Joseph Aoun difende il mantenimento di Finul in Libano

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Il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto lunedì 17 agosto 2026 che la presenza internazionale sia mantenuta nel sud del Libano dopo l’attuale scadenza della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano (Finale). La sua posizione, tuttavia, ha affrontato un grave ostacolo diplomatico: il Consiglio di Sicurezza aveva deciso nell’agosto del 2025 che l’attuale mandato sarebbe stato l’ultimo, dopo un compromesso raggiunto, tra l’altro, sotto pressione degli Stati Uniti, mentre Israele aveva a lungo contestato l’efficacia della missione. Washington e Tel Aviv ora favoriscono un altro meccanismo internazionale, più focalizzato sulla verifica del disarmo di Hezbollah e sull’implementazione dell’esercito libanese. Joseph Aoun propone quindi due opzioni: cercare di ottenere una nuova estensione del Finul o negoziare un’altra presenza internazionale in grado di evitare un vuoto di sicurezza nel sud.

Joseph Aoun vuole tornare alla fine programmata del Finul

La dichiarazione di Joseph Aoun arriva in un momento in cui il futuro di Finul è già inquadrato da una decisione del Consiglio di Sicurezza. Entro l’agosto 2025, i quindici membri del Consiglio avevano adottato all’unanimità la risoluzione 2790. La Commissione ha prorogato l’ultimo mandato della United Nations Interim Force in Libano fino al 31 dicembre 2026.

Il testo non prevede una semplice nuova scadenza amministrativa. Esso prevede quindi la cessazione delle operazioni della missione e un ritiro ordinato e sicuro del suo personale. La partenza deve avvenire per un periodo fino ad un anno. La richiesta di lunedì del presidente libanese è quindi di cercare un cambiamento in una traiettoria già decisa dal Consiglio di sicurezza.

Con un’iniziativa parlamentare e una petizione per mantenere la forza internazionale, Joseph Aoun ha chiaramente delineato la preferenza di Beirut. « La nostra prima scelta è di estendere il mandato del Finul », ha detto il Presidente, secondo i rapporti dei media libanesi lunedì.

Tuttavia, ha immediatamente fornito una soluzione di prelievo. « Se questo mandato non è rinnovato, la seconda opzione è quella di adottare una formula per garantire il mantenimento delle forze internazionali nel sud entro il quadro giuridico richiesto, insieme e in coordinamento con l’esercito libanese, per sostenere la stabilità e svolgere le missioni loro affidate », ha aggiunto.

La formulazione è importante. Joseph Aoun non condiziona la presenza internazionale al mantenimento del nome o della struttura attuale del Finul. Soprattutto, il Libano non vuole vedere alcuna forza internazionale dal Sud sparire in un momento in cui le principali questioni di sicurezza rimangono irrisolte.

Gli Stati Uniti si spinsero verso un’estensione finale

L’ostacolo principale ad un rinnovamentoFinituraviene dalla posizione di Washington nei negoziati del 2025. Gli Stati Uniti hanno poi insistito affinché l’estensione fino al dicembre 2026 fosse l’ultima. Il compromesso, infine, adottato nel Consiglio di Sicurezza, aveva permesso di mantenere temporaneamente i pacificatori, fissando la loro partenza.

Questa posizione ha segnato un importante sviluppo nella politica americana. Washington aveva a lungo sostenuto il mantenimento della missione, mentre chiedeva regolarmente un rafforzamento della sua efficacia e libertà di movimento. In particolare, i funzionari statunitensi hanno criticato Finul per non essere in grado di impedire la presenza dell’infrastruttura militare di Hezbollah nella sua area di funzionamento.

Nel 2025, l’amministrazione degli Stati Uniti andò oltre. Esso ritiene che le autorità libanesi debbano progressivamente assumersi la sola responsabilità per la sicurezza nel Sud. L’esercito libanese deve, in questo senso, diventare l’unica forza armata legittima nella zona e gradualmente sostituire l’attuale disposizione internazionale.

Il testo adottato dal Consiglio di sicurezza riflette tale direzione. La fine prevista del Finul deve essere accompagnata da un aumento del potere dello Stato libanese e del suo esercito. Washington associa questo sviluppo al disarmo dei gruppi armati non statali, tra cui Hezbollah.

Questa posizione pone Joseph Aoun prima di una notevole difficoltà diplomatica. Per estendere il Finul oltre il 31 dicembre, Beirut deve ottenere una nuova decisione dal Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, gli Stati Uniti avevano un potere di veto e avevano reso la risoluzione prevista della missione una condizione del compromesso del 2025.

Il sostegno degli Stati Uniti sta diventando decisivo. Senza cambiare posizione a Washington, la prima scelta annunciata da Joseph Aoun il lunedì sembra difficile da raggiungere.

