Nabih Berri torna al cuore del gioco con Israele

- Advertisement -

13

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Analisi — relativamente giù da Joseph Aoun e Nawaf Salam hanno preso il controllo istituzionale del caso israeliano-lebanese, Nabih Berri torna in prima linea. La sua dichiarazione del 19 agosto 2026 prima di una delegazione americana segna questo sviluppo: il presidente della Camera ora collega esplicitamente un ritiro israeliano all’immediato dispiegamento dell’esercito libanese e del suo monopolio di armi a sud degli Litani. Il suo ritorno arriva proprio nel momento in cui i negoziati si muovono verso il loro problema più sensibile, quello delle armi di Hezbollah. Tuttavia, la formula sta affrontando un rifiuto israeliano di ritirarsi, indurito a meno di dieci settimane nelle elezioni parlamentari del 27 ottobre.

Fin dall’elezione di Joseph Aoun, Nabih Berri non era scomparso dalle discussioni con gli Stati Uniti o dal file del Sud Libano. Tuttavia il suo ruolo era cambiato. Il presidente della Repubblica e il governo di Nawaf Salam aveva preso l’iniziativa su questioni a lungo negoziate attraverso canali in cui il presidente del Parlamento ha tenuto una posizione decisiva. La politica estera, i contatti con Washington, i negoziati con Israele e, soprattutto, il monopolio statale delle armi era stato gradualmente riposizionato a livello di Baabda e del Consiglio dei ministri.

La sequenza aperta mercoledì 19 agosto mostra un movimento inverso. Di fronte a una delegazione della Task Force americana per il Libano guidata da Edward Gabriel, Berri ha fatto una proposta che colpisce direttamente l’attuale deadlock. Israele avrebbe fermato le sue operazioni militari, ritirato le sue forze al confine internazionale e l’esercito libanese si sarebbe schierato immediatamente nelle aree evacuate. Soprattutto, sarebbe diventata l’unica forza armata nella zona a sud di Litani.

Questa dichiarazione non è l’impegno di Berri nel disarmo generale di Hezbollah. È geograficamente limitato al sud di Litani. Tuttavia, rappresenta uno sviluppo importante: il principale alleato istituzionale di Hezbollah pone pubblicamente il monopolio delle armi dell’esercito libanese in una sequenza che può accompagnare il ritiro israeliano.

È proprio su questo terreno che Nabih Berri trova ora una centralità che aveva parzialmente perso.

Dal negoziatore indispensabile al partner di Joseph Aoun

Il contrasto è significativo con il periodo prima dell’arrivo di Joseph Aoun a Baabda. Da anni, Nabih Berri era uno dei passaggi principali tra Washington, istituzioni libanesi e Hezbollah su questioni legate a Israele. Il suo ruolo era stato determinante nei lunghi negoziati di frontiera marittima. Aveva occupato anche un posto centrale nelle discussioni prima del cessate il fuoco del novembre 2024.

Questa funzione era basata su diverse realtà. Berri è stato presidente della Camera dal 1992, leader del movimento Amal e ha un antico rapporto con Hezbollah. Essa può quindi impegnarsi con i diplomatici occidentali pur mantenendo l’accesso politico al principale movimento armato libanese. Questa posizione gli diede una funzione speciale quando le autorità americane cercavano un canale indiretto per Hezbollah.

L’elezione di Joseph Aoun ha cambiato questa organizzazione. Il nuovo presidente ha reso la sovranità dello Stato e il monopolio delle armi due pilastri del suo mandato. L’ex comandante in capo dell’esercito ebbe anche un rapporto diretto con i partner internazionali dell’istituzione militare. Con Nawaf Salam nel Grand Sérail, l’esecutivo cercò di riguadagnare il controllo politico di un caso che impegnava direttamente la sovranità nazionale e la sicurezza.

Nella primavera e all’inizio dell’estate del 2026, questo turno divenne particolarmente visibile. Le posizioni libanesi prima dei negoziati con Israele furono annunciate congiuntamente da Joseph Aoun e Nawaf Salam. Entrambi i funzionari difesero il cessate il fuoco, il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito al confine riconosciuto, il ritorno dei detenuti e la ricostruzione. I negoziati stessi sono stati presentati come una decisione e una responsabilità dello Stato.

