Giorno per Giorno: Cipro ottenne l’indipendenza il 16 agosto 1960

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Nel cuore del Mediterraneo orientale, Cipro, a lungo sotto il dominio britannico, raggiunse una tappa decisiva nella sua storia il 16 agosto 1960. In quel giorno, la proclamazione ufficiale dell’indipendenza ha segnato il culmine di un processo negoziato ferocemente tra il Regno Unito, la Grecia, la Turchia e i rappresentanti delle comunità cipriote. Questo evento, frutto degli accordi di Zurigo e Londra firmati nel febbraio 1959, terminò oltre otto decenni di controllo coloniale britannico, creando un complesso quadro costituzionale per bilanciare le aspirazioni delle popolazioni greche e turche sull’isola. In un contesto di decolonizzazione accelerata dopo la seconda guerra mondiale, questa indipendenza riflette le tensioni nazionaliste nella regione, contrastando gli ideali di unione con la Grecia a quelli di partizione o di mantenimento dello status quo.

La storia di Cipro sotto la tutela britannica risale al 1878, quando l’Impero ottomano, indebolito, cedette l’amministrazione dell’isola al Regno Unito in cambio di sostegno contro la Russia. Questo trasferimento, formalizzato dalla Convenzione di Cipro, pone l’isola sotto un’amministrazione britannica pur mantenendo una sovranità ottomana nominale. Nel 1914, con l’entrata in guerra dell’Impero ottomano a fianco delle potenze centrali, il Regno Unito annesse ufficialmente Cipro, trasformandolo in un protettorato. Poi, nel 1925, divenne una colonia della Corona, completamente integrata nell’impero coloniale britannico. Durante questo periodo, l’amministrazione britannica ha sviluppato infrastrutture, modernizzato l’economia e stabilito un sistema di istruzione, ma questi progressi mascherano crescenti frustrazioni tra la popolazione.

La maggioranza greca, che rappresenta circa il 77% della popolazione, è da tempo un forte sostenitore delle aspirazioni dell’enosi, unione con la madre Grecia. Influenzata dalla rivoluzione greca del 1821 e dagli ideali del nazionalismo greco, questa comunità vide Cipro come un’estensione naturale del mondo greco. Al contrario, la minoranza turca, circa il 18% della popolazione, teme il dominio greco e spesso preferisce mantenere la presenza britannica come garanzia di sicurezza. Queste divisioni etniche e religiose, ereditate da secoli di convivenza sotto l’Impero ottomano, esacerbano negli anni del dopoguerra. L’ascesa di movimenti anticoloniali in Asia e Africa ha ispirato i ciprioti, mentre la Grecia, un’uscita indebolita dalla guerra civile (1946-1949), ha ravvivato la questione di Cipro sulla scena internazionale.

Le radici del nazionalismo esacerbato

Negli anni ’30, i sommossa sporadici scoppiarono contro l’amministrazione britannica, soprattutto nel 1931, quando i manifestanti greco-chiprioti incendiarono la residenza del governatore a Nicosia. Queste perturbazioni portano ad una maggiore repressione, con il divieto dei partiti politici e la severa censura. La seconda guerra mondiale accentuava le disparità: migliaia di ciprioti si unirono all’esercito britannico, sperando in un riconoscimento successivo, ma le promesse di autodeterminazione rimasero una lettera morta. Nel 1948, il Regno Unito propose un piano costituzionale limitato, respinto dal popolo greco-cipriota che lo chiedeva.

Una svolta avvenne nel gennaio 1950, quando la Chiesa Ortodossa di Cipro, sotto la guida dell’Arcivescovo Makarios II, organizzò un plebiscito informale sull’enosi. Anche se i turco-ciprioti boicottano il voto, il 96% dei partecipanti greco-ciprioti ha votato a favore dell’unione con la Grecia. Questo referendum, anche se non ufficiale, galvanizza il movimento nazionalista e attira l’attenzione internazionale. La Grecia ha portato il caso alle Nazioni Unite nel 1954, invocando il diritto all’autodeterminazione, ma i dibattiti sono stati sconvolgenti contro l’opposizione britannica e turca. Il Regno Unito sostiene che Cipro è strategica per le sue basi militari, essenziali nel contesto della guerra fredda e della prossimità del Canale di Suez.

Allo stesso tempo, le tensioni interne stanno peggiorando. La comunità turca forma organizzazioni come il Partito Nazionale Turco, difendendo il Taksim, o partizione dell’isola. Gli scontri intercomunali scoppiarono sporadicamente, esacerbati dalla propaganda rivale. È in questo clima che sorge l’idea di una lotta armata, ispirata ai movimenti di guerriglia in Algeria o in Irlanda. I leader greco-chiprioti, consapevoli dei limiti della diplomazia, optano per una strategia che combina pressione politica e azioni militari.

