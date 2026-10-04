Dalla Giordania ai Santi del Libano: Beirut e Amman preparano un nuovo asse di turismo religioso

Libano e Giordania stanno preparando una cooperazione intorno al turismo religioso per i duemila anni del battesimo di Cristo. Amman vuole collegare il Giordano con i santuari libanesi in programmi comuni fino al 2030. Turismo, cultura, spiritualità e collegamenti aerei potrebbero strutturare questo nuovo asse di pellegrinaggio regionale.

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Libano e Giordania vogliono trasformare una grande commemorazione religiosa in un progetto di cooperazione turistica, culturale e spirituale che può durare diversi anni. Il punto di partenza è il bimillenario del battesimo di Cristo nel Giordano, intorno al quale Amman sta preparando un programma di attività sotto il tema « Giordania, l’alba del cristianesimo ». Il ministro giordano del turismo Imad Hijazin ha presentato il progetto al presidente Joseph Aoun durante la sua visita a Baabda il 1 ottobre 2026. La Giordania vuole coinvolgere direttamente il Libano e sviluppare attività comuni che possono continuare fino al 2030.

L’iniziativa va oltre una cerimonia religiosa. Discussione focalizzata sul turismo, la cultura, i media, le attività spirituali e il trasporto aereo. L’idea è di collegare due beni cristiani complementari: il sito del battesimo nel Giordano e la rete libanese di santuari, monasteri, luoghi di pellegrinaggio e figure religiose. Joseph Aoun ha accolto favorevolmente il principio e ha proposto il coordinamento con il Ministero del Turismo libanese e altre istituzioni pertinenti. Se questa cooperazione assume una forma operativa, potrebbe creare un’offerta turistica comune per pellegrini e visitatori internazionali.

Duemila anni di battesimo come punto di partenza

Il progetto giordano si basa su una data simbolica eccezionale. Le autorità preparano le celebrazioni che segnano duemila anni dal battesimo di Cristo nel Giordano. Il programma non dovrebbe essere limitato ad un singolo evento. Le attività previste continueranno fino al 2030, trasformando l’anniversario in un ciclo turistico e culturale piuttosto che un evento di una volta.

Imad Hijazin ha spiegato a Joseph Aoun che la Giordania desiderava instaurare una partnership con il Libano in quell’occasione. L’argomento avanzato è religioso e turistico. Il Libano è presentato come « terra di santità », per la presenza di molti luoghi associati alla storia cristiana e alle figure religiose che hanno acquisito un pubblico internazionale. La Giordania, da parte sua, porta il luogo del battesimo e il suo ruolo nelle narrazioni fondanti del cristianesimo.

Il raggruppamento delle due destinazioni fornirà quindi un’esperienza più ampia per i visitatori. Un pellegrino da lontano al Giordano potrebbe prolungare il suo viaggio in Libano. Al contrario, una persona attratta da santuari e monasteri libanesi potrebbe integrare la Giordania nel loro viaggio. La cooperazione cercherà quindi di aumentare la durata del soggiorno piuttosto che competere con entrambi i paesi per gli stessi visitatori.

Tuttavia, le fonti disponibili non menzionano i pacchetti turistici già commercializzati o un calendario comune finale. Si tratta di un progetto cooperativo presentato al Presidente libanese e accolto favorevolmente. Le modalità pratiche devono ancora essere definite.

Il Libano vuole capitalizzare il suo patrimonio religioso

Joseph Aoun considerava la partecipazione libanese naturale a causa della presenza culturale, turistica e religiosa del paese. Questa posizione apre la possibilità di utilizzare maggiormente il patrimonio religioso come componente di una strategia turistica nazionale.

Il Libano ha una serie di luoghi cristiani sparsi su diverse regioni. Il loro valore non è limitato a edifici o paesaggi. Sono associati a tradizioni, comunità religiose e figure di santità che già attirano i visitatori. La creazione di un circuito internazionale potrebbe dare a questi siti una visibilità aggiuntiva al pubblico che non avrebbe necessariamente scelto il Libano come destinazione principale.

