Ristrutturazione bancaria: Dopo sette anni di blocco, il Libano ha finalmente approvato la legge che farà pagare le perdite a coloro che devono pagare per loro?

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Sette anni dopo il crollo del sistema bancario libanese, il Parlamento ha finalmente modificato la Bank Recovery and Restructuring Act. Presentato come un passo decisivo verso un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, il testo merita tuttavia di essere letto con molta più attenzione delle dichiarazioni politiche che hanno accompagnato la sua adozione suggeriscono. Esso contiene progressi reali: gli azionisti devono assorbire perdite prima dei depositanti, le banche devono essere valutate individualmente, le istituzioni non vitali possono essere liquidate, i direttori sostituiti e alcuni trasferimenti privilegiati recuperati. Ma contiene anche ambiguità, notevoli poteri istituzionali, diverse deviazioni dai migliori standard internazionali e soprattutto una limitazione fondamentale: ancora non dice come saranno distribuite le enormi perdite accumulate dal 2019.

La contraddizione è scritta nel testo. La nuova architettura dovrebbe ristrutturare le banche, ma la sua esecuzione resterà sospesa fino all’adozione e alla pubblicazione della futura legge sul ripristino dell’ordine finanziario e sul ritorno dei depositi, cioè la legge che deve affrontare il » gap finanziario ». Il Parlamento ha quindi costruito una parte del meccanismo di risoluzione senza ancora decidere definitivamente come il disegno di legge sarà distribuito tra lo Stato, la Banca del Libano, le banche, i loro azionisti e eventualmente alcune categorie di depositanti. Eppure è questa distribuzione che è il cuore del conflitto da ottobre 2019.

Quindi dobbiamo evitare due letture come una fuorviante. Il primo sarebbe quello di presentare la legge come un semplice testo cosmetico destinato a soddisfare il FMI: va molto oltre e in realtà cambia le regole applicabili alle banche insolventi. La seconda sarebbe annunciare che la crisi bancaria è ormai risolta: non lo è assolutamente. Il testo illustra come una banca può essere ristrutturata o liquidata una volta che le sue perdite effettive sono state determinate. Ancora non determina, da solo, il reale valore economico delle decine di miliardi di dollari in debito che le banche detengono sulla Banca del Libano.

Questo è essenziale perché si riferisce direttamente ai sette anni persi dall’inizio della crisi. Nel corso di questo periodo, il Libano non ha mancato di diagnostica, piani o proposte internazionali. Ciò che ha perso è stato un accordo politico su una questione estremamente concreta: chi ha dovuto pagare. La battaglia si opponeva ai governi, alla Banca del Libano, all’Associazione delle banche del Libano, ai partiti politici, ai parlamentari, ai depositanti e al FMI, ciascuno sfidando a diversi gradi il modo in cui le perdite erano riconosciute o distribuite. Il risultato di questi blocchi era molto meno astratto delle dispute contabili che li accompagnavano: i depositanti erano privati del loro denaro, il credito è crollato, la libbra ha perso la maggior parte del suo valore, l’economia è stata in gran parte dollarizzata e il sistema bancario ha continuato ad esistere legalmente senza funzionare normalmente.

2019: il crollo che nessuno voleva riconoscere ufficialmente

La crisi bancaria libanese non si è verificata il giorno in cui le banche hanno chiuso nell’ottobre 2019. Da anni, il modello finanziario si basava sul continuo afflusso di valute dalla diaspora, investitori e depositanti attratti da retribuzioni spesso molto superiori a quelle disponibili all’estero. Le banche commerciali hanno quindi posto una parte considerevole di queste risorse con la Banca del Libano, che li ha utilizzati per mantenere la stabilità monetaria, finanziare le esigenze del paese e sostenere uno stato cronico di deficit.

Questo modello ha funzionato fino a quando abbastanza nuovi dollari sono entrati nel sistema. Quando tali deflussi rallentarono e poi smisero di compensare i deflussi, le passività accumulate divennero impossibili da soddisfare normalmente. A partire dall’autunno 2019, le banche temporaneamente chiuse e poi ristretto prelievi e trasferimenti all’estero senza l’adozione di una vera e propria legge di controllo uniforme del capitale. Un richiedente potrebbe continuare a leggere sulla sua dichiarazione che possedeva $100,000 mentre scoprendo che era impossibile per lui ritirare o trasferire gli stessi $100,000 liberamente.

Da lì, parte della ristrutturazione è stata effettuata senza mai portare quel nome. I prelievi bancari a tassi lontani dal mercato, le restrizioni e le circolari specifiche dell’istituzione hanno gradualmente ridotto il valore economico dei vecchi crediti bancari. Alcuni depositanti bisognosi di denaro hanno accettato tagli di capelli significativi; Altri hanno usato meccanismi di prelievo parziali; Altri aspettavano. Il bilancio bancario ha continuato a mostrare crediti nominali che non corrispondevano necessariamente a ciò che i loro titolari potevano effettivamente recuperare.

Questo meccanismo ha avuto una conseguenza centrale: rifiutando per diversi anni una ristrutturazione formale dei bilanci, il Libano non ha impedito perdite. Ha semplicemente permesso la loro distribuzione di essere fatto in modo opaco e spesso profondamente ineguagliabile. Le persone con reddito fresco in dollari, beni all’estero o un accesso privilegiato ai trasferimenti potrebbero assorbire la crisi meglio di dipendenti, pensionati, piccole imprese o depositanti che hanno messo la maggior parte dei loro beni in una banca libanese.

La Banca Mondiale in seguito utilizzò una formula eccezionalmente grave per un’istituzione di questa natura parlando di « depressione volontaria ». Ha sottolineato che l’entità del collasso non poteva più essere spiegata solo da una brutta situazione, ma anche dall’incapacità dei leader di adottare e attuare una strategia di recupero credibile. Tra il 2019 e il 2021, il PIL nominale in dollari aveva contratto drammaticamente mentre la popolazione stava gradualmente portando il costo di adeguamento.

2020: quando la ristrutturazione potrebbe essere iniziata

Il governo di Hassan Diab adotta un piano di recupero finanziario nell’aprile 2020, che cerca per la prima volta di guardare le perdite di fronte a esso. Il principio non era particolarmente rivoluzionario per quanto riguarda la ristrutturazione bancaria internazionale: identificare le perdite dello Stato, della Banca Centrale e delle banche commerciali, ristrutturare le istituzioni insolventi, ricapitalizzare coloro che potevano sopravvivere e negoziare con l’assistenza del FMI che potesse accompagnare l’intero processo.

Eppure è in questo momento che il confronto realmente inizia. Le stime governative delle perdite sono contestate dalla Banca del Libano, dalle banche e da diverse forze parlamentari. Le differenze stavano diventando così importanti che la delegazione libanese non era neppure in grado di mantenere una posizione comune sull’entità del divario finanziario. La crisi continua a distruggere il valore dei depositi e dei soldi.

Il termine « sabotaggio » dovrebbe essere usato con cautela quando assegnando specifico intento ai vari attori. Ma il blocco del piano 2020 è ampiamente documentato. Reuters riferirà poi che il progetto era stato interrotto da potenti forze politiche, dalla Banca Centrale e dalle banche commerciali che hanno sfidato la distribuzione delle perdite. Due figure chiave coinvolte nel processo, l’ufficiale finanziario Alain Bifani e il consigliere Henri Chaoul, hanno lasciato i loro posti, denunciando l’incapacità di attuare la riforma.

La posta in gioco ha già superato una semplice divergenza tecnica su un foglio Excel. Riconoscere le perdite bancarie significava riconoscere che la capitale di alcune istituzioni era stata distrutta. Nel diritto finanziario, tuttavia, l’equità è proprio il primo buffer ad assorbire le perdite. Se il valore reale delle attività diventa inferiore a quello delle passività, gli azionisti non possono normalmente pretendere di mantenere il valore del loro interesse intatto durante il trasferimento della differenza allo Stato o ai depositanti.

