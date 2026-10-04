Notizie della settimana: Libano, Medio Oriente, mondo (28 settembre – 4 ottobre 2026)
Il giornale della settimana LibnaNEWS in 2 minuti, con voce spenta.
🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d’offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l’État
« Unicef: Un incubo infinito », 261 bambini uccisi dal 2 marzo
Nabatiyah al-Fawqa: soldato gravemente ferito, tre civili feriti
Permessi di costruzione: -32,47 per cento su sette mesi
Netanyahu ad Abu Dhabi: una visita segreta che preoccupa Tehran
L’Iran avverte gli Emirati Arabi Uniti
Marocco: proteste in 45 città
G7 rilascia fino a 100 milioni di barili di olio
Kiev: due grandi ponti colpiti in 48 ore
Capitolo
0:00 Ricostruzione meridionale
0:09 Bisogno oltre lo Stato
0:18 Unicef: un incubo infinito
0:32 Guerra e bambini
0:43 Un soldato ferito nel sud
0:54 Costruzione: la corsa del freno
1:12 Netanyahu in Abu Dhabi
1:22 L’Iran avverte gli Emirati Arabi Uniti
1:31 Qassem rifiuta qualsiasi negoziazione
1:43 Marocco: Strada contro la standardizzazione
1:50 G7 apre riserve petrolifere
2:02 Kiev: due ponti colpiti
2:08 Ci vediamo la prossima settimana
Informazioni complete su https://libnanews.com
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