La sfida è trasformare questa ricchezza di patrimonio in un prodotto turistico strutturato senza ridurre i luoghi religiosi a mere attrazioni. Il visitatore che fa un pellegrinaggio non ha necessariamente le stesse aspettative di un turista classico. L’organizzazione deve quindi integrare dimensioni spirituali, storiche e culturali.

Il progetto può anche promuovere una migliore distribuzione geografica dei visitatori. Il turismo religioso non si concentra solo nella capitale. Può portare a monasteri, santuari e villaggi situati in regioni diverse. Le spese turistiche possono quindi beneficiare di alloggio, ristoranti, negozi e servizi locali situati intorno ai luoghi visitati.

La Giordania cerca un’autentica associazione con il Libano

La proposta giordana non si limita ad invitare una delegazione libanese alle celebrazioni. Imad Hijazin ha menzionato la cooperazione in diversi settori: turismo, religione, cultura, media e trasporto aereo. Questa diversità mostra che il progetto mira a costruire un rapporto tra le due destinazioni piuttosto che una semplice partecipazione al protocollo.

Il trasporto aereo è particolarmente importante. Un circuito comune è davvero attraente solo se la transizione da un paese all’altro rimane semplice e compatibile con la durata del soggiorno. La qualità dei collegamenti tra Beirut e Amman può quindi diventare un elemento essenziale del progetto. Programmi adeguati, coordinamento tra professionisti del turismo e marketing congiunto faciliterebbero la creazione di soggiorni combinati.

La dimensione dei media svolge anche un ruolo. Per attirare visitatori stranieri, entrambi i paesi devono essere in grado di presentare il tour come un’esperienza coerente. La campagna potrebbe evidenziare luoghi religiosi, ma anche beni culturali, paesaggi e altre attrazioni sui percorsi.

In questa fase non vengono annunciati né budget comuni né modalità promozionali dettagliate negli elementi disponibili. Il potenziale esiste, ma deve ancora essere trasformato in un programma.

Turismo meno dipendente dalle stagioni tradizionali

Il turismo religioso ha una caratteristica interessante per le economie libanesi e giordane: può essere meno dipendente dai periodi estivi tradizionali. I pellegrinaggi e i viaggi spirituali possono essere organizzati in diversi periodi dell’anno, specialmente nei giorni festivi o nelle commemorazioni più importanti.

Per il Libano, questa possibilità è importante. Il settore del turismo è spesso fortemente dipendente dall’estate, dagli espatriati e dai periodi di vacanza. Un’attività religiosa internazionale più strutturata potrebbe contribuire a distribuire ulteriormente gli arrivi durante l’anno.

La durata del programma giordano, fino al 2030, offre anche la possibilità di costruire gradualmente tale presenza. Non si tratta di attirare un numero eccezionale di visitatori per alcune settimane e poi tornare al livello precedente. Le celebrazioni possono servire come punto di partenza per un’offerta di rimanere disponibile dopo l’anniversario.

Per riuscire, tuttavia, questa strategia dovrà andare oltre la comunicazione da sola. I visitatori devono essere in grado di prenotare facilmente tour, avere guide adatte, siti di accesso e trovare informazioni coerenti. L’esperienza turistica dipende anche dallo stato delle strade, segni, alloggi e servizi intorno ai santuari.

Le comunità religiose diventano partner indispensabili

La natura del progetto richiede una cooperazione che non può rimanere esclusivamente governativa. I luoghi interessati sono spesso gestiti da comunità religiose, ordini, diocesi o istituzioni locali. La loro partecipazione è essenziale per organizzare visite e preservare la vocazione spirituale dei siti.

Le discussioni dovrebbero quindi coinvolgere il Ministero del Turismo con attori religiosi e culturali. Lo stesso Joseph Aoun ha proposto un coordinamento con le competenti autorità libanesi affinché la partecipazione del paese fosse organizzata in modo integrato.