È questa domanda che spiega gran parte della resistenza osservata in seguito. La rapida ristrutturazione nel 2020 avrebbe probabilmente distrutto o gravemente diluito le aziende in diverse banche, ha portato a fusioni, istituzioni scomparse e ha imposto una massiccia ricapitalizzazione. Rimozione della decisione temporaneamente mantenuto l’architettura di proprietà del sistema bancario, ma al costo di una continua distruzione della sua funzione economica.

La battaglia per la responsabilità dello Stato

La posizione dell’Associazione delle Banche del Libano non può essere ridotta alla caricatura di un settore privato semplicemente cercando di non pagare nulla. La sua principale argomentazione si basa su una realtà: le banche commerciali hanno posto considerevoli importi con la Banca del Libano e hanno finanziato direttamente o indirettamente uno Stato che ha accumulato deficit e debiti. Lo Stato libanese mancava ai suoi Eurobond nel marzo 2020, mentre la Banca Centrale non era in grado di restituire normalmente tutte le monete che le erano affidate.

Dal punto di vista delle banche, quindi, una parte importante delle perdite ha origine nello Stato e nella BDL. Essi ritengono quindi che la ristrutturazione che rimuoverebbe il loro capitale e imponga la maggior parte del disegno di legge su di essi senza riconoscere sufficientemente gli obblighi dello Stato significherebbe renderli esclusivamente responsabili di una politica finanziaria in cui tutte le autorità pubbliche hanno partecipato.

Questa obiezione ha una parte innegabile della verità. Il Libano non sta semplicemente attraversando una serie di fallimenti bancari privati paragonabili a quelli delle istituzioni che hanno concesso prestiti immobiliari cattivi o speculato su beni rischiosi. Sta vivendo una crisi interlocking dello Stato, della Banca Centrale e delle banche commerciali. I tre bilanci sono collegati, e fingere di salvare uno senza trattare gli altri due non ha senso.

Ma è proprio da questa realtà che cominciano le differenze. ABL ha costantemente difeso un maggior contributo dello Stato, sia direttamente che attraverso i ricavi futuri da determinate attività pubbliche. Varie proposte prevedevano la creazione di un fondo di attività o di reddito di proprietà dello Stato per contribuire per un lungo periodo di tempo al rimborso dei depositanti.

Il problema viene quindi spostato piuttosto che rimosso. Un bene pubblico appartiene collettivamente alla popolazione. Una società pubblica, terra, infrastrutture, reddito statale futuro o risorse naturali non sono soldi che sono apparsi spontaneamente. Mobilitare la ricchezza pubblica per compensare gli impegni del sistema bancario equivale quindi a trasferire parte delle perdite dai bilanci bancari alla ricchezza collettiva.

Questo è proprio uno dei punti su cui il FMI si è opposto a diversi approcci difesi in Libano. Il Fondo non esclude un contributo di Stato. D’altra parte, il Pannello ritiene che la sostenibilità del debito debba rimanere compatibile con la sostenibilità del debito e deve essere affrontata dopo il riconoscimento delle perdite e l’applicazione della normale gerarchia dei creditori. Gli azionisti devono perdere il loro capitale prima che il contribuente sia chiamato a ricapitalizzare una banca privata.

Interessi diversi dietro la difesa comune dei « depositi »

La confusione politica persistette per diversi anni intorno allo slogan di protezione dei depositi. Banche, depositanti e politici potrebbero tutti pretendere di difendere i risparmi libanesi senza difendere gli stessi interessi. Il proprietario di una banca desidera proteggere la sua capitale e possibilmente mantenere il suo controllo. Il richiedente desidera recuperare il suo reclamo. Lo stato deve evitare di trasformare le perdite private in un debito pubblico così grande che impedirebbe per decenni di finanziare i servizi pubblici.

Questi interessi possono convergere ma possono anche essere contraddittorie. Salvare gli azionisti pieni di una banca mettendo il suo deficit sul bilancio statale non è necessariamente difendere i depositanti. D’altra parte, brutalmente liquidare tutte le banche senza la continuità dei depositi e del credito non sarebbe ovviamente una soluzione.

Il punto di partenza degli standard internazionali è proprio quello di porre fine a questa confusione. Il capitale di una banca viene utilizzato per assorbire le perdite. Gli azionisti sono retribuiti quando l’istituzione realizza profitti perché assumono tale rischio. Il loro investimento non è un deposito garantito. Quando la banca diventa insolvente, il loro capitale deve quindi essere assorbito prima di rivendicazioni legalmente più elevate.

La nuova legge libanese ha finalmente chiaramente definito questa logica. Questo è probabilmente il passo più importante in avanti, e uno dei motivi per cui il testo attuale è molto più serio che mantenere lo status quo a cui il Libano è abituato dal 2019.

2022: un accordo con il FMI che non sarà mai trasformato in un programma

Il 7 aprile 2022, le autorità libanesi e i servizi del FMI hanno raggiunto un accordo preliminare su un programma di circa 3 miliardi di dollari su 46 mesi. L’annuncio dà luogo alla speranza per un’uscita graduale dalla crisi, ma è spesso frainteso. I tre miliardi non sono assegni immediati: l’accordo deve ancora essere convalidato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, che richiede al Libano di effettuare una serie di riforme precedentemente considerate essenziali.

Questi includono la ristrutturazione bancaria, il miglioramento del segreto bancario per consentire audit e responsabilità, la valutazione delle grandi banche, lo sviluppo di una strategia di perdita, il miglioramento delle finanze pubbliche e diverse riforme strutturali. Gran parte di queste azioni rimangono bloccate o molto ritardate. Il programma quindi non raggiunge mai il Consiglio di Amministrazione del FMI e il denaro corrispondente non viene rilasciato.

Presentare questo episodio come un rifiuto del FMI di assistere il Libano invertisce la linea temporale. Il Libano aveva negoziato un accordo condizionale e non ha soddisfatto le condizioni per la sua trasformazione in un programma finale sufficientemente rapidamente. Inoltre, il punto morto non significa che qualsiasi assistenza internazionale sia cessata: la Banca mondiale, i paesi donatori e le agenzie internazionali hanno continuato a finanziare programmi sociali, umanitari, istituzionali o infrastrutturali. Ciò che è fallito è il ritorno al finanziamento macroeconomico che è sufficientemente importante per accompagnare il ripristino del sistema finanziario.

E la posta in gioco superava ben tre miliardi di dollari. Un accordo del FMI spesso funziona come un certificato di coerenza economica che può sbloccare altri finanziamenti, facilitare la ristrutturazione del debito, rassicurare gli investitori e consentire alle istituzioni bilaterali o multilaterali di prendere più rischi. Il costo di bloccare le riforme dal 2022 non può quindi essere riassunto dai tre miliardi in sospeso. Si misura anche in investimenti non realizzati, crediti esterni inaccessibili e anni di recupero persi.

Perché i donatori hanno rifiutato di finanziare il buco

Il ragionamento dei partner internazionali era relativamente semplice. Iniettare miliardi di dollari in un sistema bancario le cui perdite non erano state chiaramente riconosciute potrebbero sostituire le ex monete mancanti con fondi pubblici internazionali senza cambiare la struttura che ha portato alla crisi. Se le nuove risorse fossero utilizzate direttamente o indirettamente per ricostituire i bilanci insolventi prima che i loro azionisti assorbissero le loro perdite, il FMI e altri donatori avrebbero finanziato il salvataggio degli ex proprietari.

