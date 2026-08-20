Il Libano può diventare di nuovo una porta energetica?

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La crisi nello Stretto di Ormuz mette sul tavolo una funzione che il Libano aveva perso per diversi decenni: servire come sbocco mediterraneo per l’olio del Medio Oriente. L’Iraq sta ora cercando di diversificare le sue rotte di esportazione, mentre Beirut sta preparando le sue infrastrutture per ospitare, immagazzinare e eventualmente riesportare i prodotti petroliferi iracheni. Tripoli ha una geografia favorevole e strutture ereditate dall’ex corridoio Kirkuk-Mediterraneo. Ma trasformare questa opportunità di crisi in una funzione energetica sostenibile richiede notevoli investimenti, volumi regolari e soprattutto un corridoio sicuro attraverso la Siria.

La domanda sarebbe sembrata in gran parte teorica alcuni mesi fa. È molto meno perché le perturbazioni dello Stretto di Ormuz hanno mostrato all’Iraq il costo della sua dipendenza dai terminal del Golfo. Baghdad sta ora cercando diversi modi per trasportare il suo petrolio nel Mediterraneo. Il Libano vuole approfittare di questo movimento per collocare Tripoli su una mappa energetica il cui paese è scomparso gradualmente dalla seconda metà del XX secolo.

Il governo di Nawaf Salam ha cominciato a preparare questa possibilità. Il 10 agosto, una riunione ha riunito i ministeri e le amministrazioni coinvolte in un possibile transito petrolifero iracheno attraverso il territorio libanese. All’inizio, non si tratta di resuscitare il vecchio gasdotto. Lo scenario si basa sul trasporto terrestre, lo stoccaggio e la riesportazione.

Questo primo passo sembra modesto rispetto ai principali progetti di pipeline studiati tra Iraq e Siria. Tuttavia, solleva una domanda strategica:può il Libano approfittare della crisi di Ormuz per diventare ancora una volta una porta d’energia per il Mediterraneo orientale?

Ormuz restituisce valore ai mercati mediterranei

L’interesse iracheno spiega il ritorno del caso. Le esportazioni di petrolio sono la principale fonte di reddito del governo dell’Iraq e una parte considerevole del petrolio grezzo lascia normalmente il paese con le sue strutture meridionali. Questa organizzazione rende Baghdad particolarmente vulnerabile alle perturbazioni nel Golfo e nello Stretto di Ormuz.

La crisi del 2026 ha trasformato questa vulnerabilità teorica in un problema immediato. Secondo i dati riportati alla fine di luglio, le esportazioni irachene sono scese da 4,2 milioni di barili al giorno in febbraio a 1,5 milioni di barili al giorno in maggio, all’altezza delle perturbazioni legate al conflitto con l’Iran.

Per Baghdad, la diversificazione stradale non è più solo una questione di ottimizzazione commerciale. Diventa un’assicurazione contro l’interruzione di una fuga da cui dipende gran parte delle entrate dello stato.

Il Mediterraneo è l’uscita naturale ad ovest. L’olio trasportato direttamente alla costa siriana, turca o libanese può raggiungere i mercati internazionali senza attraversare Ormuz. Tuttavia, la questione non è sostituire completamente i terminali iracheni meridionali. La capacità necessaria sarebbe notevole. Piuttosto, si tratta di avere diversi corridoi in grado di mantenere una porzione di esportazioni quando una strada diventa vulnerabile.

È proprio questo cambiamento di logica che crea un’opportunità per il Libano.

Tripoli ha geografia, ma non ancora strumento moderno

La principale risorsa libanese è a Tripoli. La città si trova sul Mediterraneo, vicino alla Siria e sulla vecchia strada energetica che collega i campi petroliferi iracheni alla costa levantina.

Questa funzione non è nuova. Iraq Petroleum Company ha usato per trasportare il petrolio greggio di Kirkuk attraverso una rete di tubazioni attraverso la Siria. Un ramo era a Tripoli, dove l’olio poteva essere esportato o raffinato.