Berri rimase consultato. Conobbe funzionari libanesi e stranieri e continuò ad intervenire nel sud. Ma non era più il principale custode del canale di negoziazione.

Questa situazione a volte ha rivelato differenze. Nel giugno Berri stesso ha riconosciuto che Joseph Aoun e Nawaf Salam avevano idee diverse su alcuni aspetti del caso. Tuttavia, ha sottolineato le loro priorità comuni: ritiro israeliano, distribuzione dell’esercito, ritorno dei residenti, rilascio dei detenuti e ricostruzione.

Non si trattava quindi di un completo divario istituzionale. Piuttosto, il cambiamento era quello della gerarchia dei ruoli: Baabda e il governo hanno condotto il processo, mentre Berri ha mantenuto la sua capacità di mediazione.

Il file delle armi riporta Berri al centro

Questa condivisione potrebbe funzionare fino a quando le discussioni si sono concentrate sul quadro diplomatico, il calendario dei negoziati o il ritiro israeliano. Diventa più difficile da mantenere quando il problema centrale diventa quello delle armi di Hezbollah.

Ecco dove il peso di Berri diventa ancora decisivo.

Il presidente della Camera non controlla le decisioni di Hezbollah e non può coinvolgere il movimento al suo posto. Il suo rapporto con il Libano gli conferisce tuttavia una posizione senza pari tra i leader istituzionali libanesi. Qualsiasi formula volta ad estendere il monopolio delle armi di Stato in aree in cui Hezbollah ha ancora un’infrastruttura militare solleva necessariamente una questione politica interna alla comunità sciita.

Il quadro negoziato sotto la mediazione americana rende questa difficoltà ancora più evidente. L’accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno prevede un aumento delle aree pilota: ritiro israeliano, acquisizione dell’esercito libanese, forze armate non statali, ricostruzione e ritorno degli abitanti. Hezbollah ha respinto questo quadro e ha rifiutato di trattare il suo disarmo come condizione per l’evacuazione israeliana.

Eppure lo stesso Joseph Aoun riconobbe l’importanza di Berri in questa equazione. Durante la sua visita a Washington nel mese di luglio, il presidente libanese ha difeso con Donald Trump il ruolo del presidente della Camera e ha sottolineato la sensibilità della sua posizione e le sue relazioni con Hezbollah.

Qualche settimana dopo, Berri ora formula pubblicamente la propria sequenza.

Ritiro, esercito, monopolio delle armi: formula Berri

La proposta del 19 agosto si basa su un ordine molto preciso. Le operazioni israeliane devono prima fermarsi. Israele deve quindi ritirare le sue forze al confine internazionale. L’esercito libanese deve prendere immediatamente posizione nelle aree evacuate e diventare l’unica forza armata lì.

L’ordine dei passi è essenziale. Berri non dice che Hezbollah deve essere disarmato prima del ritiro israeliano. Egli sostiene che dopo il ritiro, l’esercito assumerà l’unico controllo armato della zona a sud di Litani.

Questa formulazione separa due questioni spesso confuse: la demilitarizzazione efficace del Sud e il disarmo generale di Hezbollah in tutto il Libano. Il primo è esplicitamente coperto dalla dichiarazione di Berri. Il secondo no.

Questa distinzione spiega anche la differenza con la posizione di Samir Geagea. Il leader delle forze libanesi chiede un progresso parallelo nel disarmo di Hezbollah e nel ritiro israeliano. Berri favorisce una sequenza in cui il ritiro apre immediatamente la strada al controllo esclusivo dell’esercito nella zona interessata.

Le due posizioni convergono sul principio del monopolio statale delle armi, ma si divergono sulla sua immediata tempistica e perimetro.

Berri restituisce la parte israeliana dell’equazione a Trump

Nabih Berri aggiunge un altro elemento alla sua proposta: designa direttamenteDonald Trumpcome un uomo capace di far agire Israele.

Questo riferimento al presidente degli Stati Uniti riflette il limite del potere libanese nei negoziati. Beirut può decidere sul dispiegamento del suo esercito, definire le missioni ad esso affidate e prendere decisioni relative alle armi presenti nel suo territorio. Non può ordinare il ritiro dell’esercito israeliano.

