Amnesty: le famiglie Abra mettono pressione su Aoun

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Le famiglie dei soldati uccisi negli scontri di Abra stanno preparando una nuova mobilitazione controdiritto dell’amnistiaadozione da parte del Parlamento libanese il 12 agosto 2026. La loro azione, riportata il 18 agosto, deve seguire due percorsi: chiedere al presidente Joseph Aoun di rinviare il testo all’Assemblea o di non permettergli di entrare in vigore nella sua forma attuale, e di lavorare con i parlamentari contrari a determinate disposizioni per un ricorso al Consiglio costituzionale. Il loro principale requisito rimane immutato: per evitare che una misura di lenienza possa beneficiare, senza garanzie sufficienti, le persone perseguitate o condannate in casi legati agli attacchi contro l’esercito e le forze di sicurezza.

Le famiglie Abra spostano la battaglia a Baabda

Sei giorni dopo l’approvazione della legge, la sfida non si concentra più sui dibattiti parlamentari stessi. Le famiglie ora cercano di agire durante la fase prima dell’entrata finale in vigore del testo. Il loro primo obiettivo istituzionale è il Palazzo Baabda, dove vogliono ricordare a Joseph Aoun gli impegni che aveva fatto in un incontro precedente. Secondo le informazioni riportate il 18 agosto, essi vorrebbero che il Capo di Stato rifiutasse di promulgare la legge nella sua forma attuale o chiedesse al Parlamento ulteriori deliberazioni.

Questa richiesta si basa direttamente sulla posizione di Joseph Aoun di fronte a parenti militari. Al loro incontro, il presidente aveva assicurato che il sangue dei soldati e dei membri delle forze di sicurezza non poteva essere compromesso. Le famiglie ritengono che questa dichiarazione debba avere un effetto concreto sulla decisione presidenziale. A loro avviso, un’azione non modificata sarebbe difficile riconciliarsi con la linea precedentemente difesa a Baabda, dal momento che alcune disposizioni potrebbero ridurre la lunghezza di detenzione di persone collegate a casi in cui il personale militare è stato ucciso.

Il secondo approccio è rivolto ai membri che si oppongono alla versione adottata. Le famiglie vogliono discutere con loro le condizioni di rinvio al Consiglio costituzionale. Non possono fare ricorso solo contro una legge. L’articolo 19 della Costituzione si riserva questo diritto, tra l’altro, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri o a dieci deputati. La sfida immediata è quindi quella di riunire un numero sufficiente di parlamentari e di individuare con precisione le disposizioni che potrebbero essere contestate.

La legge di amnistia è passata dopo mesi di tensione

Thediritto dell’amnistiae la riduzione eccezionale di talune sentenze è stata adottata il 12 agosto 2026 dopo diversi mesi di negoziati. Il testo cerca di affrontare contemporaneamente diverse questioni: la situazione dei prigionieri che sono stati in prigione per lungo tempo, ritardi giudiziari, sovraffollamento e questioni politiche o di sicurezza che sono state alimentando rivendicazioni per anni. Questa giustapposizione spiega gran parte della controversia. Le persone che possono beneficiare del regime non rientrano negli stessi reati, nello stesso percorso giuridico o nelle stesse responsabilità.

Il dibattito ha quindi rapidamente superato il problema generale delle carceri. Diverse forze politiche hanno chiesto l’esclusione di alcune categorie, comprese quelle coinvolte in crimini contro il personale militare. Altri hanno sottolineato i lunghi periodi di detenzione e il caso di detenuti islamisti qualificati, le cui famiglie hanno denunciato per anni troppo tempo o che considerano ingiusto. La difficoltà del Parlamento è stata quella di elaborare un meccanismo sufficientemente ampio per rispondere alla crisi carceraria senza dare la sensazione di rimuovere crimini particolarmente sensibili.

