3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il villaggio fuori tempo, Nord Libano

Duma, Nord Libano: il villaggio dove il tempo sembra essersi fermato. Arroccato a 1000 metri nel quartiere di Batrun, è noto per le sue case con tegole rosse e le sue facciate ottomane con triple portici, per molti prima della prima guerra mondiale. Il suo vecchio souk, un tempo un polmone economico della regione, mantiene ancora le sue porte in legno. Circondato dalle cime tra Qadisha e Batrun, Duma ha anche servito come un arredamento per « Safar Barlik » con Fairuz nel 1967 e « E ora andiamo dove » da Nadine Labaki nel 2010 — fedele a se stesso per generazioni

Guarda il video originale su YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews