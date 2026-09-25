Salam-Pezeshkian: dietro le quinte di un appuntamento che rivela le tensioni del nuovo rapporto tra Beirut e Teheran

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Incontro ricercato dell’Iran nonostante le prenotazioni libanesi

L’incontro tra Nawaf Salam e Masoud Pezeshkian a New York non è stato un semplice incontro di protocollo organizzato meccanicamente ai margini dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dietro la fotografia ufficiale del Primo Ministro del Libano e del Presidente iraniano appare una sequenza più delicata. Tehran ha chiesto l’intervista. All’interno della delegazione libanese, tale richiesta non avrebbe attirato il sostegno immediato. Si dice che il ministro degli Esteri Youssef Raggi abbia espresso riserve. Nawaf Salam ha finalmente deciso a favore dell’incontro.

Questo arbitrato sta rivelando. Il primo ministro non ha scelto di evitare l’Iran, mentre i rapporti tra i due paesi sono attraversati dalla questione Hezbollah, dalla questione delle armi e dalle conseguenze della guerra regionale. Al contrario, ha accettato un dialogo diretto, ma gli ha dato particolare contenuto politico. La linea difensa a New York è quella di mantenere le relazioni con Teheran, cercando di metterle in un quadro istituzionale: due stati sovrani, interessi comuni, non-interferenza e rispetto per le decisioni dello Stato libanese.

Il contesto rende questo approccio più sensibile di un incontro diplomatico ordinario. Il Libano sta emergendo da una nuova fase di guerra che ha profondamente colpito il sud, sfollati e aggravato una crisi economica già molto pesante. Allo stesso tempo, lo Stato ha intrapreso un processo volto ad estendere l’autorità dell’esercito, ottenere il ritiro israeliano e dedicare il monopolio delle armi, così come la decisione sulla guerra e la pace. L’Iran ha avuto un rapporto strategico con Hezbollah per decenni. Qualsiasi discussione tra Beirut e Teheran riguarda quindi direttamente una delle questioni più sensibili della politica libanese.

La presenza di Youssef Raggi e del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante l’intervista dà anche una dimensione istituzionale all’incontro. Nonostante le riserve riportate in precedenza, il ministro libanese ha partecipato all’incontro una volta presa la decisione. L’episodio mostra così un disaccordo tattico all’interno dell’esecutivo, ma non una rottura pubblica della catena istituzionale.

Libano ha pagato un prezzo elevato: il messaggio centrale di Salam

Nawaf Salam ha usato una formula che riassume la nuova dottrina che cerca di stabilire nel rapporto con Teheran: il Libano ha pagato un prezzo elevato in termini di sicurezza, stabilità ed economia e non vuole più essere un’arena per i conflitti regionali o lo scambio di messaggi tra poteri.

Questa frase si riferisce direttamente all’esperienza degli ultimi anni. Le decisioni militari prese nel contesto degli scontri regionali hanno avuto notevoli conseguenze per il territorio libanese. La distruzione nel sud, lo spostamento delle persone, la paralisi delle attività economiche e l’onere della ricostruzione hanno aumentato la pressione su un paese che non ha ancora assorbito gli effetti del crollo finanziario iniziato nel 2019.

Tuttavia, Salam non formula il suo messaggio come una rottura con l’Iran. Al contrario, ricorda che le relazioni tra i due paesi e le loro popolazioni sono vecchie. Ma ha subito aggiunto che il Libano desiderava aprire una « nuova pagina ». Il contenuto di questa nuova pagina è definito: un rapporto sano tra stato e stato, basato sul rispetto della sovranità e dell’indipendenza di tutti, l’assenza di interferenze negli affari interni e la ricerca di interessi comuni.

La scelta delle parole è importante. « State to State » significa che Beirut vuole spostare il centro di gravità della relazione. L’interlocutore dell’Iran deve essere lo Stato libanese e non un’organizzazione politica o militare che agisce indipendentemente da esso. Non si tratta di esigere la scomparsa dei rapporti politici iraniani in Libano. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere le istituzioni ufficiali il quadro del rapporto bilaterale.

Questa dottrina si unisce al discorso generale del governo sulla sovranità. Lo stesso Primo Ministro, che ha invitato Israele a lasciare completamente il territorio libanese, ha detto che lo Stato dovrebbe esercitare la sua autorità solo su tutto il paese. In questa costruzione, la sovranità esterna e la sovranità interna sono presentati come inseparabili. Il Libano non può chiedere la fine dell’occupazione israeliana accettando che certe decisioni strategiche sfuggono alle sue istituzioni.