Le discussioni in comitati congiunti avevano già mostrato queste differenze nella primavera. I rappresentanti dei ministeri della Giustizia, dell’Interno e della Difesa, nonché della sicurezza e dei servizi militari, avevano partecipato al lavoro. Pertanto, le riserve militari non sono apparse all’ultimo momento. In particolare, essi hanno riguardato i possibili effetti della legge sulle convinzioni nei casi in cui soldati o membri delle forze di sicurezza erano stati presi di mira.

La votazione del 12 agosto ha aperto una crisi con l’esercito

L’11 e il 12 agosto la tensione è salita in Parlamento. Il Ministro della Difesa, Michel Menassa, ha voluto presentare ai parlamentari le osservazioni dell’esercito libanese prima del voto. Aveva presentato una nota scritta e voleva spiegare la posizione dell’istituzione sulle modifiche apportate al testo durante i negoziati. Il suo intervento è stato considerato importante perché questi cambiamenti potrebbero cambiare la durata effettiva di alcune frasi e quindi il destino di persone condannate in casi sensibili.

Il primo ministro Nawaf Salam difese un altro concetto di funzionamento del governo. Egli intendeva presentarsi la posizione dell’esecutivo e evitare diverse voci governative dando l’impressione di posizioni contrastanti davanti all’Assemblea. La controversia ha rapidamente assunto una dimensione istituzionale. Diversi parlamentari hanno chiesto a Michel Menassa di parlare direttamente, mentre l’assenza del Ministro della Difesa in parte del dibattito ha alimentato polemiche.

Il 12 agosto, sia il blocco della Fedeltà di Resistenza che il forte blocco libanese hanno lasciato l’incontro in protesta. Essi hanno chiesto che i commenti dei militari siano ascoltati prima che il dibattito continuasse. Tuttavia, il Parlamento ha continuato i suoi lavori e ha approvato la legge. Questa sequenza è ora invocata dagli oppositori del testo per dimostrare che le riserve dell’istituzione militare non sono state esposte a tutti i deputati come il Ministro della Difesa desiderato.

Il giorno dopo il voto, Michel Menassa si è scusato con le famiglie dei soldati caduti. Si rammarica che non fosse stato in grado di far sentire la posizione dell’esercito prima dell’Assemblea. Il suo intervento ha rafforzato la percezione tra le famiglie delle vittime che la loro preoccupazione non è limitata ad una reazione emotiva ma si unisce ad una riserva istituzionale espressa dal Ministero della Difesa e dall’esercito.

Abra rimane la linea rossa delle famiglie militari

Il file Abra concentra gran parte di questa opposizione. Il 23 e 24 giugno 2013, l’esercito libanese aveva affrontato i sostenitori armati dello sceicco Ahmad al-Assir in questa zona vicino a Saida. Diciotto soldati erano stati uccisi nei combattimenti e molti feriti. Il confronto era stato uno degli episodi di sicurezza interna più letali di quel periodo ed era stato seguito da numerosi arresti, procedimenti giudiziari e processi.

Ahmad al-Assir, un predicatore Salafista noto per la sua ostilità a Hezbollah e il suo coinvolgimento nella guerra in Siria, era fuggito dalle forze di sicurezza dopo i combattimenti. È stato infine arrestato nell’agosto 2015 all’aeroporto internazionale di Beirut mentre cercava di lasciare il Libano sotto una falsa identità. Diversi procedimenti giudiziari hanno poi trattato gli eventi di Abra e le responsabilità di coloro che sono coinvolti negli scontri.

Tredici anni dopo, le conseguenze di queste procedure rimangono al centro del dibattito. Le famiglie dei militari si rifiutano di permettere una riforma generale delle sanzioni per alterare il destino delle persone riconosciute coinvolte in un attacco contro l’esercito. La loro posizione non si limita quindi a riferirsi al principio astratto di un’amnistia. Esso riguarda la definizione dei beneficiari e le esclusioni contenute nella legge.

