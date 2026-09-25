Washington ha preparato una risposta contro le misure europee contro gli insediamenti israeliani… prima di bloccarlo

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Una dichiarazione attribuita a Marco Rubio preparata e poi lasciata nei cassetti

Una discreta battaglia diplomatica ebbe luogo a Washington all’inizio di settembre intorno agli insediamenti israeliani nella Cisgiordania. I funzionari americani che lavorano a Gerusalemme e la capitale federale hanno preparato un progetto di dichiarazione attribuito al Segretario di Stato Marco Rubio. Il testo era di condannare i piani inglesi, francesi e canadesi per le importazioni da insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.

La versione preparata era particolarmente offensiva. Essa ha proposto che le iniziative dei tre alleati occidentali siano descritte come una serie di misure ostili a Israele e che siano associate a un contributo all’antisemitismo. Il documento è stato datato 8 settembre 2026. Non fu quindi una reazione improvvisata a una dichiarazione pubblica. Un testo era stato preparato all’interno dell’apparato americano con il potenziale scopo di coinvolgere politicamente il Segretario di Stato.

Ma questa dichiarazione non è stata finalmente pubblicata. Tre fonti familiari del file indicano che non era supportata dalla Casa Bianca o da alti funzionari del Dipartimento di Stato. L’episodio è importante proprio perché la decisione finale era di non dire nulla. Parte dell’amministrazione voleva trasformare la controversia commerciale e legale sulle colonie in un confronto diplomatico con Londra, Parigi e Ottawa. Un altro partito ha impedito questa escalation.

Il file rivela così più di un disaccordo sui prodotti fatti in colonie. Essa mostra che anche all’interno dell’amministrazione degli Stati Uniti c’è una discussione su come difendere Israele quando alcuni alleati occidentali ora sempre più distinguono Israele dai suoi insediamenti nel territorio occupato. Essa mostra anche i limiti che la Casa Bianca sembra aver inteso, almeno in questo episodio specifico, a un confronto con tre partner principali.

David Milstein, consigliere di Mike Huckabee, che ha avviato l’iniziativa

Due fonti attribuiscono l’iniziativa del progetto a David Milstein, che è stato presentato come uno dei consiglieri influenti all’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Questa origine dà al documento un significato particolare. Non era una semplice procedura burocratica del Dipartimento di Stato. Si dice che sia stato spinto dal meccanismo diplomatico degli Stati Uniti direttamente responsabile delle relazioni con Israele.

Mike Huckabee stesso occupa un posto speciale in questa architettura. Il suo approccio al conflitto israelo-palestinese e agli insediamenti israeliani è significativamente diverso da quello che da tempo ha dominato parte della diplomazia americana. La preparazione di un testo molto duro contro tre alleati occidentali è quindi parte di una battaglia più ampia sulla lingua che Washington dovrebbe usare quando si tratta di colonie.

Il problema del vocabolario è lontano dal secondario. Qualifica delle misure commerciali che mirano ai prodotti degli insediamenti « ostili ad Israele » significa ridurre la distinzione tra territorio israeliano e insediamenti costruiti nella Banca occidentale occupata. Aggiungendo un riferimento all’antisemitismo avrebbe ancora sollevato il livello di confronto. Il dibattito non si sarebbe più concentrato esclusivamente sulla legalità delle colonie o sul trattamento commerciale dei loro prodotti, ma sulle intenzioni politiche e morali dei governi britannico, francese e canadese.

Tale tassa a Londra, Parigi e Ottawa sarebbe stata un segnale particolarmente forte. Queste tre capitali non sono avversari degli Stati Uniti. Appartengono al nucleo dei partner di Western Washington. Il progetto avrebbe quindi trasformato una divergenza sulla politica israeliana nei territori occupati in un conflitto aperto tra alleati.

Il fatto che il testo sia stato preparato mostra che parte dell’apparato americano era pronta a fare questo passo. Il fatto che fosse bloccato mostra che un altro partito considerava il costo politico troppo alto o la formulazione inappropriata.