La nascita di EOKA e la rottura della violenza

Il 1o aprile 1955 segna l’inizio ufficiale della campagna armata con la fondazione di EOKA, l’Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti, guidata dal colonnello Georgios Grivas, un esperto ufficiale greco, noto come la guerra di Digenis. Grivas, un veterano delle guerre mondiali e della resistenza greca, arrivò clandestinamente a Cipro nel novembre 1954 per organizzare una rete metropolitana. L’EOKA, con circa 300 combattenti regolari e 1.000 membri attivi, recluta gli agricoltori ciprioti attraverso l’Unione degli agricoltori ciprioti (PEK) e i giovani attraverso movimenti come l’Organizzazione della Gioventù Cristiana (OHEN) e la Gioventù Panciriana (PEON). L’obiettivo è chiaro: molestare le forze britanniche per forzare concessioni che portano all’enosi.

La notte del 29-30 marzo 1955, una serie di 18 attacchi di bombe mirarono a installazioni britanniche, stazioni di polizia e siti militari in tutta l’isola. Tra le azioni notevoli, l’esplosione nella sede della polizia a Famagusta e la distruzione del trasmettitore della stazione di trasmissione di Cipro. Un annuncio rivoluzionario, firmato Digenis, chiede ai Ciprioti di combattere. Nel giugno 1955 furono registrati più di 204 incidenti, tra cui riprese e sabotaggio. L’EOKA inizialmente evita il turco-chipriota, concentrandosi sui collaboratori britannici e greci.

Grivas e Arcivescovo Makarios III, eletto nel settembre 1950, lavorano a stretto contatto, anche se le differenze stanno emergendo. Makarios preferisce sabotaggio limitato per evitare la perdita di vita, mentre Grivas sostiene una guerriglia più aggressiva. L’organizzazione si basa su un fronte nazionale (EMAK) per l’intelligenza, le forniture e la propaganda, e sulla gioventù (ANE) per le manifestazioni. Operazioni come « Progress to Victory » nel novembre 1955 includevano assassinii di membri del servizio segreto britannico e battaglie simboliche, come le battaglie di bandiera, dove i bambini scolari sollevarono la bandiera greca, causando rivolte.

La repressione britannica e l’esilio di Makarios

Di fronte a questa insurrezione, le autorità britanniche, inizialmente prese di vista, rafforzarono la loro presenza. Il governatore Robert Armitage fu sostituito nell’ottobre 1955 da Sir John Harding, un soldato esperto. Il 26 novembre 1955, lo stato di emergenza è stato dichiarato imponendo la pena di morte per il trasporto di armi, punizione collettiva e leggi repressive. Le operazioni di raking di massa, come « Kennett » o « Pepperpot », mirano al maquis di Troodos, catturando i guerriglieri ma le perdite di sofferenza.

La repressione estesa ai civili: ricerche di casa, arresti di massa (128 membri del Partito Comunista AKEL nel dicembre 1955) e accuse di tortura, tra cui pestazioni, flogging e metodi più sofisticati come l’uso di uova calde o elettroshocks. Gli inglesi reclutarono ufficiali di polizia turco-cipriota, raggiungendo 4.000 nel 1956, esacerbando tensioni intercomunali. Già nel gennaio 1957, EOKA prese di mira questi poliziotti, scatenando rivolte.

Il 9 marzo 1956 Makarios fu arrestato ed esiliato alle Seychelles, via Aden e Mombasa, accusati di sostenere la violenza. Ciò portò ad un’ondata di attacchi: 246 nel marzo 1956 da solo, tra cui un tentativo contro Harding. Makarios, fin dal suo esilio, continua a lavorare diplomaticamente, come assistente delle Assemblee Generali delle Nazioni Unite, e a chiedere lenosi. Liberato un anno dopo, si trasferì ad Atene, vietato di tornare a Cipro.

Arrampicata e primi segni di compromesso

Il 1957 vide una tregua da marzo a ottobre, permettendo a EOKA di riorganizzarsi, ma i negoziati fallirono. Sotto il nuovo governatore Hugh Foot nel dicembre 1957, la violenza riprese. Il piano MacMillan del 1958, proponendo un punteggio di fatto, è stato respinto, portando ad una campagna indiscriminata contro gli inglesi: 104 incidenti in due mesi, causando 8 morti. In totale, i guerriglieri uccisero 104 soldati britannici, 54 poliziotti (15 greci, 22 turchi, 12 britannici) e 238 civili (26 britannici, 203 greci, 7 turchi).

Allo stesso tempo, la comunità turca ha formato il Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) nel 1958, con tolleranza britannica, come contrappeso a EOKA. La violenza intercomunale è scoppiata, con 55 greci uccisi dai turchi e 59 turchi dai greci nel 1958. Queste tensioni, accoppiate con la paura di una guerra greco-turca e l’instabilità nella NATO, portano ad un compromesso. La Grecia, sotto Konstantinos Karamanlis, e la Turchia, sotto Adnan Menderes, optano per l’indipendenza piuttosto che leenosi o taksim.

Accordi di Zurigo: fondazioni per un equilibrio precario

I negoziati accelerarono alla fine del 1958. L’11 febbraio 1959, a Zurigo, Karamanlis e Menders, con i loro ministri degli esteri Evangelios Averoff e Fatin Rüştü Zorlu, firmarono gli accordi di base. Questi testi includono il trattato di garanzia e il trattato di Alleanza. Il trattato di garanzia impegna il Regno Unito, la Grecia, la Turchia e Cipro a preservare l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’isola, vietando qualsiasi unione con un altro Stato o partizione. L’articolo 4 afferma: « Nel caso in cui l’azione comune o concertata non possa essere possibile, ciascuno dei tre poteri di garanzia si riserva il diritto di agire unicamente ai fini del ripristino dello stato di cose creato dal presente trattato »

Il trattato di Alleanza prevede la cooperazione militare tra Grecia, Turchia e Cipro. Questi accordi costituiscono le basi per una federazione bicomunale e bizonale, con quote etniche per l’equilibrio dei poteri.

Accordi di Londra: Verso una Costituzione Bi-Communale

Il 19 febbraio 1959, a Lancaster House a Londra, gli accordi di Zurigo sono stati estesi con la partecipazione del Regno Unito e dei leader ciprioti: Makarios for the Greeks and Fazıl Küçük for the Turks. Inizialmente riluttante, Makarios accettò sotto pressione, segnando un abbandono della neosi a favore dell’indipendenza.

La nuova costituzione divide i Ciprioti in due comunità. Il presidente è greco-cipriota, eletto dai greci; il vicepresidente turco-cipriota, eletto dai turchi, ha un veto finale sulle leggi e sulle decisioni del Consiglio dei ministri. Il Consiglio ha dieci ministri, tre dei quali nominati dal Vicepresidente. La Camera dei Rappresentanti, eletta separatamente, non può modificare gli articoli di base senza accordo; altre leggi, come le leggi fiscali o municipali, richiedono una maggioranza semplice separata, impedendo a una comunità di legiferare da sola.

Le quote si estendono all’amministrazione: 70% greco, 30% turco al servizio civile e all’esercito. Il Regno Unito mantiene la sovranità sulle basi di Akrotiri e Dhekelia.

Le figure centrali del movimento

Makarios III, nato Michael Christodoulou Mouskos nel 1913, incarna la leadership spirituale e politica. Monk al monastero di Kykkos nel 1926, si è laureato in teologia ad Atene e Boston, è diventato vescovo di Kition nel 1948 e arcivescovo nel 1950. Etnarca dei greci-chiprioti, lega la Chiesa alla causa nazionale, organizzando il plebiscito del 1950 e sostenendo l’EOKA senza ammettere il coinvolgimento diretto.

Georgios Grivas, nato nel 1897, conduce EOKA con una disciplina militare. Un veterinario greco, ha formato gruppi di guerriglia in montagna e città, coordinando attacchi e agguati. Il suo viscerale anti-comunismo lo distingue, rivolgendosi anche ai membri dell’AKEL.

Fazıl Küçük, medico turco-chipriota e leader, difende gli interessi della sua comunità, favorendo il taksim inizialmente ma accettando l’indipendenza come compromesso.

Karamanlis e Menders, primi ministri greci e turchi, svolgono un ruolo diplomatico fondamentale, evitando conflitti regionali.

L’istituzione della Repubblica di Cipro

Il 1o marzo 1959 Makarios tornò trionfantemente a Nicosia, accolto da immense folle. Le elezioni presidenziali del 13 dicembre 1959 lo portarono al potere con due terzi dei voti greci contro Ioannis Klerides. Küçük diventa vicepresidente.

La popolazione totale è 573,566: 77,1% greco, 18,2% turco e 4,7% altro. La Costituzione, promulgata nel 1960, stabilì un sistema congiunto, con tribunali separati per gli affari comunitari e un esercito misto.

Annuncio solenne e garanzie internazionali

Il 16 agosto 1960, a Nicosia, la Repubblica di Cipro è stata dichiarata indipendente in una cerimonia formale. La bandiera cipriota, neutrale con una mappa dell’isola di rame su uno sfondo bianco, simboleggia l’unità. Makarios prende il giuramento di presidente, Küçük come vicepresidente. I trattati sono firmati: il trattato di Costituzione conferma le basi britanniche; il trattato di garanzia chiede ai poteri di garantire il rispetto della Costituzione.

Questa indipendenza crea un equilibrio immediato tra le comunità, con quote che proteggono la minoranza turca. Le forze greche e turche si trovarono sull’isola sotto il trattato di Alleanza, mentre il Regno Unito mantenne le sue installazioni strategiche. Le implicazioni immediate si manifestano nella formazione del governo, dove gli appuntamenti rispettano scrupolosamente i rapporti etnici, garantendo una rappresentanza proporzionale nelle istituzioni emergenti.