I parenti delle vittime chiedono una chiara distinzione tra persone detenute per reati secondari o coloro che si trovano ad affrontare una lunga detenzione senza processo finale, e coloro i cui casi includono atti di violenza contro l’esercito. Essi temono che un meccanismo generale per ridurre le frasi avrà lo stesso effetto pratico per le categorie con responsabilità molto diverse.

Le famiglie avevano già avvertito Joseph Aoun

La mobilitazione annunciata il 18 agosto fa parte di una campagna lanciata diversi mesi prima. In primavera, le famiglie dei soldati uccisi in Abra avevano pubblicamente chiesto che i crimini commessi contro l’esercito fossero esclusi da qualsiasi misura generale. Hanno sottolineato la responsabilità dei responsabili diretti, ma anche dei complici, degli istigatori, dei finanziatori e delle persone che hanno facilitato gli attacchi.

Poi si rivolsero a Joseph Aoun. Il loro approccio si basava su un argomento istituzionale e simbolico. Prima della sua elezione come presidente della Repubblica nel gennaio 2025, Joseph Aoun aveva comandato l’esercito libanese per quasi otto anni. Non era a capo dell’istituzione al momento della lotta di Abra nel 2013, ma il suo viaggio lo ha collegato direttamente all’esercito e ha dato un significato speciale ai suoi impegni per le famiglie militari.

Nella riunione con il capo di Stato, i parenti delle vittime avevano espresso le loro paure riguardo all’amnistia e alla riduzione delle sentenze. Joseph Aoun ha quindi stabilito un limite affermando che non accetterebbe che il sangue dei soldati e dei membri delle forze di sicurezza siano compromessi. Questa frase è ora al centro della loro discussione politica. Vogliono che il Presidente traduca questo impegno utilizzando i mezzi datigli dalla Costituzione.

Cosa può fare Joseph Aoun con l’articolo 57

L’articolo 57 della Costituzione libanese dà al Presidente della Repubblica una leva chiara. Entro il termine fissato per l’attuazione, può, dopo aver informato il Consiglio dei ministri, chiedere ancora una volta un’ulteriore deliberazione di una legge. Il Parlamento non può rifiutare questa richiesta. Se il Parlamento adotta nuovamente il testo, la Costituzione stabilisce le condizioni per questa seconda deliberazione.

Questa prerogativa spiega perché la mobilitazione familiare sta ora concentrandosi su Baabda. Una rimozione non rimuoverebbe automaticamente la legge sull’amnistia. Tuttavia, sarebbe riaprire il dibattito parlamentare e consentire agli avversari di tentare di cambiare le disposizioni controverse, compresi quelli relativi a condanne per crimini contro il personale militare.

Il calendario è anche importante. La Costituzione prevede che il Presidente promulga le leggi entro un mese dalla loro trasmissione al governo, salvo procedure speciali per le leggi dichiarate urgenti. Se il termine scade senza adempimento o rimozione, la legge diventa giuridicamente applicabile e deve essere pubblicata. Le famiglie hanno quindi una finestra istituzionale limitata per l’intervento presidenziale.

La decisione di Joseph Aoun avrà anche un significato politico. Un rinvio al Parlamento vorrebbe dire che ritiene che le riserve siano sufficientemente importanti per giustificare una nuova lettura. Per consentire al testo di seguire il suo corso si muoverebbe invece il centro della battaglia verso il Consiglio costituzionale e l’applicazione pratica delle riduzioni delle frasi.

Il Consiglio costituzionale come possibile secondo blocco

La seconda opzione studiata dalle famiglie è più tecnica. L’articolo 19 della Costituzione permette a dieci deputati di applicare al Consiglio costituzionale la revisione di una legge. Anche il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera e il Primo Ministro hanno questa facoltà. Le famiglie di Abra devono quindi passare attraverso uno di questi attori istituzionali se vogliono ottenere una revisione costituzionale.

