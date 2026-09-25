Banca del Libano: undici persone, due aziende e 70 milioni di dollari al centro di una nuova offensiva sui vecchi circuiti finanziari

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La decisione non riguarda solo i conti bancari. Esso si estende ai beni, alle attività e alle sicure detenute direttamente o indirettamente dalle persone e dalle società interessate. La Commissione di Investigazione Speciale della Banca del Libano ha posto 11 persone e due società sotto misure di protezione, mentre solleva il segreto bancario. I nomi includono l’ex governatore Riad Salamé, suo fratello Raja Salamé e la sua ex assistente Marianne Hoayek. Due società appaiono anche al centro dello schema: Investment V Limited e la società di scambio Citex. Dietro questa lista, tuttavia, sono diversi file separati, che sarebbe fuorviante presentare come un caso.

La misura arriva in un momento in cui il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, ha intrapreso una strategia più ampia per recuperare i soldi che la banca centrale ritiene essere deviato, abusato o irregolare trasferito. Il principio è quello di cercare beni sia in Libano che all’estero, e poi recuperare fondi che possono tornare alla Banca del Libano. Lo scopo dichiarato supera quindi la punizione dei soli sospetti: gli importi recuperati devono contribuire al ripristino delle risorse necessarie per risolvere i diritti dei depositanti. Ma la portata della decisione richiede una distinzione essenziale. Il congelamento di un conto o il divieto di una cassaforte non è una convinzione. Si tratta di misure precauzionali adottate nell’ambito dei documenti finanziari e giudiziari, le cui responsabilità devono ancora essere stabilite secondo le procedure applicabili.

Undici persone e due società: una misura molto più ampia di un semplice congelamento dei conti

La decisione della Commissione di indagine speciale riguarda undici persone fisiche e due persone giuridiche. Ordina il congelamento dei conti e dei beni e il divieto di smaltimento dei beni e delle casse di proprietà direttamente o indirettamente da loro. Il segreto bancario è anche sollevato. Quest’ultima disposizione è particolarmente importante in quanto consente alle autorità competenti di monitorare i movimenti finanziari e di cercare collegamenti tra conti, beneficiari, imprese e operazioni che non sarebbero immediatamente visibili dall’unico titolare nominale.

La lista comprende Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek, ma anche diversi individui i cui nomi sono già stati associati a indagini finanziarie o misure straniere. Hassan Ahmad Mokalled, André Machentaf e Bachir Mansour appaiono in particolare nell’ambito della decisione. Citex, una società di cambio straniera, è anche una delle due società coinvolte, insieme a Investment V Limited. Altri nomi sono collegati a documenti finanziari risalenti al periodo durante il quale Riad Salamé era a capo della banca centrale.

Tuttavia, un’importante scorciatoia dovrebbe essere evitata. Il fatto che tutte queste persone siano sulla stessa decisione non significa che siano sospettate delle stesse transazioni, per gli stessi importi o nello stesso caso. Al contrario, le informazioni disponibili mostrano diversi rami. Investimento V è associato a una procedura che coinvolge circa $70 milioni. Citex appare in un altro contesto, legato in particolare alla liquidità ricevuta dalla Banca del Libano. Alcuni individui sono già soggetti a sanzioni statunitensi, mentre Riad Salamé, suo fratello e Marianne Hoayek sono coinvolti in indagini finanziarie più antiche. L’elenco riunisce quindi diverse traiettorie intorno allo stesso obiettivo conservatorio: prevenire beni che potrebbero essere di interesse per le indagini da spostare o rimuovere.

Investimento V: circa $70 milioni al centro di una nuova procedura

Il file più crittografato riguarda Investment V Limited. Una nuova procedura è rivolta a Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek sui sospetti di circa 70 milioni di dollari. Le informazioni disponibili si riferiscono a sospetti di appropriazione indebita, ma nessuna decisione finale in questa fase permette che tale importo venga presentato come somma giudiziaria riconosciuta come errata. La cifra corrisponde alla portata finanziaria della procedura come riportato.

Raja Salamé servì come Presidente degli Investimenti V. Questo link spiega perché l’azienda e il suo ex manager sono direttamente colpiti dalle misure adottate. Per Salamé, il ragionamento si basa su un’altra domanda: le strutture che avrebbero potuto essere concesse all’azienda mentre gestiva la Banca del Libano. Gli investitori devono quindi determinare l’esatta natura del rapporto finanziario tra la società e la banca centrale, le condizioni in cui determinate operazioni sono state autorizzate e la possibile esistenza di un vantaggio indebito.

