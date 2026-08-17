Il Libano abolisce definitivamente la pena di morte

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Il presidente della Repubblica, Joseph Aoun, promulgato lunedì 17 agosto 2026 legge n. 68 che abolisce la pena di morte in Libano. La sua firma conclude il percorso istituzionale di una riforma adottata pochi giorni prima dal Parlamento e trasforma una moratoria di fatto che è durata dal 2004 in una abolizione legale. Le sentenze di capitale scompaiono così dalla legge libanese e sono sostituite dalla prigionia di vita con il lavoro forzato aggravato. Questa decisione è un cambiamento storico per la giustizia libanese, anche se si sta svolgendo in mezzo a un dibattito molto più ampio sulle carceri, le lunghe detenzione e la controversa legge di amnistia generale.

Joseph Aoun promulga la legge 68

L’ultimo atto istituzionale si è svolto lunedì 17 agosto presso il Palazzo Baabda. Il presidente Joseph Aoun ha promulgato l’atto n. 68, passato alcuni giorni prima dalla Camera dei deputati, che prevedeabolizione della pena di morte in Libano. Il Presidente della Repubblica ha annunciato la promulgazione del testo, completando così la procedura costituzionale necessaria per la sua entrata nell’ordine legale libanese.

Questa firma dà effetto definitivo alla decisione presa dai membri l’11 agosto. Fino ad ora, il Libano era stato in una situazione intermedia: la pena capitale era sempre stata inclusa in diverse leggi penali e i tribunali potevano ancora imporre sentenze di morte, ma le autorità non avevano più effettuato quelle sentenze per più di ventidue anni. L’ultimo uso della pena capitale è stato il 19 gennaio 2004.

La riforma cambia quindi la natura stessa di questa moratoria. L’assenza di esecuzione finora dipendeva dalla pratica politica e istituzionale. Ora sta diventando una regola di legge. Un governo non poteva più semplicemente decidere di riprendere le esecuzioni in base alle disposizioni criminali esistenti, poiché la pena stessa era scomparsa dall’arsenale delle sanzioni.

La portata dell’azione presidenziale va quindi oltre la semplice formalità. Il voto parlamentare aveva stabilito il principio dell’abolizione. La pubblicazione della legge di Joseph Aoun ha chiuso il processo legislativo e ha incorporato la riforma nella legge positiva libanese.

Pena di morte in Libano: cosa cambia veramente la legge

Il cambiamento più immediato riguarda le sanzioni applicabili ai crimini che finora potrebbero provocare una sentenza di morte. Il nuovo sistema sostituisce la pena di morte con l’incarcerazione di vita con il lavoro forzato aggravato. L’abolizione non significa quindi la scomparsa delle pene più pesanti o il rilascio automatico delle persone condannate a gravi reati.

Questa precisazione è essenziale nel contesto libanese. Il dibattito sulla pena di morte ha avuto luogo contemporaneamente a un altro dibattito molto più controverso sull’amnistia generale. Entrambe le riforme influiscono sul sistema penale, ma rispondono a diverse logiche. L’abolizione rimuove una categoria di sanzioni. Amnesty agisce su certe convinzioni o persecuzioni già tramandate o avviate.

Per coloro che erano sotto pena di morte, la riforma esclude ora la possibilità di esecuzione. Le punizioni di capitale esistenti devono essere trasformate secondo il nuovo quadro giuridico. Prima della votazione, circa 85 persone erano ancora in fila di morte in Libano, secondo i dati riportati durante il dibattito sull’abolizione.

Il cambiamento riguarda anche le future decisioni del tribunale. I giudici non saranno più in grado di imporre la pena di morte per i crimini a cui era precedentemente attaccata. Essi dovranno applicare la nuova pena massima prevista dal legislatore.

Tuttavia, l’abolizione non altera la caratterizzazione dei crimini in questione. Omicidi, tradimento o altri reati estremamente gravi continuano ad essere punibili con gravi sanzioni penali. La riforma affronta la natura della pena finale e non l’abolizione della responsabilità penale.