Il ritorno di un ambasciatore iraniano diventa un gesto politico

Uno degli elementi più concreti dell’intervista è stata la richiesta dell’Iran di nominare un nuovo ambasciatore a Beirut. A prima vista, l’approccio potrebbe essere visto come un semplice problema diplomatico. Nel contesto attuale, tuttavia, porta un messaggio più ampio.

Chiedere un nuovo ambasciatore è quello di favorire i canali diplomatici ordinari in un momento in cui Beirut sta parlando di una relazione stato-stato. L’ambasciata diviene così lo strumento istituzionale con cui devono essere affrontati disaccordi, richieste e interessi comuni.

Questa richiesta mostra anche che il governo non sta cercando di rompere con Teheran. Nonostante la guerra e le tensioni politiche, Salam vuole mantenere una rappresentanza diplomatica iraniana attiva in Libano. Il cambiamento ricercato riguarda quindi la natura del rapporto e non la sua esistenza.

Questa distinzione è importante di fronte alle due letture opposte che spesso dominano il dibattito libanese. Il primo considera qualsiasi normalizzazione con l’Iran come un’accettazione della sua influenza attraverso Hezbollah. Il secondo interpreta qualsiasi pretesa di sovranità contro Teheran come tentativo di rompere o disallineamento Washington. L’approccio di Salam tenta di costruire un terzo percorso: mantenere una piena relazione diplomatica con l’Iran, fissando i limiti politici più rigorosi all’intervento negli affari libanesi.

Tuttavia, il successo di questo approccio dipenderà dalla pratica. La nomina di un ambasciatore da sola non altera l’equilibrio del potere. Diventa significativo se i casi più sensibili passano attraverso le istituzioni ufficiali e Teheran accetta che le decisioni relative al territorio libanese sono prese a Beirut.

Hezbollah al centro della conversazione anche quando non è chiamato

La questione di Hezbollah necessariamente struttura questa relazione. Appare dietro i tre principi difesi dal governo: l’estensione dell’autorità di Stato, il monopolio delle armi e l’esclusività della decisione di guerra e di pace.

La posizione di Hezbollah rimane molto diversa. La sua rappresentanza parlamentare riaffermò la legittimità della resistenza e riteneva che il suo ruolo militare rimanesse necessario di fronte all’occupazione e agli attacchi israeliani. In occasione del secondo anniversario della morte di Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine, il blocco parlamentare di Hezbollah ha rinnovato il suo impegno per l’attuale leadership del partito, guidato da Naim Kassem, e ha difeso la continuità della scelta della resistenza.

Questa divergenza non è quindi teorica. Il governo afferma che le armi devono essere controllate esclusivamente dallo Stato. Hezbollah ritiene che la continua occupazione israeliana e gli attacchi giustificano il mantenimento della sua capacità militare. L’Iran, il principale sostegno regionale del movimento, si preoccupa direttamente di come questa contraddizione sarà affrontata.

Il messaggio da Salam a Pezeshkian può quindi essere letto come un tentativo di spostare la discussione. Piuttosto che iniziare con un confronto diretto con Hezbollah, Beirut ricorda a Teheran i principi che dovrebbero governare le relazioni internazionali del Libano. Mentre l’Iran riconosce la sovranità e la non interferenza dello Stato libanese, la conseguenza logica è che le decisioni strategiche adottate sul territorio libanese devono essere la responsabilità delle istituzioni libanesi.

Ma non ci sono informazioni a disposizione per suggerire che questa interpretazione è stata accettata dall’Iran in tutte le sue implicazioni. L’incontro apre un dialogo. Non risolve il disaccordo fondamentale.

La relazione iraniana diventa più costosa per il Libano

La guerra ha profondamente cambiato il contesto in cui si svolge il dibattito sull’Iran. Il costo del confronto non è più solo politico o di sicurezza. È economico e sociale.

Il sud deve affrontare una distruzione significativa. Diversi villaggi hanno subito gravi danni. Le famiglie rimangono sfollate o vivono in incertezza. Agricoltura, commercio e infrastrutture locali sono stati colpiti. La ricostruzione richiederà notevoli risorse, mentre lo Stato libanese sta ancora affrontando una profonda crisi finanziaria.

