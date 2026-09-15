Guerra in Libano: il disegno di legge potrebbe superare 27 miliardi

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Il costo cumulativo delle guerre e degli scioperi israeliani in Libano dal 2023 ottobre potrebbe superare i 27 miliardi di dollari quando sono stati registrati tutti i danni diretti e le perdite economiche. Prima del Parlamento martedì 15 settembre 2026, il primo ministro Nawaf Salam ha ricordato i 14 miliardi di dollari già valutati per il conflitto del 2023-2024. Ha anche riferito alle prime stime della nuova guerra lanciata il 2 marzo 2026.

Theguerra in Libanopotrebbe lasciare una fattura oltre $27 miliardi dal 2023. Il primo ministro Nawaf Salam ha presentato martedì 15 settembre, prima dell’incontro dei deputati a Beirut, una prima lettura dell’impatto economico cumulativo delle due principali fasi del conflitto con Israele.

Questa stima è fatta durante la sessione parlamentare del « dibattito generale », secondo la formula utilizzata dal presidente della Camera, Nabih Berri. Non costituisce ancora una valutazione definitiva. Alcuni dei danni causati dal 2 marzo 2026 rimangono da valutare, comprese le perdite indirette per le imprese, il turismo, l’agricoltura, le infrastrutture e l’attività economica.

Il primo conflitto, iniziato l’8 ottobre 2023 e intensificato fortemente nel 2024, aveva già costato l’economia libanese circa 14 miliardi di dollari. La Banca mondiale aveva stimato danni fisici a 6,8 miliardi e perdite economiche a 7,2 miliardi.

Questa legge è ora aggiunta alla guerra che ha cominciato il 2 marzo 2026. Le prime stime del governo pongono il suo unico danno materiale diretto tra 3 miliardi di dollari e 4 miliardi di dollari. Questa somma non comprende ancora tutte le conseguenze economiche indirette.

Una volta integrato, il costo cumulativo del conflitto dal 2023 potrebbe superare $27 miliardi.

Libano: 14 miliardi già persi nel 2023-2024

Il primo numero di riferimento è ora accuratamente documentato. La rapida valutazione dei danni e delle necessità dopo la guerra del 2023-2024 aveva fissato il suo costo economico a circa 14 miliardi di dollari.

Questa stima copre il periodo dall’8 ottobre 2023 al 20 dicembre 2024.

La distruzione dei materiali ammontava a 6,8 miliardi di dollari. Questi includono alloggi, infrastrutture, affari, strutture pubbliche e vari beni distrutti o danneggiati.

Allo stesso tempo, le perdite economiche erano 7,2 miliardi di dollari. Esse corrispondono all’attività che non poteva essere effettuata a causa del conflitto: calo della produzione, reddito perso, interruzione delle attività commerciali e costi aggiuntivi imposte alle imprese.

Questa distinzione è essenziale. Il costo di una guerra non è solo il valore di edifici, strade o infrastrutture distrutte. Un business intatto può perdere diversi mesi di attività. Un hotel può rimanere vuoto. L’agricoltura può diventare inaccessibile. I commerci possono chiudere mentre gli spostamenti demografici disturbano definitivamente l’economia locale.

Per il solo conflitto del 2023-2024, le esigenze di recupero e ricostruzione erano state stimate a 1 miliardo di dollari.

L’alloggiamento era allora il settore più duro. Il danno dell’habitat era di circa 4,6 miliardi di dollari, o più di due terzi del danno fisico riportato.

Anche il commercio, l’industria e il turismo avevano pagato un prezzo particolarmente alto. Le loro perdite economiche sono state stimate a circa 3,4 miliardi di dollari.

I governatorati del Libano meridionale e Nabatiyah erano tra i territori più colpiti. Il Monte Libano, tra cui la periferia meridionale di Beirut in questa valutazione, aveva anche sofferto una notevole distruzione.

Tra 3 e 4 miliardi di danni dal 2 marzo

Il problema delle finanze libanesi è che questa prima legge non è stata ancora assorbita quando la guerra riprese su larga scala la2 marzo 2026.

Entro luglio, il governo aveva fornito una stima iniziale dell’ulteriore distruzione. Il Ministro dell’Informazione, Paul Morcos, aveva indicato dopo una riunione del Consiglio dei Ministri che il danno materiale diretto era tra 3 miliardi di dollari e 4 miliardi di dollari.

Il governo ha poi insistito sulla preliminarità di questo importo.

Questi da 3 a 4 miliardi non comprendono perdite economiche indirette o tutte le conseguenze dell’interruzione dell’attività. Sono anche distinti dai danni già causati durante la prima fase del conflitto.

Il bilancio finale sarà quindi necessariamente più elevato.

Da marzo, gli scioperi hanno nuovamente colpito il sud del paese, il Bekaa e la periferia meridionale di Beirut. Infrastrutture, abitazioni e attività economiche sono state colpite. Lo spostamento della popolazione ha interessato anche le regioni direttamente interessate e quelle che hanno ricevuto lo spostamento.