Un appello non costituirebbe una nuova prova dei detenuti interessati. Il Consiglio costituzionale non dovrebbe decidere chi deve essere rilasciato o ridotto. Esso esaminerebbe la conformità delle disposizioni controverse con la Costituzione e i principi costituzionali applicabili. Le ricorrenti dovrebbero quindi formulare richieste legali specifiche e non possono limitarsi a denunciare la slealtà del testo nei loro occhi.

Questa fase spiega i contatti previsti con i parlamentari opposti alla legge. Non basta contare quelli eletti politicamente ostili al testo. Si deve fare una richiesta, si deve raccogliere il numero necessario di firmatari e agire entro i termini stabiliti per la verifica della costituzionalità. La mobilitazione annunciata il 18 agosto segna così l’inizio di una possibile offensiva legale, non l’esistenza di un ricorso già depositato.

Il procedimento dell’11 e 12 agosto potrebbe essere esaminato anche dagli avversari, ma qualsiasi sfida procedurale dovrebbe essere basata su argomenti costituzionali stabiliti. Il ritiro di due blocchi o la controversia sull’intervento del solo Ministro della Difesa non è sufficiente a dimostrare l’incostituzionalità della legge.

Di fronte, le famiglie dei prigionieri invocano anche la giustizia

La sfida delle famiglie militari da sole non riassume il file di amnistia. I parenti dei prigionieri e dei loro avvocati hanno a lungo chiesto una risoluzione di situazioni che presentano come ingiustizie. In particolare, denunciano la durata di alcune detenzioni, i ritardi giudiziari e la situazione delle persone che sono rimaste in carcere per anni senza decisione definitiva.

Questa affermazione riguarda particolarmente i detenuti spesso indicati nel dibattito pubblico come « islamici ». Tuttavia, questa categoria copre diverse situazioni. Alcuni file sono collegati a Abra, altri a casi di sicurezza separati. Le responsabilità, i conti e le convinzioni non sono identiche. È proprio questa diversità che rende difficile elaborare una misura generale.

Le famiglie detenute ritengono che il sistema giudiziario abbia a volte prodotto periodi sproporzionati di reclusione o situazioni che richiedono una correzione legislativa. Essi ritengono che un’amnistia o una riduzione eccezionale della frase può essere una risposta alla disfunzione accumulata. Questa posizione ha trovato sostegno politico, soprattutto tra funzionari eletti che chiedono una soluzione al problema delle lunghe detenzione per diversi anni.

I parenti dei militari si oppongono a questo argomento il diritto delle vittime. Essi accettano che errori o ritardi nei tribunali possono essere corretti, ma rifiutano di consentire tale correzione a beneficio delle persone condannate di atti che hanno provocato la morte dei soldati. Così, il conflitto è meno sull’esistenza di un problema carcerario che su come disegnare il confine tra i casi che possono entrare in una misura di lenienza e quelli che devono rimanere esclusi da esso.

Una crisi carceraria che ha alimentato il progetto di amnistia

Lo sfondo del testo rimane la crisi cronica del sistema carcerario libanese. Le prigioni hanno sofferto per anni di sovraffollamento, risorse inadeguate e le conseguenze di un lungo procedimento giudiziario. In alcuni casi, la detenzione pre-triale stessa ha alimentato rivendicazioni per un meccanismo eccezionale.

Il Parlamento ha voluto rispondere a questa situazione combinando l’amnistia e la riduzione di alcune sanzioni. Ma questa soluzione ha rapidamente incontrato una grande difficoltà politica: una legge generale può influenzare i file il cui peso simbolico e di sicurezza è molto diverso. I crimini contro l’esercito, i casi di terrorismo o gli scontri armati non sono visti come meri componenti della crisi carceraria.

Le discussioni parlamentari hanno così oscillato tra due obiettivi. Il primo è quello di ridurre le conseguenze di un sistema giudiziario lento e di un sistema penitenziario in crisi. Il secondo mira a preservare le esclusioni che proteggono i diritti delle vittime e mantengono la portata delle convinzioni nei casi più gravi.