Marianne Hoayek appare nella stessa serie di indagini. Il suo ruolo di assistente personale del governatore non è ovviamente sufficiente per stabilire una responsabilità penale. Si tratta delle operazioni finanziarie ad esso assegnate o dei link identificati dagli investigatori che devono essere esaminati. La misura di congelamento consente di preservare con precisione i beni durante questo lavoro.

Il caso Investment V mostra quindi la differenza tra una misura precauzionale e il risultato finale di un procedimento. Il congelamento impedisce ai fondi di muoversi. Il sollevamento del segreto bancario facilita il loro tracciamento. Ma la giustizia deve ancora determinare l’origine delle somme, la loro destinazione, il ruolo di tutti e se esiste o meno un crimine.

Citex: liquidità della Banca Centrale in esame

Il secondo caso è quello di Citex. La società di scambio estera ha ricevuto liquidità dalla Banca del Libano. Secondo l’analisi finanziaria riportata nel corpus, l’attuale misura è intesa in particolare a consentire il ritorno alla banca centrale delle somme da cui avrebbe rivendicato la restituzione. La questione non è quindi identica a quella degli Investimenti V.

Citex è stata fondata da Hassan Ahmad Mokaled. André Machentaf e Bachir Mansour sono anche associati al file dell’azienda. Questi tre individui sono già stati colpiti da sanzioni statunitensi relative a questa società. La loro presenza nella decisione libanese crea quindi un incrocio tra le precedenti misure estere e una procedura guidata dalle istituzioni finanziarie libanesi.

Questo passaggio non significa, tuttavia, che la Banca del Libano esegue semplicemente una sanzione americana. Le informazioni disponibili riguardano la decisione della strategia di recupero patrimoniale avviata dal governatore Karim Suaid e dalle indagini finanziarie condotte in Libano. I due livelli devono quindi essere distinti. Le sanzioni americane fanno parte del contesto e riguardano alcuni nomi. La misura libanese si basa sui poteri della Commissione di indagine speciale e sui fascicoli esaminati localmente.

La presenza di Citex è particolarmente interessante perché sposta l’attenzione dall’unica questione delle fortune personali alle relazioni tra la banca centrale e gli operatori privati. Il problema diventa quindi quello di determinare in quali condizioni è stata fornita liquidità, secondo quali regole, con quali garanzie e quale parte di queste somme dovrebbe essere recuperata.

Le casse diventano importanti come i conti

Uno degli aspetti più significativi della decisione è la sua estensione alla sicurezza. In casi finanziari complessi, un blocco limitato ai conti bancari può perdere una parte della sua efficacia se i titoli sono tenuti in un’altra forma. Il divieto di smaltimento dei contenuti delle cassette di sicurezza estende quindi la portata delle misure precauzionali a merci che non appaiono necessariamente nell’equilibrio di un conto.

È proprio intorno a questo punto che un’indiscrezione pubblicata nella stampa aggiunge una dimensione sensibile al file. Secondo questa nota, il figlio di un ex magistrato sciita è detto essere associato a una delle società i cui conti sono stati congelati. La stessa indiscrezione afferma che si applicherebbe anche il divieto di smaltimento dei contenuti delle cassette di sicurezza collegate a tale società. Nessun nome è dato e i documenti disponibili non consentono un’identificazione sufficientemente sicura della persona o della società interessata.

Questa informazione deve quindi rimanere al suo livello esatto: quella di una nota di backstage non nominale. Non consente l’identificazione del magistrato, la nomina di suo figlio o la conclusione del coinvolgimento personale in un reato. Essendo un membro o un azionista di una società coperta da una misura protettiva non stabilisce di per sé responsabilità penale. L’esatta partecipazione, il ruolo nella gestione, il periodo coinvolto e le transazioni esaminate dovrebbero essere noti prima di andare oltre.

L’interesse di questa indiscrezione è altrove. Esso suggerisce che le ramificazioni delle aziende interessate possono andare oltre quelle già note al pubblico e raggiungere più ampie reti professionali o familiari. L’allontanamento del segreto bancario e la revisione delle partecipazioni possono precisamente permettere di distinguere i partner passivi dai gestori, dai proprietari benefici e da coloro che hanno partecipato alle operazioni controverse.