Israele non vuole più Finul nella sua forma attuale

La posizione israeliana è il secondo grande ostacolo. Israele è stato critico per il funzionamento del Finul da anni e ritiene che la missione non abbia soddisfatto uno dei suoi obiettivi chiave: prevenire la ricostituzione di un aereo militare Hezbollah nella zona a sud del fiume Litani.

Le autorità israeliane affermano di aver scoperto, soprattutto in quanto operazioni militari contro Hezbollah, gallerie, depositi di armi, postazioni militari e varie infrastrutture appartenenti al movimento sciita in aree teoricamente soggette alle disposizioni della risoluzione 1701.

Per Israele, questi risultati dimostrano i limiti del modello applicato dalla guerra del 2006. La presenza di migliaia di pacificatori non avrebbe impedito a Hezbollah di mantenere o sviluppare capacità militari vicino al confine.

Questa critica spiega perché Tel-Aviv non favorisce un semplice rinnovamento della Finul. Israele ora vuole un meccanismo che possa verificare efficacemente il disarmo di Hezbollah e impedire al movimento di ripristinare le sue infrastrutture dopo il possibile ritiro delle forze israeliane.

Le differenze riguardano anche i poteri concessi alle forze responsabili della verifica. Israele vorrebbe vedere ispezioni sufficienti per cercare armi o installazioni militari, compresi quelli sospettati di essere in proprietà privata.

Questo problema è estremamente sensibile in Libano. L’esercito libanese vuole impedire ispezioni di case private o terreni causando scontri con gli abitanti delle località meridionali. Beirut desidera anche mantenere la sua autorità sulle operazioni svolte nel suo territorio.

Il disaccordo non riguarda quindi più solo l’esistenza della Finale. Si tratta della natura stessa del futuro sistema di sicurezza nel sud del Libano.

Washington e Israele favoriscono un altro meccanismo

Le discussioni nel 2026 mostrano che gli Stati Uniti e Israele stanno già pensando al post-Finale. Secondo le informazioni disponibili sui negoziati, Washington sta lavorando con le parti su un meccanismo internazionale separato per verificare l’implementazione dell’esercito libanese e il processo di disarmo di Hezbollah.

Gli Stati Uniti e Israele hanno espresso riserve per affidare automaticamente questa missione alle Nazioni Unite. Diversi paesi sono stati menzionati come potenziali contributori a un nuovo accordo internazionale. In particolare, il Regno Unito, l’Italia, la Svizzera e l’Indonesia sono stati inclusi nelle discussioni riportate nelle ultime settimane.

Beirut ha tuttavia sottolineato che non era ancora stato raggiunto un accordo definitivo sulla composizione di una possibile forza. Proseguono negoziati e sono ancora possibili diversi modelli.

Una missione potrebbe essere formata da un gruppo di paesi accettati dal Libano e da Israele. Un’altra possibilità sarebbe quella di stabilire un accordo internazionale con una nuova base giuridica. Una forza europea è stata menzionata anche nelle discussioni diplomatiche.

È proprio in questo spazio che la « seconda scelta » presentata da Joseph Aoun prende il suo pieno significato. Il Presidente sembra riconoscere pubblicamente che un’estensione del Finul potrebbe incontrare un rifiuto americano e israeliano. Esso mira quindi a preservare l’essenziale: una presenza internazionale sul terreno, anche se il suo nome, la composizione e il mandato devono cambiare.

Questo approccio permette anche a Beirut di partecipare ai negoziati post-Finali piuttosto che sottoporsi a un meccanismo progettato esclusivamente da Washington e Israele.

Joseph Aoun vuole una forza posta accanto all’esercito

Il presidente libanese ha posto una condizione importante su qualsiasi formula alternativa. Le forze internazionali dovrebbero essere schierate « con e in coordinamento con le forze armate libanesi ».

Questa precisazione si riferisce direttamente alla questione della sovranità. Per Beirut, una forza futura non deve avere un’autorità autonoma per operare liberamente nel territorio senza coordinamento con le istituzioni libanesi.

Joseph Aoun mise così l’esercito al centro del futuro dispositivo. Questo è coerente con la sua posizione costante dal suo assunto della presidenza: le forze armate libanesi devono gradualmente diventare l’attore militare centrale in tutto il paese.

L’ex comandante in capo dell’esercito conosce direttamente i meccanismi di cooperazione con il Finul. Per anni, le truppe libanesi e i pacificatori stanno conducendo pattuglie e coordinando parte delle loro operazioni nel sud.

La sfida è ora di aumentare significativamente le responsabilità dell’esercito. Deve controllare le aree da cui le forze israeliane si ritirano, identificare le infrastrutture militari non autorizzate e prevenire il ristabilimento delle posizioni armate al di là dell’autorità dello Stato.