È anche per questo che il dibattito sugli aiuti esterni non può essere separato dal dibattito sulle perdite. Il paese aveva già beneficiato, prima della crisi, di numerose conferenze internazionali di sostegno. In particolare, CEDRE nel 2018 ha mobilitato più di 1 miliardo di dollari in prestiti e potenziali sovvenzioni principalmente per le infrastrutture, soggette a riforme. In sostanza, non è mai stato effettivamente mobilitato come previsto perché le condizioni per la governance e la riforma non sono state sufficientemente soddisfatte prima che il crollo finanziario sconvolga completamente le priorità.

Dopo la crisi e dopo la guerra, i bisogni sono ancora più grandi. Lo Stato deve ricostruire le infrastrutture, finanziare le sue amministrazioni, l’esercito, l’elettricità, i servizi pubblici e la protezione sociale. Sarebbe difficile difenderlo allo stesso tempo imporre decine di miliardi di nuovi titoli al fine di ricostituire completamente i bilanci bancari senza capitale privato con la sua parte delle perdite.

Questo è ciò che il FMI chiama sostenibilità del debito. Dietro questa espressione tecnica c’è una questione politica molto concreta: quante imposte future, servizi pubblici sacrificati o beni pubblici mobilitati dovrebbero essere dedicate al rimborso del passato se lo Stato dovesse assumere una quota eccessiva del foro bancario?

Sette anni dopo, cosa fa davvero la nuova legge?

Il testo che modifica la legge 23 del 2025 ora crea un’architettura molto più vicina a un moderno regime di risoluzione bancaria. Non è più semplicemente questione di chiedere a una banca in difficoltà di cercare un capitale aggiuntivo o imporre una sanzione regolamentare. Un’autorità specifica può determinare il default dell’istituzione, prendere il controllo della sua ristrutturazione, cambiare il suo governo, vendere beni, trasferire determinate passività, organizzare la sua ricapitalizzazione o decidere che dovrebbe essere liquidata.

La decisione si basa in linea di principio su una valutazione della situazione reale della banca. Il Consiglio di Sorveglianza della Banca deve stabilire se l’istituzione non sia in grado o rischia di fallire esaminando, tra l’altro, il suo capitale, la liquidità, la capacità di risolvere le proprie passività, la redditività e il rispetto delle condizioni di autorizzazione. Se questi criteri non sono più rispettati e le normali misure prudenziali non sono più sufficienti, il caso può essere riferito all’Alta Banca.

Questo è un cambiamento importante perché la crisi libanese ha dimostrato con precisione la debolezza di un modello in cui le banche potrebbero rimanere legalmente aperte pur non essendo in grado da anni di onorare normalmente i loro impegni per i loro clienti. La nuova legge ci permette teoricamente di lasciare questa zona grigia: una banca valida deve essere ricapitalizzata e riprendere l’attività normale; una banca che non può essere salvata deve essere liquidata.

Una vera gerarchia delle perdite

Il Programma alla legge stabilisce esplicitamente il grado di capitale e creditori di sopportare le perdite. Questa gerarchia è essenziale perché impedisce la ristrutturazione di essere deciso secondo l’attuale rapporto di potere politico.

Rank Categoria per assorbire le perdite 1 Quote comuni e capitale corrispondente 2 Ulteriori Tier 1 strumenti di capitale 3 Tier 2 fondi propri e determinati debiti subordinati 4 Indebitamento subordinato dell’equità 5 Depositi dei principali azionisti, amministratori, funzionari interessati, coniugi e figli 6 Obbligazioni e altri crediti non garantiti, istituzioni finanziarie 7 Depositi di clienti non assicurati o non protetti 9 Depositi di clienti assicurati o protetti

Questa architettura è uno dei punti più forti della riforma. Essa afferma chiaramente che il capitale degli azionisti deve sparire prima che i depositanti ordinari siano chiamati ad assorbire le perdite. Essa pone anche i depositi di alcuni azionisti e ufficiali al di sotto dei depositi ordinari, che risponde alla particolare questione di coloro che avrebbero potuto accumulare lo status di proprietario, ufficiale e creditore del proprio stabilimento.

Ciò non significa che tutti i candidati sono garantiti al 100%. Il loro rango superiore nella gerarchia li protegge dagli azionisti e dai creditori junior. Mentre le perdite sono abbastanza grandi da assorbire anche le categorie precedenti, il rilascio di trattamento dei depositi più grandi riappare. Questo è proprio ciò che la legge sul ripristino dell’ordine finanziario dovrà decidere.

L’affitto, finalmente sancito dalla legge libanese

In particolare, la High Bank può utilizzare il bail-in interno o il bail-in. Il meccanismo è quello di ridurre il valore di alcuni crediti o convertirli in capitale per ricapitalizzare la banca senza utilizzare automaticamente i soldi pubblici. È diventato uno degli strumenti centrali dei regimi di risoluzione moderna dopo la crisi finanziaria globale del 2008, quando diversi Stati avevano speso considerevoli somme per salvare le loro banche.

Esso prevede anche la possibilità di portare nuovi investitori, trasferire tutti o parte dei beni e passivi in un’altra istituzione o organizzare una fusione. Questi strumenti possono essere combinati. Ciò consentirebbe a una banca di avere il suo vecchio capitale completamente annullato, alcuni crediti assorbiti, i suoi beni sani trasferiti e una nuova struttura ricapitalizzata da nuovi investitori.

Cambiare la filosofia è essenziale. Una procedura di risoluzione non è intesa principalmente a preservare il nome, i proprietari o il consiglio di amministrazione di una banca. Esso mira a preservare utili funzioni economiche: pagamenti, accesso ai conti, credito alle imprese e stabilità del sistema. Una banca può quindi scomparire legalmente senza che le sue attività siano interrotte.

Gli ex azionisti non saranno più in grado di considerare la loro banca come una proprietà intattabile

La legge consente la ricapitalizzazione da parte di nuovi investitori e non garantisce la possibilità che gli ex azionisti mantengano i loro diritti. Alcuni azionisti minoritari che non hanno esercitato il controllo possono tuttavia essere autorizzati a partecipare alla ricapitalizzazione, mentre una maggiore partecipazione degli ex proprietari è condizionata dal futuro quadro della legge sul ripristino dell’ordine finanziario.

Questa distinzione è rilevante. Sarebbe difficile giustificare definitivamente l’esclusione di un piccolo azionista che non ha mai partecipato a decisioni di gestione solo perché aveva una piccola partecipazione. Ma consentire agli ex azionisti di controllo di cancellare le perdite del loro stabilimento e poi riprendere immediatamente il controllo una volta che la fattura è a carico di altri sarebbe la privatizzazione dei profitti e la socializzazione delle perdite.

Essa dipenderà quindi dalle norme di applicazione e dalla valutazione del concetto di controllo efficace. Questo è uno dei settori in cui la futura ristrutturazione dovrà essere esaminata banca per banca piuttosto che attraverso un approccio collettivo al settore.

Valutatori indipendenti: grandi progressi, a condizione che possano realmente funzionare

Il testo prevede che le valutazioni siano effettuate da enti indipendenti selezionati da istituzioni internazionali riconosciute in conformità con gli standard internazionali di valutazione e di rendicontazione finanziaria. La banca interessata può contestare alcuni errori materiali o di fatto, ma la procedura è regolata in brevi periodi per evitare che la ristrutturazione urgente venga paralizzata da appelli per diversi anni.

E’ nella giusta direzione. Una seria ristrutturazione non può iniziare finché nessuno sa esattamente cosa vale ogni banca. Il credito, il patrimonio immobiliare, l’equità, il debito pubblico, gli Eurobond e, in particolare, gli investimenti con la Banca del Libano devono essere rivalutati.

