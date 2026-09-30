Dopo la finale, la battaglia del Sud è già iniziata: due piani rivali per sostituire l’accordo internazionale

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Due visioni incompatibili del « dopo giorno »

La fine annunciata della missione Finul apre una battaglia diplomatica che va ben oltre la questione di sostituire una forza internazionale con un’altra. Dietro le consultazioni tra Beirut e diverse capitali occidentali appaiono due diverse concezioni del futuro della sicurezza del Sud. Essi vogliono rafforzare l’esercito libanese ed evitare un ritorno agli accordi prebellici. Ma la loro logica, i loro mezzi e la loro concezione del ruolo internazionale differiscono profondamente. Da un lato, c’è un approccio americano che favorisce il trasferimento della responsabilità di sicurezza allo Stato libanese e al suo esercito. D’altra parte, una riflessione franco-italiana cerca di preservare una presenza internazionale strutturata dopo la Finale, anche in una forma profondamente modificata.

Questa divergenza è importante. Esso determina chi monitorerà il Sud, che vedrà le violazioni, come gli incidenti con Israele saranno gestiti, e che agirà come intermediario quando i meccanismi bilaterali non funzioneranno più. Colpisce anche direttamente il futuro dell’esercito. Nello scenario più ambizioso, si prevede di aumentare notevolmente la sua forza nel Sud. Le valutazioni di cui al corpus stimano che tra 10.000 e 15.000 truppe aggiuntive possono essere richieste per consentire una distribuzione molto più densa e sostenibile. Tale sforzo richiede attrezzature, infrastrutture e miliardi di dollari.

Il disaccordo non si oppone quindi ad una parte a favore del Libano contro un’altra che sarebbe ostile ad essa. Riguarda il metodo. L’approccio americano tende verso un modello in cui l’esercito sarebbe gradualmente diventato il principale o anche l’unico attore armato legittimo a terra. Il pensiero europeo è più di preservare uno strato internazionale tra Libano e Israele. Queste due architetture possono coesistere durante un periodo transitorio. A lungo termine, tuttavia, portano a due sistemi di sicurezza molto diversi.

Washington favorisce la responsabilità diretta dello stato

La logica americana parte da una semplice osservazione. Dopo decenni di presenza internazionale, la sovranità del Libano non può rimanere dipendente da una forza straniera indefinitamente schierata nel Sud. La scomparsa del Finul dovrebbe quindi diventare un’opportunità per trasferire all’esercito i compiti che lo Stato non poteva svolgere in precedenza da solo.

Questo approccio fa parte di un pacchetto più ampio. Washington ora lega molto più strettamente la sicurezza del Sud, il rafforzamento dell’esercito, la questione delle armi e della ricostruzione di Hezbollah. La distribuzione militare non è più considerata un’operazione isolata. Diventa uno dei pezzi di una trasformazione politica progettata per dare allo Stato l’efficace monopolio della sicurezza.

Il principio sarebbe quello della progressione simultanea. Ogni ritiro israeliano da un’area dovrebbe essere accompagnato da un’immediata ripresa militare. L’obiettivo sarebbe quello di evitare qualsiasi vuoto. In questo senso, in attesa del completo ritiro israeliano prima di schierare l’esercito creerebbe proprio lo spazio a cui le forze non statali potrebbero tornare.

Il meccanismo si basa quindi su una sequenza di passi strettamente coordinati. Israele sta evacuando una posizione. L’esercito libanese si stabilisce lì. I meccanismi di verifica controllano l’attuazione dell’impegno. La ricostruzione può iniziare. La popolazione sta gradualmente tornando. Lo Stato installa i suoi servizi. La sicurezza diventa così il punto di partenza per la reintegrazione istituzionale nel Sud.

Ma questa architettura solleva immediatamente la questione del controllo. Chi troverà una violazione dopo la scomparsa del Finul? Chi arbitrerà una carica tra l’esercito libanese e Israele? Chi può verificare che un’area evacuata non contenga più infrastrutture militari clandestine? E chi impedirà un’operazione israeliana unilaterale quando Tel Aviv ritiene che i suoi requisiti di sicurezza non siano soddisfatti?

È proprio qui che l’antagonismo inizia con la riflessione europea.

Parigi e Roma non vogliono un vuoto internazionale

Francia e Italia hanno una lunga esperienza a Finul. Hanno assunto truppe, costruito relazioni con l’esercito e sviluppato la conoscenza operativa del campo. Per loro, la scomparsa della missione non significa necessariamente che qualsiasi presenza internazionale deve sparire.

Diversi scenari sono discussi. Il primo sarebbe quello di mantenere una piccola presenza delle Nazioni Unite, con meno truppe e missioni più focalizzate sull’osservazione militare, il collegamento e il sostegno. Questo modello manterrebbe il quadro giuridico internazionale, trasferendo una parte molto più grande della responsabilità operativa ai libanesi.