Questa missione è tanto più difficile quanto continuano gli incidenti militari. Il fuoco israeliano è stato nuovamente segnalato lunedì nel sud del Libano, pochi giorni dopo una nuova sequenza di scioperi e tensioni con Hezbollah.

Per la presidenza libanese, chiedere all’esercito di assumere immediatamente tutte queste responsabilità mentre rimuovere la presenza internazionale creerebbe un rischio aggiuntivo.

La ripresa del fuoco rafforza gli argomenti di Beirut

La tempistica della dichiarazione presidenziale non è insignificante. Joseph Aoun difende il mantenimento di una forza internazionale in quanto gli incidenti riprendono nel sud e i meccanismi di de-escalation rimangono richiesti.

Gli eventi del fine settimana hanno ricordato la fragilità della situazione. Gli scioperi israeliani del 15 agosto hanno provocato diverse vittime in Libano, compresi i civili. Israele ha presentato le sue operazioni come risposta ad un’azione attribuita a Hezbollah che aveva gravemente ferito tre soldati israeliani nella zona di Ali al-Taher.

L’esercito israeliano ha anche annunciato che aveva eliminato due comandanti Hezbollah. I contatti diplomatici furono poi avviati per prevenire una risposta del movimento e una nuova spirale di rappresaglie.

La ripresa dell’incendio israeliano di lunedì mostra, tuttavia, che la situazione non corrisponde ancora a quella di un confine stabilizzato. Diversi settori rimangono esposti alle operazioni militari e le dispute sulle posizioni israeliane rimangono aperte.

Per Beirut, questo contesto rafforza l’argomento della continuità internazionale. Il Finul non può impedire tutti gli scioperi o imporre una soluzione politica, ma mantiene le funzioni di osservazione, collegamento e coordinamento sul terreno.

La sua scomparsa senza un meccanismo sostitutivo rimuoverebbe quelle capacità in un momento in cui il Libano e Israele non avevano ancora relazioni diplomatiche dirette.

Ritiro israeliano e disarmo di Hezbollah rimangono legati

Il futuro della presenza internazionale dipende in gran parte da due questioni: il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah.

Israele sostiene che non lascerà i settori che controlla finché non avrà ottenuto sufficienti garanzie sul disarmo del movimento Shia. Le autorità israeliane vogliono impedire che un ritiro venga seguito dal ritorno di combattenti, armi o infrastrutture Hezbollah.

Hezbollah difende la logica opposta. Crede che la presenza israeliana e gli scioperi continui giustificano la continuazione delle sue armi. Il movimento si rifiuta di affrontare la questione del suo arsenale come se il territorio libanese fosse già stato completamente evacuato da Israele.

Questa contraddizione produce un impasse. Israele chiede risultati sul disarmo prima del suo ritiro. Hezbollah invoca l’assenza di ritiro per giustificare la ritenzione delle sue capacità militari.

Le autorità libanesi stanno cercando di rompere questa logica rafforzando il ruolo dell’esercito. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire allo Stato di recuperare progressivamente il monopolio delle armi durante l’ottenimento del ritiro israeliano.

Washington sostiene questa direzione, ma vuole un meccanismo internazionale in grado di verificare gli impegni. Israele richiede anche garanzie concrete prima di abbandonare le posizioni che ritiene necessarie per la sua sicurezza.

Una futura forza internazionale potrebbe quindi diventare lo strumento per articolare queste diverse fasi. Dovrebbe controllare il terreno, accompagnare l’esercito libanese e fornire le garanzie necessarie per il ritiro israeliano.

Perché Israele considera l’insufficiente finale

La diffidenza israeliana dell’attuale missione non risale al 2026. Dal luglio-agosto 2006 la guerra, Israele ha costantemente affermato che l’attuazione della risoluzione 1701 è rimasta incompleta.

La risoluzione prevede, tra l’altro, che non esistono forze armate o armi tra la Linea Blu e i Litani, a parte quelle dello Stato libanese e del Finul.

Hezbollah ha mantenuto una presenza militare nel sud per anni. Israele ritiene che l’infrastruttura rivelata durante le recenti operazioni dimostri che la missione internazionale non aveva i mezzi necessari, la libertà d’azione o la volontà di prevenire l’insediamento.

Da parte sua, Finul ha regolarmente ricordato i limiti del suo mandato. I Caschi blu non sono una forza occupante e non possono sostituire le autorità libanesi. La loro capacità di accedere a determinati siti o proprietà dipende anche dal quadro giuridico e operativo applicabile sul terreno.