Ma è proprio qui che appare la principale debolezza economica del testo. L’articolo 28 mantiene temporaneamente un metodo speciale per la contabilizzazione delle attività poste con BDL. Queste attività sono registrate al loro valore di libro, con disposizioni per coprire potenziali perdite detratte. La portata effettiva di questa regola dipende quindi interamente dal valore delle disposizioni detenute.

Articolo 28: il rischio di mantenere equilibri fittizi dei solventi

Prendiamo un esempio volontariamente semplificato. Una banca ha dieci miliardi di dollari in debito con la Banca del Libano. Se la Banca centrale può restituire solo economicamente cinque miliardi, la banca in realtà detiene una potenziale perdita di cinque miliardi. Se, tuttavia, il suo bilancio continua a valutare il debito a dieci miliardi con una disposizione insufficiente, l’istituzione sembrerà molto più solvente di quanto sia realmente.

Tutte le ristrutturazioni bancarie possono essere distorte da questo presupposto contabile da solo. Una banca veramente insolvente potrebbe apparire fattibile ed evitare una ricapitalizzazione significativa. Al contrario, riconoscere immediatamente la perdita reale potrebbe assorbire tutto il suo capitale e costringerlo a cercare nuovi investitori o scomparire.

Questo è il motivo per cui l’articolo 28 è probabilmente una delle disposizioni che dovranno essere monitorate più da vicino. L’Atto stesso prevede la sua natura transitoria e abroga l’entrata in vigore del Financial Order Restoration Act. Ciò dimostra implicitamente che la questione del valore dei crediti sulla BDL non è ancora definitivamente risolta.

Il FMI insiste sul riconoscimento preventivo e credibile delle perdite da diversi anni. Una ristrutturazione bancaria basata su beni riconosciuti a un valore che il debitore non può effettivamente rimborsare non costituirebbe una ristrutturazione: sarebbe semplicemente prolungare l’illusione contabile che esiste dal 2019.

Una contraddizione nel trattamento dei depositi

Il testo contiene anche un’ambiguità che merita più attenzione di quanto abbia ricevuto durante il dibattito pubblico. Il principio di riorganizzazione dell’articolo afferma che il contratto di locazione non si applica ai depositi dei clienti. Preso in isolamento, il principio sembra particolarmente protettivo: i depositi non potrebbero essere ridotti o convertiti in capitale come parte di un tradizionale salvataggio interno.

Tuttavia, un’altra disposizione consente all’Alta Corte, in determinate circostanze eccezionali, di deviare dalla parità di trattamento tra creditori dello stesso rango, compreso il trasferimento dei depositi azionari o la loro riduzione del valore in cui tale misura sarebbe necessaria per preservare rapidamente una banca o evitare una crisi sistemica.

Per il richiedente, la distinzione giuridica può sembrare artificiale. Se $200,000 su un deposito di $500,000 viene convertito in azioni, il risultato economico è un assorbimento di rischio dal depositante, anche se il legislatore sceglie di non chiamare la transazione « leasing-in ».

Questa contraddizione dovrebbe essere chiarita, preferibilmente dal legislatore stesso piuttosto che da una futura circolare. Un regime di risoluzione deve essere prevedibile. I depositanti e gli investitori devono sapere in anticipo quali categorie di crediti possono essere ridotti, in quali circostanze e fino a quale importo.

Il grande tabù: possiamo davvero promettere il 100% di tutti i depositi?

Il dibattito libanese rimane in gran parte dominato dalla formula che i depositi devono essere restituiti in pieno. Moralmente e legalmente, il reclamo è comprensibile: i risparmiatori hanno affidato il loro denaro alle banche e hanno un reclamo su di loro. Ma il riconoscimento di un diritto non crea automaticamente i beni necessari per il suo pagamento.

Se tutti i beni effettivamente recuperabili dello Stato, la BDL e le banche sono al di sotto del valore del loro passivo, la differenza deve necessariamente essere a carico di qualcuno o diffuso in un periodo molto lungo. È possibile modificare il programma, emettere obbligazioni, trasferire beni o promettere future entrate; una perdita non può essere eliminata semplicemente rifiutando di entrare in esso nei conti.

È qui che appare la differenza tra la protezione dei piccoli depositanti e la garanzia assoluta di tutti i depositi. Proteggere una persona con $ 30,000 o $80,000 in risparmio non ha lo stesso costo economico come immediatamente e pienamente garantire una decina di milioni di dollari conto. Il FMI insiste quindi sulla massima protezione dei piccoli depositanti pur mantenendo il principio della gerarchia dei creditori.

Se è deciso diversamente che tutti i depositi, qualunque sia la loro dimensione, saranno pienamente garantiti anche dopo la perdita di capitale e altri creditori suscettibili di assorbire perdite, la fonte dei dieci di miliardi che mancano deve essere identificato. Se questa fonte diventa lo Stato, la piena protezione del grande depositante si trasforma in un debito pubblico a carico di tutta la popolazione.

L’Alta Banca: una potente autorità e una discutibile indipendenza

La legge attribuisce un ruolo centrale all’Alta Autorità bancaria, la cui seconda camera sarà responsabile delle decisioni di ristrutturazione e liquidazione. È presieduto dal Governatore della Banca del Libano e comprende due vice-governatori, il Direttore Generale delle Finanze, un giudice ed esperti.

La Banca centrale e le autorità di vigilanza hanno normalmente le informazioni e le competenze tecniche necessarie per agire rapidamente quando una banca fallisce. In diversi sistemi esteri, la risoluzione è effettivamente affidata alla banca centrale o ad un’autorità estremamente vicina.

Ma la situazione libanese rende la questione più sensibile. La BDL non è esterna alla crisi che deve aiutare a risolvere. Una gran parte delle attività bancarie corrisponde precisamente a crediti su di esso. Le proprie perdite e passività fanno parte del divario finanziario. È quindi nella posizione di debitore maggiore del sistema bancario, esercitando un ruolo decisivo all’interno dell’autorità responsabile di decidere quali banche sono possibili.

La legge prevede il conflitto di regole di interesse e la partecipazione di esperti. Ciò riduce il rischio senza eliminarlo. L’effettiva indipendenza operativa dell’autorità dovrà essere valutata in pratica, in particolare quando una decisione di ristrutturazione comporterà il riconoscimento di una significativa perdita in una pretesa contro la Banca centrale.

Il dibattito è tanto più sensibile in quanto l’esperienza degli anni precedenti ha profondamente indebolito la fiducia nella vigilanza bancaria. Un’autorità può avere notevoli poteri su carta; Se non li esercita contro le migliori istituzioni collegate o se si applicano supposizioni diverse secondo le banche, la migliore legge del mondo rimarrà inefficace.

Conflitti di interesse meglio inquadrati, ma una strana soglia di $100,000

I membri del Forum devono dichiarare i loro interessi e non possono, in particolare, essere di recente azionisti, amministratori o consulenti della banca in esame. Si tiene conto anche delle relazioni familiari. Queste disposizioni sono un miglioramento essenziale in un settore in cui i legami tra finanza, politica e famiglie di affari sono particolarmente stretti.

Tuttavia, il testo conserva una soglia di $100,000 per alcuni depositi o prestiti che possono influenzare l’indipendenza di un membro. La logica può essere sfidata. Ad esempio, una persona con 80.000 dollari nell’istituzione che deve contribuire a liquidare oggettivamente mantiene un interesse finanziario personale per l’esito della decisione, anche se rimane al di sotto della soglia legale.

Un approccio più prudente sarebbe stato quello di imporre una dichiarazione sistematica di qualsiasi esposizione finanziaria significativa e di una sfida basata sulla realtà di interesse piuttosto che su una soglia uniforme. Centomila dollari possono essere trascurabili per una persona molto ricca e rappresentano la maggior parte della ricchezza di un altro.