Il governo libanese ha iniziato a lavorare sul censimento della distruzione per fornire una base per la ricostruzione. Il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica è coinvolto nella mappatura dei danni.

Questo passo è essenziale per passare da una stima di distruzione visibile a una valutazione economica completa.

Perché il disegno di legge può superare 27 miliardi

La soglia di 27 miliardi di dollari prima del Parlamento non significa che questo importo corrisponde già alla distruzione materialmente registrata.

I dati disponibili devono essere letti in diverse categorie.

Per il 2023-2024, la stima di 14 miliardi include entrambi6,8 miliardi di danni fisicie7,2 miliardi di perdite economiche.

Per la guerra iniziata il 2 marzo 2026, l’importo da 3 a 4 miliardi è per il momento principalmente per danni materiali diretti valutati su base preliminare.

Aggiungendo solo 14 miliardi di dollari e 4 miliardi di dollari darebbe quindi un quadro incompleto della situazione.

Resta da misurare la perdita di produzione, l’attività commerciale interrotta, il reddito del turismo non realizzato, le conseguenze per l’agricoltura, i trasporti e i servizi, e i costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

È questo secondo strato di perdite che potrebbe spingere il bilancio cumulativo oltre $27 miliardi.

L’esperienza del conflitto precedente dà un’indicazione della portata potenziale di questo effetto. Entro il 2023-2024, le perdite economiche, a 7,2 miliardi di dollari, avevano addirittura leggermente superato i 6,8 miliardi di danni fisici.

Tuttavia, sarebbe prematuro applicare la stessa proporzione meccanicamente alla guerra del 2026. La sua durata, la distribuzione geografica degli scioperi, i settori interessati e il livello di attività economica sono diversi. È ancora necessaria una valutazione dettagliata.

Un notevole disegno di legge per un’economia già fragile

L’entità degli importi assume una dimensione particolare nel caso libanese.

Il paese non è entrato in questa serie di guerre con una solida economia. Dal 2019 sta affrontando una grande crisi finanziaria e bancaria. La libbra libanese ha perso gran parte del suo valore, il settore bancario rimane profondamente indebolito e la capacità fiscale dello Stato è limitata.

La guerra del 2023-2024 aveva interrotto parte del recupero previsto. Il nuovo confronto del 2026 colpisce così un’economia che non aveva ancora finanziato la ricostruzione precedente.

Questa sovrapposizione di danni complica notevolmente la risposta dello Stato.

La ricostruzione delle abitazioni e delle infrastrutture richiede finanziamenti sostanziali. Ma la ripresa richiede anche il ripristino delle attività commerciali, delle reti di trasporto, dei servizi pubblici e delle economie locali nelle regioni colpite.

Le finanze pubbliche non permettono a Beirut di assumere un tale peso da solo. Dopo il primo conflitto, le esigenze di ricostruzione e recupero erano già state stimate a 1 miliardo di dollari, una parte significativa di cui doveva provenire dal settore privato.

La questione del finanziamento esterno rimane quindi centrale. Essa dipenderà dagli aiuti internazionali, dai prestiti al Libano, dagli investimenti privati e dalla capacità delle autorità di presentare un programma di ricostruzione credibile.

La perdita di vita è accompagnata dalla distruzione economica

Il bilancio finanziario rappresenta anche solo una parte delle conseguenze della guerra.

Secondo il Ministero della Salute libanese, il record cumulativo degli attacchi israeliani dall’8 ottobre 2023 si avvicinò all’inizio di settembre 2026 i 9.000 morti e oltre 30.000 feriti.

Per il periodo che inizia il 2 marzo 2026 da solo, più di 4.300 persone erano state uccise e più di 12.000 feriti secondo le relazioni ufficiali pubblicate all’inizio di settembre.

Queste cifre danno un’altra dimensione alle stime economiche presentate al Parlamento. La distruzione delle case e delle imprese è accompagnata da spostamenti, perdita di reddito e conseguenze durature per migliaia di famiglie.

La piena valutazione economica dovrà quindi misurare una guerra che ha colpito simultaneamente il capitale fisico e l’attività produttiva di un paese già indebolito da diversi anni di crisi.

The27 miliardi di dollaririmane, in questa fase, un potenziale ordine di grandezza e non un conteggio definitivo. L’importo di 14 miliardi di dollari per il 2023-2024 si basa su una valutazione dettagliata già pubblicata, mentre i 3-4 miliardi di dollari annunciati per la guerra del 2026 rimangono una stima dei danni diretti.

La prossima sfida sarà precisamente quella di quantificare le perdite economiche indirette accumulate dal 2 marzo. Questo calcolo ci permetterà di sapere fino a che punto il disegno di legge effettivo di oltre tre anni di conflitto può ora superare la soglia menzionata prima dei membri.