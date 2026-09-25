UN: Le delegazioni lasciano la stanza di fronte a Netanyahu

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Dozzine di delegazioni hanno lasciato la Sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York giovedì 24 settembre, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è salito al rostrum. I mariti accompagnarono questa partenza collettiva, mentre i suoi sostenitori applaudirono. Netanyahu descrisse immediatamente i diplomatici come « vicini morali », prima di difendere le guerre di Israele contro l’Iran, Hamas e Hezbollah. Per quasi quaranta minuti, rifiutò anche le accuse di genocidio a Gaza, attaccò diversi governi e affermò che le operazioni israeliane avevano gravemente indebolito i loro avversari nella regione.

La scena ha preceduto i primi sviluppi del discorso. Quando Benjamin Netanyahu si trasferì al rostro dell’Assemblea Generale, i diplomatici si alzarono e vinsero le uscite. Hue e proteste sono state sentite, a cui hanno risposto l’applauso e gli slogan dei membri della delegazione israeliana e delle persone nelle gallerie. Il presidente, Khalilur Rahman, ha ripetutamente chiesto un ritorno alla calma. Gran parte dei posti rimasero vuoti durante il discorso del Primo Ministro israeliano.

L’esatto numero di delegazioni che partecipano al movimento non è stato stabilito uniformemente dalle principali agenzie internazionali nelle prime ore. Reuters e AFP hanno riferito decine di delegazioni. Alcuni media poi hanno avanzato cifre più elevate contando le delegazioni assenti dalla stanza, un fatto che non necessariamente distingue coloro che effettivamente hanno lasciato i loro posti in protesta da coloro che non erano già presenti. Il Libano è stato tra le delegazioni che hanno lasciato la stanza, così come diverse delegazioni arabe e musulmane.

Netanyahu risponde alle delegazioni che lasciano la stanza

Benjamin Netanyahu non ha ignorato il movimento. L’ha fatto le prime parole del suo discorso.

« Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato questa stanza, fatelo ora », ha detto il primo ministro israeliano.

La dichiarazione ha immediatamente messo il tono per il suo discorso. Netanyahu ha poi sostenuto che Israele stava proteggendo, attraverso le sue operazioni militari, alcuni dei paesi i cui rappresentanti avevano appena lasciato la stanza. Ha affermato che diversi leader avevano anche ringraziato privatamente Israele per le sue operazioni contro il programma nucleare iraniano.

La partenza delle delegazioni avviene in un clima diplomatico particolarmente teso intorno a Israele. La guerra a Gaza, la situazione nella Cisgiordania occupata, le operazioni israeliane in diversi paesi della regione e il confronto con l’Iran hanno svolto un ruolo importante negli interventi dei leader riuniti a New York questa settimana. Diversi funzionari europei, arabi e musulmani avevano criticato Israele anche prima della visita di Netanyahu alla galleria.

La scena di giovedì non è stato quindi un incidente isolato dal contenuto dei dibattiti. Era una manifestazione pubblica di queste tensioni all’interno dell’Assemblea Generale stessa.

L’Iran al centro del discorso di Netanyahu

Dopo aver risposto alle delegazioni, Benjamin Netanyahu ha iniziato il suo discorso con l’Iran. Ha ricordato di essere venuto alla stessa galleria quattordici anni prima con un disegno raffigurante una bomba per allertare contro il programma nucleare iraniano.

Questa volta ha presentato le operazioni militari israeliane e americane contro l’Iran come raggiungere questo obiettivo. Netanyahu ha detto che la distruzione delle strutture nucleari dell’Iran era stata militaremente difficile, ma era stata una delle decisioni più facili da prendere come Primo Ministro. Ha giustificato questa decisione con la minaccia che afferma di aver acquistato Teheran delle armi nucleari.

Netanyahu ha particolarmente sottolineato la cooperazione con gli Stati Uniti. Ha ringraziato il presidente Donald Trump e ha introdotto Washington come partner principale di Israele nel confronto regionale.

Il Primo Ministro israeliano ha inviato un messaggio direttamente al popolo iraniano. Prediceva la caduta del potere in Teheran e presentò i leader iraniani come responsabile della situazione nel loro paese. Questa parte del suo discorso ha risposto direttamente al presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che ha parlato il giorno prima nello stesso rostrum e ha denunciato le operazioni americane e israeliane contro l’Iran.

