Giornata internazionale delle persone anziane

Le storie degli anziani in Libano: assistenza sanitaria e sostegno psicologico come priorità umanitaria urgente Con l’aumento dell’età, la salute, i bisogni sociali e psicologici delle persone anziane sono in aumento, soprattutto nelle società che affrontano povertà, conflitti o calamità naturali. In Libano, la necessità di rafforzare […]

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Le storie degli anziani in Libano: assistenza sanitaria e sostegno psicologico come priorità umanitaria urgente

Con l’aumento dell’età, la salute, i bisogni sociali e psicologici delle persone anziane sono in aumento, soprattutto nelle società che affrontano povertà, conflitti o calamità naturali. In Libano, la necessità di rafforzare la protezione e la cura di questa categoria di popolazione sta diventando sempre più importante in quanto aumenta il numero di persone anziane e alcune di esse affrontano condizioni economiche difficili.

Sulla base dei datiFondo delle Nazioni Unite per la popolazioneIl Libano ha circa765.000 persone di età superiore a 60 annio11,2% della popolazione totale. Le proiezioni indicano che questo numero è previsto per raggiungere circa1,7 milioni di persone, o 27.1 per cento della popolazione nel 2025.

I dati evidenziano anche l’entità delle difficoltà economiche affrontate dalle persone anziane.il 15,4% delle donne e il 13% degli uomini vivono in redditi inferiori alla metà della media nazionalementre i tassi di povertà tra le persone anziane raggiungono33,7% tra le donne e 35,8% tra gli uomini.

Aumentare le sfide sanitarie, psicologiche e sociali

Le difficoltà incontrate dalle persone anziane non sono limitate ai problemi economici. L’invecchiamento è accompagnato da molte sfide sanitarie, tra cui acuità visiva e uditiva ridotta, problemi articolari e mobilità, così come un aumentato rischio di malattie croniche come il diabete, l’ipertensione e le malattie cardiovascolari.

Queste difficoltà fisiche sono composte da problemi psicologici e sociali che possono essere particolarmente gravi, in particolare dopo la perdita del coniuge o la rimozione dei bambini. Queste situazioni possono aumentare i sentimenti di solitudine, isolamento e la necessità di sostegno.

Alcuni anziani affrontano anche risorse finanziarie limitate o un accesso inadeguato alla cura di cui hanno bisogno. In questo contesto, la fornitura di servizi sanitari e alimentari, nonché di supporto psicologico e sociale, è un elemento essenziale per consentire loro di vivere in sicurezza e dignità.

Assistenza sanitaria e sostegno psicologico al centro delle priorità umanitarie

Nei paesi che affrontano povertà, guerra o calamità naturali, i bisogni delle persone anziane possono aumentare considerevolmente, anche se gli sforzi umanitari sono spesso concentrati sulle situazioni considerate più urgenti.

In questo contesto,Vita per il sollievo e lo sviluppo (LIFE)sottolinea l’importanza di integrare le persone anziane nei programmi di risposta umanitaria e di sviluppo comunitario.

Vicki Roob, Direttore dei programmi nazionali e internazionali dell’organizzazione, spiega:

« Secondo i rapporti del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, le persone di età superiore ai 60 anni rappresentano circa l’8% della popolazione mondiale. Nel mondo arabo, il loro numero dovrebbe salire da circa 27 milioni nel 2015 a 50 milioni nel 2030, e superare 80 milioni entro il 2045.

Si prevede anche che entro la metà del secolo la percentuale di persone anziane supererà quella dei bambini sotto i 15 anni in diversi paesi arabi, tra cui il Libano, alcuni paesi del Golfo e diversi paesi del Maghreb.

Attraverso i programmi LIFE attuati in 60 paesi negli ultimi 34 anni, abbiamo assicurato che le persone anziane sono incluse tra le nostre priorità in vari settori di intervento: risposta di emergenza, sostegno ai rifugiati e alle persone sfollate, programmi di sviluppo sostenibile e sviluppo comunitario.

Queste azioni comprendono l’assistenza medica, l’accesso all’acqua potabile, aiuti stagionali, programmi di sostegno familiare, programmi di sponsorizzazione e istruzione

Nei campi di spostamento, i bisogni che non possono aspettare

In Libano,Mohammad Al-Sharif, Direttore dell’Ufficio LIFE LibanoAlcuni dei programmi per gli anziani più vulnerabili sono menzionati. Ha spiegato che l’organizzazione ha sostenuto questa categoria della popolazione in strutture di accoglienza, indipendentemente dalla loro affiliazione religiosa.

« Abbiamo assicurato che le persone anziane abbiano uno spazio per il dialogo dove possono condividere le loro esperienze e storie, perché le conoscenze e i ricordi che portano sono una vera ricchezza umana.

Le nostre attività includono anche la distribuzione di pasti adattati e regali simbolici, nonché una valutazione regolare delle loro esigenze.

Organizziamo anche workshop sui concetti di base dell’uso della tecnologia per tenerli in contatto con le loro famiglie. Offriamo anche attività didattiche e ricreative su misura per le loro capacità, valorizzando le loro esperienze e competenze nelle attività che servono la comunità. »

Il sostegno non è limitato al sostegno sociale. Esso comprende anchefornitura di medicinali, esami medici regolari e monitoraggio del trattamentoassistenza ai servizi di allattamento e alle squadre mediche mobili per chi ha bisogno di cure particolari.

L’assistenza comprende anche la distribuzione regolare di cibo, abbigliamento e coperte, in particolare durante l’inverno, nonché l’assistenza finanziaria per coprire le esigenze di base, in particolare per gli anziani che si assumono la responsabilità per la cura degli orfani.