Karim Souaid vuole passare dalla perdita al recupero di asset

La decisione fa parte di una strategia più ampia annunciata da Karim Souaid. Il Governatore ha preso misure in Libano e all’estero per recuperare fondi dalla Banca del Libano che sono stati presumibilmente inappropriati, abusati o irregolarmente trasferiti. Questo approccio cambia la natura del dibattito sulle perdite del sistema finanziario. Per diversi anni, la maggior parte della discussione si è concentrata sulla distribuzione delle perdite tra stato, banca centrale, banche e depositanti. Il nuovo approccio aggiunge un’altra domanda: quali somme possono effettivamente essere recuperate da individui, aziende o beneficiari di transazioni contestate?

Karim Souaid ha già annunciato una denuncia penale contro Riad Salamé nel contesto dei meccanismi finanziari, delle società straniere e dei sospetti di arricchimento e riciclaggio illeciti. La banca centrale non si presenta più solo come l’istituzione sul bilancio da cui compaiono le perdite. Sta anche cercando di diventare un attore in recupero.

Questa distinzione è importante per i candidati. Un importo recuperato non cancella meccanicamente le perdite accumulate dal 2019. Tuttavia, può aumentare le attività disponibili e anche in parte ridurre l’onere che dovrebbe essere portato altrove. Il discorso ufficiale collega direttamente questa politica con i diritti dei candidati. L’efficacia di questa strategia sarà quindi misurata meno dal numero di conti congelati che dagli importi effettivamente recuperati dopo la procedura legale.

Allo stesso tempo, la Banca del Libano sta lavorando ad un altro progetto molto più ampio: valutare le somme che ha messo a disposizione dei governi successivi fino alla fine del 2023. Una stima iniziale si riferisce ad un importo superiore a tre volte i 16,5 miliardi di dollari che lo Stato ha riconosciuto il trasferimento a suo beneficio. Se questa stima è confermata, il problema sarebbe ben superiore ai singoli file attualmente in corso di indagine.

Più di 49,5 miliardi di dollari potenzialmente colpiti dal caso dello Stato

Tre volte 16,5 miliardi di dollari rappresentano 49,5 miliardi di dollari. L’importo preliminare annunciato sarebbe al di sopra di questa soglia. Questo dà un’idea della scala del problema. I 70 milioni di dollari associati a Investment V sono importanti in un’indagine criminale, ma è ancora ben al di sotto di quello che la banca centrale cerca di documentare nelle sue relazioni finanziarie con lo stato.

Karim Souaid ha annunciato la preparazione di un rapporto per identificare e valutare i fondi messi a disposizione dei governi successivi fino alla fine del 2023. La Banca del Libano utilizzerebbe quindi i canali legali per rivendicare gli importi che essa considera dovuti e destinarli alla liquidazione dei diritti dei depositanti.

Tuttavia, queste sono due categorie che non dovrebbero essere confuse. Da un lato, ci sono fondi pubblici o anticipi il cui rapporto giuridico deve essere stabilito tra lo Stato e la banca centrale. D’altra parte, ci sono beni privati sospettati di appropriazione indebita, abuso o trasferimenti irregolari. Il metodo di recupero, i potenziali manager e le procedure non sono gli stessi.

Questa distinzione evita anche un’altra scorciatoia. Le perdite della Banca del Libano non possono essere spiegate da alcune persone in una lista di congelazione. Il problema finanziario libanese è molto più ampio. Le misure adottate contro undici individui e due società costituiscono una parte della ricerca di beni, non una spiegazione completa del crollo.

Perché sollevare il segreto bancario è decisivo

Il congelamento impedisce il movimento futuro. Il sollevamento del segreto bancario permette di guardare indietro. Questo è probabilmente l’aspetto più importante per gli investigatori, in quanto una complessa transazione finanziaria raramente coinvolge un singolo conto tenuto direttamente a nome del suo beneficiario finale.

L’esame può riguardare i trasferimenti tra società, conti correlati, titolari benefici e relazioni tra persone fisiche e giuridiche. Può anche essere utilizzato per verificare se i fondi sono passati attraverso diverse giurisdizioni o se alcuni beni hanno cambiato forma prima di essere collocati altrove.