Londra, Parigi e Ottawa cercano di distinguere Israele dagli insediamenti

La controversia nasce da una questione concreta: le importazioni da insediamenti israeliani in Cisgiordania. I governi interessati stanno valutando le restrizioni a questi prodotti. La logica di queste misure è quella di distinguere tra il commercio con Israele e le attività economiche relative agli insediamenti in un territorio che la comunità internazionale non riconosce come parte dello Stato israeliano.

Questa distinzione è fondamentale. Un provvedimento mirante agli insediamenti non è giuridicamente o politicamente un embargo generale contro Israele. Al contrario, cerca di differenziare due spazi che il governo israeliano e alcuni dei suoi sostenitori politici tendono a trattare nel suo insieme.

Era proprio questa separazione che il progetto americano sembrava voler sfidare. Con la qualificazione delle misure ostili in Israele, il testo preparato avrebbe equato una restrizione basata sugli insediamenti con un’azione contro lo Stato israeliano stesso.

La scelta dei tre paesi interessati è anche significativa. La Francia, il Regno Unito e il Canada hanno tutti rafforzato la loro critica a certe politiche israeliane. Gli insediamenti, la guerra a Gaza e la prospettiva di uno Stato palestinese occupano un posto crescente nelle loro relazioni con il governo di Benjamin Netanyahu.

Il dibattito commerciale diventa così uno strumento di politica estera. Agendo sui prodotti di regolamento, i governi occidentali cercano di tradurre economicamente le loro posizioni diplomatiche. Non sono più contenuti con dichiarazioni sulla soluzione a due stati. Essi prevedono misure con un potenziale costo per le attività economiche nei territori occupati.

Perché il riferimento all’antisemitismo avrebbe cambiato la natura del conflitto

La parte più sensibile del progetto riguardava l’antisemitismo. Collegare le restrizioni ai prodotti di regolamento ad un contributo all’antisemitismo avrebbe spostato il dibattito sul diritto internazionale nel campo morale e dell’identità.

Tale formulazione avrebbe avuto diverse conseguenze. In primo luogo, avrebbe reso una discussione tecnica tra gli alleati molto più difficile. Un governo accusato di contribuire all’antisemitismo non può rispondere come se fosse solo una disputa tariffaria.

In secondo luogo, avrebbe rafforzato l’argomento secondo cui le misure contro gli insediamenti costituivano un attacco contro Israele come tale. Questa assimilazione è politicamente importante perché riduce lo spazio disponibile agli Stati che vogliono mantenere i rapporti normali con Israele, sanzionando o scoraggiando le attività economiche nei territori occupati.

In terzo luogo, probabilmente avrebbe provocato una risposta politica nei tre paesi interessati. Parigi, Londra e Ottawa avrebbero dovuto difendere pubblicamente la loro distinzione tra critiche coloniali, critiche governative israeliane e ostilità agli ebrei. Il risultato sarebbe stato una controversia molto più ampia rispetto al fascicolo commerciale originale.

Il blocco del testo può quindi essere interpretato come il rifiuto all’interno dell’amministrazione statunitense di portare il conflitto a tale livello. Tuttavia, le prove disponibili non forniscono una chiara indicazione del perché la Casa Bianca e gli alti funzionari del Dipartimento di Stato non hanno sostenuto la dichiarazione. Sarebbe eccessivo vedere le prove di un cambiamento generale nella politica americana sulle colonie.

Ciò che è stabilito è più limitato, ma significativo: è stata preparata una dichiarazione dura, è stata proposta e non ha raggiunto il livello politico necessario per la sua pubblicazione.

Un’amministrazione statunitense meno omogenea di quanto sembri

L’episodio rivela una differenza di sensibilità all’interno dell’apparato americano. Da un lato, ci sono funzionari vicini alla rappresentanza diplomatica in Israele che vogliono una difesa particolarmente forte del governo israeliano contro le iniziative europee. D’altra parte, la Casa Bianca e i livelli superiori del Dipartimento di Stato non hanno convalidato il testo nella forma proposta.

Questa differenza non significa necessariamente l’esistenza di due politiche contraddittorie americane. Un’amministrazione può condividere un obiettivo generale mentre allo stesso tempo si diverte sui mezzi, la lingua e il costo diplomatico accettabile. Washington può sostenere Israele considerando che non è necessario aprire simultaneamente un confronto con tre grandi alleati.