Un voto storico dell’11 agosto

La firma presidenziale viene sei giorni dopo il voto del Parlamento. L’11 agosto 2026 la Camera dei Deputati approvò l’abolizione in una sessione che segnò una pausa con decenni di dibattiti infruttuosi.

Il ministro della Giustizia Adel Nassar ha presentato questa decisione come un passo storico. Diversi parlamentari di lunga data impegnati nell’abolizione avevano anche difeso la riforma invocando il diritto alla vita, il rischio di aborto spontaneo della giustizia e la necessità di avvicinare il sistema penale libanese alle norme applicate dagli Stati abolizionisti.

Il deputato Halimé El Kaakour è stato tra i personaggi politici che hanno svolto un ruolo nella promozione di questa riforma. Il caso aveva beneficiato anche di decenni di lavoro da parte di avvocati, associazioni e attivisti libanesi contrari alla pena di morte.

Tuttavia, la votazione non era unanime. Il blocco parlamentare di Hezbollah si oppose all’abolizione, secondo il procedimento. Questa divergenza ricorda che la pena di morte rimane un problema politico, giuridico e sociale sensibile in Libano, in particolare quando riguarda crimini che hanno causato molte vittime o violazioni della sicurezza nazionale.

Nonostante queste opposizioni, una maggioranza parlamentare ha scelto di abolire la pena di morte. L’azione di Joseph Aoun del 17 agosto rende ora applicabile questa scelta e pone fine all’incertezza che potrebbe ancora esistere tra il voto del Parlamento e il completamento della procedura costituzionale.

Il Libano non ha giustiziato nessuno dal 2004

Labolizione della pena di morte in Libanoin realtà, uno sviluppo che è stato in corso per più di due decenni è formalizzante. L’ultima esecuzione fu il 19 gennaio 2004, quando tre persone condannate furono giustiziate nella prigione di Roumieh. Due erano stati colpiti e il terzo impiccato.

Questo episodio ha profondamente ripreso il dibattito nazionale sulla pena capitale. Le esecuzioni del 2004 sono state le prime in diversi anni e sono state infine le ultime.

Tuttavia, il Libano aveva sperimentato un periodo molto più attivo nell’applicazione della pena di morte negli anni ’90. Tra il 1994 e il 1998, sotto la presidenza di Elias Hraoui, furono giustiziate quattordici sentenze di morte. Questo periodo è stato una politica criminale più grave, in un paese ancora segnato dalle conseguenze della guerra civile e affrontare gravi problemi di sicurezza.

Dalla metà degli anni 2000, la situazione è cambiata drammaticamente. I governi di successo hanno mantenuto una moratoria di fatto. Nessuna legislazione abolì formalmente la pena di morte, ma le procedure necessarie per l’esecuzione delle sentenze non furono più completate.

Questa situazione potrebbe continuare, ma è rimasta legalmente reversibile. I tribunali continuarono a emettere sentenze di morte. Il Libano rimase quindi considerato uno Stato con pena capitale nella sua legislazione, anche se non lo applicò più.

L’atto n. 68 elimina specificamente questa contraddizione. Il paese non è più soddisfatto di non eseguire persone condannate: ritira la pena di morte dal suo sistema legale.

Perché la moratoria non era più sufficiente

Per ventidue anni, la moratoria impedì un’ulteriore esecuzione. Ma questa pratica non ha garantito che la situazione sarebbe irreversibile. La pena è rimasta disponibile in legge e potrebbe teoricamente essere ripristinata se le autorità politiche hanno deciso di firmare i decreti necessari.

In Libano, l’esecuzione della pena capitale ha richiesto diversi passi istituzionali. Il sistema aveva quindi creato, in pratica, un’importante barriera politica. La mancanza di volontà di passare attraverso quelle fasi aveva trasformato la pena di morte in una frase imposta ma non effettuata.

Questa situazione produsse anche una particolare categoria di prigionieri. Le persone sono rimaste legalmente condannate a morte, sapendo che una moratoria non scritta ha impedito la loro esecuzione. L’incertezza potrebbe continuare per anni.