Allo stesso tempo, il costo della vita sta raggiungendo livelli estremamente elevati. Una famiglia di quattro persone che affittano alloggi a Beirut o la sua periferia può richiedere tra $1,400 e $1,500 al mese per coprire solo alloggi, cibo minimo, elettricità, acqua e trasporto. Tuttavia, questa stima esclude cure mediche, medicinali, istruzione, telecomunicazioni e diverse spese essenziali.

La guerra regionale mette anche pressione sui prezzi energetici. L’aumento del petrolio colpisce il trasporto, i generatori privati e i costi di trasporto. L’inflazione nei primi otto mesi del 2026 ha raggiunto circa il 17%, molto più che previsioni all’inizio dell’anno.

In questo contesto, la formula utilizzata da Salam sul « prezzo alto » pagato dal Libano ha un significato molto concreto. Un nuovo coinvolgimento del territorio in un confronto regionale avrebbe conseguenze che l’economia libanese è sempre meno in grado di assorbire.

Teheran negozia anche la propria uscita dalla crisi

L’incontro è in parallelo con trattative molto più ampie intorno all’Iran. Gli Stati Uniti e Teheran stanno esplorando un’uscita dalla guerra. I canali indiretti operano a New York, con il Qatar che gioca un ruolo in particolare. La Cina sta anche spingendo per una ripresa delle discussioni sul riferimento Islamabad.

I negoziati riguardano lo Stretto di Ormuz, il regime di sanzioni e di blocco, i beni iraniani congelati e la questione nucleare. Essi influenzano anche i diversi fronti regionali. Il Libano appare quindi potenzialmente in una negoziazione molto più ampia tra Washington e Teheran.

Questa dimensione preoccupa Beirut tanto quanto offre una possibilità. La de-escalation americana-iraniana può ridurre la pressione sul Libano. Ma il governo vuole impedire che le decisioni relative al suo territorio vengano negoziate tra potenze straniere senza partecipazione libanese.

È proprio per questo che il dialogo diretto con Pezeshkian è importante. Salam cerca di stabilire che il Libano non deve più essere solo una questione nel rapporto tra Iran e Stati Uniti. Deve avere la sua voce e gli interessi.

Questa posizione è tanto più importante in quanto ci sono rapporti di discussioni regionali che possono includere la cessazione delle guerre su diversi fronti, tra cui Libano, Gaza e Yemen. Se tali negoziati progrediscono, Beirut vuole evitare che il futuro della sua sicurezza venga definito come una semplice controparte in un accordo più ampio.

Le riserve di Youssef Raggi rivelano una divergenza di metodo

Le riserve fornite al ministro degli affari esteri prima dell’incontro forniscono una migliore comprensione dei dibattiti interni. Non dovrebbero essere trasformati in conflitti istituzionali le cui fonti non forniscono prove. Tuttavia, mostrano che il modo in cui il rapporto iraniano è gestito non è completamente uniformemente letto.

Una linea può considerare che un incontro di alto livello con il presidente iraniano potrebbe dare la normalizzazione politica di Teheran senza una compensazione sufficiente. Un altro crede che sia proprio necessario parlare direttamente all’Iran per spiegare le nuove regole che il governo vuole stabilire.

Nawaf Salam ha scelto il secondo metodo. Ha accettato l’incontro, ma l’ha usato per parlare di sovranità, non interferenza, ritiro israeliano e monopolio statale. L’apertura diplomatica diventa così il mezzo per trasmettere un messaggio esigente piuttosto che un segno di allineamento.

Questa scelta è anche coerente con lo stile diplomatico del Primo Ministro a New York. Si incontra contemporaneamente con i leader arabi, europei, russi, siriani e iraniani. L’obiettivo è di impedire che il Libano venga bloccato in un unico asse quando il suo futuro dipende da un insieme molto ampio di partner.

Tuttavia, la divergenza della metodologia all’interno della delegazione ha rivelato una domanda che probabilmente sarebbe tornata: quanto dovrebbe essere normalizzato il rapporto con l’Iran prima che fossero apportati cambiamenti concreti alla questione delle armi e della sovranità?

Salam parla a Pezeshkian ma anche a Hezbollah

Il messaggio inviato al presidente iraniano ha anche una destinazione interiore. Dicendo che il Libano non vuole più servire da base per i conflitti regionali, Salam parla implicitamente alle forze politiche libanesi che mantengono alleanze esterne.