La legge adottata il 12 agosto costituisce il compromesso raggiunto dopo questi negoziati. La mobilitazione delle famiglie Abra, tuttavia, mostra che questo compromesso non ha risolto il disaccordo. Invece, cerca di riaprire il testo prima che venga implementato.

Il caso di Abra supera il nome di Ahmad al-Assir

La forte personalizzazione del dibattito intorno a Ahmad al-Assir può dare un quadro troppo stretto del problema. Per le famiglie dei militari, la domanda non riguarda un solo uomo. Essi vogliono che le esclusioni coprano tutte le persone la cui responsabilità per gli attacchi contro l’esercito è stata mantenuta in conformità con le procedure giudiziarie applicabili.

Questa posizione si estende alle varie forme di partecipazione alla violenza. Le famiglie temono che una legge basata principalmente sulla lunghezza della prigionia creerà effetti automatici senza il dovuto riguardo alla natura dei reati. Essi richiedono quindi una lettura di file per file o, al minimo, esclusioni legali sufficientemente precise per evitare che una riduzione della pena si applichi a casi che ritengono incompatibili con un’amnistia.

Questa preoccupazione colpisce anche l’immagine dell’esercito. In un paese segnato da ripetute crisi politiche, comunitarie e di sicurezza, l’istituzione militare rimane uno dei principali strumenti dello stato. Le famiglie ritengono che una legge che riduce le conseguenze criminali degli attacchi contro i suoi membri invierebbe un segnale contrario alla protezione dovuta ai soldati.

Una battaglia politica che non si sovrappone alle solite divisioni

La votazione sull’amnistia ha anche dimostrato che le linee di divisione non seguono esattamente le tradizionali alleanze politiche. Le Forze libanesi difesero il principio della legge, mentre il forte Libano e il blocco di fidelizzazione della resistenza lasciarono la riunione del 12 agosto sulla questione dell’intervento del Ministro della Difesa. Gli eurodeputati sunniti a favore di una soluzione per alcuni detenuti hanno anche posto una pressione significativa sul testo.

Queste posizioni non significano che tutti gli attori sostengano gli stessi beneficiari o disposizioni. Alcuni difendono l’amnistia come risposta alle detenzioni considerate eccessive. Altri contestano principalmente la procedura in Parlamento o chiedono ulteriori esclusioni. Il caso combina così considerazioni giudiziarie, comunitarie e istituzionali senza ridursi ad un confronto tra due campi perfettamente costituiti.

È anche per questo che le famiglie di Abra stanno cercando dei parlamentari che possono sostenere un rimedio a specifiche disposizioni piuttosto che una coalizione generale contro l’amnistia. Il loro obiettivo dichiarato è quello di modificare o neutralizzare gli articoli che considerano ingiusti per le vittime, non di trasformare la loro mobilitazione in confronto partigiano.

Il precedente di Nahr el-Bared rafforza la sensibilità militare

La domanda va anche oltre i combattimenti di Abra da soli. L’esercito libanese ha sperimentato diversi scontri mortali con gruppi armati negli ultimi due decenni. La battaglia di Nahr al-Bared contro Fatah al-Islam nel 2007 ha provocato, tra l’altro, pesanti perdite nelle file militari e numerosi procedimenti giudiziari.

Gli scontri e gli attacchi di Ersal del 2014 da parte di gruppi jihadisti nel Bekaa hanno segnato anche l’istituzione per molto tempo. Il personale militare e di sicurezza era stato ucciso o rapito. Alcuni prigionieri furono successivamente giustiziati. Questi precedenti spiegano l’elevata sensibilità di qualsiasi disposizione legislativa che possa influire sugli autori della violenza contro le forze statali.