L’abolizione pone fine a questa ambiguità. La domanda non è più se un presidente, un governo o un ministro accetteranno mai di rilanciare le esecuzioni. La pena capitale non è più una punizione che lo Stato può legalmente attuare.

Questa trasformazione fu uno dei principali obiettivi dei sostenitori dell’abolizione. Essi consideravano che una moratoria, anche se prolungata per diversi decenni, rimase più fragile di un divieto legislativo.

Di conseguenza, la cooperazione giudiziaria internazionale

La riforma ha anche una dimensione internazionale molto concreta. La continuazione della pena di morte potrebbe complicare le richieste libanesi di estradizione agli Stati che hanno rifiutato di consegnare un sospettato a un paese in cui lui o lei potrebbero affrontare una sentenza di morte.

Tale difficoltà era stata sollevata nei dibattiti precedenti la votazione. I paesi abolizionisti chiedono regolarmente garanzie prima di accettare l’estradizione. Le autorità richieste devono quindi impegnarsi a non richiedere o ad applicare la pena di morte contro la persona ricercata.

Il caso della Bulgaria è stato menzionato in particolare nelle discussioni sulla riforma. L’esistenza della pena di morte nella legge libanese potrebbe essere un ostacolo in alcuni casi di estradizione.

La sua rimozione semplifica questa domanda. Naturalmente, non garantisce che una richiesta di estradizione libanese sarà accettata, come gli Stati richiesti considerano molti altri criteri. Ma il rischio di esecuzione non costituirà più lo stesso ostacolo legale.

Questo sviluppo può anche avvicinare il Libano alle norme penali applicate dai paesi europei, che hanno reso l’abolizione una condizione importante della loro politica sui diritti fondamentali e sulla cooperazione giudiziaria.

Una decisione importante in un sistema giudiziario in crisi

L’importanza simbolica della riforma non toglie le profonde difficoltà della giustizia libanese. L’abolizione viene come tribunali e carceri continuano ad affrontare problemi strutturali che si sono accumulati per diversi anni.

La lunga detenzione pre-triale è una delle principali difficoltà. I detenuti possono attendere periodi significativi prima del loro giudizio finale. Il lento ritmo delle procedure alimenta direttamente il sovraffollamento della prigione.

La prigione di Roumieh rimane il simbolo di questa crisi. Le prigioni libanesi sono ben al di sopra della capacità di diversi siti, mentre le risorse finanziarie dell’amministrazione carceraria rimangono limitate.

Questi problemi spiegano perché il Parlamento ha anche trattato una legge di amnistia generale. Il testo adottato dopo la pena di morte mirava, tra l’altro, a ridurre alcune delle pressioni sulle carceri, ma aveva innescato un dibattito molto più confronto.

I critici sottolineano che un’amnistia può ridurre temporaneamente il numero di detenuti senza risolvere le cause di sovraffollamento. Se le procedure giudiziarie rimangono lente, se la detenzione pre-triale continua ad aumentare e se l’infrastruttura della prigione non viene riformata, le stesse difficoltà possono rapidamente riapparire.

L’abolizione della pena capitale e della crisi carceraria sono quindi vincolati dal contesto, ma non dovrebbero essere confusi. Il primo costituisce una riforma duratura della sanzione penale. Il secondo richiede cambiamenti nel funzionamento quotidiano della giustizia.

L’amnistia generale non deve essere confusa con l’abolizione

La vicinanza dei due voti parlamentari può creare confusione. Il Parlamento ha adottato l’abolizione della pena di morte l’11 agosto, seguita da una legge di amnistia generale il giorno successivo. Tuttavia le loro conseguenze legali sono distinte.

La legge sulla pena di morte stabilisce un principio permanente: lo Stato libanese non può più condannare una persona a morte. Si tratta quindi di prove sia esistenti che future, secondo la procedura di applicazione del nuovo testo.

