Aeroporto di Qlayaat: apertura parziale alla fine di ottobre

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Il progetto di ri-servizio all’aeroporto René-Moawad di Qlayaat, Akkar, sta entrando in una nuova fase. Sky Lounge Services, responsabile dello sviluppo e del funzionamento, annuncia una parziale start-up alla fine di ottobre 2026. Il terminal è stato ampliato da 2.000 a 4.700 metri quadrati e la sua struttura principale è ora completa. I lavori interni, le attrezzature elettromeccaniche e la preparazione delle piste devono continuare a progredire prima della ricezione dei primi passeggeri.

La riattivazione dell’aeroporto di Qlayaat sta iniziando a prendere forma concreta nel nord del Libano. In uno stato di avanzamento pubblicato il 19 agosto, Sky Lounge Services segnala i progressi simultanei sul terminal, le attrezzature tecniche e la preparazione del lavoro di pista.

Soprattutto, l’azienda mantiene un obiettivo che gli permetterà di misurare rapidamente il progresso effettivo del progetto:sfruttamento parziale alla fine di ottobre. L’apertura completa sarebbe avvenuta più tardi, dopo il completamento dei restanti requisiti di lavoro e operativi. Nessuna data specifica è ancora annunciata per questa seconda fase.

Il calendario rimane stretto. In poco più di due mesi, sarà necessario continuare lo sviluppo interno del terminal, installare l’attrezzatura necessaria, avanzare sulla pista e ottenere la preparazione operativa necessaria per la ricezione dei voli. L’apertura parziale annunciata non dovrebbe quindi essere confusa con la messa in servizio finale di tutte le capacità previste.

Il terminale Qlayaat aumenta da 2.000 a 4.700 m2

Il cambiamento più visibile riguarda la nave passeggeri. La sua area, inizialmente prevista per2.000 metri quadratiè stato esteso a4.700 metri quadratio un’estensione2.700 metri quadrati.

Secondo Sky Lounge Services, questo emendamento risponde in particolare alle esigenze espresse dai servizi di sicurezza e dalle agenzie preposte al funzionamento dell’aeroporto. Lo spazio aggiuntivo dovrebbe consentire maggiori attrezzature e un migliore traffico passeggeri.

Il progetto prevede un aumento del numero di monitor a raggi X. Il nuovo dimensionamento deve anche consentire il trattamento simultaneo di più passeggeri e la riduzione dei vincoli associati ai controlli e delle varie fasi prima dell’imbarco.

Questa estensione è significativa per un progetto inizialmente progettato intorno a una infrastruttura relativamente piccola. Essa dimostra che i requisiti operativi sono stati rivalutati in quanto la reintroduzione è in fase di preparazione.

Tuttavia, da solo non determina la futura capacità annuale dell’aeroporto. Sky Lounge Services non comunica nel suo annuncio alcuna previsione di traffico annuale, numero di movimenti giornalieri, o elenco delle linee aeree chiamate a utilizzare Qlayaat.

Questi dati saranno cruciali per misurare la reale importanza del secondo punto di ingresso aereo previsto per il paese.

La struttura principale dell’edificio è completata

Al sito, il terminal ha ora raggiunto la sua forma strutturale finale. Il telaio laterale in metallo e il telaio del tetto sono stati installati.

Questo passo non significa che l’edificio è finito. Il lavoro deve ora coprire la sua completa chiusura, i pavimenti e le varie finiture necessarie prima di essere utilizzato.

Il lavoro elettromeccanico è stato anche attribuito. Essi includono strutture essenziali per il funzionamento di un terminale, anche se l’azienda non ha fornito i dettagli dell’apparecchiatura interessata o il loro programma di installazione nel suo comunicato stampa.

L’avanzamento simultaneo di questi diversi lotti dovrebbe prepararsi per l’apertura parziale annunciata in ottobre. Solo le infrastrutture e le funzioni necessarie per questa prima fase dovranno essere operative. Il lavoro può continuare allo stesso tempo fino alla piena messa in servizio.

