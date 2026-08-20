67 leader degli Emirati a Beirut

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L’arrivo annunciato a Beirut il 26 e 27 agosto di una delegazione economica degli Emirati guidata dal Ministro del Commercio Estero Thani ben Ahmed Al Zeyoudi è un altro test di normalizzazione tra il Libano e i paesi del Golfo. Il gruppo deve includere 67 leader economici e commerciali. Per sua grandezza, la visita invia un segnale politico e commerciale insolito dopo diversi anni di prudenza. Ma non significa ancora che 67 investitori si stanno preparando a investire capitale in Libano.

La sfida è proprio quella di distinguere ciò che è un segno di fiducia, ciò che è una prospettiva commerciale e ciò che può essere considerato, dopo le riunioni, come un investimento reale. Per un’economia libanese ancora segnata dalla crisi bancaria, dalla distruzione della guerra e dall’incertezza della sicurezza nel Sud, la differenza è essenziale. Una delegazione può riaprire le porte. Solo i progetti finanziati, le nuove imprese e i nuovi posti di lavoro renderebbero possibile parlare di un reale ritorno del capitale dal Golfo.

Una delegazione insolita per le sue dimensioni

La missione annunciata il 26 e 27 agosto sarà guidata da Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministro del Commercio Estero degli Emirati Arabi Uniti, responsabile dello sviluppo del commercio non petrolifero e delle partnership economiche internazionali. La presenza annunciata di 67 leader economici e commerciali dà alla visita una dimensione che va oltre quella di un cambiamento di protocollo.

Per il settore privato libanese, il numero conta prima come indicatore di interesse. Una delegazione di queste dimensioni consente di aumentare le riunioni settoriali, i contatti tra le imprese e l’esame di opportunità che non avrebbero necessariamente raggiunto il livello di governo. Crea anche un effetto segnale con altri investitori arabi che osservano l’evoluzione del rischio libanese prima di decidere di tornare.

Tuttavia, non c’è bisogno di confondere la presenza con l’impegno finanziario. Non ci sono prove che i 67 partecipanti abbiano preparato un progetto di investimento. Il loro arrivo riflette un interesse organizzato per il mercato libanese. Non misura ancora gli importi che possono essere mobilitati o i settori che beneficiano effettivamente di nuovo capitale.

Mohammad Choucair vuole accendere il segnale

Mohammad Choucair, presidente delle organizzazioni economiche libanesi, presenta questa visita come un passo importante per riattivare le relazioni economiche tra il Libano e gli Emirati Arabi Uniti. Il suo scopo è quello di riportare le aziende libanesi nei circuiti commerciali del Golfo e convincere i gruppi emirati che il paese può ancora offrire opportunità nonostante i rischi persistenti.

L’approccio fa parte di un riavvicinamento politico avviato al più alto livello. Joseph Aoun e il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan hanno aumentato i contatti da quando il presidente libanese ha preso la carica. Abu Dhabi ha anche riaffermato il suo sostegno alla sicurezza, alla stabilità e alla sovranità del Libano. Il sollevamento delle restrizioni sul movimento dei cittadini degli Emirati al Libano è stato un altro segnale di relax.

Questo riavvicinamento politico crea un ambiente più favorevole agli affari, ma non garantisce alcun investimento. Le aziende private, i fondi e i gruppi familiari del Golfo valutano i loro progetti secondo criteri di performance, certezza del diritto, stabilità monetaria e rischio politico. Il rapporto tra i capi di Stato può facilitare l’accesso al mercato e migliorare la fiducia. Non sostituisce una decisione di investimento o le condizioni economiche che lo rendono possibile.

Perché il capitale del Golfo rimane decisivo

Il possibile ritorno della capitale degli Emirati sarebbe maggiore degli importi investiti. Gli Emirati hanno storicamente occupato un posto importante tra gli investitori arabi in Libano. Secondo i dati pubblicati dall’Ambasciata degli Emirati a Beirut, gli investimenti diretti degli Emirati sono ammontati a 7,8 miliardi di dollari tra il 2003 e il 2016, quasi due terzi del valore dei progetti arabi identificati durante questo periodo.

Questo passato spiega l’attenzione rivolta alla delegazione di agosto. Per lungo tempo, il capitale nel Golfo ha alimentato immobili, turismo, servizi, imprese e vari progetti infrastrutturali in Libano. Questi settori possono essere di nuovo di interesse per gli investitori, ma nessun progetto specifico dovrebbe essere assegnato alla delegazione prima di un annuncio formale.

Il ritorno di un investitore di Emirati riconosciuto può anche avere un effetto di guida. In un’economia dove la percezione del rischio rimane alta, la prima decisione a volte conta tanto quanto la sua quantità. Può convincere altre società che un mercato sta diventando accessibile di nuovo, che le relazioni bancarie stanno migliorando o che le autorità hanno una volontà politica sufficiente per proteggere gli investimenti.

Anche l’opposto è vero. Se la visita è limitata a riunioni e dichiarazioni generali, rimarrà un segnale di riapertura senza cambiamenti misurabili nei flussi di capitale.

La sicurezza rimane il primo filtro

Il principale sconosciuto rimane la situazione di sicurezza. Joseph Aoun ha regolarmente collegato il recupero economico al ripristino della stabilità e al rafforzamento dell’autorità statale. Questo rapporto è particolarmente diretto per gli investitori del Golfo, molti dei quali hanno ridotto la loro esposizione al Libano quando il rischio politico e militare è aumentato.

