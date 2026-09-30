Il consolidamento finanziario di Washington: la riforma bancaria libanese si è ripresa nel caso di Hezbollah

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A Washington, due file separati si sono uniti

La visita di Nawaf Salam a Washington ha evidenziato un importante sviluppo del rapporto tra Libano e Stati Uniti. La riforma del settore bancario, il recupero della fiducia internazionale e i negoziati con le istituzioni finanziarie non sono più trattati separatamente da questioni di sicurezza e sovranità. Le discussioni degli Stati Uniti mostrano ora un collegamento diretto tra il recupero del sistema finanziario libanese e la lotta contro i circuiti finanziari attribuiti all’Iran e a Hezbollah. Questa riconciliazione cambia la natura del file. Per diversi anni, la crisi bancaria è stata affrontata principalmente attraverso perdite accumulate, ristrutturazioni istituzionali, il destino dei depositi, la Banca del Libano e le riforme necessarie per raggiungere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Ora è necessario un secondo filo. Washington chiede a Beirut di dimostrare che il suo sistema finanziario non può più servire da ponte per le reti al di là del controllo statale.

Il messaggio è stato espresso durante i colloqui tra Nawaf Salam e il Ministro delle Finanze Yassine Jaber con il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent. Le discussioni si sono concentrate sulle riforme chiave del settore finanziario, ma anche sulla necessità di intraprendere azioni decisive contro le reti finanziarie legate all’Iran e all’Hezbollah. Parallelamente, la delegazione libanese ha presentato i progressi sostenuti dal governo nelle riforme finanziarie e bancarie. Ha chiesto agli Stati Uniti di sostenere i negoziati con il Fondo monetario internazionale e di rafforzare la cooperazione con la Banca mondiale. La stessa intervista ha quindi riunito due soggetti che avrebbero potuto essere discussi separatamente in passato: da un lato, ricostruire le banche; dall’altro, rafforzare il controllo statale sui flussi finanziari.

Questa convergenza è uno degli elementi più importanti delle discussioni di Washington. Rivela una più ampia visione americana del recupero libanese. Restaurare la fiducia nelle banche non sarebbe più semplicemente affrontare perdite passate. Occorre inoltre garantire che il sistema emergente dalla crisi possa identificare l’origine dei fondi, monitorare le transazioni e limitare i canali oltre i tradizionali meccanismi di controllo. Per il Libano, la difficoltà è notevole. Il crollo bancario ha accelerato con precisione lo sviluppo di un’economia basata sui contanti. Questa economia di cassa rende più difficile rintracciare le transazioni che Washington vuole rafforzare.

L’economia di cassa diventa un problema strategico

La generalizzazione del pagamento in contanti non è un fenomeno marginale derivante dalle pratiche clandestine. È una delle conseguenze dirette della crisi finanziaria. Quando i depositanti hanno perso l’accesso normale ai loro conti e restrizioni bancarie è diventato stabilito, una parte significativa di attività economica spostata al di fuori delle banche. Le aziende hanno dovuto adattarsi. Anche le famiglie hanno favorito le specie. I pagamenti in dollari fisici sono aumentati. Parte dell’economia è stata organizzata intorno a circuiti molto meno visibili per le istituzioni finanziarie.

Il governo ha specificamente presentato a Washington i suoi sforzi per ridurre l’uso di specie al di fuori del sistema finanziario. Esso ha anche evidenziato la trasparenza, la conformità bancaria, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Questi diversi elementi non sono accessori. Essi condizionano la capacità del Libano di riconquistare un rapporto normale con le banche corrispondenti straniere e, più in generale, con il sistema finanziario internazionale.

Il problema sta nel circolo vizioso creato dalla crisi. Più banche diffidenza libanesi, più soldi usano. Maggiore è l’importanza delle specie, maggiore è la preoccupazione dei partner stranieri sulla tracciabilità finanziaria. E i controlli internazionali più severi diventano, più è difficile per le banche libanesi operare normalmente con l’estero. Il ripristino del sistema bancario deve quindi contemporaneamente risolvere una crisi di solvibilità, una crisi di fiducia e una crisi di conformità.

In questo contesto, le richieste degli Stati Uniti per le reti finanziarie relative all’Iran e all’Hezbollah stanno diventando molto più ampie. Non è sufficiente per colpire alcuni conti bancari. Alcuni dei movimenti finanziari che potrebbero essere di interesse per le autorità americane possono essere al di fuori del sistema bancario tradizionale. Combattere questi circuiti richiede quindi una trasformazione dei metodi di controllo e, soprattutto, una graduale riduzione delle dimensioni dell’economia di cassa.

Riforma bancaria di fronte a una nuova condizione politica

Il Libano sta anche cercando di andare avanti con il Fondo Monetario Internazionale. Il governo pone la ristrutturazione bancaria, occupandosi delle conseguenze della crisi e ripristinando un sistema finanziario realizzabile come priorità. Si cerca anche la cooperazione con la Banca mondiale, compresi i progetti di finanziamento in energia, acqua, infrastrutture, trasformazione digitale e sistemi di protezione sociale.

