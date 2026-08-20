Ormuz sta già ridisegnando l’economia politica del Golfo

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La crisi nello Stretto di Ormuz non è più limitata al numero di petroliere che attraversano la traversata o al barile di Brent. Dopo diversi mesi di interruzione, gli Stati del Golfo stanno cominciando a cambiare i loro canali commerciali, le strategie di esportazione e le scelte di sicurezza. L’Iraq sta accelerando la ricerca di mercati per il Mediterraneo, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso il suo commercio economico con l’Iran e gli armatori stanno ora caricando direttamente per il rischio militare. Se la crisi continua, potrebbe ridurre definitivamente la dipendenza regionale da un percorso marittimo che rimane una delle principali infrastrutture energetiche mondiali.

Lo Stretto di Ormuz rimane aperto al traffico ridotto, ma il suo funzionamento non è più normale. Le dichiarazioni politiche si contraddicono a vicenda, il numero di navi rimane al di sotto dei livelli di pre-guerra e alcuni acquirenti sono ancora riluttanti a mandare petroliere ai terminali del Golfo. Questa incertezza sta cominciando a produrre effetti ben al di là del mercato petrolifero.

Ora colpisce il modo in cui gli Stati produttori pensano ai loro rapporti con i loro vicini, alleanze militari e investimenti infrastrutturali. L’Iraq sta cercando di ridurre la sua dipendenza dai suoi terminal meridionali. L’Arabia Saudita beneficia della sua capacità nel Mar Rosso. Abu Dhabi adatta la sua flotta e i circuiti di esportazione. Il Qatar rimane esposto a causa del peso dello stretto nelle sue spedizioni di gas naturale liquefatto.

La crisi agisce così come una prova a grandezza naturale di un problema di lunga data: molte delle economie di idrocarburi più ricche del mondo continuano a dipendere da uno stretto passaggio marittimo nelle immediate vicinanze dell’Iran.

Ormuz rimane un’infrastruttura economica globale

Prima delle attuali perturbazioni, circa un quinto del consumo mondiale di petrolio e petrolio ha attraversato lo Stretto di Ormuz. Nella prima metà del 2025, i flussi hanno raggiunto circa20,9 milioni di barili al giornodi cui 14,7 milioni di barili di petrolio greggio e condensati e 6,1 milioni di prodotti petroliferi.

La dipendenza riguarda anche il gas. Più del 20% del commercio di gas naturale liquefatto al mondo ha attraversato Ormuz nella prima metà del 2025, principalmente dal Qatar. Quest’ultimo non ha un vero e proprio percorso marittimo alternativo per bypassare lo Stretto per esportare la maggior parte del suo LNG.

I disturbi innescati nel 2026 hanno già mostrato l’estensione di questa vulnerabilità. Nel primo trimestre, i flussi di petrolio attraverso lo Stretto erano caduti a circa14,6 milioni di barili al giorno, rispetto a oltre 20 milioni del trimestre precedente. Anche i volumi LNG sono diminuiti bruscamente.

Indicatore Ordine di grandezza documentato Prodotti petroliferi via Ormuz nella prima metà del 2025 20,9 milioni di euro Croci e condensa 14,7 milioni di euro Prodotti petroliferi 6,1 milioni di euro Quota di Ormuz nel mondo LNG commercio Più del 20 % Flussi di olio via Ormuz nel 1 ° trimestre 2026 14,6 milioni di euro Brent 20 agosto 2026 Circa $93

Il confronto spiega perché un disturbo di Ormuz produce immediatamente effetti ben oltre il Golfo. Colpisce le raffinerie asiatiche, il mercato europeo del gas, gli assicuratori di Londra, gli armatori internazionali e i governi che impongono energia.

Ma cambia anche i calcoli dei produttori stessi. Più a lungo continua la chiusura parziale o la minaccia di un’ulteriore interruzione, più un’infrastruttura terrestre che può bypassare Ormuz acquisisce valore strategico ben oltre la sua redditività immediata.

L’Iraq cerca di uscire dalla sua dipendenza dal Golfo

L’Iraq fornisce l’esempio più visibile di questo sviluppo. La maggior parte del suo olio è normalmente esportato dai terminal meridionali intorno Bassora. Questa organizzazione funziona fino a quando petroliere possono entrare e lasciare il Golfo. La crisi di Ormuz ha brutalmente ricordato a Baghdad che una grande capacità produttiva ha solo un valore limitato se il suo accesso al mercato mondiale può essere interrotto a valle.