Il tempo conta anche. Gli Stati Uniti sono impegnati in diverse crisi regionali. L’Iran rimane al centro di una complessa negoziazione. La guerra e le discussioni intorno a Gaza continuano. Il Libano sta cercando nuovi prelievi israeliani sotto la mediazione americana. Lo Yemen e gli attacchi all’Arabia Saudita aggiungono un’altra fonte di instabilità.

In questo contesto, innescare una crisi con Londra, Parigi e Ottawa sui prodotti di regolamento avrebbe aggiunto una frattura aggiuntiva a un fronte occidentale già sotto molte tensioni.

La decisione di bloccare la dichiarazione può quindi rispondere a una logica di gestione delle alleanze senza costituire una disapprovazione della politica israeliana. Questo è proprio ciò che rende interessante questo caso: Washington ha scelto di non trasformare ogni divergenza con gli europei in un confronto pubblico.

Allo stesso tempo, la Cisgiordania sta sperimentando sviluppi accelerati

Questa battaglia diplomatica arriva in un momento in cui la situazione a terra sta peggiorando. Nella Cisgiordania, le autorità israeliane hanno avviato nuove procedure relative all’espansione degli insediamenti. Un’offerta è stata annunciata per 400 unità abitative aggiuntive nell’insediamento Karnei Shomron, costruito a est di Qalqilya.

Il progetto è 196/2026 e fissa il 23 novembre 2026 come data di chiusura. La sua importanza non è solo nel numero di abitazioni. Lo spostamento all’offerta significa che il progetto sta lasciando la fase di progettazione da sola per entrare in una fase molto più stretta alla costruzione reale.

L’espansione è rivolta a un complesso coloniale che le autorità israeliane cercano di rafforzare e collegare più strettamente agli insediamenti circostanti. Ogni progetto ha quindi una dimensione territoriale che va oltre l’abitazione stessa. Le strade, le infrastrutture e la continuità tra insediamenti stanno gradualmente cambiando la geografia della Cisgiordania.

Lo stesso movimento si trova intorno a Ramallah. Più di 400 ulivi sono stati strappati a Beit Rima dopo operazioni che hanno coinvolto circa 31 duni di terreno. Due giorni prima, un ordine militare aveva preso di mira queste aree e pianificato la rimozione di vegetazione e alberi.

A Deir Nizam, un altro ordine militare, numerato 104/26, riguarda 94,79 duni nella zona di Wadi al-Hammata. Esso prevede anche la rimozione della vegetazione e il grubbing up di ulivi, con un periodo di tempo estremamente breve concesso ai proprietari.

Queste operazioni danno una dimensione molto concreta al dibattito europeo. Le misure commerciali proposte non sono discusse in un contesto in cui la soluzione è congelata. Essi intervengono come nuovi alloggi sono in fase di preparazione e le misure che interessano la terra palestinese stanno aumentando.

53 ordini militari nel 2026 rispetto al 47 dell’anno precedente

Le cifre misurano questa accelerazione. Dall’inizio del 2026, 53 ordini militari per la rimozione degli alberi o la copertura di vegetazione hanno riferito colpito circa 2.287.58 duni nella Cisgiordania.

Entro il 2025, 47 tali ordini avevano mirato circa 1.613 dunum. Il confronto mostra quindi un aumento sia del numero di ordini che in particolare del settore interessato.

L’aumento della zona ha raggiunto circa 674,6 dunum in un anno, un aumento di quasi il 42%. Il numero di ordini aumenta meno rapidamente, di circa il 13%. Ciò significa che l’area media interessata da ogni misura è anche più grande.

Queste cifre sono particolarmente sensibili all’approccio alla stagione della raccolta delle olive. L’olivo non è solo un simbolo politico. È una fonte di reddito per molte famiglie. La rimozione degli alberi produce quindi danni economici che possono essere prolungati per diversi anni, poiché un nuovo albero richiede tempo per raggiungere una produzione paragonabile.

Il dibattito sulle importazioni coloniali si svolge così in un contesto in cui le trasformazioni territoriali hanno conseguenze economiche dirette per i palestinesi. I governi europei che vogliono differenziare i prodotti dalle colonie cercano anche di evitare i loro mercati che partecipano economicamente ad un’espansione che sfidano politicamente.