Le strutture esistono ancora in parte. Il sito dell’olio di Tripoli comprende un terminal e l’ex raffineria. I dati del ramo petrolifero indicano che il terminale era stato progettato storicamente per ricevere il petrolio grezzo attraverso tre tubi da 12, 16 e 30-32 pollici. La sua capacità massima di pompaggio aveva raggiunto 900.000 barili al giorno su carta.

Questa cifra non deve essere interpretata come una capacità disponibile oggi.

Le infrastrutture hanno maturato, diverse strutture richiedono lavoro e la vecchia rete che collega l’Iraq al Libano non può essere considerata operativa. La raffineria stessa è stata chiusa dal 1992. Alcuni serbatoi nelle strutture di Tripoli sono anche elencati come fuori servizio.

Il vero vantaggio del Libano è quindi meno di avere un’infrastruttura immediata capace di ricevere centinaia di migliaia di barili che di avere unsito di energia esistente, a destra, serbatoi, strutture portuali e memoria industriale che possono ridurre il costo di aggiornamento da un progetto completamente costruito da zero.

Il corridoio iracheno potrebbe riportare Tripoli sulla mappa

Il progetto più ambizioso sta attualmente emergendo tra Iraq e Siria. Baghdad sta studiando la costruzione di una nuova pipeline che collega le sue aree di produzione al Mediterraneo dal territorio siriano.

La vecchia linea Kirkuk-Banias è troppo danneggiata e troppo vecchia per essere la soluzione principale. Gli studi attuali si concentrano quindi su una nuova infrastruttura. Il progetto proposto avrebbe usato Haditha come punto di collegamento tra i campi dell’Iraq settentrionale e meridionale prima di proseguire verso il porto siriano di Banias.

Le stime disponibili forniscono la misura del progetto. La capacità studiata potrebbe raggiungere2 milioni di barili al giorno. La sua costruzione richiederebbe circa quattro anni e rappresenterebbe almeno15 miliardi di dollariinvestimento. Studi tecnici e finanziari sono in corso, ma non vi è ancora un programma definitivo per la costruzione del corridoio da considerare come acquisito.

Per il Libano, il rischio è evidente. Se la nuova rete irachena si ferma a Banias, la Siria concentrerà la maggior parte della funzione di transito ed esportazione del Mediterraneo. Tripoli starà lontano dal corridoio principale.

Beirut cerca quindi di posizionarsi prima che quest’architettura venga finalmente fermata.

L’olio iracheno potrebbe arrivare prima su strada

La strategia libanese è pragmatica: iniziare anche prima che esista una pipeline.

La riunione del governo del 10 agosto si è concentrata su strade, attraversamenti di frontiera, dogane, strutture di stoccaggio e condizioni di sicurezza per il transito. Il regime previsto in una prima fase è quindi basato su petroliere provenienti dall’Iraq attraverso la Siria.

Il Libano sarebbe poi diventato un fornitore di logistica. I prodotti petroliferi non sarebbero necessariamente destinati al mercato libanese. Possono entrare nel paese, essere immagazzinati nelle strutture disponibili e poi riesportati dal Mediterraneo.

Il modello economico cambierebbe così in relazione all’accordo energetico già tra Beirut e Baghdad. Dal 2021, il Libano ha ricevuto il combustibile iracheno per sostenere la sua produzione di elettricità. Nel nuovo schema, cercherebbe anche di vendereservizi di transito, stoccaggio, gestione e riesportazionei

Nessun reddito specifico può ancora essere avanzato. Il governo non ha annunciato i volumi che potrebbero essere transitati, le tariffe che sarebbero applicate, o la data delle prime spedizioni. Senza questi tre dati, sarebbe prematuro attribuire un valore finanziario specifico al progetto.

Il trasporto stradale ha anche un limite fisico evidente. I convogli del camion possono avviare un corridoio e testare le procedure doganali. Non possono sostituire economicamente un oleodotto in grado di trasportare diverse centinaia di migliaia di barili al giorno.