Le autorità irachene hanno cercato accordi speciali per il passaggio dei loro carichi. Allo stesso tempo, i commercianti hanno cercato di convincere gli acquirenti ad accettare il rischio del viaggio. All’inizio di agosto, il gruppo pubblico iracheno responsabile della commercializzazione del petrolio grezzo ha proposto notevoli sconti su alcuni carichi di Basrah Heavy e Basrah Medium, mentre diversi armatori erano riluttanti a inviare le loro navi al Golfo.

Questa situazione produce un paradosso economico. L’olio fisicamente disponibile può essere venduto più a buon mercato proprio perché l’acquirente deve sopportare un ulteriore costo logistico e di sicurezza per ottenerlo.

Un’altra risposta è quella di spostare il punto di consegna. A metà agosto, il ramo commerciale di TotalEnergies offrì il petrolio grezzo iracheno consegnato al di fuori dello Stretto, con un premio significativo. Il prodotto rimane lo stesso; ciò che cambia è il valore economico del luogo in cui il petrolio diventa accessibile.

Baghdad sta accelerando le sue strade alternative. Un accordo con la Turchia prevede un aumento dell’utilizzo del gasdotto che collega Kirkuk al porto Mediterraneo di Ceyhan, con una capacità minima annunciata di750.000 barili al giorno. Questo corridoio offre all’Iraq un’uscita verso il Mediterraneo senza passare attraverso Ormuz.

Dalla Turchia alla Siria, il Mediterraneo sta diventando di nuovo strategico

L’opzione turca è solo parte di una strategia più ampia. L’Iraq sta anche studiando un nuovo collegamento attraverso la Siria al porto Mediterraneo di Banias. Il progetto proposto sarebbe passare attraverso Haditha e collegare i campi nel nord e sud del paese alla costa siriana.

Tuttavia, il progetto è ancora lontano dalla messa in servizio. La vecchia infrastruttura è troppo degradata per consentire una semplice riabilitazione, e le stime disponibili si riferiscono a diversi anni di lavoro e un investimento multimilionario. Gli studi tecnici e finanziari non sono quindi ancora una nuova capacità di esportazione.

Il cambiamento è altrove: un progetto che avrebbe potuto essere trattato principalmente come un investimento industriale è ora considerato un elemento di sicurezza nazionale.

Lo stesso ragionamento appare nelle discussioni relative a un legame con Aqaba, Giordania e nei progetti di transito attraverso la Siria e il Libano. A Beirut, il governo della Nawaf Salam convocò i ministeri competenti il 10 agosto per discutere le condizioni per il ritorno dei prodotti iracheni o del petrolio grezzo in Libano. Un primo passo potrebbe essere il trasporto terrestre e lo stoccaggio prima della riesportazione.

Queste rotte non offrono una soluzione rapida alla crisi attuale. Richiedono investimenti, accordi tra diversi governi e assicurando rotte terrestri in Siria. Il loro ritorno alle discussioni mostra tuttavia che il valore geopolitico della facciata mediterranea aumenta come quello di Ormuz diventa più incerto.

Emirates rompe il principale collegamento economico con l’Iran

La seconda trasformazione appare negli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi ha annunciato questa settimana la sospensione dei suoi rapporti economici e finanziari con l’Iran dopo aver accusato Teheran di essere all’origine del fuoco missilistico diretto verso la zona marittima degli Emirati. L’Iran ha respinto questa accusa.

La decisione è di particolare importanza perché le relazioni economiche tra i due paesi sono sopravvissute a lungo alle crisi politiche.

Dubai è stata una delle principali interfacce commerciali dell’Iran con il mondo esterno per decenni. Le compagnie iraniana e commerciale hanno utilizzato l’infrastruttura portuale, i canali di riesportazione, i servizi logistici e le reti finanziarie dell’emirato. Questa funzione era diventata ancora più importante con il rafforzamento delle sanzioni degli Stati Uniti contro Teheran.

La sospensione annunciata dagli Emirati può quindi chiudere una strada molto più importante di un semplice flusso bilaterale di merci. Se applicato in modo sostenibile e rigorosamente, complica l’accesso iraniano a scambi esteri, finanziamento commerciale, alcune merci importate e canali di riesportazione.

