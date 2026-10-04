Zone economiche speciali: il Libano prova la scommessa tecnologica per attirare gli investimenti al di fuori del modello tradizionale

Il Libano stabilisce un Consiglio superiore delle zone economiche speciali e delle industrie tecnologiche per cercare di attirare nuovi investimenti. Il governo si concentra sull’innovazione e sulle attività ad alto valore aggiunto, ma dovrà ancora definire aree, i loro vantaggi e soprattutto garantire energia, finanziamento, connettività e stabilità normativa per gli investitori.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato l’istituzione di un Consiglio Superiore per le zone economiche speciali e le industrie tecnologiche, una decisione che è rimasta relativamente tranquilla dietro le discussioni sul bilancio 2027, il combustibile e le misure sociali. Ma questa iniziativa tocca una questione molto più ampia: il Libano può creare spazi economici in grado di attrarre investimenti tecnologici mentre il paese continua ad affrontare una crisi bancaria, alti costi energetici e fragili infrastrutture? L’obiettivo prefissato apre la strada ad un modello in cui talune aree beneficeranno di un’amministrazione e di un ambiente specificamente progettato per ospitare attività economiche e tecnologiche.

La decisione del governo non significa che queste aree siano già create fisicamente o che gli investitori si siano impegnati. Le fonti del 2 ottobre 2026 confermano l’approvazione della proposta di creazione del Consiglio superiore, ma non forniscono un elenco definitivo delle aree interessate, i dettagli dei vantaggi fiscali o gli importi di investimento previsti. Inoltre non forniscono un programma di distribuzione completo. L’ambizione istituzionale va quindi distinta dalla sua realizzazione. In questa fase, il governo sta innanzitutto creando uno strumento per organizzare una politica che dovrà poi essere tradotta in progetti concreti.

Un Consiglio Superiore per raggruppare politiche precedentemente disperse

La creazione di un Consiglio superiore per le zone economiche speciali e le industrie tecnologiche riflette il desiderio di dare a questo dossier una struttura centrale. Il principio di una zona economica speciale è generalmente basato sulla creazione di un ambiente amministrativo particolare per facilitare gli investimenti. Tuttavia, le informazioni disponibili non precisano ancora esattamente il regime da applicare in Libano. Sarebbe quindi prematuro annunciare esenzioni fiscali, procedure doganali speciali o vantaggi normativi i cui termini non sono indicati nelle fonti.

L’interesse del nuovo Consiglio è innanzitutto di coordinamento. Gli investimenti industriali e tecnologici dipendono da diverse amministrazioni. Il territorio, i permessi, l’energia, le telecomunicazioni, i trasporti, le dogane e le imposte possono essere responsabili di diverse istituzioni. Un investitore di fronte a una successione di procedure e interlocutori può abbandonare un progetto anche prima del lancio. Un’autorità superiore può teoricamente ridurre questa frammentazione se ha competenze chiaramente definite.

Ma la creazione di un nuovo corpo comporta anche un rischio inverso. Se le sue competenze si sovrappongono a quelle dei ministeri, dei comuni e delle agenzie esistenti, il paese può aggiungere un nuovo livello amministrativo invece di semplificare le procedure. L’efficacia del Consiglio dipenderà quindi meno dal suo titolo che dalla definizione dei suoi poteri. Sarà necessario sapere se può davvero accelerare le decisioni o se diventa essenzialmente un organismo di coordinamento senza capacità di esecuzione.

Questo problema è particolarmente importante in un paese in cui gli investimenti sono già affetti da incertezza istituzionale. Per essere credibili, una zona economica speciale deve offrire più di una nuova struttura pubblica. Dovrebbe consentire a una società di sapere esattamente quali regole sarà soggetto, quanto tempo ci vorrà per installarlo e quali amministrazioni possono intervenire.

La scelta delle industrie tecnologiche segna un tentativo di cambiare il modello

L’associazione esplicita di « industria tecnologica » con zone economiche speciali è l’aspetto più interessante della decisione. Il Libano non sembra voler limitare la struttura a magazzini tradizionali, attività commerciali o industrie. L’obiettivo annunciato comprende attività con una componente tecnologica più forte.

Si tratta di una ricerca di settori in grado di produrre più valore senza dipendere esclusivamente dalle dimensioni del mercato interno. Un’attività tecnologica può fornire servizi o prodotti all’estero pur mantenendo parte dei suoi team in Libano. Può anche trarre le competenze umane disponibili nel paese e la sua diaspora economica.

