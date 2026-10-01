Israele minacciava di avanzare a Beirut

Israele avrebbe minacciato di avanzare a Beirut senza il disarmo di Hezbollah e avrebbe stabilito le condizioni per lo schieramento dell’esercito libanese.

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Israele avrebbe minacciato di lanciare un’offensiva su larga scala che avrebbe potuto raggiungere Beirut se Hezbollah non avesse abbandonato le sue armi, secondo i rapporti pubblicati dalla stampa libanese giovedì 1 ottobre 2026. L’avvertimento è stato riferito trasmesso al Libano dall’ambasciatore statunitense a Beirut, Michel Issa, in una riunione tenutasi a settembre con il vice-presidente Shiite Islamic High Council Sheikh Ali al-Khatib. Nessun annuncio ufficiale americano o israeliano in questa fase conferma pubblicamente i termini precisi di questa minaccia.

I rapporti indicano anche i requisiti israeliani per il disarmo di Hezbollah oltre le zone di confine. Israele chiedeva, tra l’altro, un intervento militare libanese in Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah, due aree a nord dei Litani e storicamente associate ad una presenza di Hezbollah.

Più sensibile, Israele avrebbe richiesto informazioni sulle truppe libanesi coinvolte in alcune dispiegazioni e vorrebbe un coordinamento militare diretto con l’esercito libanese. Secondo le stesse informazioni, è stato formulato un obbligo di escludere qualsiasi militare legato a Hezbollah dalle aree pilota, ma anche qualsiasi militare di proprietà sciita. L’esercito libanese avrebbe categoricamente respinto questa seconda condizione.

La minaccia israeliana a Beirut ha riferito ad Ali al-Khatib

L’informazione centrale si riferisce ad una riunione che presumibilmente si è svolta a settembre tra Michel Issa e Sheikh Ali al-Khatib. Secondo il quotidiano libanese Al-Modon, l’ambasciatore americano ha poi lanciato un avvertimento particolarmente serio sulle intenzioni israeliane.

In assenza del disarmo di Hezbollah, Israele sarebbe pronto a lanciare un’operazione basata sulla terra su una scala maggiore delle operazioni attuali. Secondo il messaggio, i progressi potrebbero raggiungere Beirut. Questa formulazione costituirebbe una forte escalation in relazione alle richieste israeliane relative principalmente allo smantellamento delle capacità militari di Hezbollah in determinate aree.

Tuttavia, le informazioni devono rimanere attribuite ad Al-Modon. Né l’Ambasciata degli Stati Uniti né le autorità israeliane avevano pubblicamente confermato, al momento della pubblicazione, che Michel Issa aveva effettivamente fatto questa minaccia in quei termini prima di Ali al-Khatib.

Il contesto rende tuttavia particolarmente sensibile il messaggio. Le discussioni sul disarmo non riguardano più solo le posizioni di Hezbollah vicino al confine israeliano. Ora coprono aree più profonde all’interno del territorio libanese.

Il disarmo di Hezbollah a nord di Litani

Secondo i rapporti della stampa libanese, Israele ha trasmesso diversi messaggi diretti e indiretti che chiedono il completo disarmo di Hezbollah. Le richieste israeliane includono Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah.

Queste due aree sono di particolare importanza geografica. Si trovano a nord dei Litani e costituiscono aree montagnose dove la presenza di Hezbollah è stata a lungo considerata importante. L’estensione delle operazioni di disarmo a questi settori avrebbe quindi alterato significativamente la portata geografica della missione affidata alle Forze Armate libanesi.

Israele chiedeva specificamente che l’esercito si schierasse in queste aree per smantellare l’infrastruttura militare di Hezbollah. Secondo Al-Modon, i messaggi israeliani avverterebbero contro una ripetizione dello scenario « Ali al-Taher ».

Questo riferimento si riferisce a tensioni e operazioni in questo settore del Governatorato di Nabatiyah. In particolare, riflette l’impegno di Israele nel prevenire il mantenimento o la ricostruzione delle infrastrutture militari in aree in cui l’esercito libanese è chiamato a rafforzare il suo controllo.

La questione del disarmo sta gradualmente cambiando. Dopo il dibattito sul controllo del territorio a sud del fiume Litani, si sta esercitando una pressione sulle aree più lontane dal confine.

Israele vorrebbe conoscere i militari schierati

Tuttavia, le informazioni più insolite riguardano le condizioni che Israele cercherà di imporre al dispiegamento dell’esercito libanese.

Fonti diplomatiche citate da Al-Modon sostengono che Israele ha richiesto una lista di ufficiali e personale militare da distribuire in alcune aree pilota. Tel Aviv vorrebbe anche stabilire una forma di coordinamento militare diretto con l’esercito libanese.

Se confermata, tale richiesta andrebbe ben oltre il posizionamento geografico delle unità. Darebbe a Israele un diritto di controllo sulla composizione stessa delle forze libanesi schierate sul suo territorio.

Tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale libanese o israeliana pubblicamente che queste liste sono state effettivamente rivendicate. Questa affermazione si basa, in questa fase, sulle fonti diplomatiche citate dai media libanesi.

