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🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise

Sette anni dopo l’inizio della crisi, i leader delle banche libanesi rifiutano ogni responsabilità. I fatti li accusano direttamente.

Prima del 2019, hanno scelto di concentrarsi fino al 70% dei loro beni sul debito pubblico piuttosto che diversificare il rischio. Sapevano fin dal 2018 che queste bollette del Tesoro stavano già perdendo valore e continuarono a venderle come investimento sicuro.

Tra il 2015 e il 2019, hanno pagato grandi dividendi ai propri azionisti e amministratori, in gran parte trasferiti all’estero. Peggio: Nel mese di ottobre-novembre 2019, allo stesso tempo dei prelievi sono stati bloccati per tutti i libanesi, cinque leader bancari – tra cui il presidente dell’Associazione delle banche del Libano – hanno raccolto 2,3 miliardi di dollari in fondi personali.

Per coprire le loro tracce, le banche hanno imposto il controllo del capitale senza alcuna base legale, e si affidano ai media vicino a loro per segnalare la colpa sullo stato, la BDL, o anche la popolazione.

Oggi, la giustizia è attiva: denuncia del governatore della BDL nel gennaio 2026, 45 a 50 funzionari intervistati in Libano, indagine criminale aperta in Francia su 15 miliardi di dollari trasferiti alle controllate europee.

Bilancio: più di 72 miliardi di dollari in perdite, e ancora nessun banchiere condannato.

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