E1 fa una minaccia molto più grande

A questi sviluppi aggiungere la cartella E1. Il progetto è considerato particolarmente pericoloso dai palestinesi perché potrebbe contribuire a ridurre la continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania e isolare ulteriormente Gerusalemme Est dal suo ambiente palestinese.

Mahmoud Abbas ha posto questo problema al centro del suo discorso davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha chiesto un’azione del Consiglio di sicurezza e ha ricordato la necessità di attuare la risoluzione 2334 relativa alle attività di regolamento.

Il presidente palestinese ha anche collegato il progresso degli insediamenti ad una minaccia più generale contro la soluzione a due Stati. Il suo argomento è geografico: un riconoscimento internazionale dello Stato palestinese perde gradualmente la sua sostanza se il territorio su cui tale Stato deve esistere è frammentato da insediamenti, strade riservate e aree sotto diversi regimi di controllo.

È proprio questa contraddizione che spinge alcuni governi occidentali a cercare misure diverse dalle dichiarazioni. Il riconoscimento politico di un futuro Stato palestinese e i continui scambi economici senza distinzione con gli insediamenti possono diventare sempre più difficili da conciliare.

La battaglia contro le importazioni è quindi un tentativo di abbinare la politica commerciale e la posizione diplomatica.

Washington aveva già preparato altri strumenti di pressione contro gli alleati

Il progetto di Marco Rubio deve essere visto anche in una più ampia evoluzione della diplomazia americana. L’amministrazione Trump utilizza volentieri strumenti economici, sanzioni e minacce commerciali per cambiare il comportamento dei partner come avversari.

Nel caso israeliano-palestinese, tuttavia, questo metodo affronta una particolare difficoltà. Gli Stati Uniti devono riconciliare il suo sostegno a Israele con alleanze occidentali i cui governi adottavano posizioni sempre più critiche sugli insediamenti e Gaza.

Senteggiare o accusare pubblicamente alcuni di questi alleati potrebbe avere un effetto opposto a quello ricercato. I governi interessati potrebbero indurire le loro posizioni in modo da non sembrare un cedimento alla pressione degli Stati Uniti. L’opinione pubblica europea svolge anche un ruolo crescente nel dibattito.

La non pubblicazione del testo può quindi tradurre in un calcolo costi-benefici. Difendere le colonie contro le restrizioni commerciali mirate valeva una crisi con tre alleati simultaneamente? La risposta data in questo caso particolare sembra essere stata negativa.

Ma questa decisione non garantisce che la stessa scelta sarà presa in una futura iniziativa europea. La battaglia rimane aperta.

Il silenzio di Washington non è valido per le misure europee

Sarebbe sbagliato concludere che bloccare il testo significa che la Casa Bianca appoggia i progetti britannici, francesi e canadesi. Le informazioni disponibili non permettono di andare così lontano.

La decisione può avere diverse spiegazioni: il disaccordo sulla formulazione, l’opposizione al riferimento all’antisemitismo, la volontà di non provocare alleati, la differenza di tempismo o preferenza per un intervento diplomatico discreto.

Nessuna di queste ipotesi può essere trasformata in certezza senza ulteriori informazioni. Il fatto solido rimane la differenza tra l’esistenza del progetto e l’assenza di pubblicazione.

Questa sfumatura è importante perché impedisce di presentare il caso come una rottura americana con Israele. Nulla negli elementi disponibili permette una tale conclusione. Washington continua a svolgere un ruolo centrale nella protezione diplomatica e di sicurezza di Israele.

L’episodio mostra piuttosto l’esistenza di un limite di uno-off: alcuni funzionari erano pronti ad usare retorica molto dura contro tre alleati, ma questa proposta non è stata validata in cima.

Netanyahu arriva a New York in un clima di isolamento insolito

Questo caso si svolge in parallelo con una sequenza particolarmente difficile per Benjamin Netanyahu alle Nazioni Unite. Il suo indirizzo all’Assemblea generale è stato segnato dalla partenza di molte delegazioni dalla Camera. Questa scena ha fornito una rappresentazione visiva dell’isolamento che il governo israeliano sta affrontando su diversi problemi.