Berri chiede quindi a Washington di ottenere l’altra metà dello scambio. Edward Gabriel, che ha guidato la delegazione ricevuta ad Ain al-Tiné, ha detto che le posizioni del presidente della Camera sarebbero state trasmesse ai decisori americani.

Questo intervento mette Berri in una posizione familiare: presentare agli Stati Uniti una formula libanese che potrebbe essere accettabile per l’ambiente politico di Hezbollah, e poi chiedere a Washington una controparte israeliana.

La differenza con i periodi precedenti è significativa. Berri non è più solo al centro del dispositivo. Joseph Aoun possiede il suo canale con Trump, e il governo di Nawaf Salam è direttamente coinvolto nei negoziati. L’oratore della Camera torna quindi a giocare come terzo componente di un accordo istituzionale, piuttosto che come intermediario quasi esclusivo.

Il rifiuto israeliano blocca il primo passo

Tuttavia, la principale difficoltà della formula appare ancor prima della questione della sua applicazione in Libano. Israele rifiuta attualmente il prerequisito richiesto da Berri.

Il Ministro della Difesa israeliano,Israele Katzripeté ripetutamente che l’esercito israeliano non avrebbe lasciato il Libano meridionale fino a quando Hezbollah non fu disarmato. Il 29 giugno, ha dichiarato che Israele non si sarebbe ritirato oltre fino a quando tale obiettivo non è stato raggiunto. All’inizio di luglio, dopo i commenti di Donald Trump su un ritiro israeliano, Katz aveva ulteriormente stretto il suo tono dicendo che Israele non aveva chiesto a nessuno il permesso di entrare in Libano e non aveva bisogno del permesso di rimanere lì.

Il 13 agosto, dopo la critica americana, il ministro ha nuovamente collegato esplicitamente il ritiro al disarmo di Hezbollah. Questa posizione pone l’ordine di concessioni esattamente l’opposto di quella difesa da Berri.

Benjamin Netanyahu aveva anche dichiarato in giugno che le forze israeliane sarebbero rimaste nella loro zona sicura in Libano per tutto il tempo necessario. Il mantenimento di una presenza militare è presentato dal suo governo come garanzia per impedire a Hezbollah di ristabilire una minaccia contro Israele settentrionale.

Il disaccordo, quindi, non riguarda semplicemente un calendario tecnico. Riguarda la logica stessa del processo. Secondo Berri, il ritiro deve permettere al monopolio militare del Sud. Secondo il governo israeliano, il disarmo deve garantire il ritiro.

Le elezioni israeliane aumentano l’offerta

Questa opposizione si svolge in un contesto politico israeliano che riduce ulteriormente i margini di compromesso. Le elezioni parlamentari sono fissate in27 ottobre 2026Tra poco piu’ di due mesi. Benjamin Netanyahu si avvicinò alle elezioni con una coalizione debole nei sondaggi e una competizione particolarmente vivace sulla destra.

Le primarie di Likud del 17 agosto hanno confermato questa pressione. La competizione interna ha rafforzato diverse personalità dell’ala dura del partito, mentre Netanyahu ha cercato di mantenere il controllo su una formazione di fronte a una diminuzione del suo sostegno alle elezioni del 2022. Le questioni di sicurezza rimangono al centro della campagna dopo le guerre a Gaza, Libano e Iran.

In questo contesto, anche il Libano sta diventando un argomento elettorale israeliano. Un ritiro può essere attaccato dagli avversari al diritto di Netanyahu come concessione concessa prima del disarmo di Hezbollah. Al contrario, mantenere l’esercito nel sud può essere presentato come garanzia per gli abitanti del nord di Israele.

Le dichiarazioni di Israele Katz assumono un significato particolare in questa sequenza. Essi incontrano un imperativo di sicurezza rivendicato dal governo, ma sono anche parte di una campagna in cui i leader Likud e i loro alleati nazionalisti sono soggetti a forte concorrenza sul loro diritto.

Ciò non significa che le posizioni israeliane sul Libano siano esclusivamente elettorali. I requisiti di Hezbollah precedono la campagna attuale. Tuttavia, la prossimità delle elezioni può rendere politicamente più difficile per l’asing pubblico di avere luogo prima del 27 ottobre.