Tripoli raffineria pone un’altra equazione

Il progetto potrebbe andare oltre se il Libano riacquistò capacità di raffinazione. La raffineria di Tripoli fu costruita nel 1940 per elaborare olio da Kirkuk. La sua capacità storica ufficialmente dichiarata è21.000 barili al giornoi

Tuttavia, è stata arrestata per più di trent’anni.

Studi precedenti sul settore energetico libanese avevano già sollevato dubbi sulla redditività di una semplice riabilitazione della struttura, in particolare per la sua piccola capacità di fronte alle moderne raffinerie della regione. Ritornare il sito al servizio quindi non significa necessariamente ripristinare le unità esistenti allo stesso livello.

Le attuali discussioni con l’Iraq si concentrano anche su diverse opzioni. Il ministro dell’Energia Joe Saddi ha detto alla fine di luglio che la possibilità di costruire una raffineria era uno dei temi da studiare dal team tecnico libanese-iracheno. Non è ancora una decisione di investimento.

Le proiezioni di occupazione e di reddito devono essere trattate con la stessa cautela. Un’attività di raffinazione creerebbe requisiti per il funzionamento, manutenzione, sicurezza, trasporto e servizi industriali. Un terminale più attivo genererebbe anche la gestione dei ricavi e aumentare l’attività portuale. Ma nessun numero ufficiale di posti di lavoro o guadagni annuali garantiti sono ancora stati concordati.

In questa fase, quindi, lo scenario più immediatamente accessibile rimane quello del terminal e dello stoccaggio, non quello di una raffineria completamente restaurata.

La Siria rimane il collegamento indispensabile

La geografia che dà al Libano il suo vantaggio è anche la sua principale debolezza. Non c’è confine tra Iraq e Libano. Qualsiasi via di terra ragionevole deve attraversare la Siria.

Un corridoio energetico a Tripoli richiede quindi tre accordi politici, non due.

Le procedure doganali devono essere compatibili. I camion devono essere in grado di attraversare i confini senza indebito ritardo. La sicurezza degli assi deve essere garantita. Per una pipeline, i vincoli sono ancora più grandi: i diritti di modo, la protezione delle piante, le stazioni di pompaggio, la manutenzione e la condivisione dei ricavi devono essere negoziati per diversi decenni.

L’evoluzione politica della Siria apre opportunità che non esistevano nelle stesse condizioni. Baghdad e Damasco discutono direttamente un nuovo corridoio. Allo stesso tempo, Beirut e Damasco hanno ripreso i lavori su diverse questioni economiche e di confine.

Ma l’instabilità siriana rimane un fattore di rischio importante. Una pipeline è un’infrastruttura fissa, costosa e vulnerabile. Attraversa centinaia di chilometri e non può cambiare il suo percorso quando una regione diventa pericolosa.

La redditività del corridoio dipenderà quindi tanto dalla stabilità politica siriana quanto dal prezzo del petrolio o dal costo delle strutture libanesi.

Il rischio militare non scompare quando si lascia Ormuz

Contouring Ormuz riduce un rischio, non sopprimendo il rischio geopolitico.

Il Mediterraneo orientale rimane esposto alle tensioni regionali. La Siria sta ancora vivendo episodi di instabilità e scioperi israeliani. Il Libano continua ad affrontare le operazioni israeliane nel Sud e l’incertezza che circonda l’insediamento di sicurezza con Israele.

Per un investitore, questa situazione si traduce direttamente in costi. Occorre garantire l’infrastruttura energetica. I carichi devono essere in grado di circolare. Gli operatori devono essere certi che i terminali resteranno accessibili e i contratti saranno eseguiti per diversi anni.

Il confronto con Ormuz deve quindi rimanere economico. Se il costo del rischio marittimo nel Golfo diventa duramente più alto del costo di un corridoio terrestre che attraversa l’Iraq e la Siria, la via mediterranea sta diventando più attraente. Se Ormuz riprende rapidamente il normale funzionamento mentre il Levante rimane instabile, il vantaggio può scomparire.

