Alfred Madi ha insistito alla conferenza stampa per dare all’evento una dimensione nazionale al di là del quartiere in cui è organizzata.

« Il 25 ottobre 2026 non abbiamo una razza ordinaria, ma con una consapevolezza e un messaggio di speranza dal cuore di Ashrafieh a tutto il Libano », ha detto.

Il Presidente del Sentiero Giusto ha posto questa iniziativa nel contesto delle successive crisi del paese.

« Dopo anni di crisi, guerre e collassi, il libanese dimostra sempre che il suo istinto di sopravvivenza è più forte di tutte le circostanze », ha aggiunto.

La scelta di Piazza Sassine come punto di partenza consente agli organizzatori di ancorare l’evento nel cuore di Achrafieh, dando allo slogan una portata oltre Beirut.

Una corsa al finanziamento di aiuti umanitari

L’obiettivo non è solo sportivo.

Il Sentiero di destra annuncia che l’intero fatturato della Achrafieh Race 10452 sarà dedicato alle attività umanitarie e al sostegno fornito dall’associazione.

Alfred Madi ha approfittato della presentazione della gara per richiamare gli obiettivi dell’organizzazione che ha fondato.

L’associazione sviluppa attività sportive e culturali, ma afferma anche il suo desiderio di fornire assistenza pratica alle persone che affrontano le difficoltà economiche e sociali della vita quotidiana.

Il suo lavoro pone particolare enfasi sulle generazioni più giovani. Il percorso giusto vuole incoraggiare i giovani libanesi a rimanere attaccati al loro paese nonostante le crisi che si sono verificate negli ultimi anni.

L’associazione evidenzia i concetti di cittadinanza, pari diritti, solidarietà e partecipazione alla vita collettiva.

La gara deve servire sia come mezzo di raccolta fondi che come incontro pubblico intorno a questi obiettivi.

Giovani e famiglie a partecipare

Gli organizzatori vogliono dare all’evento una dimensione popolare e familiare.

Il percorso destro invita i corridori, ma anche i giovani, gli studenti e le famiglie a partecipare a questa seconda edizione.

L’ambizione è di non riservare l’evento per gli atleti che sono abituati alle competizioni.

Tuttavia, la cooperazione con la Federazione Atletica libanese dovrebbe garantire che la supervisione sportiva dell’evento e della sua organizzazione siano effettuate in conformità con i requisiti applicabili a questo tipo di gara.

Georges Younes, coordinatore dell’evento, ha presentato i preparativi in corso così come il corso e le varie categorie previste.

Gli organizzatori annunciano anche premi per i partecipanti, senza che i loro dettagli siano specificati nel comunicato di presentazione.

Questa combinazione di competizione sportiva e partecipazione da parte del pubblico generale è uno degli assi scelti per ampliare la portata dell’evento.

Numero 10452 come simbolo

Il nome stesso della gara porta il messaggio scelto dall’associazione.

Il « 10452 » si riferisce all’area comunemente assegnata al Libano. Il Sentiero Giusto utilizza questa figura per difendere la sua visione di un Libano attaccato al suo territorio e confini riconosciuti a livello internazionale.

« Da Piazza Sassine, dove sarà iniziata la partenza, correremo per 10.452 km2 per riaffermare il nostro impegno per il Libano e il suo salvataggio », ha detto Alfred Madi.

Ha anche chiesto di ricostruire una società basata su « valori, etica, trasparenza e solidarietà ».

Questa dimensione civica è uno dei marcatori della Ashrafieh Race 10452. L’evento sportivo funge quindi da supporto per un più ampio messaggio dell’associazione.

Per The Right Path, lo slogan scelto quest’anno non dovrebbe essere interpretato come un riferimento limitato a un territorio o un quartiere.

« Achrafieh, la partenza; Libano, arrivo. Il nostro slogan non è limitato da una zona geografica. Rappresenta uno spazio di unità per tutti coloro che credono ancora in Libano », ha spiegato Alfred Madi.

Un evento sportivo in un contesto difficile

L’edizione 2026 arriva in un momento particolarmente difficile per il Libano.

Le crisi economiche di successo, le conseguenze dei conflitti e delle difficoltà sociali hanno profondamente colpito le famiglie e la capacità delle associazioni di rispondere alle crescenti necessità.

È in questo contesto che il Sentiero Giusto pone la dimensione umanitaria della razza.

L’associazione vuole utilizzare l’evento per raccogliere fondi, ma anche per creare per poche ore uno spazio di raccolta intorno allo sport.

Alfred Madi ha così invitato i partecipanti a « tornare alla gioia e ad una certa speranza, anche per poche ore ».

La gara fa parte di una pratica ormai diffusa in Libano, dove diversi eventi sportivi combinano concorrenza, partecipazione popolare e finanziamento di azioni sociali.

Per gli organizzatori della Achrafieh Race 10452, la particolarità dell’evento si trova nell’associazione tra il suo ancoraggio locale in Ashrafieh e il messaggio nazionale espresso dal suo nome.

Partenza da Sassine Square

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre.

Sassine Square sarà il punto di partenza della manifestazione. Situato nel centro di Ashrafieh, è uno dei principali hub del quartiere e un luogo regolarmente utilizzato per eventi pubblici.

L’organizzazione di una gara in questo settore richiede un coordinamento con le autorità e i servizi interessati al fine di garantire la rotta e gestire temporaneamente il traffico.

La cooperazione con la Federazione Atletica libanese dovrebbe anche fornire un quadro per lo sport della giornata.

Le registrazioni sono già aperte con il percorso giusto. L’associazione centralizza le registrazioni sul suo sito web e fornisce anche un numero di telefono e un indirizzo e-mail per i partecipanti.

Il corso preciso delle diverse categorie, i tempi di partenza e le ultime modalità pratiche devono accompagnare la preparazione dell’evento come termine ultimo del 25 ottobre.

Informazioni pratiche

Evento:Ashrafieh Race 10452

Data:domenica 25 ottobre 2026

Luogo di partenza:sassine Square, Ashrafieh, Beirut

Organizzazione:La strada giusta

Guida:in collaborazione con la Federazione Atletica libanese

Obiettivo:finanziamento di azioni umanitarie dell’associazione

Telefono:81 175 924

E-mail:eventi@therightpathngo.com

Reti sociali:@therightpathngo

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