Ma il termine « industria tecnologica » rimane ampio. I documenti disponibili non forniscono un elenco formale delle aree prioritarie. Sarebbe quindi rischioso affermare che il governo sta già puntando all’intelligenza artificiale, ai semiconduttori, alle tecnologie finanziarie o ad altri settori specifici. La definizione operativa dovrà apparire nei prossimi passi.

Questa scelta dovrà anche tener conto della concorrenza regionale. Diversi paesi del Medio Oriente stanno investendo fortemente in tecnologie, infrastrutture digitali e hosting di aziende internazionali. Il Libano non ha la stessa capacità finanziaria. Essa dovrà quindi costruire una proposta diversa basata sulle risorse umane, sulla posizione, sui costi e sulla flessibilità del suo ambiente imprenditoriale.

Senza elettricità affidabile, l’ambizione tecnologica rimarrà teorica

La prima contraddizione appare immediatamente: come possiamo sviluppare le industrie tecnologiche in un paese in cui l’approvvigionamento elettrico rimane uno dei principali problemi strutturali? Le aziende digitali hanno bisogno di un potere stabile, di telecomunicazioni affidabili e di un collegamento permanente. Alcune attività richiedono anche installazioni tecniche le cui interruzioni possono causare perdite significative.

La decisione del governo sulle zone speciali viene in un momento in cui l’esecutivo sta cercando di rilanciare diversi progetti energetici. Il Consiglio dei ministri ha approvato il principio di un’infrastruttura di gas naturale liquefatto a Deir Ammar. Le discussioni regionali riguardano anche le interconnessioni elettriche. Questi casi possono diventare complementari se le future zone economiche hanno accesso prioritario alle infrastrutture affidabili.

Ma le fonti non suggeriscono che tale meccanismo sia già previsto. Non c’è ancora alcuna indicazione che le aree beneficeranno di una specifica rete elettrica o di un regime energetico. Tuttavia, il problema deve essere risolto. Un vantaggio fiscale perde gran parte del suo interesse se una società stessa deve finanziare la produzione di elettricità costosa per garantire la sua attività.

Lo stesso vale per le telecomunicazioni. Le industrie tecnologiche si affidano alla qualità delle reti digitali. La strategia dovrà quindi essere accompagnata da investimenti in infrastrutture piuttosto che da un semplice cambiamento normativo.

Tripoli potrebbe trovare un posto in questa nuova mappa economica

La creazione del Consiglio si svolge anche in quanto diversi progetti rivestono una potenziale importanza economica a nord del paese. Tripoli è al centro delle discussioni sulla ferrovia per la Siria, l’infrastruttura energetica e la possibilità di rafforzare il ruolo del suo porto. Questa convergenza può creare un ambiente favorevole a determinate attività industriali e logistiche.

Tuttavia, le fonti disponibili non indicano che Tripoli è già stata ufficialmente designata come una delle aree future sotto il nuovo Consiglio. È quindi importante evitare di trasformare un’opportunità economica in una decisione governativa acquisita. Ma la città ha molti vantaggi che rendono questa ipotesi rilevante: un porto, la vicinanza al confine siriano, le infrastrutture esistenti e il potenziale di collegamento ai corridoi regionali.

Una zona economica associata a un porto e a una rete ferroviaria avrebbe una logica diversa di un hub tecnologico con sede a Beirut. Potrebbe ospitare attività di elaborazione, logistica o produzione per l’esportazione. La specializzazione delle aree potrebbe quindi essere più efficace di un modello uniforme applicato in tutto il paese.

Lo stesso ragionamento può applicarsi ad altre regioni. Il Libano ha realtà economiche molto diverse tra Beirut, il Nord, Bekaa e il Sud. Una strategia credibile dovrebbe identificare i benefici di ogni territorio piuttosto che moltiplicare le aree con la stessa vocazione.

La Siria può trasformare il valore economico del Libano settentrionale

Un’altra variabile è la graduale riapertura dell’economia siriana. Il Libano può ancora una volta diventare una porta d’accesso ad un mercato vicino sotto la ricostruzione. I progetti ferroviari studiati tra Tripoli e Siria mostrano già che alcuni funzionari stanno cercando di beneficiare di questa nuova configurazione.