I volumi regolari sono essenziali

Il vero test sarà volumi.

Riabilitare le strade, aggiornare i serbatoi, migliorare le strutture portuali o costruire un’industria pipeline rappresenta investimenti significativi. Non possono essere ammortizzati con alcune spedizioni occasionali inviate durante una crisi.

Il Libano deve quindi ottenere più di una possibilità di transito da Baghdad. Essa richiederebbe impegni sufficientemente regolari per giustificare le spese necessarie.

Questa condizione spiega l’importanza del team tecnico congiunto annunciato tra i due paesi. In particolare, dovrebbe esaminare la fattibilità delle varie opzioni e identificare i volumi che possono passare attraverso il Libano.

La concorrenza sarà anche cruciale. L’Iraq non si basa su una sola soluzione. Allo stesso tempo, sviluppa o studia diversi punti vendita, tra cui Turchia e Siria. Ogni strada dovrà essere confrontata in base al costo dei trasporti, alla capacità disponibile, alle spese di transito e al rischio politico.

Tripoli ha un argomento: offrire a Baghdad un secondo sbocco mediterraneo ed evitare una dipendenza esclusiva da un unico terminal costiero. Ma questa diversificazione deve avere un prezzo accettabile.

Tripoli può iniziare dimostrando la sua utilità

La strategia meno rischiosa per il Libano è quindi quella di andare avanti a tappe. Il trasporto stradale metterebbe alla prova il corridoio senza aspettare diversi anni di costruzione. Le prime spedizioni mostrerebbero se i passaggi di frontiera funzionano, se gli impianti di stoccaggio soddisfano gli standard e se la riesportazione dal nord del Libano è commercialmente competitiva.

Questa fase avrebbe anche un valore politico.

Se Tripoli diventa effettivamente utile per il commercio iracheno, il Libano avrà un argomento molto più forte per chiedere che le future infrastrutture permanenti non si fermino sulla costa siriana. Un ramo a Tripoli potrebbe poi essere studiato come parte del grande corridoio Irak-Siriano.

D’altra parte, se il paese non riesce a riportare le sue strutture agli standard o al transito liscio, Baghdad avrà poche ragioni economiche per aggiungere una deviazione libanese alla sua struttura mediterranea.

La finestra aperta da Ormuz è quindi sia un’opportunità che un test.

Infrastrutture strategiche o semplice progetto di crisi?

Ora stanno emergendo due scenari.

Nella prima, la crisi di Ormuz produce una soluzione temporanea. Alcuni carichi iracheni viaggiano attraverso la Siria e il Libano, Tripoli fornisce stoccaggio e riesportazione, e poi i flussi diminuiscono come la navigazione del Golfo normalizza. Il Libano acquisirà quindi un’attività one-off senza riconquistare una funzione energetica strutturale.

Nel secondo scenario, Baghdad ritiene che la crisi abbia dimostrato una vulnerabilità duratura. L’Iraq mantiene la sua politica di diversificazione anche dopo la normalizzazione di Ormuz, investe in corridoi mediterranei e garantisce volumi nel corso di diversi anni. Tripoli può allora rivendicare un posto in questa nuova architettura, purché abbia modernizzato le sue strutture e negoziato il suo legame.

La differenza tra i due scenari non dipenderà dalla storia dell’olio di Tripoli. Dipenderà da decisioni molto più concrete: volumi iracheni garantiti, costi di transito, stato di serbatoi, investimenti intrapresi, accordi con la Siria e possibile costruzione di una filiale permanente al nord del Libano.

I prossimi passi metteranno già alla prova questa ambizione. L’arrivo annunciato di esperti iracheni, la valutazione della capacità di stoccaggio e, soprattutto, la fissazione dei primi volumi mostrerà se Tripoli sta effettivamente diventando nuovamente uno sbocco energetico mediterraneo o se la crisi di Ormuz abbia riaperto temporaneamente un vecchio dossier libanese.