La situazione nel sud rimane quindi decisiva. Le operazioni di Israele, le aree ancora disputate, la questione della distribuzione dell’esercito libanese e il rischio di ulteriore escalation sono direttamente coinvolti nel calcolo di un investitore. Un progetto immobiliare, turistico o logistico immobilizza capitale per diversi anni. La sua redditività dipende dalla continuità dei trasporti, assicurazioni, banche e dalla capacità dei clienti stranieri o dei partner di viaggiare nel paese.

Il recente ritorno dei viaggiatori degli Emirati è un indicatore positivo ma reversibile. Gli Emirati avevano già sospeso il movimento dei suoi cittadini in Libano in passato quando la situazione regionale si deteriorava. Per gli investitori, la capacità del paese di mantenere la stabilità in diversi mesi sarà più di un miglioramento ad hoc.

Questo è anche il motivo per cui il sud e il dossier di investimento non possono essere separati. Un appeasement duraturo ridurrebbe il costo del rischio. Un nuovo confronto aumenterebbe immediatamente i premi assicurativi, i progetti di ritardo e potrebbe mettere in discussione le decisioni prese durante la fase di standardizzazione.

La crisi finanziaria rimane l’altro grande ostacolo

Anche con un miglioramento della sicurezza, il Libano mantiene un problema strutturale: il suo sistema finanziario non ha ancora superato pienamente la crisi iniziata nel 2019. Gli investitori devono essere in grado di trasferire fondi, rimpatriare profitti, ottenere finanziamenti e avere un quadro giuridico prevedibile. La fiducia dipende quindi non solo dal livello di violenza o dalla situazione al confine.

Le riforme restano al centro della questione. Il 19 agosto Joseph Aoun ha ricevuto Jihad Azour, Direttore del Dipartimento Medio Oriente e dell’Asia Centrale del Fondo Monetario Internazionale. La presidenza ha riferito che entrambi gli uomini avevano esaminato la situazione economica e finanziaria in Libano e nella regione e i recenti sviluppi.

Questa riunione non significa che sia stato concluso un nuovo programma con il FMI. Ricorda, tuttavia, che la normalizzazione finanziaria del Libano rimane legata alle riforme sostanziali, alla ristrutturazione del settore bancario, al consolidamento delle finanze pubbliche e al ristabilimento delle istituzioni che possono ispirare la fiducia degli investitori.

Per il capitale del Golfo, queste riforme sono tanto importanti quanto la sicurezza. Gli investitori possono accettare un rischio commerciale. Essi sono molto più riluttanti quando non sanno chiaramente come i contratti saranno eseguiti, come le dispute saranno risolte o come il capitale porterà.

Il ritorno del Golfo è già misurato in modo diverso

La visita dell’Emirato ha avuto luogo come diversi segnali di rapprochement accumulati. Il dialogo tra Joseph Aoun e Mohammed ben Zayed si è intensificato. Le restrizioni di viaggio sono state facilitate. Beirut è apertamente alla ricerca di attirare nuovamente la capitale degli Emirati e sta lavorando per stabilire meccanismi per facilitare le relazioni tra i due paesi.

L’ambasciatore del Libano presso gli Emirati, Tarek Mneimneh, aveva già indicato a luglio che gli investitori degli Emirati mostravano un interesse per il Libano, pur riconoscendo che le riforme e le migliori garanzie di sicurezza sono rimaste indispensabili. Un consiglio d’affari Libano-Emirates era anche quello di aiutare a strutturare i contatti privati.

Questi elementi permettono di parlare di una graduale normalizzazione delle relazioni economiche. Essi non permettono ancora di parlare di un ciclo di investimento paragonabile agli anni in cui il capitale del Golfo ha occupato un posto centrale nei servizi immobiliari, turistici e libanesi.

La differenza sarà visibile entro mesi dalla visita. Se i contatti di agosto portano a decisioni concrete, lo spostamento può essere visto come l’inizio di una nuova fase. In caso contrario, rimarrà una tappa diplomatica importante ma senza trasformazione immediata dell’economia reale.

Dopo il 27 agosto, quali risultati dovrebbero essere esaminati?

Il primo indicatore sarà il possibile annuncio dei progetti identificati. Un investitore che specifica un settore, un programma, un partner locale e un importo impegnato produce informazioni economiche verificabili. Una dichiarazione generale di interesse per il Libano non ha lo stesso scopo.

La seconda sarà la firma dei memorandum d’intesa. Non sono ancora un investimento, ma ci permettono di sapere se le discussioni si stanno muovendo verso progetti strutturati. Il loro contenuto sarà essenziale: alcuni protocolli rimangono esplorativi, mentre altri già stabiliscono le condizioni per il finanziamento o l’avvio di un’impresa.

Sarà quindi necessario monitorare investimenti quantificati, creazioni aziendali o estensioni, partenariati tra gruppi libanesi ed emirati e trasferimenti di capitale reali. Infine, l’occupazione sarà il criterio più concreto. Una ripresa duratura è misurata non solo dal numero di delegazioni ricevute a Beirut, ma anche dalla capacità di queste relazioni di creare attività e luoghi di lavoro.

La visita del 26 e 27 agosto ha quindi valore politico anche prima della sua apertura. Dopo diversi anni di distanza e prudenza, 67 leader economici degli Emirati devono venire al mercato libanese sotto la guida di un ministro responsabile del commercio estero. Questo è un segnale che il settore privato libanese stava aspettando.

Ma il test inizierà dopo che se ne andranno. La normalizzazione con il Golfo può essere considerata economica una volta che le riunioni hanno prodotto progetti, progetti di finanziamento e finanziamento di imprese e posti di lavoro in Libano.