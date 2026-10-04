Vincent Battle, l’americano che ha scelto il Libano

Vincent Battle, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Libano, morì a Beirut, un paese che aveva scelto per il suo ritiro. Un diplomatico di campo, profondamente legato al libanese, era rimasto nonostante le guerre, il crollo economico e l’esplosione del 2020. Sarà sepolto in Libano, la sua terra di adozione per sempre.

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Vincent Battle morì a Beirut. L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Libano avrebbe potuto porre fine alla sua vita a Washington, New York o altrove, come tanti diplomatici dopo una lunga carriera trascorsa a viaggiare nel mondo. Ha scelto il Libano. Non solo il confortevole Libano di ricevimenti diplomatici e anni felici. Rimase quando il paese cominciò a crollare di nuovo, quando le banche avevano chiuso le loro porte ai depositanti, quando il libro aveva perso la maggior parte del suo valore, quando Beirut era stata devastata dall’esplosione del 4 agosto 2020 e quando la guerra era tornata. Era ancora lì.

Forse e’ quello che dice meglio a Vincent Battle. Aveva rappresentato gli Stati Uniti in Libano, ma il Libano alla fine era diventato parte della sua vita. Dopo aver lasciato l’ambasciata, aveva acquistato un appartamento a nord di Beirut nella zona di Adma e aveva stabilito la sua residenza lì. Non era più un ambasciatore. Non aveva più l’obbligo professionale di rimanere qui. Era semplicemente diventato uno di quegli stranieri che il Libano aveva finalmente adottato e che, a sua volta, aveva adottato il Libano.

Una storia con il Libano molto prima della sua ambasciata

La sua storia libanese era iniziata molto prima della sua nomina come ambasciatore. Vincent Battle aveva già servito a Beirut come la seconda ambasciata americana tra il 1991 e il 1994, negli strani anni immediatamente successivi alla guerra civile. Aveva anche brevemente guidato la missione diplomatica degli Stati Uniti come uomo d’affari.

Conosceva il paese intimamente quando è tornato come ambasciatore nel 2001. La sua missione doveva essere completata nell’agosto 2004. Iniziò in circostanze che ora sembrano quasi simboliche del prossimo periodo: Vincent Battle stava andando a Beirut l’11 settembre 2001 quando gli attacchi contro gli Stati Uniti hanno avuto luogo. Al suo arrivo in Libano, i funzionari del protocollo libanese lo accompagnarono alla sala VIP dell’aeroporto, dove scoprì sugli schermi le immagini delle torri del World Trade Center.

I successivi tre anni furono dopo l’11 settembre, la guerra in Afghanistan, e poi l’invasione americana dell’Iraq nel 2003. Essere ambasciatore americano nel mondo arabo in quel momento non era ovviamente nulla di una funzione di protocollo. I rapporti tra Washington e parte della classe politica libanese erano difficili e Vincent Battle difese la politica del suo paese, a volte in scontri particolarmente difficili.

Ma apparteneva anche a una generazione di diplomatici americani che ancora consideravano che conoscere un paese richiedeva la conoscenza dei suoi abitanti.

Un vero ambasciatore in Libano

A quel tempo, Vincent Battle potrebbe essere incontrato nei campus AUB o LAU, accompagnando funzionari libanesi, incontrando con gli studenti, frequentando cerimonie o seguendo programmi sostenuti dagli Stati Uniti. Non era tra questi ambasciatori che si poteva vedere solo al palazzo presidenziale, nel Grand Sérail, nei saloni politici o dietro le mura di un cancelliere. Stava andando al campo.

Le università hanno occupato un posto importante in questa presenza americana. Nel marzo 2003, ha dato 594.000 dollari di finanziamento al presidente dell’Università americana del Libano, Riyad Nassar. Una parte era destinata a fornire borse di studio complete a 200 studenti, l’altra a finanziare la ricerca sulle conseguenze sanitarie dell’inquinamento atmosferico nelle città e nelle regioni industriali. Nell’AUB, si è constatato anche nei programmi agricoli e di sviluppo, in particolare a Bekaa, dove gli Stati Uniti finanziavano la formazione degli agricoltori.

Ma Vincent Battle non ha limitato il Libano a Beirut e le sue principali università. Ha viaggiato attraverso Chouf, Bekaa, Kesrouan, South o North per visitare comuni, associazioni, progetti agricoli e programmi di sviluppo. Nel marzo 2003, è stato anche coinvolto nella consegna di oltre 27.000 dollari a cinque ONG che lavorano in aree rurali e svantaggiate.

Ovviamente non era il suo denaro: rappresentava gli Stati Uniti e gli USAID. Ma il modo in cui ha esercitato questa funzione era importante. Era li’. Ha conosciuto delle persone. Soprattutto, sembrava prendere un sincero piacere nella scoperta di questo paese oltre le nomine imposte dalla sua agenda diplomatica.

Gli ex colleghi hanno detto che ha accettato praticamente tutti gli inviti a lui indirizzati, anche nei villaggi. Feste di ciliegia, sagre di olive, incontri comunali: ha viaggiato per il paese. Jeffrey Feltman, che gli succedette a Beirut, ricordava anche un consiglio piuttosto rivelatore che Battle gli aveva dato: non accettare mai più di tre inviti a cena la stessa sera. La battaglia potrebbe avere un drink al primo, cena al secondo e poi finire la serata intorno a un caffè bianco al terzo.