Per le aziende situate nel nord del Libano, l’accesso alla Siria potrebbe rappresentare un ulteriore mercato. A lungo termine, i collegamenti con Giordania, Iraq e Turchia potrebbero anche cambiare la geografia aziendale. Una zona economica speciale situata su un corridoio di trasporto avrebbe quindi un vantaggio che non può essere raggiunto semplicemente riducendo le tasse.

Tuttavia, questa prospettiva rimane dipendente dalla stabilità regionale. Le infrastrutture terrestri non possono essere convenienti se le frontiere si chiudono regolarmente o le strade sono esposte a crisi di sicurezza. La strategia libanese dovrà quindi valutare sia i rischi che le opportunità.

Lo sviluppo delle zone economiche non può basarsi sull’ipotesi che la normalizzazione regionale sia irreversibile. Gli investitori cercheranno garanzie per continuare le loro attività anche in caso di nuove tensioni.

Banking rimane un importante ostacolo per gli investitori

Il secondo problema principale è finanziario. Una società può beneficiare di un ambiente amministrativo favorevole e avere elettricità, ma deve ancora essere in grado di aprire conti, trasferire denaro, finanziare i suoi investimenti e rimpatriare i suoi profitti. Il Libano non ha ancora completato la ristrutturazione del suo sistema bancario.

La crisi aperta dal 2019 ha profondamente danneggiato la fiducia. Il governo sta attualmente lavorando alla ristrutturazione istituzionale e si occupa della divisione finanziaria. I negoziati con il Fondo Monetario Internazionale rimangono legati a queste riforme.

Questa situazione crea un paradosso. Il Libano cerca di attrarre un nuovo capitale prima che abbia completamente risolto il destino dei vecchi depositi. Gli investitori internazionali dovranno necessariamente affrontare questo problema. Essi vorrebbero sapere se i nuovi fondi depositati nel paese sono stati protetti, quali norme applicate ai trasferimenti e quali contratti garantiti dalla giurisdizione.

Le zone economiche speciali potrebbero potenzialmente beneficiare di un quadro finanziario appropriato. Ma nessuna disposizione specifica di questo tipo appare negli elementi disponibili. Sarebbe quindi prematuro annunciarlo. Tuttavia, il governo dovrà risolvere questo problema se vuole convincere le aziende straniere a investire il capitale nel paese su una base sostenibile.

Una zona speciale non può diventare un territorio oltre le regole

Il principio stesso di un regime economico particolare può suscitare preoccupazioni. Per attirare gli investitori, lo stato può essere tentato di concedere molte esenzioni e ridurre alcune procedure. Ma la semplificazione amministrativa non deve essere trasformata in una mancanza di controllo.

Le norme ambientali, sociali e finanziarie restano essenziali. Una zona economica progettata per aggirare le amministrazioni piuttosto che renderle più efficaci potrebbe creare disuguaglianze tra le imprese e favorire il comportamento opportunistico. Potrebbe anche diventare un mezzo per ottenere i benefici fiscali senza produrre gli investimenti o posti di lavoro annunciati.

La trasparenza deve quindi essere centrale. I criteri di accesso alle aree, i benefici e gli obblighi imposti alle imprese devono essere sufficientemente chiari per evitare il trattamento discrezionale. I risultati devono essere misurabili: investimenti realizzati, posti di lavoro creati, esportazioni e valore aggiunto.

Questo requisito è tanto più importante in quanto il Libano cerca di ripristinare la sua credibilità alle istituzioni internazionali. Le nuove aree saranno giudicate sia sul loro governo che sulla loro capacità di attrarre le imprese.

Il pericolo della concorrenza fiscale senza investimenti reali

I benefici fiscali sono spesso utilizzati per rendere attraenti le zone economiche. Ma la bassa tassazione non è sufficiente per innescare investimenti. Un’azienda confronta anche stabilità politica, infrastrutture, costi energetici, qualità del lavoro e certezza del diritto.

Se il Libano riduce significativamente le sue entrate fiscali senza ottenere in cambio di nuove attività, l’operazione può diventare costoso per lo Stato. È quindi necessario evitare una logica in cui le zone semplicemente spostano le aziende già presenti nel paese verso un regime più vantaggioso.

L’obiettivo reale deve essere un investimento supplementare. Un’azienda che in ogni caso è stata attiva in Libano non dovrebbe essere il principale beneficiario di un meccanismo destinato ad attrarre nuovi capitali.