Per le famiglie Abra, un’esclusione insufficientemente precisa creerebbe quindi un precedente che andrebbe oltre il proprio file. Il loro approccio mira a garantire che un principio sia riconosciuto: la correzione di malfunzionamenti carcerari o giudiziari non deve cancellare la differenza tra le persone detenute a causa di procedure eccessivamente lunghe e quelle condannate per la loro partecipazione a attacchi mortali contro l’esercito.

Un confronto tra due concetti di equità

Alla fine, il dibattito di amnistia contrasta due nozioni di correttezza che non sono necessariamente conciliabili in tutti i casi. Le famiglie dei prigionieri chiedono che lo Stato tenga conto del tempo già trascorso in prigione, dei ritardi nei tribunali e delle imperfezioni del sistema giudiziario. Essi ritengono che uno Stato eccessivamente lento a provare una persona accusata abbia una parte di responsabilità per la durata della sua detenzione.

Le famiglie dei militari rispondono che lo Stato ha anche un obbligo per le vittime. A loro avviso, una misura generale non può trasformare i malfunzionamenti del sistema in una riduzione automatica della punizione dei responsabili della morte dei soldati. Essi chiedono quindi che la natura del crimine rimanga un criterio determinante, anche quando la durata della prigionia è eccezionalmente lunga.

Questo confronto spiega perché la parola « amnistia » rimane particolarmente esplosiva in Libano. Un’amnistia non è mai solo un meccanismo di prigione quando riguarda episodi di violenza politica o di sicurezza. Può essere interpretata come una decisione di girare una pagina, ma anche come una sfida al riconoscimento giudiziario delle vittime.

Il Parlamento potrebbe essere costretto a riaprire il compromesso

Se Joseph Aoun utilizza la sezione 57, il Parlamento dovrà rivedere di nuovo la legge. Questa ipotesi metterebbe i deputati di fronte alle stesse differenze che hanno segnato il voto il 12 agosto, ma in un contesto diverso. Le riserve dell’esercito, le dichiarazioni di Michel Menassa e la mobilitazione delle famiglie sarebbero poi note a tutti prima della seconda deliberazione.

Coloro che sono eletti a favore del testo devono decidere se mantenere la formulazione attuale o accettare di chiarire le esclusioni. Gli oppositori potrebbero, da parte loro, cercare di modificare le disposizioni che ritengono troppo ampie senza porre in discussione misure a beneficio dei detenuti che non sono coinvolti in crimini contro l’esercito.

Tuttavia, tale ritorno al Parlamento non garantirebbe un emendamento. La Costituzione prevede che dopo un licenziamento presidenziale, la Camera può votare di nuovo. L’obiettivo dell’approccio familiare è quindi quello di creare un equilibrio politico di potere sufficientemente importante per la seconda lettura non solo per confermare il testo precedente.

Un rimedio costituzionale richiederebbe un argomento preciso

L’altro modo, quello del Consiglio costituzionale, impone una logica diversa. La rabbia delle famiglie, i sacrifici dell’esercito o le polemiche politiche che circondano il voto non sono, di per sé, mezzi legali. I candidati devono dimostrare che una o più disposizioni contravedono una norma costituzionale.

La questione dell’uguaglianza prima della legge potrebbe includere la riflessione legale secondo l’esatta formulazione del regime e le categorie che crea. Tuttavia, qualsiasi sfida dovrebbe essere basata sul testo adottato e sugli effetti precisi delle distinzioni. Sarebbe quindi prematuro dichiarare il 18 agosto che un ricorso sarebbe riuscito o che una disposizione specifica sarebbe stata annullata.

Le procedure di adozione possono anche essere esaminate se i parlamentari ritengono che una regola costituzionale sia stata ignorata. Ancora una volta, la controversia causata dall’impossibilità di Michel Menassa di esporre le osservazioni dell’esercito non basta automaticamente. La distinzione tra un’irregolarità politica e una violazione costituzionale sarà determinante se il procedimento è avviato.