Per Berri, questa è una limitazione importante. La sua formula presuppone proprio che Washington ottenga da Israele il gesto che diversi leader israeliani stanno promettendo ai loro elettori di non compiere senza il disarmo preventivo.

Esercito, seconda condizione di successo

Anche se Washington ha ottenuto un ritiro, la formula Berri potrebbe funzionare solo se l’esercito libanese è stato in grado di prendere il sopravvento immediatamente.

Non è sufficiente schierare soldati nei villaggi evacuati. L’esercito deve essere in grado di controllare gli assi in modo sostenibile, controllare l’assenza di armi non statali, proteggere la popolazione, monitorare i movimenti e prevenire il ritorno di infrastrutture militari parallele. Occorre anche disporre di risorse sufficienti per rimanere sul terreno.

La questione delle capacità diventa così inseparabile dalla negoziazione politica. I partner internazionali del Libano stanno lavorando per rafforzare la capacità dell’esercito proprio perché si prevede di diventare lo strumento principale per ripristinare l’autorità statale nel sud.

Questa dimensione è utilizzata anche per misurare la differenza tra una dichiarazione politica e un accordo applicabile. Il monopolio delle armi non è solo dovuto alla presenza militare. Richiede una reale capacità di controllare il territorio e un meccanismo per verificare gli impegni assunti.

Questo meccanismo rimane in discussione. Le discussioni con gli Stati Uniti hanno incluso una possibile verifica da parte di terzi. Il 13 agosto un funzionario libanese ha negato che Beirut aveva già accettato un elenco finale dei paesi responsabili della missione.

Il ritorno di Berri rivela la nuova fase dei negoziati

Il ritorno di Nabih Berri quindi non significa che abbia preso il caso a Joseph Aoun o che il Presidente della Repubblica abbia perso l’iniziativa. Piuttosto, dimostra che i negoziati sono cambiati in natura.

Quando la priorità era quella di mettere lo stato al centro, negoziare con Washington e stabilire un quadro con Israele, Joseph Aoun e Nawaf Salam potrebbero occupare il primo piano. Poiché il processo affronta il problema concreto del monopolio delle armi e come può essere applicato senza causare il confronto interno, il ruolo di Berri diventa particolarmente prezioso.

Il suo ritorno si basa proprio su questo paradosso. La sua vicinanza a Hezbollah aveva aiutato a limitare il suo posto in una sequenza in cui il nuovo esecutivo voleva affermare l’autonomia statale. La stessa prossimità diventa un bene una volta che lo Stato deve trasformare il principio del monopolio delle armi in una disposizione applicabile sul terreno.

Berri ha quindi un ruolo che nessuno degli altri funzionari libanesi riproduce esattamente. Joseph Aoun può negoziare da Stato a Stato con Washington e difendere l’autorità dell’esercito. Nawaf Salam può assumere il governo. Berri può aiutare a rendere politicamente pratica una formula che colpisce direttamente Hezbollah e la popolazione sciita del Sud.

Tuttavia, questa complementarità rimane sospesa in condizioni in gran parte al di là del controllo dei funzionari libanesi. Le operazioni israeliane continuano, non è ancora stabilito alcun meccanismo di verifica definitivo e le due parti rimangono opposte nella sequenza delle fasi. Israele chiede garanzie sul disarmo prima del suo ritiro; Berri chiede il ritiro per consentire il controllo esclusivo dell’esercito.

Il peso del presidente della sezione sarà quindi meno misurato dal numero di delegazioni ricevute in Ain al-Tiné rispetto a quattro sviluppi concreti:ritiro israeliano♪implementazione immediata dell’esercito libanese, l’istituzione di unesclusivo controllo armato dello Stato a sud di Litanieritorno dei residenti nelle aree evacuate.

La dichiarazione del 19 agosto riporta Nabih Berri al centro della ricerca di un compromesso. Non risolve l’ostacolo che ora lo sta affrontando: ottenere il primo ritiro israeliano quando il governo Netanyahu dichiara pubblicamente che non lo concederà in queste condizioni e che la campagna del 27 ottobre sta già spingendo una parte della classe politica israeliana a mostrare più fermezza.