Il principio « non creditore più maltrattato »

La legge introduce anche una protezione importante basata su norme internazionali: un creditore non deve trovarsi, a seguito della ristrutturazione, in una situazione più sfavorevole di quella che avrebbe vissuto in liquidazione. In caso contrario, può rivolgersi al tribunale speciale per un risarcimento corrispondente alla differenza.

Questo meccanismo, noto a livello internazionale sotto il principio No Creditor Worse Off, consente all’autorità di risoluzione di essere data sufficiente libertà di salvare le funzioni essenziali di una banca senza permettergli di defraudare arbitrariamente una classe di creditori.

Ma la sua efficacia dipende ancora una volta dalla valutazione dei beni. Per calcolare ciò che un creditore avrebbe ricevuto in liquidazione, il valore reale dei beni bancari deve essere determinato. Una valutazione artificialmente alta o bassa di crediti BDL cambierebbe meccanicamente la quantità di compensazione.

La legge e la contabilità si uniscono costantemente a questa riforma. Le protezioni legali sono reali, ma il loro valore pratico dipenderà dalle ipotesi finanziarie.

Trasferimenti preferenziali dopo ottobre 2019: una disposizione esplosiva

La Commissione parlamentare ha reintrodotto nel testo l’obbligo di restituire alcuni fondi trasferiti all’estero dopo il 17 ottobre 2019 quando erano in modo discriminatorio, ingiusto o ingiusto a scapito di altri candidati che non avevano accesso alle stesse possibilità.

Politicamente, la disposizione risponde a una domanda che ha avvelenato la società libanese fin dall’inizio della crisi: alcune persone sono state in grado di raccogliere somme considerevoli grazie alle loro relazioni allo stesso tempo come gli altri clienti sono stati bloccati? Se tali trasferimenti hanno effettivamente ridotto la liquidità disponibile a tutti i depositanti, il loro recupero può essere considerato una misura di equità.

Ma il testo deve essere applicato con grande precisione. Tutti i deflussi di capitale dopo ottobre 2019 non sono ovviamente operazioni fraudolente o privilegiate. Le aziende hanno dovuto pagare i loro fornitori, le famiglie devono finanziare gli studenti, i pazienti devono pagare per la cura o gli individui devono onorare gli impegni legittimi.

Il concetto di « infair » o « inequitable » è quindi troppo ampio se non è accompagnato da criteri oggettivi. Il rapporto con la banca dovrà essere stabilito, la possibile esistenza di trattamento preferenziale, la conoscenza della situazione finanziaria, la natura della transazione e il danno causato ad altri creditori. Senza queste precauzioni, una disposizione per recuperare i benefici ingiusti potrebbe diventare una fonte di contenzioso infinito.

Dieci anni di responsabilità per ufficiali e direttori

La legge permette anche azioni in Libano o all’estero contro alcuni grandi azionisti, amministratori, ufficiali, agenti firmatari e revisori dei 10 anni precedenti, dove ci sono motivi ragionevoli per sospettare responsabilità civile o penale. Gli importi versati in violazione della legge o delle norme di buona governance possono anche essere oggetto di richieste di restituzione.

Questo meccanismo è particolarmente importante nel contesto libanese. Una ristrutturazione che semplicemente cancella le vecchie banche e poi distribuisce perdite tra la popolazione senza considerare le decisioni che hanno portato all’insolvenza sarebbero politicamente difficili ed economicamente pericolose. Sarebbe stato un precedente per i manager di prendere rischi significativi, raccogliere dividendi e guadagni negli anni giusti, e poi passare le perdite al pubblico quando il sistema crolla.

La difficoltà sarà di nuovo questa. Il perseguimento della responsabilità non deve diventare una caccia collettiva contro tutti gli amministratori bancari, ma non può essere ulteriormente limitato a quelli con la protezione meno politica. I controlli, il sollevamento del segreto bancario e l’accesso ai documenti dovrebbero consentire di stabilire decisioni concrete, possibili conflitti di interesse, trasferimenti e responsabilità individuali.

Immunità probabilmente troppo generosa per le autorità di risoluzione

Per consentire ai responsabili della ristrutturazione di una banca di agire rapidamente senza paura dell’accusa sistematica, la legge fornisce loro una protezione giuridica importante. L’Alta Corte, la Commissione di Sorveglianza, il Direttore Intermedio, i liquidatori e alcune persone che lavorano con loro non possono essere ritenuti responsabili se non in particolare per frode, cattiva fede o cattiva condotta.

Il principio è perfettamente comprensibile e si riflette negli standard internazionali. Un’autorità non poteva chiudere una banca venerdì sera se ciascuno dei suoi membri temeva che sarebbero stati personalmente perseguitati dagli ex azionisti per vent’anni.

Ma la portata del meccanismo libanese merita di essere monitorata. La protezione non deve mai diventare un’irresponsabilità istituzionale. I poteri più straordinari che un’autorità riceve – annullano le azioni, modificano i contratti, congelano i procedimenti, trasferiscono miliardi di beni – rafforzano gli obblighi di trasparenza, motivazione delle decisioni e revisione giudiziaria.

Il Tribunale Bancario Speciale: velocità necessaria, diritti di conservazione

Le decisioni dell’Alta Corte possono essere contestate in un tribunale bancario speciale, ma gli appelli non hanno automaticamente effetto sospensivo. Questa logica corrisponde alla natura stessa di una risoluzione bancaria. Quando una banca è sull’orlo del collasso, in attesa di diversi anni di appelli da giudicare, può essere sufficiente per distruggere il valore che rimane da conservare.

La legge protegge anche le transazioni già effettuate con buona fede terze parti anche quando una decisione viene successivamente annullata. Ancora una volta, il principio è coerente: se una parte sana di una banca è stata trasferita in un’altra istituzione, sarebbe estremamente pericoloso essere in grado di annullare l’intera operazione retroattivamente diversi mesi dopo.

In cambio, la persona ferita deve essere in grado di ottenere un risarcimento. La sfida sarà quella di rendere questo tribunale sufficientemente competente e indipendente per affrontare i più complessi casi finanziari che la magistratura libanese abbia mai incontrato.

Ciò che manca ancora agli standard internazionali

Il testo è una vera approssimazione con le migliori pratiche di risoluzione bancaria. Tuttavia, non dobbiamo confondere la riconciliazione con una perfetta conformità. Gli standard sviluppati dopo la crisi finanziaria internazionale coprono una portata molto più ampia della semplice possibilità di leasing o liquidazione di una banca.

Elementi di un moderno regime di risoluzione Situazione nel testo Azionisti che assorbono le prime perdite Sì Gerarchia esplicita dei creditori Sì Lease-in Sì Valutazione indipendente Sì Nessun creditore Worse Off Sì Sostituzione dei leader Sì Trasferimento di attività e passività Sì Fusione e ricapitalizzazione Sì Liquidazione bancaria speciale Sì Relè bancario organizzato esplicitamente Non chiaro Struttura dei beni danneggiati Non chiaramente organizzato Finanziamento specifico della risoluzione Insufficientemente dettagliato Piani di risoluzione preparati prima del fallimento Sviluppi insufficienti Regime transfrontaliero completo Parte Forte indipendenza istituzionale Incontestabile Trattamento finale delle perdite BDL Deferito ad un’altra legge

In particolare, l’assenza di un sistema sufficientemente esplicito di banche di relè è deplorevole. In una grande bancarotta bancaria, può essere necessario trasferire immediatamente i depositi, i mezzi di pagamento e le buone attività ad una istituzione temporanea creata dall’autorità, il tempo di trovare un acquirente. Il testo libanese permette in gran parte i trasferimenti, ma non costruisce questo strumento in tal dettaglio.