Una seconda ipotesi sarebbe basata su una forza multinazionale diversa da Finul. Potrebbe essere principalmente europeo. La sua missione sarebbe transitoria e il suo mandato dovrebbe essere definito con precisione. Non duplica necessariamente le strutture attuali del Finul, ma manterrebbe una capacità di sorveglianza e di interferenza diplomatica.

Una terza formula sarebbe ibrida. La copertura internazionale sarebbe mantenuta, mentre un numero più piccolo di personale militare straniero eseguirebbe alcune funzioni specializzate. L’esercito avrebbe esercitato la responsabilità primaria sul terreno. La componente internazionale si concentrerà maggiormente sul monitoraggio, la comunicazione, la verifica e la prevenzione degli incidenti.

Queste opzioni sono una questione di preoccupazione: rimuovere la terza parte internazionale troppo rapidamente potrebbe mettere direttamente faccia a faccia con l’esercito libanese e Israele. Qualsiasi incidente avrebbe quindi una dimensione bilaterale. In un contesto di profonda diffidenza, l’assenza di un meccanismo di osservazione esterno potrebbe aumentare il rischio di escalation.

Una divergenza strategica, non una semplice differenza tecnica

L’opposizione tra i due approcci appare più chiaramente quando si esamina il loro scopo. Il progetto americano vede la presenza internazionale come uno strumento di transizione che il Libano deve imparare gradualmente a fare senza. L’approccio franco-italiano ritiene che una presenza esterna, anche ridotta, possa rimanere necessaria per garantire questa transizione.

Washington sottolinea così la sovranità operativa. Parigi e Roma pongono maggiore enfasi sulla sicurezza della transizione. Per gli americani, estendere un accordo internazionale per troppo tempo può ritardare l’effettiva proprietà statale del territorio. Per gli europei, rimuovere questo meccanismo troppo rapidamente può creare precisamente l’instabilità che impedirà allo stato di assumere questa responsabilità.

Questa differenza appare anche nel rapporto con Israele. Un’architettura basata principalmente sull’esercito richiede meccanismi di comunicazione efficaci con il lato israeliano. Questa prospettiva è politicamente sensibile in Libano. Essa può essere rapidamente interpretata come la graduale installazione di un meccanismo di sicurezza bilaterale.

Una presenza internazionale riduce questo rischio politico. Gli scambi operativi possono continuare attraverso una struttura esterna. Ma Israele potrebbe, da parte sua, considerare questa formula troppo lenta o insufficientemente vincolante di fronte alle sue esigenze di sicurezza.

Questa difficoltà aggiunge una dimensione diplomatica. La Francia non ha necessariamente la fiducia israeliana di svolgere un ruolo centrale solo in una nuova architettura. Qualsiasi formula europea dovrebbe quindi ottenere l’accettazione minima delle diverse parti. Una forza internazionale senza tale accettazione potrebbe avere un mandato cartaceo pur non essendo in grado di compiere la sua missione sul terreno.

Esercito al centro di entrambi gli scenari

Nonostante le loro differenze, i due progetti portano alla stessa osservazione: l’esercito libanese dovrà diventare molto più potente. Nessun serio scenario post-Finale può funzionare con le risorse attuali.

Le stime menzionate nei documenti discussi indicano la necessità di ulteriori 10.000 a 15.000 soldati per garantire una presenza sostenibile nel Sud. Non sarebbe semplicemente una questione di aumentare le posizioni militari. Le unità dovrebbero essere in grado di pattugliare, monitorare i confini, proteggere i villaggi, controllare le strade e rispondere rapidamente agli incidenti.

Un’altra difficoltà è la rotazione delle unità. Il dispiegamento di altre 10.000 truppe non è un solo 10.000 truppe. Una presenza permanente richiede personale in grado di fornire periodi di reattività, formazione, manutenzione e riposo. Il vero sforzo umano sarebbe quindi maggiore del numero di soldati simultaneamente presenti a terra.

Anche le lacune materiali sono notevoli. Le esigenze individuate riguardano veicoli blindati, sistemi di visione notturna, comunicazioni sicure, capacità di sorveglianza delle frontiere e capacità di difesa dell’aria. Quest’ultima questione è particolarmente sensibile. Un esercito incaricato di controllare il territorio senza una capacità significativa di monitorare e proteggere il suo spazio aereo resterebbe dipendente dalle decisioni prese altrove.

Un programma di modernizzazione valutato tra $ 3 miliardi e $5 miliardi è discusso. L’idea sarebbe quella di fornire rapidamente le capacità necessarie piuttosto che diffondere la loro acquisizione in un decennio. Perché il calendario politico del sud è molto più breve di quello di un programma militare convenzionale.