Questa capacità è particolarmente importante nei casi relativi al periodo Riad Salamé, molti dei quali sono già in fase di esame in Libano e all’estero. I conti dell’ex governatore sarebbero congelati in Libano e fuori dal paese. La presenza di società straniere o strutture commerciali in determinate procedure richiede quindi un lavoro al di là delle frontiere libanesi.

La difficoltà è che il sollevamento del segreto bancario non produce automaticamente il recupero. Produce informazioni. È quindi necessario sfruttare queste informazioni, stabilire l’origine dei fondi, ottenere decisioni giudiziarie e, quando i beni sono all’estero, convincere le autorità del paese interessato a cooperare al loro ritorno.

È spesso in questa fase che le procedure di recupero diventano lunghe. Un gel può essere deciso rapidamente. Il rimpatrio finale può richiedere anni.

La lista degli Stati Uniti e la lista libanese non devono essere confusi

Molte persone colpite dalla decisione erano già state soggette a sanzioni statunitensi. Questa sovrapposizione può dare l’impressione che le istituzioni libanesi agiscano in ritardo sui casi già stabiliti all’estero. Tuttavia, le informazioni disponibili non sono sufficienti per ridurre la nuova decisione di una semplice riproduzione degli elenchi degli Stati Uniti.

I criteri non sono necessariamente identici. Una sanzione straniera è una misura amministrativa o politica presa sotto la legge dello Stato che lo impone. Una decisione della Commissione di Investigazione Speciale risponde ai meccanismi del sistema finanziario libanese. Infine, una procedura penale Ã ̈ soggetta a un terzo quadro e, se del caso, Ã ̈ richiesta una decisione giudiziaria.

La stessa persona può quindi essere punita negli Stati Uniti, i suoi conti congelati in Libano e non ancora finalizzati ai meriti di un’accusa penale. Queste situazioni non sono contraddittorie. Essi corrispondono a diversi livelli legali.

Questo è essenziale quando i nomi diventano pubblici. La gravità di una misura finanziaria non deve portare alla presunzione di innocenza cancellata. Al contrario, l’assenza di una condanna definitiva non rende superflua una misura precauzionale quando le autorità ritengono che vi sia un rischio di spostamento degli asset.

Il vero test: quanti soldi torneranno?

L’apparente magnitudo dell’offensiva può essere misurata da diverse cifre: undici persone, due società, circa 70 milioni di dollari in uno dei file congelati, conti e casse di sicurezza, così come gli importi potenzialmente superiori a 49,5 miliardi di dollari nel cortile separato per i fondi messi a disposizione dello Stato. Ma nessuna di queste cifre è ancora la quantità effettivamente recuperata.

Quest’ultimo determinerà il risultato effettivo.

Per i candidati, un elenco di nomi è limitato se le procedure non producono attività aggiuntive. Per la Banca del Libano, la questione è anche istituzionale. Karim Souaid vuole dimostrare che la banca centrale non è più soddisfatto con la contabilità delle conseguenze del vecchio sistema, ma sta cercando di recuperare ciò che può essere.

Infine, l’approccio ha una dimensione internazionale. Il Libano rimane soggetto al miglioramento del monitoraggio antiriciclaggio. Il tracciamento dei fondi credibili, il sollevamento del segreto bancario e il recupero degli asset possono contribuire a dimostrare che le istituzioni finanziarie stanno effettivamente implementando i loro obblighi. Ma ancora, i risultati conterà più degli annunci.

Il file entra quindi in una fase in cui le ramificazioni devono essere stabilite con precisione. Investimento V si riferisce a una procedura di circa $70 milioni. Citex si riferisce alla liquidità ricevuta dalla banca centrale e le persone relative alla sua attività. Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek sono coinvolti in indagini più ampie. Una nota riservata indica anche la presenza nella proprietà di una delle società interessate del figlio di un ex alto magistrato, senza fornire prove sufficienti per identificarlo.

La lista della Banca del Libano apre così diverse porte. Non li chiude. La questione decisiva non è più solo quali nomi sono congelati, ma come ricostruire i circuiti: chi ha ricevuto che cosa, su quale base, da quale società, con cui l’autorizzazione, dove i fondi sono stati poi trasferiti e quale quota può essere legalmente trasferito alla banca centrale. Solo quando questa catena è stabilita può l’offensiva contro i vecchi circuiti finanziari essere misurata dal numero di conti bloccati.

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