Le fonti del 2 ottobre non danno il sistema fiscale previsto. Il rischio rimane quindi teorico in questa fase. Tuttavia, dovrebbe essere preso in considerazione quando le regole precise sono definite.

L’occupazione sarà il principale test politico del progetto

Per la popolazione, il successo delle zone economiche non sarà misurato dal numero di imprese registrate ma dai posti di lavoro creati. La crisi ha spinto molti giovani qualificati a cercare opportunità all’estero. Una politica tecnologica credibile può aiutare a mantenere alcune di queste competenze o creare opportunità di ritorno.

Ma la qualità dei posti di lavoro conta tanto quanto il loro numero. Un’area specializzata in attività a basso valore aggiunto non incontrerebbe la stessa ambizione di un polo capace di ospitare ingegneri, ricercatori e aziende esportatrici.

Il legame con le università e la formazione professionale diventerà quindi importante. Le aziende devono essere in grado di assumere le competenze di cui hanno bisogno. Le istituzioni educative, da parte loro, devono sapere quali settori si stanno sviluppando per adattare parte della formazione.

Nelle fonti non è presentato alcun curriculum dettagliato che collega il nuovo Consiglio con le università. Tuttavia, questa dimensione sarà uno dei criteri per determinare se il progetto è una vera politica industriale o un semplice meccanismo amministrativo.

Lo stato deve scegliere alcuni vantaggi che può davvero garantire

Il Libano probabilmente non sarà in grado di competere con le maggiori economie regionali sulla quantità di sovvenzioni pubbliche. Essa deve quindi identificare i benefici che può fornire in modo credibile. La sua posizione geografica, la sua popolazione qualificata, i suoi legami con la diaspora e la sua vicinanza a diversi mercati possono essere una base.

La velocità amministrativa può diventare un altro vantaggio se è effettivamente garantito. Per una società, sapendo che una licenza sarà processata secondo un programma prevedibile può a volte contare più di un’esenzione complessa. Anche la certezza giuridica dei contratti e la capacità di trasferire il capitale sono essenziali.

Il nuovo Consiglio Supremo può svolgere un ruolo se diventa il luogo in cui vengono organizzate queste garanzie. Ma deve evitare di promettere ciò che le altre amministrazioni non possono fornire. Una zona economica non può garantire l’elettricità stabile se il settore energetico non segue. Non può promettere normali operazioni finanziarie se la ristrutturazione bancaria rimane incompleta.

Il progetto richiede quindi al governo di coordinare diverse riforme che sono state precedentemente trattate separatamente.

La transizione dal decreto all’investimento sarà la vera prova

L’approvazione del Consiglio Superiore segna un primo passo istituzionale. Esso afferma che il governo vuole rendere le zone economiche e le industrie tecnologiche un focus della sua politica. Ma i resti essenziali da costruire. I settori interessati, i poteri della nuova istituzione, il regime commerciale e le infrastrutture necessarie devono essere definiti.

Allora gli investitori dovranno essere convinti. Questo passo sarà molto più difficile che creare una struttura amministrativa. Le aziende confrontano il Libano con altre destinazioni e richiedono garanzie concrete. La reputazione storica del paese come centro di servizio non basta.

Tuttavia, il progetto viene in un momento in cui diverse trasformazioni possono creare una finestra di opportunità. La Siria entra in una fase di ricostruzione. I corridoi regionali sono discussi. Tripoli potrebbe riprendere una funzione logistica. Il governo sta cercando di migliorare l’approvvigionamento energetico. Il settore bancario deve essere ristrutturato.

Se questi siti avanzano insieme, zone economiche speciali possono diventare uno strumento di riposizionamento. Se rimangono separati, il nuovo Consiglio rischia di avere un quadro istituzionale senza un ambiente economico che possa renderlo attraente.

La decisione del 1o ottobre 2026 apre quindi una questione più di quanto non faccia. Il Libano vuole attrarre industrie tecnologiche e sviluppare spazi economici specializzati. Deve ora dimostrare che può fornire loro ciò che vogliono veramente: energia, finanziamento, connettività, stabilità normativa e accesso al mercato. Senza questi elementi, una zona speciale rimarrà una linea in un decreto. Con loro, potrebbe diventare uno degli strumenti di un modello economico meno dipendente dai meccanismi che hanno preceduto la crisi.

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