Dovevi conoscere le persone. Fu anche per lui la diplomazia.

« Amo il Libano e il Libano »

Quando ha ufficialmente lasciato l’incarico nell’agosto 2004, Vincent Battle ha pronunciato una frase all’aeroporto di Beirut che era quasi banale per un diplomatico alla fine della sua missione: « Amo il Libano e il popolo libanese

A casa, tuttavia, non era una formula.

Perche’ Vincent Battle e’ tornato.

E soprattutto, è rimasto.

Ha comprato un appartamento ad Adma e ha scelto di andare in pensione lì. Parlò l’arabo, padroneggiava ancora meglio il francese, e possedeva questa conoscenza del Medio Oriente, che non è stata acquisita in note preparate da una cancelleria. Anche prima di entrare nel Servizio Estero degli Stati Uniti nel 1977, aveva vissuto e lavorato per un decennio in Uganda, Pakistan e Libia. La sua carriera diplomatica lo portò poi in Bahrain, Siria, Oman, Haiti, Egitto e Washington.

Apparteneva a questa ex scuola di diplomatici che poteva quasi essere descritto come « orientalista » nel senso storico: donne e uomini che hanno imparato le lingue, conoscevano le società in cui sono stati inviati e potevano dedicare parte della loro esistenza per cercare di capire un paese prima di fingere di spiegarlo.

Nel suo caso, tuttavia, qualcosa aveva superato quella conoscenza professionale. Il Libano non era più solo un paese studiato, osservato o analizzato. Era diventato a casa.

Nel 2006 era ancora lì

Due anni dopo la fine del suo mandato, la guerra scoppiò tra Israele e Hezbollah.

Vincent Battle fu poi ritirato. Non aveva più alcun ufficio o obbligo ufficiale all’ambasciata degli Stati Uniti.

Avrebbe potuto lasciare il paese.

Ha fatto esattamente l’opposto.

Mentre decine di migliaia di stranieri stavano cercando di andarsene e gli Stati Uniti stavano organizzando l’evacuazione dei loro cittadini, l’ex ambasciatore è venuto all’ambasciata americana per offrire il suo aiuto. Si è offerto volontario per operazioni che hanno permesso l’evacuazione di oltre 15.000 cittadini americani.

Jeffrey Feltman in seguito dirà che il suo predecessore era appena arrivato, ha alzato le maniche e ha cominciato a lavorare.

L’aneddoto dice molto uomo. Ma lei dice anche qualcosa sul suo rapporto in Libano. Quando una guerra scoppiò, le strade furono bombardate e le navi militari evacuarono gli stranieri, la reazione naturale di un diplomatico in pensione avrebbe probabilmente dovuto partire anche.

Vincent Battle scelse di aiutare coloro che se ne andarono, quindi rimanete.

Rimase anche quando il Libano collassò

Gli anni seguenti non erano molto più indulgenti con il suo paese di adozione.

Vincent Battle vide le crisi politiche, gli scontri del 2008, le ripercussioni della guerra in Siria, e poi il crollo economico dal 2019. Ha visto il crollo del libro, le banche che tengono i soldi dai loro depositanti e gran parte del commutatore di classe media libanese. Era ancora lì quando l’esplosione del 4 agosto 2020 ha distrutto parte di Beirut.

Poi vide il Libano affondare nella guerra.

Molti libanesi se ne sono andati in questi anni. Anche decine di migliaia di stranieri. Era ancora qui.

Ecco perché ridurre Vincent Battle oggi come ex ambasciatore degli Stati Uniti probabilmente perdere l’essenziale.

Passano gli ambasciatori. Arrivano a Beirut, presentano le loro credenziali, si incontrano con presidenti, ministri e leader del partito, prendono parte ai ricevimenti e poi ritornano a un altro incarico o a Washington. Il loro rapporto con il paese spesso termina con la loro funzione.

Per Vincent Battle, ha continuato.

Il diplomatico era diventato un residente. Il rappresentante degli Stati Uniti era diventato un vicino. E l’ex ambasciatore era diventato, in un certo senso, un libanese adottato.

C’era qualcosa a casa da un altro momento di diplomazia. Un tempo in cui il suo paese è stato rappresentato non gli ha impedito di amare profondamente quello in cui uno era stato mandato, dove conoscere una società non era solo per incontrare i suoi politici, e dove un ambasciatore poteva ancora essere visto in un campus universitario, in un comune o in un villaggio perché ha considerato che la sua professione era anche per essere lì.

Forse questo lo ha reso una personalità piuttosto diversa da molti diplomatici oggi. Vincent Battle non aveva acquisito solo competenze dal Medio Oriente. Fu imbevuto di questa regione, delle sue lingue, delle sue abitudini e delle sue contraddizioni. E in Libano, questa relazione era diventata abbastanza profonda da sopravvivere alla funzione che l’aveva riportata indietro.

Vincent Battle morì a Beirut.

Sarà sepolto anche in Libano, nella chiesa latina di Fanar.

Questa è finalmente una conclusione abbastanza coerente per colui che, lasciando ufficialmente il paese come ambasciatore nell’agosto 2004, aveva semplicemente detto: « Amo il Libano e il popolo libanese

Aveva ancora più di vent’anni per dimostrare che non era una formula diplomatica.

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