Washington ha così diversi mezzi di influenza. Gli Stati Uniti non decidono da soli i programmi del Fondo Monetario Internazionale o della Banca Mondiale. Tuttavia, il loro peso nell’architettura finanziaria internazionale rimane notevole. Il sostegno politico degli Stati Uniti è quindi ricercato da Beirut in un momento in cui il paese sta cercando di mobilitare il finanziamento esterno per emergere da una crisi che è durata diversi anni.

È a questo livello che emerge una forma più complessa di condizionalità. I partner internazionali hanno a lungo chiesto riforme fiscali, bancarie e istituzionali. Le attuali discussioni aggiungono una dimensione di sicurezza e geopolitica. Il sistema finanziario libanese non deve solo diventare solvente e trasparente. Essa deve anche dimostrare la sua capacità di impedire alle reti collegate a attori sanzionati di bypassare i meccanismi di monitoraggio.

Tuttavia, sarebbe eccessivo affermare, sulla sola base delle prove disponibili, che un accordo finanziario internazionale è formalmente condizionato dal disarmo di Hezbollah. Le fonti non consentono di stabilire una condizione giuridica così diretta. D’altra parte, mostrano chiaramente che gli interlocutori degli Stati Uniti stanno ora ponendo riforma finanziaria, fiducia bancaria e la necessità di interrompere le reti finanziarie relative all’Iran e Hezbollah nella stessa conversazione. Questa giustapposizione è politicamente significativa.

Hezbollah di fronte alla pressione che non passa più solo attraverso le armi

La pressione americana su Hezbollah non è più limitata al problema del suo arsenale. Esso mira anche alla sua capacità di operare in un ambiente finanziario in cui le transazioni sarebbero più strettamente monitorate. Questa dimensione è tanto più importante dato che il dibattito sulle armi affronta molti ostacoli politici e di sicurezza. Il controllo finanziario offre agli Stati Uniti un’altra leva, potenzialmente più progressiva e meno militare.

Questa strategia può agire su diversi livelli. Può mirare persone o strutture già sanzionate. Può anche cercare di impedire l’uso di intermediari per aggirare le restrizioni. Infine, puÃ2 spingere lo stato libanese a sviluppare meccanismi che possano monitorare piÃ1 da vicino i movimenti di denaro che sono attualmente al di fuori delle banche.

Ma tale politica deve affrontare una difficoltà pratica. Un’economia a base di denaro ampiamente finanziata non rende facile distinguere le transazioni ordinarie da quelle considerate sospette. Centinaia di migliaia di persone libanesi usano ogni giorno dollari fisici senza impegnarsi in attività illegali. Le aziende stabiliscono i loro fornitori in contanti perché il sistema bancario non ha recuperato il suo normale funzionamento. Qualsiasi politica di controllo troppo brutale potrebbe quindi ulteriormente distruggere un’economia già fragile.

La sfida per lo Stato è ripristinare sufficiente fiducia per i soldi per tornare gradualmente al sistema bancario. La vigilanza finanziaria non può essere sostenibile se i cittadini rifiutano di depositare i loro fondi nelle banche. La questione di Hezbollah così inaspettatamente si unisce a quella dei depositanti. Senza una soluzione credibile per i risparmiatori, la standardizzazione bancaria rimarrà incompleta. E senza normalizzazione bancaria, ridurre l’economia di cassa rimarrà difficile.

I candidati al centro della credibilità del nuovo sistema

La crisi dei depositi è quindi il punto di incontro tra i requisiti finanziari nazionali e le applicazioni internazionali. Un sistema bancario ristrutturato che non è in grado di convincere i depositanti a affidare di nuovo i loro soldi non sarà in grado di svolgere il suo ruolo completo. Il ritorno della fiducia dipenderà da come le perdite saranno distribuite e dalla capacità delle autorità di presentare un percorso credibile di rimborso.

Le riflessioni del corpus evocano un controllo completo della Banca del Libano e delle banche commerciali, la precisa identificazione degli impegni e una distribuzione delle perdite regolate dalla legge. Si prevede inoltre una protezione speciale per i candidati di piccole e medie dimensioni. L’obiettivo sarebbe quello di mettere il problema dei depositi al centro della ripresa nazionale piuttosto che considerarlo semplicemente come una disputa tra banche e clienti.

Questa dimensione è di interesse diretto per Washington. Se i depositanti gradualmente ritrovano fiducia nel sistema, il denaro può tornare alle banche. Le transazioni diventano più tracciabili. Gli istituti di monitoraggio hanno maggiori informazioni. Al contrario, se i depositanti considerano le banche pericolose, manterranno i loro beni fuori dal sistema. La lotta contro le reti finanziarie opache diventerà poi molto più difficile.