Questa organizzazione passo dopo passo velocizzerà il ritorno dell’attività aerea a Qlayaat senza aspettare necessariamente il completamento dell’intero progetto.

Tuttavia, richiede un coordinamento stretto tra costruzione e funzionamento in modo che il lavoro restante non interroghi le operazioni già aperte ai passeggeri.

Il lavoro sulla pista è il prossimo passo

Il terminal è solo parte dell’infrastruttura necessaria per operare un aeroporto. Sky Lounge Services annuncia l’inizio dei preparativi per l’attrezzatura di pista.

Questo componente sarà particolarmente importante nel determinare la natura delle operazioni che possono essere ospitate in Qlayaat.

Una pista destinata ai voli commerciali deve soddisfare i requisiti tecnici e di sicurezza, compresa la sua condizione, la marcatura, le attrezzature necessarie per la movimentazione di aerei e procedure per il loro funzionamento.

Il comunicato stampa non fornisce ancora dettagli sull’entità degli interventi previsti o sulla loro precisa tempistica. Si afferma solo che i preparativi sono in corso per rafforzare la disponibilità operativa dell’aeroporto.

Il progresso di queste opere dovrebbe quindi essere seguito separatamente da quello del terminal. Una nave passeggeri può essere pronta senza che tutte le infrastrutture aeronautiche possano operare a piena capacità.

È anche per questo che l’azienda parla prima di un’operazione parziale.

Diverse amministrazioni coinvolte nel ritorno al servizio

La riattivazione di Qlayaat richiede anche un coordinamento tra diverse istituzioni pubbliche. Sky Lounge Services riferisce di lavorare con il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, il Ministero degli Interni e Comuni, la Direzione Generale dell’Aviazione Civile e i relativi servizi di sicurezza.

Questo coordinamento è essenziale per organizzare le varie funzioni di un aeroporto internazionale: aviazione civile, sicurezza, controlli passeggeri e gestione dei flussi.

Lo sviluppo fisico delle infrastrutture è quindi solo parte del processo. Allo stesso tempo, le autorità devono preparare il personale, le procedure e le attrezzature necessarie per il funzionamento del sito.

L’aumento dell’area terminale in risposta alle esigenze delle agenzie di sicurezza illustra già questa interazione tra costruzione e funzionamento.

Il vero test della data annunciata per ottobre non sarà solo il completamento visibile degli edifici. Sarà la capacità di tutte le amministrazioni interessate di operare simultaneamente all’arrivo dei primi voli.

Qlayaat per creare un secondo cancello aereo per il Libano

Il ri-servizio dell’aeroporto di René-Moawad ha una gamma oltre Akkar da solo. Il Libano dipende attualmente dall’aeroporto internazionale di Rafic Hariri a Beirut per la maggior parte del suo traffico aereo commerciale.

La riattivazione di Qlayaat deve introdurre una seconda infrastruttura in grado di ospitare parte di questa attività.

Questa diversificazione ha un interesse economico. Un aeroporto a nord può migliorare l’accesso ad Akkar, Tripoli e al Libano settentrionale. Esso può anche creare nuove opportunità per il trasporto passeggeri e, a seconda delle capacità da sviluppare in una fase successiva, per altre attività aeree.

Ha anche una dimensione strategica. La dipendenza da un grande aeroporto rende tutto il traffico aereo libanese vulnerabile a qualsiasi disgregazione che colpisce Beirut. Le varie crisi di sicurezza nel paese hanno regolarmente ricordato questa debolezza.

Tuttavia, Qlayaat sarà in grado di svolgere questo ruolo solo sulla base delle sue capacità effettive, le certificazioni ottenute, le società che accetteranno di servirlo e la frequenza dei voli proposti.

L’apertura di un terminale non è sufficiente per creare un secondo polo aereo. Deve avere un traffico regolare sufficiente per diventare economicamente e operativamente sostenibile.