Il problema ha anche una dimensione di sicurezza evidente. Comunicare l’identità precisa di ufficiali e soldati assegnati a determinate operazioni a un potere straniero sarebbe una decisione particolarmente sensibile per un’istituzione militare.

Una richiesta di escludere i soldati sciiti

Un’altra condizione attribuita a Israele sembra essere ancora più problematica. Secondo i rapporti, Israele richiederebbe che nessun esercito schierato nelle aree pilota sia collegato a Hezbollah. Ma questa domanda andrebbe oltre: anche i membri militari della comunità sciita dovrebbero essere esclusi.

L’esercito libanese avrebbe fortemente respinto questa condizione.

L’esclusione dei soldati sulla base della loro affiliazione religiosa influenzerebbe direttamente la composizione dell’istituzione militare libanese. L’esercito riunisce il personale delle diverse comunità del paese e il suo comando non può trattare l’appartenenza ad una confessione equivalente all’affiliazione politica o militare a Hezbollah.

Ancora una volta, questo requisito non è stato pubblicamente confermato da Israele. Occorre quindi considerare come una richiesta attribuita ad Israele dalle fonti citate nella stampa libanese.

La sua formulazione mostra tuttavia la profondità del disaccordo che sorgerebbe intorno alle modalità di possibile implementazione nei settori interessati. Per l’esercito, accettare un criterio religioso significa consentire a un attore esterno di intervenire nella composizione delle sue unità.

Esercito al centro di macchine di disarmo

Le nuove richieste riportano l’esercito libanese in una posizione particolarmente delicata. Essa deve rafforzare la sua autorità nel territorio evitando la trasformazione di una distribuzione per ripristinare il monopolio di Stato sulle armi in un meccanismo controllato da Israele.

Questa distinzione è essenziale per le autorità libanesi. Il dispiegamento dell’esercito è una decisione sovrana dello Stato e della sua catena di comando. Il coordinamento internazionale può accompagnare alcune operazioni, in particolare sotto i meccanismi esistenti, ma la selezione individuale del personale militare sarebbe un altro passo.

Il problema diventa ancora più sensibile quando riguarda aree come Iqlim al-Tuffah o Jabal al-Rihan. L’intervento militare in queste aree richiederebbe risorse significative e potrebbe richiedere l’identificazione preventiva di infrastrutture militari, depositi o posizioni di Hezbollah.

L’efficacia di tale operazione dipenderebbe anche dalla cooperazione politica e di sicurezza sul terreno. Un confronto diretto tra l’esercito e Hezbollah sarebbe uno scenario che le autorità libanesi hanno a lungo cercato di evitare.

La pressione ora va oltre il confine meridionale

Le informazioni pubblicate giovedì indicano soprattutto che le richieste di Israele non si fermeranno più al disarmo di Hezbollah in aree direttamente adiacenti al confine.

Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah sono più a nord. La loro inclusione nelle richieste israeliane rafforzerebbe l’obiettivo di un più ampio smantellamento delle capacità militari del movimento, non a una distanza mera dalle sue forze di confine.

Questo sviluppo spiega anche la portata della minaccia attribuita a Michel Issa. Un’offensiva che potrebbe raggiungere Beirut non sarebbe più vista come conseguenza di un particolare incidente di confine, ma come l’ultimo mezzo di pressione in caso di fallimento del disarmo.

Tale operazione avrebbe notevoli conseguenze militari e umane. Implicherebbe un profondo progresso israeliano nel territorio libanese e aprirebbe una nuova fase del conflitto.

In questa fase, tuttavia, è una minaccia segnalata da fonti mediatiche, non un annuncio pubblico di un piano operativo israeliano.

Diverse dichiarazioni ancora da confermare

Le informazioni pubblicate devono quindi essere distinte in base al loro livello di conferma. La pressione israeliana per il disarmo di Hezbollah è un elemento stabilito del contesto politico e militare. L’estensione di questa pressione alle zone a nord di Litani fa parte anche delle attuali discussioni sul controllo delle armi.

D’altra parte, alcuni elementi specifici rimangono segnalati da Al-Modon e dalle sue fonti: la minaccia di un’invasione a Beirut trasmessa da Michel Issa, la richiesta di ottenere i nomi dei soldati libanesi schierati, la volontà di stabilire un coordinamento diretto con l’esercito e, soprattutto, l’obbligo di escludere i soldati sciiti da determinate aree.

Queste affermazioni richiedono che le risposte di Washington, dell’esercito libanese e delle autorità israeliane siano definitivamente stabilite.

Tuttavia, stanno avendo luogo in un momento in cui il problema delle armi di Hezbollah si sta gradualmente diffondendo in aree più remote del confine. Il prossimo punto di tensione potrebbe quindi concentrarsi meno sul principio del dispiegamento dell’esercito libanese che su una questione di sovranità: chi decide le aree in cui interviene, i soldati che invia lì e le informazioni che accetta di comunicare a Israele?

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