Questa cooperazione può anche contribuire a ulteriori percorsi documentali. Il turismo religioso credibile non può basarsi su dichiarazioni approssimative destinate esclusivamente alla promozione. I visitatori internazionali si aspettano forti informazioni storiche, storiche e spirituali. Le istituzioni religiose possono contribuire a questa qualità.

Il progetto può quindi diventare un’opera di valorizzazione del patrimonio tanto quanto un’operazione turistica. I siti meno noti possono essere integrati in percorsi, a condizione che il loro accesso e la loro capacità siano adattati.

Una relazione politica già stretta tra Beirut e Amman

La dimensione del turismo fa parte di un rapporto bilaterale più ampio. Joseph Aoun ha approfittato della riunione per salutare il ruolo di re Abdullah II nel sostenere il Libano in forum arabi, regionali e internazionali. Ha anche ricordato l’assistenza giordana all’esercito libanese, così come i contributi nei campi sociali e umanitari.

La proposta del turismo beneficia quindi di un ambiente politico favorevole. Non succede tra due paesi che cercano di ricostruire completamente il loro rapporto. Fa parte degli scambi esistenti e della volontà dimostrata di rafforzare la cooperazione.

Questa prossimità può facilitare il coordinamento amministrativo. Ma non garantisce automaticamente il successo economico del progetto. I ministeri dovranno ancora trasformare il buon rapporto politico in meccanismi per gli operatori del turismo, le compagnie aeree e le istituzioni religiose per lavorare insieme.

Il rischio sarebbe che il progetto rimanga a livello di dichiarazioni e cerimonie ufficiali. Il periodo fino al 2030 offre tempo sufficiente per evitare questa caduta, a condizione che i passi concreti siano rapidamente definiti.

Il trasporto aereo può determinare la fattibilità del circuito

Il riferimento specifico alla cooperazione aerea sta rivelando. Per i pellegrini provenienti da Europa, America, Africa o Asia, un soggiorno combinato Libano-Giordania deve essere facile da organizzare. Se il viaggio tra i due paesi è costoso o poco coordinato, alcuni visitatori preferiscono limitare il loro viaggio a una singola destinazione.

La creazione di percorsi combinati potrebbe consentire diverse formule. Un visitatore potrebbe arrivare in un paese e partire dall’altro, a condizione che le connessioni internazionali e le regole commerciali consentano. I gruppi organizzati potrebbero anche circolare tra Beirut e Amman attraverso programmi progettati in anticipo.

Tuttavia, le fonti non menzionano alcuna decisione relativa a nuove compagnie aeree o ad un aumento delle frequenze. La cooperazione in questo settore rimane un punto sollevato durante la riunione. Essa dovrà essere discussa con le parti interessate.

Il problema del trasporto terrestre potrebbe anche sorgere nel tempo, anche se non sviluppato negli elementi disponibili. La geografia regionale rende questo problema molto più complesso a causa del passaggio attraverso la Siria. Non dovrebbe quindi essere incluso nel progetto fino a quando tale decisione non sarà annunciata.

Un’opportunità per riposizionare l’immagine turistica del Libano

Il Libano è spesso presentato attraverso alcune immagini dominanti: Beirut, gastronomia, vita notturna, località di montagna o siti archeologici. Il turismo religioso può aggiungere un’altra dimensione a questa identità internazionale.

Questa diversificazione può essere utile in un momento in cui la situazione di sicurezza influenza fortemente le decisioni dei visitatori. Il turismo specializzato è a volte basato su motivazioni più forti di un soggiorno di svago tradizionale. Un pellegrino che desidera visitare un luogo specifico può mantenere il suo progetto quando le condizioni lo permettono, anche se la destinazione non è in cima alle tendenze del turismo mondiale.