Supporto psicologico: combattere la solitudine e l’isolamento

La dimensione psicologica è anche essenziale nella cura degli anziani. I programmi comprendono sessioni di ascolto, consulenza e attività sociali volte a mantenere i legami con l’ambiente e ridurre gli effetti dell’isolamento.

Secondo Mohammad Al-Sharif, la partecipazione delle persone anziane alle attività comunitarie contribuisce al loro senso di valore e ruolo nella società, promuovendo al contempo una cultura di rispetto e di riconoscimento per loro.

Aggiunge:

« Alcuni anziani sono molto attaccati alla loro dignità e non possono cercare aiuto nonostante le loro esigenze. È quindi essenziale incontrarli e valutare le loro esigenze, soprattutto quando vivono con una disabilità o una malattia cronica»

La guerra aumenta il peso delle persone anziane

Durante i periodi di guerra e di spostamento, la vita delle persone anziane diventa ancora più complessa. Alcuni possono perdere i loro figli o le fonti di reddito e improvvisamente si trovano responsabili per i loro nipoti o bambini che hanno perso i loro genitori.

Secondo Mohammad Al-Sharif, le squadre umanitarie hanno lavorato durante la guerra per trasportareaiuti alimentari e medici e forniture stagionalialle famiglie più gravemente colpite nei campi di spostamento. Queste famiglie spesso includono persone anziane con malattie croniche o bambini persi.

Così, una persona anziana che avrebbe bisogno di essere curata per se stesso può improvvisamente trovarsi responsabile per bambini e nipoti in condizioni estremamente difficili.

Testimonianze umane che rivelano i bisogni delle persone anziane

I bisogni degli anziani non sono sempre espressi sotto forma di domanda diretta di assistenza. Alcune storie quotidiane testimoniano una sofferenza silenziosa che appare solo quando queste persone hanno uno spazio per esprimere ciò che vivono.

Simon, 65 anni, dal Libanotestimonianza:

« Essere in grado di soddisfare le mie esigenze in modo da preservare la mia dignità è stata una delle sfide più grandi che ho affrontato. Grazie alla fornitura delle forniture mediche necessarie, le cose sono diventate più facili e non sento più lo stesso disagio di fronte alla mia gente»

Abu Nasser, 71, dice:

« La guerra non mi ha lasciato l’opportunità di vivere la mia vecchiaia con calma. Dopo la morte di mio figlio e di sua moglie, mi sono trovato responsabile di sei figli. La distribuzione di cesti di cibo, prodotti per l’igiene personale e acqua ha reso possibile non vivere più nella paura permanente che uno dei miei giovani nipoti dovrebbe uscire per cercare ciò che ci serviva. La fornitura di servizi igienici nel campo anche portato grande sollievo a mia moglie e me stesso. »

Fatima, 73, racconta la sua esperienza dopo la distruzione della sua casa:

« Sono stato terrorizzato e incapace di muoversi o parlare normalmente. LIFE ci ha fornito un alloggio adatto e abbiamo anche ricevuto assistenza medica dopo quello che avevamo subito. »

Lo spostamento e l’esilio: cambiare i bisogni senza mai scomparire

Aisha, 67 anni, si trovò di fronte ad una nuova realtà dopo la guerra:

» Ci siamo trovati fuori, di fronte alla paura e al ghiaccio freddo. Dopo il nostro viaggio, LIFE ha continuato a seguirci e ci ha fornito esigenze di base, dall’alloggio e dalla medicina ai cestini di abbigliamento e cibo. L’organizzazione ha continuato a monitorare la nostra situazione fino a quando non abbiamo trovato più stabilità. »

Dopo i disastri, gli anziani hanno bisogno di sicurezza e cura

Iman, 59, si trovò con la figlia incinta e nipoti di fronte ad un viaggio difficile a causa della guerra:

« Mi serviva solo un rifugio sicuro e una medicina. «

PerAbu Mahmoud, 54L’esperienza era diversa. Dopo essersi recentemente unito a una casa di cura, dice:

» All’inizio, era soprattutto il silenzio che mi ha fatto soffrire in questo stabilimento. Ma il team di volontari mi ha portato molto conforto parlando con me e ascoltando con attenzione e rispetto, senza interrompere. »

Da parte sua,Amjad, 71, ha trovato una nuova ragione per rallegrarsi dopo la riabilitazione da parte di LIFE della scuola frequentata dai suoi nipoti, permettendo loro di tornare in classe.

Questa iniziativa ha avuto un impatto che ha superato l’unica riapertura della scuola, dal momento che ha anche ridotto l’onere al nonno di cercare aiuto da altre persone al fine di sostenere i suoi nipoti orfani.

Proteggere gli anziani: una responsabilità umana condivisa

Queste testimonianze dimostrano che i bisogni degli anziani non sono limitati alla droga e al cibo. Essi riguardano anche la sicurezza, la dignità, i legami sociali, il sostegno psicologico e l’accesso ai servizi essenziali in tempi di crisi.

Come aumenta il numero di persone anziane in Libano, nel mondo arabo e a livello globale, la loro integrazione nelle politiche sanitarie, nella risposta ai disastri e nei programmi sociali sta diventando sempre più importante, soprattutto quando l’invecchiamento è accompagnato dalla povertà, dallo spostamento, dalla malattia o dalla perdita dei membri della famiglia.

Conservare la dignità delle persone anziane, quindi, non è semplicemente di aiutarli quando ne hanno bisogno. Si tratta anche di fornire loro il supporto per vivere in sicurezza, autonomia e dignità, riconoscendo il contributo di coloro che hanno dedicato molti anni alle loro famiglie e comunità.

Per ulteriori informazioni:

https://lifeussa.org/#social-media

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