Lo stesso vale per una struttura di diffamazione progettata per isolare i beni più problematici. Questi strumenti potrebbero essere creati dalle competenze generali previste dalla legge, ma una base giuridica esplicita avrebbe fornito maggiore sicurezza.

Il problema dimenticato del finanziamento della risoluzione

La ristrutturazione di una banca non richiede solo la ripartizione delle perdite contabili. A volte è necessario finanziare temporaneamente l’istituzione o la struttura che riprende le sue attività essenziali. Una banca può essere economicamente praticabile dopo la ricapitalizzazione mentre temporaneamente manca la liquidità.

I regimi internazionali prevedono generalmente meccanismi specifici, come il fondo di garanzia del deposito, il settore bancario o in seguito programmi pubblici recuperabili. Il testo libanese rimane molto meno preciso su questo tema.

Questo può diventare un problema molto concreto. Se una banca deve trasferire miliardi di depositi ad un’altra istituzione, ma le attività corrispondenti non sono immediatamente liquide, che fornisce il denaro che consente ai nuovi clienti di accedere ai loro soldi? Il BDL? Stato? Le altre banche? Un fondo speciale? La legge non fornisce questa risposta con sufficiente chiarezza.

Il FMI approvava davvero la legge?

Il fascicolo parlamentare contiene una lettera del rappresentante residente del FMI del 19 giugno 2026. Ha indicato che gli emendamenti contenuti nel disegno di legge del governo aiutano a portare la legge in linea con le migliori pratiche internazionali nella risoluzione bancaria. Questo è un sostegno importante per il lavoro del governo.

Ma questa lettera non deve essere trasformata in un certificato generale sul testo finalmente adottato dal Parlamento. Esso riguarda il decreto n. 3056 adottato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile. Il Comitato delle Finanze ha poi modificato diverse disposizioni, in particolare durante i suoi lavori in luglio e agosto.

La propria relazione parlamentare indica che il FMI aveva approvato la versione del governo e che i parlamentari hanno poi continuato a discutere e modificato diversi articoli. Sarebbe quindi eccessivo dichiarare, sulla sola base del fascicolo disponibile, che ogni modifica successiva ha ricevuto una specifica approvazione formale dal FMI.

Questa sfumatura è tanto più importante quanto il Fondo ha nuovamente espresso in 2025 riserve circa la prima legge bancaria, in particolare il suo allineamento con le norme internazionali e le garanzie contro i conflitti di interesse. I 2026 emendamenti rispondono ad alcune di queste critiche, ma la prova reale sarà la prossima valutazione globale del FMI, soprattutto quando esamina simultaneamente la risoluzione bancaria e la legge sul bilancio finanziario.

Il testo può essere buono e la ristrutturazione cattiva

Uno degli errori comuni è che una buona legge produrrà automaticamente una buona ristrutturazione. Non e’ vero. L’esito principale dipenderà da valutazioni, appuntamenti, decisioni dell’Alta Corte e come le regole saranno applicate banca per banca.

La svalutazione volontaria delle perdite consentirebbe a certe banche di essere artificialmente tenute in vita. Una disposizione insufficiente sui crediti BDL darebbe una falsa immagine del capitale disponibile. Una generosa valutazione dei beni detenuti all’estero potrebbe produrre lo stesso risultato. Al contrario, la valutazione eccessivamente pessimistica potrebbe portare alla liquidazione che non sarebbe stata necessaria.

La governance diventerà così importante come il testo. I rapporti di valutazione dovrebbero essere sufficientemente trasparenti per capire perché una banca è salvata e un’altra liquidata. I criteri non cambieranno a seconda dell’identità dei suoi proprietari.

Il più grande rischio sarebbe quello di costruire una legge tecnicamente moderna e poi riprodurre il vecchio sistema attraverso la sua applicazione: proteggere le banche politicamente vicine, assorbire le perdite agli attori meno influenti e conservare gli stessi proprietari dopo una ricapitalizzazione finanziata direttamente o indirettamente dal pubblico.

Quante banche scompariranno?

La legge non imposta alcun numero e sarebbe prematuro annunciarne uno. La ristrutturazione deve consentire di valutare individualmente ogni istituzione. Alcune banche possono avere beni esteri, capitale o nuovi investitori sufficienti per sopravvivere. Altri dovranno fondersi. Alcuni probabilmente saranno liquidati.

Il settore sarà quasi certamente più piccolo. Non è necessariamente una brutta notizia. Prima della crisi, il Libano aveva un numero molto elevato di banche per un’economia di sue dimensioni, ma erano in gran parte esposti agli stessi rischi: lo Stato libanese e la Banca del Libano. La moltiplicazione dei segni non aveva quindi creato la diversificazione che il loro numero avrebbe potuto suggerire.

Un sistema composto da meno ma debitamente capitalizzato, supervisionato e in grado di finanziare l’economia sarebbe molto più utile di un gran numero di banche in grado di restituire i depositi normalmente.

Cosa accadrà agli azionisti

Per i proprietari delle banche più fragili, la ristrutturazione può essere estremamente brutale. Se le perdite superano il capitale, le vecchie azioni possono perdere tutto il loro valore. L’investitore non è stato « espropriato » in senso economico: i suoi beni erano già valenti zero o quasi zero perché il passivo della banca ha superato i suoi beni.

In altre istituzioni, gli azionisti possono essere molto diluiti. Una banca che richiede un miliardo di dollari di nuovo capitale vedrà nuovi investitori diventare la maggioranza in cambio dei fondi portati.

Questo cambiamento è essenziale per ripristinare la disciplina di mercato. Se i proprietari di una banca sanno che lo stato li salverà sempre quando si assumono cattivi rischi, hanno un interesse a massimizzare i profitti durante i periodi giusti senza sufficiente integrazione del costo di un fallimento futuro.

Cosa accadrà ai dipendenti nel settore bancario

La ristrutturazione avrà anche un costo sociale che non deve essere nascosto. Le fusioni e le liquidazioni possono comportare ulteriori chiusure di agenzia e perdite di lavoro. Il settore bancario libanese ha già ridotto notevolmente la sua forza lavoro dal 2019; la ristrutturazione formale probabilmente prolungherà questa contrazione.

I profili ricercati cambieranno anche. La sopravvivenza delle banche dovrà investire di più nel controllo del rischio, nella conformità, nella sicurezza informatica, nell’audit e nei servizi digitali. Il modello di una vasta rete di agenzie che principalmente intermedia tra depositanti e la Banca Centrale probabilmente appartiene al passato.

La ristrutturazione bancaria dovrebbe quindi essere trattata anche come ristrutturazione industriale, con il suo impatto sull’occupazione e sulla formazione.

Cosa cambia per un piccolo depositante

Per un depositante con una quantità relativamente piccola di denaro, la riforma dovrebbe teoricamente migliorare significativamente la protezione se la futura legge rispetta il FMI e le linee guida del governo. I piccoli depositi sono la categoria che le autorità internazionali cercano di proteggere come priorità, e la loro classifica nella nuova gerarchia è molto più alta di quella degli azionisti e dei creditori junior.

Il principale vantaggio sarebbe quello di emergere dall’attuale incertezza. Dal 2019, un richiedente può possedere un reclamo nominale senza conoscere il programma di rimborso effettivo. La ristrutturazione consentirebbe di determinare immediatamente la parte disponibile, la parte gradualmente rimborsabile e le garanzie corrispondenti all’equilibrio.

Il riconoscimento ufficiale di un calendario può sembrare meno soddisfacente della promessa astratta del rimborso integrale immediato. Ma è molto più utile di un conto con una quantità teorica inaccessibile per sette anni.