Netanyahu difese gli scioperi contro l’Iran e il suo programma nucleare. Ha anche assunto operazioni contro Hezbollah e ha ricordato l’attacco all’apparato di comunicazione in Libano. Sulla questione palestinese, ha continuato a rifiutare l’istituzione di uno Stato palestinese.

Allo stesso tempo, i suoi sforzi per ottenere un appuntamento con Donald Trump hanno affrontato difficoltà. Questa situazione non significa una rottura tra Washington e Israele. Tuttavia, afferma che Netanyahu non può più considerare ogni dimostrazione di supporto degli Stati Uniti come automatica nella sua forma e programma.

La non pubblicazione del progetto di dichiarazione contro Londra, Parigi e Ottawa fa parte di questa atmosfera. Essa dimostra che in un momento in cui il governo israeliano chiede ai suoi partner di combattere le iniziative di insediamento, Washington non risponde necessariamente a tutte queste richieste nel modo più maximalist.

Una battaglia che potrebbe determinare il costo economico della colonizzazione

Forse la vera sfida delle iniziative europee è a medio termine. Per decenni, la condanna internazionale della colonizzazione ha raramente comportato un significativo costo economico per le attività nei territori occupati.

Le restrizioni all’importazione cambieranno parzialmente questa situazione. Essi stabilirebbero un principio: un prodotto fabbricato in una colonia non gode necessariamente dello stesso trattamento di un prodotto fabbricato all’interno di Israele.

Se diversi grandi mercati occidentali adottano questa distinzione, le conseguenze potrebbero superare i volumi commerciali direttamente interessati. Le aziende dovrebbero rafforzare la tracciabilità delle loro catene di approvvigionamento. Gli investitori dovrebbero affrontare un rischio legale e politico più elevato. I distributori possono scegliere di evitare determinati fornitori per non dover distinguere l’origine esatta delle merci.

Il governo israeliano ha quindi interesse a prevenire l’installazione di questo precedente. La reazione prevista a Washington può essere compresa da questa prospettiva. Non si tratta solo di difendere alcune esportazioni. L’obiettivo è quello di impedire la distinzione economica tra Israele e insediamenti di diventare una pratica occidentale comune.

È anche per questo che le parole del progetto americano erano così importanti. Presentando misure europee come ostili a Israele, il testo avrebbe cancellato proprio la distinzione che Londra, Parigi e Ottawa cercavano di stabilire tra territorio israeliano e insediamenti. L’aggiunta di una carica relativa all’antisemitismo avrebbe reso questa assimilazione ancora più forte. La battaglia si sarebbe poi concentrata non solo sul commercio, ma sulla legittimità stessa di un governo occidentale per trattare i prodotti dei territori occupati in modo diverso.

Il fatto che il progetto sia stato bloccato impedisce a questa dottrina di diventare una posizione ufficiale americana. Tuttavia, non cancella il dibattito. Alcuni funzionari influenti volevano che Marco Rubio portasse questa linea pubblicamente. Non c’è motivo di escluderlo dal riapparire se la Francia, il Regno Unito o il Canada effettivamente si spostano dalla pubblicità all’applicazione delle restrizioni commerciali.

Un precedente che potrebbe superare solo le merci

Il rischio individuato da Israele non è limitato all’importo delle esportazioni interessate. Una distinzione commerciale ufficiale può costituire un precedente per altri settori. Ogni volta che un governo chiede di determinare se una merce proviene da Israele o da una colonia, la stessa domanda può essere posta per investimenti, servizi finanziari, appalti pubblici, assicurazioni o attività commerciali nei territori occupati.

È questa dinamica potenziale che dà al file una portata strategica. Una prima misura mirata può rimanere economicamente modesta modificando le regole applicate dalle imprese. Le banche, gli assicuratori e i distributori cominciano a esaminare la loro esposizione. Non lo fanno necessariamente per prendere una posizione politica, ma per ridurre il rischio legale o commerciale.