Questo ovviamente non significa che il turismo religioso sarebbe indipendente dalla sicurezza. Qualsiasi grave deterioramento potrebbe anche influenzare i pellegrinaggi. Ma l’esistenza di una motivazione spirituale e culturale può creare una domanda specifica, diversa da quella del turismo di piacere.

Il programma con Jordan può aiutare il Libano a identificare meglio questa clientela e ad adattare la sua offerta. Può anche essere utilizzato per attrarre gruppi organizzati da parrocchie, associazioni e operatori specializzati.

I benefici potrebbero beneficiare delle regioni più di grandi catene

Il turismo religioso ha anche una dimensione economica locale. I villaggi e i monasteri si trovano spesso al di fuori dei principali centri commerciali. I visitatori possono quindi spendere direttamente in piccole strutture ricettive, ristoranti, negozi e servizi di trasporto nelle regioni interessate.

Questa caratteristica può rendere il progetto interessante per lo sviluppo territoriale. I vantaggi non sarebbero necessariamente concentrati nei principali hotel di Beirut. Un itinerario multi-giorni può guidare i visitatori in diverse località e creare una richiesta di servizi nei pressi dei siti.

Per raggiungere tale effetto, tuttavia, i percorsi devono essere organizzati in modo tale da consentire il tempo nelle regioni piuttosto che funzionare come semplici escursioni rapide dalla capitale. La durata del soggiorno diventa quindi un indicatore più importante dell’unico numero di arrivi.

Un ulteriore visitatore che soggiorna per diversi giorni e viaggia tra diverse regioni genera più attività di un passaggio molto breve concentrato su un unico sito.

2030 scadenze dà il tempo del progetto per diventare sostenibile

Il calendario è uno dei punti di forza principali dell’iniziativa. Le celebrazioni giordane si protrarranno fino al 2030. Il Libano ha quindi diversi anni per costruire la sua partecipazione, migliorare i suoi circuiti e misurare gradualmente i risultati.

Una prima fase potrebbe essere dedicata all’identificazione del sito e al coordinamento istituzionale. Un altro potrebbe essere la promozione, la formazione e la creazione di circuiti. L’offerta potrebbe poi evolversi secondo la domanda internazionale. Le fonti non presentano ancora questa divisione come un piano ufficiale, ma il tempo disponibile rende possibile una tale progressione.

La cosa essenziale non sarà considerare il 2030 come la fine del progetto. Se gli investimenti effettuati sono utilizzati solo per la commemorazione, il loro impatto rimarrà limitato. Se l’anniversario permette la creazione di circuiti permanenti, la cooperazione può continuare dopo le celebrazioni.

La vera sfida economica sta proprio qui. Il duemilasimo anniversario offre un’opportunità eccezionale per la comunicazione internazionale. Ma il valore del progetto dipenderà da quello che rimarrà quando l’evento è finito.

Dal simbolo religioso ad una vera politica comune del turismo

L’incontro del 1o ottobre ha quindi posto le basi per una cooperazione potenzialmente più ambiziosa della partecipazione libanese alle cerimonie giordane. Amman propone di associare il Libano ad un programma internazionale costruito intorno al battesimo di Cristo. Beirut risponde mettendo in luce il proprio patrimonio religioso e accettando il principio di coordinamento tra le istituzioni interessate.

Il progetto ha diversi vantaggi: prossimità geografica, beni complementari, buone relazioni politiche e calendario pluriennale. Tuttavia, rimane sul palco dove l’intento deve essere trasformato in meccanismi concreti. Nessun circuito comune dettagliato, bilancio o obiettivo costoso è presentato negli elementi disponibili.

È questa trasformazione che determinerà la vera portata dell’iniziativa. Se entrambi i paesi coordinano i loro ministeri, attori religiosi, professionisti del turismo e collegamenti aerei, i duemila anni possono servire come punto di partenza per un prodotto turistico sostenibile. Il Giordano non sarebbe poi la destinazione finale di un pellegrinaggio, ma una delle tappe di un viaggio regionale i cui santuari e figure spirituali in Libano sarebbero l’altro polo principale.

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