Wages, il vicolo cieco dei rinforzi militari

L’attrezzatura fa solo parte del problema. Un esercito può ricevere veicoli moderni, sistemi di sorveglianza e attrezzature pur non essendo in grado di sostenere la sua distribuzione su base sostenibile se i soldati non hanno un reddito sufficiente.

Le discussioni sottolineano quindi la necessità di un finanziamento sostenibile della remunerazione militare durante il periodo di transizione. Il supporto di una volta per l’acquisto di attrezzature senza finanziare il suo uso produrrebbe in gran parte capacità teorica.

Questo problema diventa ancora più importante se l’esercito è quello di sostituire alcune delle funzioni precedentemente svolte da migliaia di militari internazionali. I costi di carburante, manutenzione, infrastruttura, comunicazione e logistica aumenterebbero notevolmente.

Quindi la vera sfida finanziaria non è solo chi darà armi al Libano. Si tratta di determinare chi finanzia un’architettura di sicurezza nazionale che può operare ogni giorno per diversi anni.

La questione di Hezbollah dietro quella di Finul

Il dibattito post-Finale non può essere separato dal file armi Hezbollah. La logica internazionale dominante è quella di rendere l’esercito l’unico attore armato con una capacità operativa autonoma nel Sud.

Per Washington, questa evoluzione è un elemento centrale della trasformazione ricercata. Rafforzare l’esercito senza cambiare la situazione delle armi non statali non sarebbe sufficiente. L’obiettivo è che l’estensione dell’autorità militare dello Stato accompagnerà gradualmente la riduzione delle strutture armate parallele.

L’approccio europeo non toglie questa questione. Essa cerca di evitare che si stabilisca in un contesto che possa provocare un confronto interno. Una presenza internazionale transitoria potrebbe quindi fornire il tempo per organizzare la transizione da un sistema all’altro.

La difficoltà rimane notevole. L’esercito deve rafforzare la sua autorità senza trasformarsi in uno strumento di confronto comunitario. Essa deve controllare il territorio senza apparire come svolgere una strategia estera. E deve essere in grado di garantire la sicurezza dei popoli del Sud in un momento in cui sono chiamati ad accettare una profonda trasformazione del sistema di difesa che ha prevalso per decenni.

Il programma di ritiro israeliano come punto di rottura potenziale

Tutte queste architetture possono fallire se il ritiro israeliano non avanza. Per Beirut, il rafforzamento dello Stato deve essere accompagnato da misure israeliane verificabili. L’idea di azione parallela ritorna quindi regolarmente nelle discussioni: ritiro, dispiegamento dell’esercito, controllo, ricostruzione.

Uno squilibrio in questa sequenza sarebbe politicamente esplosivo. Se lo Stato chiedesse una trasformazione dell’apparato armato in Libano senza ritiro israeliano, indebolirebbe la propria legittimità nel Sud. D’altra parte, i partner internazionali sono preoccupati che un ritiro senza un meccanismo di sostituzione consentirebbe il rapido ripristino delle strutture militari precedenti.

Questo è anche il motivo per cui la presenza o l’assenza di una forza internazionale è essenziale. Nello scenario europeo, quest’ultimo potrebbe verificare la sincronizzazione degli impegni. Nello scenario degli Stati Uniti, dovrebbe essere inventato un meccanismo di controllo diverso, probabilmente più leggero e più militare- e coordinato.

La scelta supera ora il rinnovo del Finul

La questione a Beirut non è più semplicemente quella di difendere il mantenimento di Finul. Il dibattito si è mosso. Riguarda il sistema di sicurezza che dovrà operare quando è andato.

Il modello americano spinge il Libano verso una responsabilità accelerata: rafforzato l’esercito, l’esclusiva autorità statale, il coordinamento della sicurezza e la graduale riduzione della necessità di una presenza militare internazionale. Il modello franco-italiano considera che una transizione così brutale comporta troppi rischi e che una struttura internazionale deve rimanere presente per accompagnare il trasferimento.

Tra i due c’è l’esercito libanese. Entrambi i lati vogliono rafforzarlo, ma non necessariamente farlo giocare esattamente lo stesso ruolo allo stesso ritmo. In uno scenario, diventa rapidamente struttura quasi esclusiva del sistema. Nell’altro, diventa gradualmente l’attore principale, rimanendo circondato da un meccanismo di monitoraggio e garanzia internazionale.

La decisione determinerà molto più del destino di una missione dell’ONU. Definirà come il Libano eserciterà la sua sovranità nel Sud, la forma dei suoi rapporti di sicurezza con Israele, le condizioni per il ritorno dei suoi abitanti, il ritmo della ricostruzione e il luogo delle armi di Hezbollah nella prossima architettura nazionale.

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