Infrastrutture particolarmente attese nel Nord

Per Akkar e Tripoli, la riapertura ha un’altra dimensione. Il Nord ha da tempo richiesto una migliore integrazione con le principali infrastrutture nazionali e una riduzione della concentrazione di attività intorno a Beirut.

Un aeroporto operativo può generare attività diretta intorno ai servizi di trasporto, manutenzione, sicurezza e passeggeri. Può anche promuovere attività commerciali intorno alle infrastrutture.

Tuttavia, questi effetti rimangono da misurare. Nessun dato ufficiale è fornito nell’annuncio del 19 agosto relativo al numero atteso di posti di lavoro, gli investimenti privati che possono accompagnare l’apertura o i benefici economici attesi per Akkar.

Sarebbe quindi prematuro quantificare l’impatto regionale.

La prima conseguenza concreta sarà più semplice: consentire ai passeggeri di partire o arrivare direttamente nel nord del paese senza passare sistematicamente attraverso l’aeroporto di Beirut.

L’entità di questo beneficio dipenderà poi dalla rete proposta di destinazioni.

Aziende e destinazioni rimangono il principale sconosciuto

Le compagnie aeree diventano il prossimo test

Il ri-servizio di Qlayaat non si basa solo sul completamento del terminal e della pista. Ora dipende dalla capacità del nuovo aeroporto di attrarre aziende in grado di installare percorsi regolari.

Una prima azienda è già stata posizionata pubblicamente.Mada Airwaysha indicato in giugno che voleva essere tra i primi vettori per avviare operazioni da Qlayaat. Il suo amministratore delegato, Imad Raad, ha pubblicato questo impegno al lancio della fase executive del progetto.

Allo stesso tempo, il governo ha preparato il quadro normativo. Il 9 luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato una domanda del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti per le licenze per i servizi di trasporto aereo di linea all’aeroporto di René-Moawad.

Il ministro Fayez Rasamny ha anche indicato che il suo dipartimento stava lavorando per attrarrediverse società a basso costo, con l’obiettivo di collegare Qlayaat a destinazioni regionali e internazionali. Tuttavia, nessun insieme definitivo di vettori o destinazioni è ancora stato annunciato ufficialmente.

Questa sfumatura è essenziale. L’interesse e i contatti di Mada Airways con aziende a basso costo mostrano che la preparazione commerciale di Qlayaat è iniziata. Essi non permettono ancora di considerare che una rete aerea completa è costituita.

Il prossimo indicatore sarà quindi la pubblicazione delle prime linee regolari: società selezionate, destinazioni, frequenze, orari e data effettiva di vendita dei biglietti.

Fayez Rasamny ha annunciato nel mese di luglio che il primo aereo doveva decollare da Qlayaat in ottobre. Sky Lounge Services punta ora al parziale funzionamento alla fine dello stesso mese. Se questo programma è mantenuto, le prossime settimane dovranno necessariamente chiarire quali vettori realmente apriranno la nuova piattaforma.

Ultimo ottobre diventa il primo test

Le prossime settimane misurano se il programma annunciato può essere mantenuto. Diversi indicatori saranno particolarmente importanti: chiusura completa del terminale, progresso del suolo e delle finiture, installazione di apparecchiature elettromeccaniche, installazione di dispositivi di sicurezza e progresso del lavoro relativo alla pista.

Sarà quindi necessario conoscere le autorizzazioni operative ottenute e soprattutto le prime aziende pronte a servire l’aeroporto.

Sky Lounge Services sostiene di continuare a lavorare su tutti questi assi con l’obiettivo di avviare un’operazione parziale alla fine di ottobre, pur continuando gli interventi necessari per l’apertura completa.

La riattivazione di Qlayaat passa quindi da un progetto a lungo divulgato ad una scadenza ormai misurabile. Il sito ha un terminale allargato e una struttura completata; Resta per trasformare questi edifici in un aeroporto che è in realtà capace di ospitare aerei e passeggeri in poco più di due mesi.