Cosa cambia per un grande depositante

Per depositi di diverse centinaia di migliaia o milioni di dollari, la situazione sarà più complessa. Una parte può essere restituita secondo lo stesso meccanismo dei piccoli depositanti, mentre l’equilibrio può essere convertito in titoli a lungo termine, azioni o altri strumenti, in quanto la legge sul guadagno finanziario prenderà una decisione definitiva.

È qui che si deve evitare il rischio di una nuova illusione finanziaria. Trasformare un deposito di $5 milioni in un prestito a lungo termine non è equivalente a rimborsare $5 milioni. Il valore economico del vincolo dipenderà dalla sua maturità, dal tasso di interesse, dalla qualità del debitore e dalle attività che lo garantiscono.

Una sicurezza nominale di quattro milioni di dollari pagabili in venti anni può valere molto meno di quattro milioni oggi. Ogni soluzione deve quindi presentare ai candidati non solo il valore nominale di quello che ricevono, ma anche il suo probabile valore economico.

La ristrutturazione può finalmente riportare il credito

Tuttavia, la conseguenza più importante della riforma è raramente quella che domina il dibattito. Una banca non esiste solo per mantenere i risparmi passati. Deve trasformare questo risparmio in finanziamento dell’economia.

Dal crollo, il credito bancario tradizionale è quasi evaporato. Una società che desidera acquistare una nuova macchina deve spesso raccogliere i propri fondi. Un imprenditore senza risorse iniziali ha pochissime opportunità di finanziamento. I prestiti immobiliari a lungo termine non funzionano più come prima della crisi.

Questa situazione favorisce un’economia costante con già contanti e penalizza la mobilità sociale. Una persona ricca può comprare un appartamento in contanti, investire in un business, o finanziare un business. Una giovane famiglia o appaltatore con un buon progetto, ma poco capitale non può più prendere in prestito normalmente.

Il ritorno del credito potrebbe quindi avere effetti economici molto maggiori rispetto alla semplice ristrutturazione dei vecchi depositi. Questo è anche uno dei motivi per cui il FMI ritiene che la riforma bancaria sia essenziale per il recupero.

Esci dall’economia di cassa

Il Libano è stato trasformato dal 2019 in un’economia in gran parte basata sul denaro e sul dollaro. Questo adattamento ha permesso al commercio di continuare a funzionare nonostante il crollo della banca, ma ha molti costi. I pagamenti sono meno tracciabili, la raccolta fiscale diventa più difficile, il riciclaggio di denaro è più facile e le imprese hanno meno accesso al finanziamento bancario.

Tuttavia, il ritorno dei fondi alle banche non sarà automatico dopo una legge è passata. La fiducia persa in pochi mesi può richiedere una generazione da ricostruire. Una persona che ha passato sette anni a combattere per recuperare i propri soldi non necessariamente depositerà centinaia di migliaia di dollari in un’istituzione solo perché il Parlamento ha superato un nuovo testo.

La prima condizione sarà quindi il concreto successo della ristrutturazione. I nuovi depositanti dovranno scoprire che le regole sono applicate in modo uniforme, che i nuovi dollari sono effettivamente disponibili e che la Banca Centrale non può più utilizzare le risorse bancarie per finanziare i deficit del governo indefinitamente.

La probabile fine del modello bancario prima del 2019

Anche in caso di successo completo, il settore bancario emergente dalla crisi probabilmente non sarà in grado di replicare il modello precedente. Le banche libanesi avevano costruito una parte molto importante della loro redditività sulle relazioni con lo Stato e la Banca del Libano. I tassi elevati sono stati utilizzati per attrarre nuove monete che sono state poi poste ad alti rendimenti nel sistema pubblico.

Questo cerchio potrebbe generare notevoli profitti finché il capitale ha continuato ad entrare. Tuttavia, l’intero settore dipendeva dalla stessa fonte di rischio sovrano. Quando lo Stato e la BDL hanno perso la loro capacità di soddisfare i loro impegni normalmente, quasi tutte le banche sono state colpite contemporaneamente.

Il futuro modello dovrà essere molto più comune, che sarebbe infatti una buona notizia: la raccolta di depositi, la valutazione del rischio di credito, le imprese di finanziamento, le famiglie, i progetti industriali, tecnologici, turistici o immobiliari e la ricarica di questi servizi ad un prezzo corrispondente al rischio reale. La banca dovrà diventare di nuovo una banca piuttosto che un canale di finanziamento statale.

Gli investitori stranieri potrebbero tornare indietro, ma non sulla promessa

La ristrutturazione credibile può anche rendere il settore attraente per gli investitori stranieri. Oggi, acquistare una banca libanese è estremamente difficile da valutare perché il valore reale dei suoi beni rimane incerto. Se le perdite sono finalmente riconosciute, il prezzo diventa computabile.

Un investitore può accettare di acquistare una banca che ha perso l’80% del suo vecchio valore purché sappia esattamente ciò che possiede, ciò che deve e quale regolamento si applicherà. Esso accetterà molto meno facilmente un’istituzione con miliardi di beni il cui valore dipende dai futuri negoziati politici con la Banca centrale.

La ristrutturazione potrebbe quindi attrarre paradossalmente più capitale che mantenere artificialmente i bilanci correnti. La trasparenza di una perdita è migliore per un investitore che l’incertezza di un asset fittiziosamente intatto.

Il Financial Gap Act sarà il vero campo di battaglia

Tutta l’architettura votata porta finalmente al passo successivo. La legge sul ripristino dell’ordine finanziario dovrà determinare cosa lascia volontariamente la legge bancaria: l’importo delle perdite e la loro allocazione.

Emissione eccezionale Perché è decisivo Valore reale dei crediti su BDL Determina la solvibilità effettiva delle banche Importo finale del foro finanziario Determina la fattura da assegnare Contributo degli azionisti Imposta distruzione o diluizione del capitale Contributo delle banche Determina la loro necessità di ricapitalizzazione Contributo BDL Determinare le proprie perdite e obblighi Contributo Può trasformare le perdite in debito pubblico Protezione dei piccoli candidati Determina la portata sociale della riforma Trattamento di grandi depositi Determina qualsiasi azione differita o trasformata Trasferimenti Può recuperare alcuni beni Nuovi dollari Condizioni essenziali per il ritorno della fiducia Beni pubblici Determina fino a che punto il patrimonio collettivo può essere mobilitato Programma di rimborso Determina il reale valore economico delle promesse

È su questo testo che l’opposizione dell’ABL e dei suoi alleati sarà probabilmente la più forte, perché la legge di risoluzione definisce principalmente una procedura mentre la legge sul divario finanziario determinerà veramente chi perde quanto.

Il pericolo di una socializzazione ritardata delle perdite

In particolare, sarà necessario monitorare i meccanismi che potrebbero dare l’impressione di proteggere pienamente i candidati mentre trasferisce discretamente la fattura allo Stato. Un obbligo emesso dalla BDL e garantito direttamente o indirettamente dalle entrate pubbliche rimane, economicamente, una forma di potenziale responsabilità pubblica.

Se la Banca Centrale promette rimborsi che non può finanziare con il proprio reddito, lo Stato sarà prima o poi chiamato a intervenire. La differenza allora consiste solo nel differire il riconoscimento di questo debito per diversi anni.

Una sana ristrutturazione deve quindi impedire al Libano di riprodurre il meccanismo che ha portato alla crisi: mascherare uno squilibrio presente dalla promessa dei redditi futuri che nessuno può garantire.

Chi ha vinto sette anni ritardando la ristrutturazione?

La domanda merita infine di essere posta perché consente di misurare il costo politico del blocco. I piccoli depositanti non hanno vinto. Hanno perso l’accesso ai loro risparmi e spesso hanno accettato di acconciare. I dipendenti non hanno guadagnato: il loro reddito reale è crollato. Le aziende non hanno vinto: il credito è scomparso. Lo stato non ha vinto: i suoi ricavi e servizi sono crollati.

Tuttavia, alcuni attori hanno beneficiato di tempo. Coloro che avevano beni in dollari freschi, entrate estere o opportunità di trasferimento fondi erano meglio protetti. Per diversi anni, alcune banche hanno evitato il riconoscimento immediato della loro insolvenza e della scomparsa del loro ex capitale. Alcuni debitori hanno rimborsato i prestiti in dollari bancari pesantemente comprovati. Immobili o beni aziendali hanno cambiato le mani in un’economia profondamente sbilanciata.

Questa realtà non significa che un singolo gruppo avrebbe organizzato tutta la crisi o beneficiato uniformemente della sua continuazione. Significa semplicemente che lo status quo non era neutrale. Ogni anno senza ristrutturazione già ridistribuita ricchezza.

La ristrutturazione non crea perdite: li rivela

Questo è probabilmente il punto più importante da ricordare quando inizia il discorso che riforma « distrugge le banche ». La ristrutturazione non fa un’istituzione che in precedenza era insolvente sana. Essa osserva che i suoi beni non sono più sufficienti a coprire i propri impegni e organizza le conseguenze di questa situazione.

Una banca che ha bloccato i depositi per sette anni, quasi non fornisce più credito normale e ha enormi crediti su un debitore che non è in grado di rimborsarli immediatamente è già in crisi. Mantenere il suo nome, consiglio di amministrazione e licenza non cambia questa realtà.

Esiste ovviamente il rischio di una cattiva ristrutturazione. La legge non applicata può distruggere inutilmente il valore. Ma usare questo rischio come argomento per una permanente assenza di ristrutturazione equivale a confondere la malattia con la sua diagnosi.

Riforma significativa ma troppo tardi

Il confronto tra le raccomandazioni formulate nel 2020 e la legge finalmente adottata nel 2026 è crudele. Gran parte dei principi discussi oggi sono già stati identificati all’inizio della crisi: riconoscere le perdite, ristrutturare le banche, assorbire le perdite di capitale, proteggere i piccoli depositanti, ricapitalizzare le istituzioni valide e liquidare altri.

Il paese perse sei a sette anni prima di costruire la corrispondente architettura legale. Nel frattempo, le perdite non hanno aspettato il legislatore. Essi sono stati gradualmente assorbiti da svalutazione, prelievi sfavorevoli, contrazione economica e impoverimento.

La Banca Mondiale aveva descritto questa traiettoria come una depressione deliberata. Il termine prende il suo pieno significato quando si osserva che alcune delle decisioni finalmente presentate come riforme storiche nel 2026 corrispondono a meccanismi che avrebbero potuto iniziare ad essere attuati diversi anni prima.

La votazione del Parlamento non termina nulla

La legge della ristrutturazione bancaria è un passo innegabile. Per la prima volta, la legge libanese ha un sistema molto più completo per rimuovere il capitale di una banca insolvente prima di raggiungere i depositanti, sostituendo i suoi direttori, trasferendone i beni, fondendolo o liquidandolo. Vengono introdotti meccanismi di recupero dei fondi e di responsabilità, nonché garanzie giudiziarie basate su norme internazionali.

Ma il testo contiene anche gravi debolezze. La dipendenza dell’Alta Corte dalla Banca del Libano solleva una questione di indipendenza. La valutazione transitoria dei crediti BDL può ritardare il riconoscimento delle perdite se le disposizioni sono insufficienti. Il trattamento dei depositi contiene un’ambiguità tra esclusione formale dal contratto di locazione e possibilità di conversione o riduzione in determinate circostanze. Il finanziamento concreto di una risoluzione è insufficientemente dettagliato, mentre alcuni strumenti internazionali come la banca del ponte o le strutture di defacilitazione non sono organizzati come potrebbero essere.

Soprattutto, la legge stessa rifiuta di affermare che è la soluzione definitiva. La sua attuazione dipende dall’adozione della legge sul ripristino dell’ordine finanziario e il ritorno dei depositi.

Quindi tutto torna alla stessa domanda del 2020.

Chi pagherà?

Gli azionisti devono ora essere i primi. Questo è un passo essenziale in avanti. Le banche dovranno quindi riconoscere le loro perdite e cercare il capitale. La Banca del Libano dovrà mostrare ciò che può effettivamente rimborsare. Lo Stato dovrà determinare quale contributo può apportare senza trasformare la cauzione bancaria in tasse e debiti per una generazione. I piccoli depositanti dovrebbero essere protetti al massimo. I grandi depositanti dovranno conoscere la forma e la tempistica dei loro crediti rimanenti.

Dopo sette anni di crisi, non c’è più alcuna soluzione per permettere a chiunque di perdere nulla.

L’unica domanda è se il Libano assegnerà finalmente le perdite in base alla responsabilità, al rischio e alla capacità di ciascuno, o se inventerà un nuovo modo di respingerle nel tempo.

La riforma deve quindi essere giudicata, non il numero di comunicati che annunciano che è stato soddisfatto un requisito del FMI. Una legge di risoluzione può dare al paese gli strumenti per ricostruire le sue banche. Non può creare le decine di miliardi di dollari persi.

Il vero test inizierà quando la prima banca sarà valutata, le sue perdite saranno pubblicamente riconosciute e se i suoi azionisti sono effettivamente tenuti ad assorbirli prima del depositario e del contribuente. È in questo momento, e solo allora, che sapremo se il Libano ha effettivamente riformato il suo sistema bancario o se ha semplicemente adottato una nuova legge per preservare il vecchio.

Fonti

Il testo di riferimento utilizzato per l’analisi è la traduzione integrale francese del decreto n. 3056 e del progetto di legge rettificativa n. 23 del 14 agosto 2025, compreso il testo adottato dalla commissione finanziaria e di bilancio, l’allegato che stabilisce la gerarchia di equità, creditori e depositanti, la dichiarazione di motivi del governo, la relazione parlamentare, la lettera del governatore della Banca del Libano e la lettera del rappresentante residente del FMI del 19 giugno 2026. Il documento afferma che il testo ufficiale dell’arabo rimane legalmente applicabile solo. La gerarchia delle perdite e il trattamento dei depositi sono indicati nell’allegato 1. I poteri di ristrutturazione, di locazione, di trasferimento e di ricapitalizzazione sono definiti nelle disposizioni relative agli strumenti di riorganizzazione e ai poteri dell’Alta Corte. Il regime prudenziale transitorio e la sospensione dell’esecuzione fino all’atto di ripristino dell’ordine finanziario sono indicati negli articoli 28 e 29.

Per il contesto internazionale e storico: Fondo Monetario Internazionale, accordo a livello di servizio con il Libano del 2022 aprile e successive comunicazioni sulla ristrutturazione bancaria; missione del FMI del 2025 giugno; visita del FMI del 2025 settembre; missione del 2026 febbraio sulla strategia di ristrutturazione e la sostenibilità del debito. (FMI) Banca mondiale,Monitoraggio economico del Libanoe lavorare sulla Deliberate Depression, così come i dati sul crollo economico dal 2019 (Banca mondiale) Reuters, archivi relativi al piano di recupero del 2020, il suo blocco da forze politiche, la Banca centrale e il settore bancario, le differenze con l’Associazione delle banche e i dibattiti più recenti sulla legge del divario finanziario. (Reuters.) I dibattiti del 2025-2026 sulla distribuzione delle perdite, il possibile contributo dello Stato e l’opposizione delle banche sono documentati anche dal Financial Times. (ft.com)