La riforma bancaria e la lotta contro il finanziamento illegale non sono quindi due programmi paralleli. Essi dipendono l’uno dall’altro. Un sistema finanziario affidabile facilita il controllo. Un sistema più controllato facilita il ritorno dei rapporti con le banche internazionali. Ma tutto funziona solo se i depositanti accettano di tornare.

Pressione che potrebbe raggiungere il settore bancario stesso

La questione più sensibile riguarda la responsabilità delle istituzioni finanziarie. Le banche libanesi affrontano già il problema della ripartizione delle perdite. Alcuni possono anche sperimentare una maggiore pressione sulle loro procedure di conformità. Gli istituti in grado di dimostrare la conformità ai nuovi requisiti potrebbero trovare più facilmente relazioni normali con i loro partner stranieri. Coloro che non riescono a farlo potrebbero trovarsi più isolati.

Ciò può accelerare la ristrutturazione del settore. Non tutte le banche avranno probabilmente la stessa capacità finanziaria e tecnica per soddisfare le nuove esigenze. Alcuni dovranno rafforzare i loro controlli interni. Altri potrebbero aver bisogno di capitale aggiuntivo. Gli stabilimenti più fragili potrebbero essere assorbiti, ristrutturati o lasciati il mercato.

Il controllo dei proprietari benefici, l’identificazione dei movimenti sospetti e la tracciabilità dei pagamenti dovrebbe quindi diventare più importante. La trasformazione digitale di cui si parla in diversi progetti di riforma fa parte di questa logica. Le transazioni più pubbliche e private possono essere rintracciate elettronicamente, tanto più diventa difficile nascondere determinati flussi nelle catene intermedie.

Tuttavia, questa trasformazione non sarà senza resistenza. Il sistema economico libanese è stato a lungo accompagnato da una forte circolazione di specie e strutture informali. L’aumento della trasparenza minaccia non solo le reti relative a Hezbollah, ma anche altri interessi economici, politici o cliente-elitisti. La riforma può quindi incontrare opposizioni da contesti molto diversi.

Washington collega la sovranità finanziaria con la sovranità militare

Il riavvicinamento più significativo appare quando il file bancario è collocato in tutte le discussioni libanesi-americane. Nel campo militare, Washington chiede allo Stato di esercitare l’autorità esclusiva. Sul fronte finanziario, la logica è paragonabile: i circuiti al di là del controllo istituzionale devono essere ridotti.

Questa simmetria illumina la strategia americana. Il concetto di sovranità non è più limitato al controllo territoriale. Esso riguarda anche la circolazione dei soldi. Uno Stato che rivendica un monopolio sulle armi ma non sa come controllare i flussi finanziari operanti nel suo territorio resterebbe, in questa lettura, parzialmente sovrano.

Il governo di Nawaf Salam è quindi confrontato con due progetti che stanno avanzando simultaneamente. Deve rafforzare l’esercito e estendere l’autorità statale, mentre ristruttura le banche e riporta l’economia in circuiti controllabili. Entrambe le operazioni richiedono un finanziamento esterno significativo. Richiedono anche decisioni interne che possono causare una forte resistenza.

Il programma aumenta ulteriormente la difficoltà. Il governo non ha decenni per ripristinare gradualmente la fiducia. Le discussioni sulla ricostruzione, il sud, il Fondo monetario internazionale e la ristrutturazione bancaria stanno procedendo parallelamente. I partner stranieri vogliono risultati visibili prima di impegnare risorse significative.

Il rischio di un cambio per l’economia libanese

Questa nuova architettura di pressione comporta anche rischi. Se i requisiti finanziari diventano troppo veloci mentre le banche rimangono indebolite, l’economia di cassa potrebbe semplicemente muoversi verso circuiti ancora meno visibili. Gli attori interessati possono cercare nuovi intermediari, utilizzare più efficacemente i trasferimenti informali o aumentare le operazioni al di fuori del territorio libanese.

Il monitoraggio efficace deve quindi essere accompagnato da un’offerta finanziaria credibile. Le aziende devono essere in grado di utilizzare banche senza paura di perdere l’accesso ai loro soldi. Le famiglie devono avere mezzi di pagamento affidabili. I trasferimenti espatriati devono essere in grado di aderire al sistema bancario senza creare diffidenza tra i beneficiari.

Il vero test non sarà quindi il numero di misure annunciate. Sarà la capacità di ricostruire un sistema in cui il normale uso di una banca diventa più semplice, più sicuro e più vantaggioso dell’uso permanente di denaro.

Questo è proprio ciò che dà alle discussioni di Washington la loro portata. Il bilancio libanese non è più solo quello delle perdite accumulate dalla crisi. Diventa parte della ricomposizione politica e di sicurezza del paese. La ristrutturazione delle banche, il destino dei depositanti, la lotta contro l’economia di cassa e il controllo delle reti finanziarie legate all’Iran e all’Hezbollah stanno ora convergendo sulla stessa questione: quanto può lo Stato libanese riprendere il controllo di un sistema finanziario, gran parte dei quali si è sviluppato al di fuori dei suoi canali istituzionali?

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