La tracciabilità diventa poi centrale. Per applicare una restrizione solo alle colonie, le autorità doganali devono essere in grado di identificare con precisione l’origine dei prodotti. Gli importatori devono ottenere queste informazioni dai loro fornitori. Una distinzione che esisteva essenzialmente nel diritto internazionale e nelle dichiarazioni diplomatiche fa quindi parte delle procedure commerciali quotidiane.

Questo sviluppo è proprio ciò che il governo israeliano ha interesse a prevenire. Più la distinzione tra Israele e insediamenti diventa consueta nelle pratiche economiche occidentali, più diventa difficile presentarla come una misura eccezionale o ostile.

Una crescente contraddizione tra diplomazia e commercio

I governi europei si trovano di fronte a una contraddizione che da tempo sono stati in grado di affrontare attraverso la lingua diplomatica. Hanno formalmente difeso la soluzione a due stati, considerato insediamenti di essere un ostacolo a quella soluzione e sfidato la loro legalità. Allo stesso tempo, le loro economie possono continuare a importare beni prodotti negli stessi insediamenti.

I progetti di restrizioni cercano di restringere questo divario tra la pratica diplomatica e quella commerciale. La loro logica è che la condanna della colonizzazione perde parte della sua portata se non si fa distinzione economica tra territorio israeliano e insediamenti costruiti nella Cisgiordania.

Questo problema diventa più pressante come la geografia cambia. Le 400 unità abitative aggiuntive previste nel Karnei Shomron non sono solo 400 unità abitative. Essi rafforzano un insieme coloniale e aumentano la popolazione, l’infrastruttura e la necessità di connettersi con gli insediamenti circostanti. I 53 ordini militari registrati nel 2026, che coprono 2.287.58 duni, influiscono anche sulla capacità dei palestinesi di usare la loro terra.

Il dossier E1 dà a questa dinamica una dimensione ancora maggiore. Il pericolo denunciato dai palestinesi è quello di una rottura della continuità territoriale tra diverse parti della Cisgiordania e di un maggiore isolamento da Gerusalemme Est. Se questo sviluppo continua, la soluzione a due Stati sostenuta da diversi governi occidentali può diventare sempre più difficile tradurre geograficamente.

Le misure commerciali sono quindi viste dai loro promotori come un mezzo per introdurre un costo in cui la condanna politica non ha impedito l’espansione degli insediamenti.

La battaglia si sposta verso gli affari

Un’altra possibile conseguenza riguarda direttamente il settore privato. Una società internazionale non si aspetta necessariamente che un embargo generale cambi il suo comportamento. A volte è sufficiente identificare un rischio crescente.

Se diversi Stati iniziano a imporre restrizioni ai prodotti di regolamento, le società dovranno considerare se i loro fornitori, filiali o partner operano nei territori occupati. La consulenza legale dovrà verificare le regole applicabili in ciascun paese. Le banche possono rivalutare determinate operazioni. I distributori possono preferire evitare prodotti la cui origine può portare a controversie.

Questa meccanica può produrre maggiori effetti economici rispetto alla misurazione iniziale. Un divieto limitato crea incertezza. L’incertezza aumenta i costi di conformità. Le aziende possono quindi scegliere di ritirarsi da un’attività anche quando non sono legalmente obbligate a farlo.

Per Israele, la prevenzione del primo precedente diventa quindi particolarmente importante. Il problema non è solo quello che Londra, Parigi e Ottawa faranno oggi. Questo è ciò che gli altri governi potrebbero fare domani, e poi le aziende stesse.

Questo spiega anche l’interesse di una forte reazione americana. Se Washington descrisse ufficialmente le restrizioni di insediamento come ostile a Israele, a sua volta aumenterebbe il costo politico ai governi e alle imprese che desiderano fare questa distinzione.

Il blocco della dichiarazione lascia aperta questa battaglia.

La Casa Bianca evita ulteriori fratture con l’Europa

La decisione di non pubblicare il testo ha senso anche quando è posto nello stato delle relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei suoi alleati europei su diverse questioni contemporaneamente. Un confronto pubblico con la Francia e il Regno Unito sulle colonie avrebbe necessariamente traboccato su altri soggetti.