Questa differenza di interpretazione spiega parte dell’attuale confronto diplomatico. Israele vuole la prossima missione per effettuare controlli più invadenti. Il Libano sottolinea la necessità di rispettare la sua sovranità e il ruolo del suo esercito.

Washington è ora più vicina alla posizione israeliana sulla necessità di rafforzare le capacità di verifica, anche se gli Stati Uniti sostengono l’autorità del governo libanese e la distribuzione dell’esercito.

Una forza europea è uno degli scenari

La prevista scomparsa del Finul ha già condotto diversi paesi europei a pensare alle alternative. La Germania ha fatto riferimento a luglio alla possibilità di una forza obbligatoria europea per prevenire un vuoto di sicurezza dopo la partenza dei pacificatori.

Tale forza potrebbe accompagnare il dispiegamento dell’esercito libanese e fornire garanzie durante il ritiro israeliano. Potrebbe anche partecipare ai meccanismi di verifica richiesti dai negoziatori internazionali.

Questa opzione entra parzialmente nel secondo scenario difenso da Joseph Aoun. Permetterebbe al presidente libanese di accettare la scomparsa istituzionale del Finul, ottenendo la continuazione di una presenza militare internazionale.

Ma le difficoltà rimangono numerose. Il mandato della nuova forza, le sue regole di impegno e di finanziamento dovrebbero essere definiti. I paesi partecipanti dovrebbero anche accettare di inviare il personale militare in una zona in cui gli scioperi e gli scambi di fuoco rimangono possibili.

La questione dell’autorità politica sarebbe altrettanto sensibile. Una forza europea, una coalizione internazionale o un meccanismo creato da un accordo specifico non avrebbe necessariamente la stessa legittimità di un’operazione di pacificazione incaricata dal Consiglio di Sicurezza.

Beirut dovrà quindi determinare quanto è disposto ad accettare una trasformazione del regime per evitare un completo ritiro internazionale.

Il Consiglio di Sicurezza rimane essenziale per salvare la Finul

Se Joseph Aoun vuole ottenere la sua « prima scelta », la strada passa attraverso New York. Poiché la risoluzione 2790 aveva fissato la fine della missione, un’estensione richiederebbe un’ulteriore decisione da parte del Consiglio di sicurezza.

Il problema non è solo quello di ottenere una maggioranza. Il veto di uno dei cinque membri permanenti dovrebbe essere evitato. Gli Stati Uniti hanno quindi una leva decisiva.

La petizione parlamentare al Presidente può rafforzare la posizione politica del Libano, ma non altera questo rapporto di potere internazionale. Beirut dovrà convincere Washington che la situazione di sicurezza del 2026 giustifica la revisione della decisione presa nel 2025.

Il Libano ha un argomento concreto: le condizioni di ritiro dalla Finale non sono pienamente soddisfatte. Le forze israeliane non hanno completamente lasciato le aree interessate, il disco di disarmo di Hizbullah rimane aperto e gli incidenti militari continuano.

Tuttavia, Washington può rispondere che queste difficoltà dimostrano chiaramente i limiti della missione attuale e la necessità di passare ad un altro sistema di verifica.

È intorno a questa divergenza che le discussioni nei prossimi mesi dovrebbero concentrarsi.

La battaglia è ora sopra il post-Finale

La dichiarazione di Joseph Aoun non fu quindi solo una richiesta di pacificatori. Aprì ufficialmente la battaglia diplomatica sul sistema per garantire la sicurezza nel sud del Libano dopo il 31 dicembre 2026.

Il presidente libanese inizia difendendo la soluzione più semplice per Beirut: mantenere una missione già schierata, con una base giuridica internazionale e abituata a lavorare con l’esercito. Ma riconosce contemporaneamente che tale estensione può essere bloccata.

Israele vuole un meccanismo più efficace per verificare il disarmo di Hezbollah. Gli Stati Uniti, che avevano spinto per l’ultimo mandato nel 2025, condividevano l’obiettivo di trasformare il sistema e avevano mezzi diplomatici per prevenire un rinnovamento che non soddisfasse i suoi requisiti.

Joseph Aoun ha quindi cercato di spostare il dibattito. Se il Finul stesso non può essere salvato, Beirut vuole almeno negoziare le condizioni per la sua sostituzione piuttosto che subire un ritiro senza una soluzione transitoria.

I prossimi mesi dovranno stabilire se Washington accetti finalmente un’estensione temporanea, che si possa formare una nuova forza internazionale o se un meccanismo di verifica più limitato sostituirà i pacificatori. La ripresa dell’incendio nel sud dà a questa negoziazione un’urgenza supplementare: il 31 dicembre le condizioni di sicurezza che consentano un ritiro internazionale sicuro non sono ancora in vigore.

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