Esso obbliga anche Dubai a arbitrare tra diversi interessi. Lemirat vuole mantenere il suo status di piattaforma di trading aperta e di un centro finanziario internazionale. Allo stesso tempo, tuttavia, le autorità federali devono proteggere il paese dai rischi militari e rispondere alla pressione americana contro i canali finanziari iraniani.

La durata e soprattutto l’applicazione effettiva della sospensione saranno quindi indicatori importanti. Una rottura duratura significa che la crisi di sicurezza era riuscita a cambiare un rapporto commerciale che aveva resistito a decenni di rivalità tra l’Iran e le monarchie arabe nel Golfo.

Anche le basi americane diventano un rischio economico

Allo stesso tempo, la crisi sta trasformando il valore delle alleanze di sicurezza. Per decenni, la presenza militare americana è stata una garanzia essenziale per diverse monarchie del Golfo. Deve proteggere le rotte marittime, scoraggiare un attacco e garantire l’accesso occidentale alla regione.

Ma questa stessa presenza può ora aumentare l’esposizione dei paesi ospitanti.

All’inizio di agosto, Teheran ha avvertito diversi stati nella regione che ulteriori attacchi statunitensi contro l’Iran potrebbero portare a rappresaglie contro l’energia e le infrastrutture strategiche nel Golfo. Il messaggio includeva i partner di Washington che ospitavano forze o strutture statunitensi.

Questa minaccia rappresenta un dilemma per i governi interessati. Hanno bisogno della protezione militare degli Stati Uniti, soprattutto quando le rotte di trasporto e le strutture petrolifere sono minacciate. Allo stesso tempo, tuttavia, cercano di impedire ai loro territori di servire come punto di partenza per le operazioni che potrebbero provocare una risposta iraniana.

Qatar, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Arabia Saudita non hanno tutti lo stesso rapporto con Washington o lo stesso livello di esposizione. Il loro problema comune è, tuttavia, la prossimità geografica. Un’escalation tra gli Stati Uniti e l’Iran può influenzare i loro porti, aeroporti, impianti petroliferi e infrastrutture di desalinizzazione, anche quando vogliono rimanere al di fuori del conflitto.

La sicurezza e l’economia non possono più essere trattati come due file separati. Per uno Stato del Golfo, determinare il grado di cooperazione militare con Washington equivale anche a calcolare la sua esposizione economica ad una possibile risposta iraniana.

Assicurazione e trasporto: il prezzo invisibile della crisi

Il prezzo del barile rimane l’indicatore più visibile. Il 20 agosto, la Brent operava intorno$93, al suo livello più alto in diverse settimane. Ma questo corso rappresenta solo parte del disegno di legge creato da Ormuz.

Per trasportare il petrolio, si deve trovare una nave, un equipaggio, un’assicurazione e un armatore disposto ad accettare il rischio.

Ulteriori premi che coprono il rischio di guerra per le navi che attraversano Ormuz sono aumentati bruscamente. Alla fine di luglio, hanno raggiunto circa7,5% al 10% del valore della shell, rispetto all’1% al 3% alcune settimane prima.

Tale evoluzione trasforma l’economia di un carico. Alcuni proprietari preferiscono non entrare nella zona. Coloro che accettano la domanda pagano molto più in alto. tassi di noleggio per alcune grandi petroliere hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati, con tassi segnalati fino a centinaia di migliaia di dollari al giorno per i viaggi più rischiosi.

Questo meccanismo spiega perché una riapertura teorica dello Stretto non è necessariamente sufficiente a normalizzare immediatamente il commercio. Un canale può essere navigabile pur rimanendo economicamente difficile da usare.

Gli assicuratori devono considerare il rischio accettabile. Gli armatori devono accettare di esporre le loro navi. I porti devono funzionare. I cricche devono essere in grado di essere reclutati e gli acquirenti devono essere disposti a pagare il costo aggiuntivo.

È anche per questo che le statistiche del traffico sono diventate importanti come dichiarazioni politiche. All’inizio di agosto, solo 33 navi avevano attraversato lo stretto tra lunedì e giovedì della stessa settimana, rispetto a 50 navi nel periodo paragonabile della settimana precedente. Prima della crisi, i volumi di traffico erano significativamente più elevati.