La Francia gioca un ruolo nel dossier libanese e nella ricerca di un’architettura per avere successo alla Finul. Il Regno Unito mantiene anche un impegno di sicurezza e diplomatico in Medio Oriente. Il Canada appartiene allo stesso gruppo occidentale e partecipa a importanti coordinamenti internazionali.

Allo stesso tempo accusare questi tre Stati di adottare misure ostili a Israele e contribuire all’antisemitismo avrebbe causato una crisi i cui effetti avrebbero superato la Cisgiordania.

La scelta di non pubblicare la dichiarazione appare quindi una decisione di controllo dell’escalation diplomatica. Ciò non significa che Washington approvi le misure proposte. Ciò significa che in questo episodio la difesa delle posizioni israeliane non è stata considerata sufficiente a giustificare la proposta di formulazione contro tre alleati.

Questa distinzione è importante. La politica americana rimane molto favorevole a Israele. Ma il sostegno a Israele non porta necessariamente la Casa Bianca a prendere tutte le richieste fatte da Gerusalemme o dai funzionari americani più vicini alla posizione israeliana.

Il prossimo test verrà con applicazione efficace delle restrizioni

Per il momento, l’episodio rimane quello di una dichiarazione preparata e poi bloccata. Il vero test inizierà se i governi interessati applicano efficacemente le loro misure sulle importazioni dalle colonie.

Washington dovrà quindi scegliere tra diverse opzioni. Sarà in grado di mantenere un’opposizione discreta e cercare di convincere i suoi alleati attraverso canali diplomatici. Può adottare una dichiarazione pubblica meno aggressiva di quella preparata a settembre. Può anche tornare ad una linea molto più difficile se la Casa Bianca ritiene che le restrizioni creino un precedente minaccioso per Israele.

La risposta israeliana sarà altrettanto importante. Il governo di Netanyahu può cercare di convincere le capitali europee direttamente a rinunciare alle misure. Può chiedere a Washington di intervenire. Essa può anche considerare contromisure diplomatiche o economiche.

Il comportamento di altri stati occidentali sarà un terzo indicatore. Se le iniziative francesi, britanniche e canadesi rimangono isolate, la loro portata sarà limitata. Se sono imitati, la distinzione commerciale tra Israele e insediamenti inizierà a istituzionalizzare.

È proprio questo scenario che spiega l’intensità della battaglia dietro le quinte prima che le misure siano pienamente attuate.

Un silenzio americano più rivelatore di una dichiarazione

L’elemento più interessante di questo caso è in definitiva ciò che non è stato pubblicato. Esisteva un testo. Aveva una data, una parola e un leader politico a cui doveva essere assegnato. Ha proposto una condanna molto grave di tre alleati occidentali. Non ha ottenuto l’approvazione necessaria.

Questo silenzio permette di vedere i limiti di una politica che altrimenti potrebbe apparire del tutto omogenea. Una parte dell’apparato americano vuole difendere Israele implicando restrizioni di insediamento con misure dirette contro Israele stesso. Un’altra parte non è d’accordo sul fatto che questa posizione debba essere trasformata nella parola ufficiale del Segretario di Stato.

La differenza è notevole. Attualmente conserva la possibilità per Washington di sfidare le misure europee senza riprendere l’accusa di antisemitismo. Lascia anche, almeno implicitamente, lo spazio diplomatico in cui gli alleati occidentali distinguono Israele dagli insediamenti.

Tuttavia, questo margine può chiudere rapidamente. La colonizzazione continua. Le tendenze stanno andando avanti. Ordini militari per terra e alberi stanno aumentando. I governi europei stanno cercando strumenti che possano andare oltre la condanna verbale. Israele sta cercando di impedire che questi strumenti diventino una norma.

Il progetto di dichiarazione attribuito a Marco Rubio era quindi molto più di una nota diplomatica abbandonata. Ha rivelato la prossima linea di confronto: non solo se le colonie sono state condannate politicamente, ma se questa condanna dovesse avere conseguenze economiche.

Per Washington, la domanda rimane. La difesa di Israele significa anche difendere il trattamento commerciale dei prodotti di insediamento come se fossero venuti dal territorio israeliano? Bloccando il testo dell’8 settembre, la Casa Bianca ha evitato di dare una risposta così categorica. La prossima iniziativa europea dirà se questo silenzio può durare.

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