« Sette fronti »: Netanyahu fa il punto delle guerre di Israele

Netanyahu poi ha messo la guerra contro l’Iran in un’intera più ampia. Secondo lui, Israele ha dovuto combattere per tre anni su « sette fronti ».

Citò Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, Houthis in Yemen, Iran, gruppi armati in Iraq e Siria, e organizzazioni palestinesi armate nella Cisgiordania occupata, un territorio designato dai nomi biblici di Judea e Samaria.

Netanyahu sostenne che questi diversi avversari avevano cercato di far crollare Israele e che avevano fallito. Ha poi elencato i risultati militari rivendicati dal suo governo: gli scioperi contro l’Iran, le operazioni contro Hamas e quelli contro Hezbollah.

Questo passaggio ha anche permesso al Primo Ministro israeliano di tornare direttamente alla guerra in Libano.

Un cercapersone ha salutato Hezbollah

Benjamin Netanyahu ha rilasciato un pager e lo ha mostrato all’Assemblea Generale.

« Ricordi delle api? Ha chiesto, prima di aggiungere che Hezbollah lo ricordava.

Si riferiva alle esplosioni del 17 e 18 settembre 2024 in Libano, quando migliaia di dispositivi di comunicazione utilizzati, tra l’altro, dai membri di Hezbollah erano esplosi quasi simultaneamente. L’operazione ha preceduto la massiccia intensificazione della guerra tra Israele e il movimento libanese Shia.

Pochi giorni dopo, il 27 settembre 2024, Hassan Nasrallah fu ucciso in un massiccio sciopero israeliano sulla periferia meridionale di Beirut. Israele continuò le sue operazioni contro le strutture militari di Hezbollah e le infrastrutture.

A New York City, Netanyahu ha integrato tutta questa sequenza nel suo record di guerra di tre anni.

Egli affermò che Hezbollah aveva in precedenza un arsenale di circa 150.000 missili e razzi diretti contro Israele. Secondo lui, « essenziale » di questo arsenale ora è scomparso. Egli affermò anche che i leader del movimento erano morti e che il suo morale era stato rotto. Queste dichiarazioni costituiscono la valutazione presentata dal primo ministro israeliano e non permettono che le dimensioni attuali dell’arsenale di Hezbollah siano stabilite indipendentemente.

Il Libano era così presente in due modi nella sequenza. La sua delegazione fu tra coloro che lasciarono la stanza, mentre Hizbullah occupava un posto importante nel record militare presentato da Netanyahu pochi minuti dopo.

Gaza e l’accusa di genocidio

Gran parte dell’intervento riguardava anche Gaza. Netanyahu respinse con forza l’accusa di genocidio contro Israele e la descrisse come una bugia.

Il primo ministro israeliano affermò che l’esercito aveva adottato misure per limitare le vittime civili e permettere al cibo e ai vaccini di entrare nel territorio palestinese. Ha presentato la guerra come un’operazione contro Hamas e non contro la popolazione palestinese.

Queste dichiarazioni sono fatte in un momento in cui la condotta della guerra da Israele è oggetto di procedimenti e accuse internazionali. La Corte Penale Internazionale emise dei mandati d’arresto nel novembre 2024 contro Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della difesa Yoav Gallant, ritenendo che ci fossero ragionevoli motivi per credere che fossero responsabili dei crimini all’interno della sua giurisdizione. Israele sfida la giurisdizione della Corte e respinge le accuse.

Netanyahu ha usato il suo intervento per rispondere direttamente ai suoi critici. Ha difeso l’esercito israeliano e accusato governi, politici e attivisti che parlano di genocidio di diffondere menzogne sul suo paese.

La partenza di decine di diplomatici all’inizio del suo discorso ha dato a questa parte del discorso una dimensione particolare: alcuni degli interlocutori ai quali il Primo Ministro ha risposto non erano più presenti nella stanza.