Al contrario, l’amnistia si basa su criteri che definiscono reati, condanne e detenuti che possono beneficiare della riduzione o della cessazione della pena. Sono esclusi diversi crimini gravi, tra cui alcune forme di omicidio premeditato, stupro, traffico, finanziamento del terrorismo e crimini legati alla cooperazione con Israele.

Questa differenza è politicamente significativa. Gli oppositori della pena di morte non richiedevano necessariamente il rilascio di autori di crimini gravi. Il principio abolizionista è che lo Stato non deve giustiziare una persona condannata, pur mantenendo la possibilità di imporre una sentenza di prigione molto lunga.

La legge promulgata da Joseph Aoun conserva proprio questa logica punitiva sostituendo la prigionia della vita con l’esecuzione.

Una pausa legale dopo decenni di dibattito

La questione della pena capitale sta attraversando la vita politica e giudiziaria libanese molto prima che la moratoria iniziasse nel 2004. Di solito contrasta due concezioni di giustizia penale.

I sostenitori della pena di morte hanno invocato il suo valore deterrente e la gravità eccezionale di alcuni crimini. Questo argomento mantiene una particolare risonanza in un paese che ha sperimentato la guerra civile, assassini politici, attacchi, scontri armati e attacchi mortali contro le forze dell’esercito o della sicurezza.

Gli abolizionisti sottolineano un altro principio: un aborto spontaneo di giustizia diventa irreparabile quando la frase è stata applicata. Essi considerano anche la prigionia della vita per proteggere la società senza dare allo Stato il potere di uccidere una persona condannata.

Per più di 20 anni, il Libano aveva evitato di concludere questa opposizione. Il compromesso implicito era di mantenere la pena nei testi rifiutando di eseguirla.

Il voto dell’11 agosto e la promulgazione del 17 agosto hanno posto fine a questo compromesso. Il legislatore ha scelto l’abolizione, e il presidente della Repubblica ha appena completato il processo istituzionale.

Questo sviluppo pone anche il Libano in una posizione particolare in Medio Oriente. Secondo le agenzie internazionali che avevano coperto il voto, il paese è diventato il primo nella regione ad abolire la pena di morte interamente dal suo sistema penale. Tuttavia, questa qualifica dipende dalla portata geografica scelta, in quanto diversi territori o sistemi legali nella regione hanno situazioni diverse.

La promulgazione ora apre la fase di attuazione

Dopo la firma presidenziale, l’attenzione si muoverà ora verso l’applicazione pratica della legge 68. Le autorità giudiziarie dovranno integrare l’abolizione della pena capitale nei procedimenti in corso e adeguare la situazione delle persone già condannate a morte.

In particolare, questo passo dovrà chiarire le precise conseguenze della sostituzione delle condanne per circa 85 persone condannate nel braccio della morte prima della riforma. La loro situazione dovrebbe essere esaminata conformemente alle disposizioni del nuovo testo e, se necessario, le decisioni del tribunale corrispondenti dovrebbero essere adattate.

I tribunali dovranno anche applicare la nuova pena massima ai casi futuri. I procuratori non saranno più in grado di richiedere l’esecuzione e i tribunali non saranno più in grado di pronunciarlo sulla base delle vecchie disposizioni.

Infine, la riforma influenzerÃ le statistiche giudiziarie, le richieste di estradizione e la gestione della prigione. Sostituire la pena di morte con la prigionia della vita significa che lo Stato deve assumersi la responsabilità a lungo termine per la detenzione di persone condannate ai crimini più gravi. Questa realtà solleva direttamente la questione delle condizioni della prigione, della capacità delle prigioni e del trattamento delle lunghe condanne.

Il giorno del 17 agosto 2026 segna tuttavia una chiara rottura legale. Ventidue anni dopo le ultime tre esecuzioni a Roumieh, la moratoria di fatto appartiene ora al passato: Joseph Aoun ha promulgato la legge che rimuove la pena di morte dalla legge libanese. Il prossimo passo sarà la sua applicazione alle convinzioni esistenti e l’adattamento dei tribunali a questa nuova pena massima.