La formula non nega l’esistenza di queste alleanze. Essa fissa un limite: nessun rapporto regionale dovrebbe consentire a un partito libanese di decidere da solo su un confronto che coinvolge tutto il paese.

Questo problema divenne particolarmente sensibile dopo le guerre del 2023 e del 2026. La critica del fidanzamento di Hezbollah è aumentata mentre la distruzione aumenta. Walid Jumblatt, in particolare, ha ricordato la sua opposizione al coinvolgimento dell’Iran e di Hezbollah nei conflitti regionali, ma ha ritenuto che il dialogo con il partito fosse ancora necessario.

Questa combinazione di critiche e di dialogo, su un altro registro, assomiglia all’approccio di Salam a Teheran. Il governo non sta cercando di costruire una politica di rottura immediata. Essa cerca di cambiare gradualmente le regole del gioco rafforzando le istituzioni.

La difficoltà sta nel fatto che Hizbullah considera ancora le sue armi necessarie di fronte a Israele. Finché l’occupazione persiste e gli attacchi continuano, il partito ha un argomento potente per rifiutare una rapida sfida al suo arsenale.

Il successo della strategia governativa dipende quindi anche dal processo di ritiro israeliano. Più territorio l’esercito recupera e più sicurezza lo stato può fornire, più l’argomento a favore del monopolio delle armi diventa più forte. Al contrario, la continuazione dell’occupazione alimenta il discorso di resistenza.

L’Iran affronta la nuova lingua dello Stato libanese

La vera sfida dell’incontro è finalmente come Teheran risponderà a questa nuova formulazione libanese. Il governo non chiede all’Iran di sparire dal panorama diplomatico. Gli chiese di accettare una relazione strutturata dalle istituzioni.

Questo può sembrare semantico, ma colpisce direttamente la natura dell’influenza iraniana in Libano. Da anni, il rapporto strategico tra Teheran e Hezbollah è stato spesso più importante sulle questioni di sicurezza rispetto al rapporto istituzionale tra i due stati. La nuova dottrina cerca di invertire questa gerarchia.

La richiesta di nomina di un nuovo ambasciatore è esattamente in linea con questa logica. Significa: Il Libano vuole parlare con l’Iran, ma vuole farlo attraverso i canali statali. Il messaggio sulla non interferenza completa questo approccio. Quello sul monopolio delle armi gli conferisce la sua dimensione di sicurezza.

Tuttavia, la risposta iraniana non può essere valutata esclusivamente attraverso dichiarazioni diplomatiche. Dovrà essere osservato nel comportamento: atteggiamento alle decisioni del governo libanese, posizione sul processo di monopolio delle armi, relazione con Hezbollah e possibile integrazione della questione libanese nei negoziati con Washington.

Il vero test verrà dopo New York

L’incontro a New York ha ripristinato un canale politico diretto in un momento in cui le relazioni avrebbero potuto evolversi in confronto verbale. Ha anche dato a Nawaf Salam l’opportunità di stabilire i principi della politica che intende perseguire.

Ma i casi più difficili rimangono completamente aperti. Israele occupa ancora i territori libanesi. Hezbollah mantiene le sue armi. I negoziati americani-iraniani continuano. La guerra regionale non è finalmente finita. Il sud deve essere ricostruito e l’esercito deve estendere il suo controllo.

Il rapporto con Teheran sarà quindi giudicato sulla sua capacità di accompagnare queste trasformazioni senza cercare di bloccarle. Se l’Iran accetta che le decisioni libanesi sono prese dallo Stato e supporta una de-escalation che consente il ritiro israeliano, la formula di una « nuova pagina » può prendere contenuti concreti.

Se, al contrario, il rapporto tra Stato e Stato rimane confinato in lingua diplomatica mentre le decisioni strategiche continuano a passare attraverso canali paralleli, l’incontro di New York cambierà solo forma.

Questo è proprio ciò che dà tanta importanza alle riserve che hanno preceduto l’intervista. Il dibattito all’interno dell’esecutivo non riguardava solo l’opportunità di incontrare un presidente straniero. Esso riguardava l’efficacia stessa del dialogo con l’Iran. Nawaf Salam ha scelto di testare questo percorso. Aprì la porta, ma ponendo le condizioni di tavola che colpiscono il cuore del rapporto tra i due paesi: sovranità, non interferenza, monopolio delle armi e rifiuto di restituire il Libano al suolo di una guerra decisa altrove.

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