Strade alternative diventano asset strategici

Non tutti i produttori del Golfo sono uguali a questo rischio. L’Arabia Saudita ha un grande vantaggio con la sua pipeline est-ovest, che trasporta il petrolio grezzo da est del regno a Yanbu, sul Mar Rosso. Saudi Aramco afferma che questa infrastruttura ha una capacità di circa7 milioni di barili al giorno, anche se la parte viene utilizzata per raffinerie e capacità portuale è di per sé un limite.

Gli Emirati hanno anche i mezzi per spedire parte della loro produzione senza dipendere interamente da Ormuz. Allo stesso tempo, ADNOC ha rafforzato la sua flotta di petroliere e ha organizzato sistemi di navetta per mantenere le sue esportazioni nonostante i rischi.

L’Iraq è in una posizione molto più vulnerabile e sta proprio cercando di raggiungere questo ritardo. Il Qatar, da parte sua, rimane fortemente dipendente dallo Stretto per le sue esportazioni LNG.

La crisi crea così una nuova gerarchia economica tra i produttori. La capacità di estrarre petrolio o gas rimane fondamentale, ma la capacità di esportazione attraverso diverse strade acquisisce un valore paragonabile.

Ciò può cambiare le decisioni di investimento nei prossimi anni. Le tubazioni transarabo, i terminal mediterranei, i porti del Mar Rosso e la capacità di stoccaggio al di fuori del Golfo non sono più solo infrastrutture logistiche. Diventano garanzie geopolitiche.

Una crisi che può alterare i rapporti tra i vicini

Ormuz sta anche trasformando l’interdipendenza regionale. Un nuovo gasdotto iracheno attraverso la Siria aumenterebbe il valore economico delle relazioni tra Baghdad e Damasco. Un collegamento con le strutture libanesi creerebbe un ulteriore interesse per la stabilità delle strade che attraversano la Siria. L’uso di Ceyhan rafforza il rapporto tra Baghdad e Ankara.

La diversificazione dell’energia può quindi produrre nuove dipendenze allo stesso tempo in cui ne riduce un’altra.

Evitare Ormuz a volte significa diventare più dipendenti dalla Turchia, dalla Siria, dalla Giordania o dall’infrastruttura del Mar Rosso. Ogni corridoio ha i propri rischi politici, di sicurezza e commerciali. Nessuno è una soluzione totalmente neutrale.

La lezione economica della crisi è proprio questa: la diversificazione non elimina il rischio geopolitico. Si evita che un singolo rischio possa immobilizzare l’essenziale di una capacità di esportazione.

Per i governi del Golfo, quindi, la questione diventa meno di come sostituire Ormuz che di come garantire che Ormuz non sia più insostituibile.

Trasformazione sostenibile o adattamento temporaneo?

La crisi non è ancora durata abbastanza a lungo per concludere una revisione definitiva dell’economia politica del Golfo. Alcuni cambiamenti possono scomparire rapidamente se il traffico ritorna ai suoi precedenti livelli e le relazioni tra l’Iran e i suoi vicini si stabilizzano.

Altre decisioni sono più difficili da invertire. Una volta costruito, un oleodotto al Mediterraneo mantiene il suo valore anche dopo una riapertura completa di Ormuz. Resta a disposizione una flotta di petroliere acquistate per rispondere alla crisi. I terminal sviluppati sul Mar Rosso stanno diventando nuovi asset commerciali. Le aziende che spostano i loro circuiti finanziari da un paese su base sostenibile non possono ripristinarli immediatamente dopo il relax diplomatico.

Cinque indicatori saranno quindi utilizzati per determinare se la crisi del 2026 è una rottura o solo una parentesi: la durata delle restrizioni nello Stretto, il livello effettivo del traffico marittimo, la ripresa o meno del commercio tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Iran, le decisioni di investire in corridoi alternativi e la capacità dei mediatori regionali di ristabilire le regole di navigazione accettate dai vari attori.

Per ora, forse il segnale più importante non è dai prezzi del petrolio. Viene da Baghdad, Abu Dhabi e progetti che riappare tra Mesopotamia, Siria, Turchia, Giordania e Mediterraneo. Gli Stati che avevano costruito il loro commercio di energia intorno a Ormuz stanno cominciando a calcolare il costo di un futuro in cui dovrebbero essere in grado di passare.