Francia e Regno Unito attaccati direttamente

Benjamin Netanyahu non ha limitato la sua critica agli avversari dichiarati da Israele. È stato anche preso di mira in diversi paesi occidentali, tra cui la Francia e il Regno Unito.

Rispondendo alle accuse di colonialismo contro Israele, riferì Parigi e Londra alla loro storia coloniale. Ha sfidato l’uso di questa qualifica per descrivere la presenza israeliana nei territori palestinesi.

La disputa va oltre la retorica. Parigi e Londra hanno rafforzato la loro posizione di fronte a alcune politiche israeliane, tra cui la Cisgiordania e gli insediamenti. La questione palestinese è stata una parte importante delle discussioni dell’Assemblea generale questa settimana.

Netanyahu ha anche attaccato Turchia e Qatar. D’altra parte, ha moltiplicato il suo ringraziamento a Donald Trump e agli Stati Uniti, presentato come partner chiave di Israele nella guerra contro l’Iran e negli sforzi per recuperare gli ostaggi detenuti a Gaza.

Netanyahu risponde anche al sindaco di New York

La dimensione americana continuò con un attacco al sindaco di New York, Zohran Mamdani, che aveva fortemente criticato Netanyahu e si riferiva al suo arresto a causa del mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale.

Il primo ministro israeliano lo ha affrontato direttamente dal rostrum.

L’ha accusato di antisemitismo e l’ha incolpato per aver cercato di impedirgli di venire a New York. Mamdani poi respinse queste accuse.

La visita di Netanyahu ha avuto luogo in un ambiente particolarmente teso. Le dimostrazioni si tennero a New York contro la sua presenza e contro la guerra combattuta da Israele. Più di cento persone sono state arrestate durante le manifestazioni intorno alla sequenza delle Nazioni Unite.

La partenza delle delegazioni segna l’inizio e il tono del discorso

Tuttavia, l’immagine principale di questo intervento resterà quella dei diplomatici che lasciano i loro posti mentre Benjamin Netanyahu si mosse verso il rostrum.

Il movimento non significa che tutti i paesi assenti dalla stanza abbiano adottato una posizione diplomatica identica. Gli Stati contrari alla politica israeliana non condividono né gli stessi rapporti con Israele né le stesse posizioni su Iran, Hamas o Hezbollah. Alcuni non hanno rapporti diplomatici con Israele, mentre altri hanno normalizzato i loro rapporti con lo Stato ebraico o mantenere scambi regolari con esso.

Le prime informazioni disponibili richiedono anche cautela sul conteggio esatto. Le principali agenzie internazionali hanno confermato la partenza di decine di diplomatici senza pubblicare immediatamente una lista esaustiva e verificata di tutti gli Stati partecipanti al movimento. Alcune fonti hanno riferito un numero molto più elevato di delegazioni assenti, ma la presenza, l’assenza e la partecipazione a un walkout non sono necessariamente sinonimi.

D’altra parte, un elemento è direttamente documentato: la stanza è stata largamente svuotata all’inizio dell’intervento, sotto toni e applausi concorrenti, e Netanyahu ha scelto di rispondere immediatamente ai diplomatici che partivano piuttosto che ignorare il loro gesto.

Il suo discorso ha seguito lo stesso registro per quasi quaranta minuti. Affermò le operazioni contro l’Iran, presentò la guerra a diversi fronti come una lotta per la sopravvivenza di Israele, sostenendo di aver inflitto colpi decisivi su Hamas e Hezbollah e respinse le accuse riguardanti Gaza. Attaccò anche diversi governi e politici stranieri, pur riservando il suo principale ringraziamento agli Stati Uniti e Donald Trump.

Per il Libano, la sequenza è doppia. La delegazione libanese partecipò al movimento di partenza della stanza, mentre Netanyahu usò un pager pochi minuti dopo come simbolo della campagna israeliana contro Hezbollah e affermò la distruzione della maggior parte dell’arsenale che il suo governo attribuiva al movimento.

Il passaggio da Netanyahu a New York termina con un confronto che è stato espresso tanto nei posti lasciati vacanti quanto nel suo discorso. I dibattiti dell’81a Assemblea Generale continuano venerdì 25 settembre, con l’intervento atteso del Primo Ministro libanese Nawaf Salam.

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