Joseph Aoun diventa l’attore centrale del post-voto

La sequenza aperta il 18 agosto diede a Giuseppe Aoun un posto che non occupava durante i negoziati parlamentari. Il Capo di Stato non elabora più il compromesso e non partecipa al voto, ma ora ha il potere di provocare ulteriori deliberazioni. Questa prerogativa rende Baabda il primo punto di passaggio della protesta familiare.

Il suo passato come comandante dell’esercito ha rafforzato la pressione su di lui. I parenti dell’esercito non sono solo indirizzati al Presidente come custode di una procedura costituzionale. Essi sono anche indirizzati a un ex capo dell’istituzione i cui figli o parenti erano membri.

Questa dimensione non determina legalmente la decisione presidenziale, ma aumenta il suo costo politico. Se Joseph Aoun promulga il testo senza chiedere una nuova lettura, dovrà rispondere alle famiglie che invocano le sue precedenti dichiarazioni. Se ritorna, riaprirà un caso che ha già creato una crisi tra il governo, il Parlamento e il Ministero della Difesa.

La mobilitazione del 18 agosto vuole rimanere nel quadro istituzionale

Nonostante il forte peso emotivo del caso, i passi annunciati attualmente favoriscono i meccanismi legali. Le famiglie vogliono affrontare il Presidente, convincere i deputati e, se le condizioni sono soddisfatte, utilizzare il Consiglio costituzionale. Questa strategia mira a trasformare una sfida delle vittime in una battaglia istituzionale piuttosto che in un confronto di strada.

Questo orientamento è importante in un caso che potrebbe causare alte tensioni. Le famiglie dei detenuti si sono mobilitate più volte per chiedere l’amnistia o la riduzione delle pene. Qualsiasi confronto diretto tra i due gruppi potrebbe aggiungere una dimensione sociale e comunitaria ad un problema già complesso.

L’uso delle istituzioni consente inoltre di definire più precisamente la controversia. La domanda non è più semplicemente chi è favorevole o contrario all’amnistia. L’obiettivo è quello di determinare quali disposizioni dovrebbero essere modificate, quali reati dovrebbero essere esclusi e quali garanzie dovrebbero accompagnare la riduzione delle pene.

Il 18 agosto, la decisione si è spostata alla presidenza

La notizia di oggi è quindi meno in Parlamento che nei passi che vengono organizzati dopo la votazione. Le famiglie dei soldati uccisi in Abra vogliono ricordare a Joseph Aoun la sua parola e utilizzare il tempo costituzionale prima dell’entrata in vigore della legge. La loro richiesta di rimozione pone il Presidente direttamente di fronte al limite che egli stesso aveva formulato sui crimini contro soldati e membri delle forze di sicurezza.

Allo stesso tempo, stanno preparando una soluzione di ritiro o un secondo fronte avvicinando i parlamentari in grado di prendere il Consiglio costituzionale. Questa strategia dimostra che non considerano il voto del 12 agosto come la fine della procedura politica. Vogliono sfruttare i due meccanismi ancora disponibili: la nuova delibera richiesta dal Presidente e la revisione costituzionale.

Per Joseph Aoun, il file concentra diversi vincoli. Essa deve tener conto del suo impegno verso le famiglie militari, delle riserve espresse dall’esercito, del voto della Camera e delle richieste dei detenuti i cui parenti denunciano anni di ritardi giudiziari. Qualsiasi decisione avrà quindi conseguenze oltre i beneficiari immediati della legge.

A partire dal 18 agosto 2026, nessun rinvio al Consiglio costituzionale è stato ancora annunciato come depositato dalle famiglie e nessun licenziamento presidenziale è stato stabilito. Il prossimo sviluppo concreto dipende dalla risposta di Baabda e dalla capacità delle famiglie di riunire parlamentari intorno a un rimedio. È ora su questi due fronti che si sta svolgendo l’immediato futuro della legge di amnistia generale e, per i parenti dei soldati morti in Abra, la possibilità di impedirne l’applicazione a casi che ritengono essere una linea rossa.