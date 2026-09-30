Libano: Un soldato gravemente ferito da Israele

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Un soldato libanese è stato gravemente ferito mercoledì 30 settembre 2026 in un attacco israeliano su un veicolo militare nella zona di Nabatiyah al-Fawqa del sud del Libano. Tre civili furono feriti nell’attacco, secondo il comando dell’esercito libanese. Questo nuovo incidente si verifica in un contesto di persistenti scioperi e incendi israeliani in diversi settori del Sud e costituisce un nuovo episodio diretto direttamente al personale militare libanese.

L’attacco avvenne quando l’esercito continuò le sue missioni nelle regioni meridionali del paese. Si verifica anche meno di quattro mesi dopo diversi attacchi israeliani che colpiscono direttamente veicoli o soldati libanesi nel governatorato di Nabatiyah. Alcuni avevano ucciso nelle file dell’istituzione militare.

Veicolo militare a Nabatiyah al-Fawqa

Il comando dell’esercito annunciò che uno dei suoi militari aveva subito gravi lesioni a causa di un « obiettivo israeliano » contro un veicolo militare nella zona di Nabatiyah al-Fawqa. Tre civili sono stati feriti nello stesso attacco. Non è stata fatta immediatamente alcuna valutazione più dettagliata del loro stato di salute.

Anche le circostanze precise dello sciopero restano da stabilire. Il comunicato militare conferma che il veicolo militare è stato preso di mira, senza fornire dettagli immediati dell’arma utilizzata o la missione effettuata dai soldati al momento dell’attacco.

Nabatiyah al-Fawqa è in una zona particolarmente esposta alle operazioni israeliane. L’esercito mantiene una presenza nella parte meridionale del paese come parte delle sue missioni, mentre diverse aree del governatorato di Nabatiyah rimangono soggette a scioperi militari israeliani, fuoco e operazioni.

L’incidente del 30 settembre non è il primo segnalato vicino alle posizioni dell’esercito in quella località. Il 26 luglio, il comando militare aveva già segnalato il fuoco israeliano vicino alle posizioni dell’esercito a Kfartebnit, Nabatiyah al-Fawqa e Zawtar al-Gharbiyeh. L’esercito allora considerava che queste azioni ostacolavano l’esecuzione delle sue missioni.

Diversi attacchi nel sud lo stesso giorno

L’attacco al veicolo militare fa parte di un nuovo giorno di violenza nel sud del Libano. La mattina del 30 settembre, gli aerei israeliani hanno effettuato una serie di scioperi nel settore Mansuri nel distretto di Tyre, secondo i rapporti di sicurezza di un’agenzia di stampa.

Un’esplosione da parte delle forze israeliane è stata segnalata anche nelle vicinanze di Ayta al-Jabal verso Beit Yahun nel distretto di Bint Jbeil. Un’unità israeliana dotata di un serbatoio di Merkava ha anche sparato diverse conchiglie nel settore Al-Deir a Braachit.

Durante la notte, il fuoco di artiglieria intermittente aveva colpito diverse località meridionali, tra cui Hadatha, Kfartebnit, Zawtar al-Sharqiyah, Braachit e Wadi Salouqi. Queste operazioni mostrano che l’incidente di Nabatiyah al-Fawqa non è un evento isolato durante il giorno.

L’aumento del numero di scioperi complica direttamente le missioni delle unità libanesi a terra. Essi devono garantire il loro dispiegamento, garantire alcune aree, accompagnare il ritorno degli abitanti e intervenire in aree dove rimane anche ordigno inesploso.

L’esercito libanese ha già mirato direttamente a giugno

L’attacco a Nabatiyah al-Fawqa avvenne dopo alcuni precedenti particolarmente gravi nel 2026. Il 3 giugno, un drone israeliano ha preso di mira un veicolo militare sulla strada da Deir al-Zahrani a Nabatiyah. Un ufficiale e un membro erano stati feriti.

Il comando dell’esercito affermò poi che l’attacco era nel contesto di colpire il suo personale, veicoli e posizioni. L’incidente è avvenuto in mezzo ad un’intensificazione delle operazioni israeliane nel sud.

Tre giorni dopo, il 6 giugno, un nuovo sciopero israeliano ebbe conseguenze molto più pesanti. Un veicolo militare che viaggiava sulla strada da Kfartebnit a Khardali nel governatorato di Nabatiyah era stato colpito. Due agenti, un generale e un capitano, e un soldato sono stati uccisi.

Il 20 giugno un altro soldato libanese fu ucciso da uno sciopero israeliano sulla strada tra Kfar Remman e Nabatieh. Questi incidenti pongono l’attacco del 30 settembre in una serie di attacchi diretti al personale dell’esercito negli ultimi mesi.

Nabatieh al centro delle tensioni

Il governatorato di Nabatiyah sembra essere particolarmente esposto. Gli incidenti di Deir al-Zahrani, Kfartebnit, Kfar Remmane e ora Nabatieh al-Fawqa sono concentrati in uno spazio in cui l’esercito libanese deve mantenere simultaneamente la sua presenza e affrontare le operazioni israeliane.

Questa situazione colpisce direttamente la capacità dell’istituzione militare di svolgere le sue missioni. Il 9 settembre, il comando dichiara pubblicamente che la continuazione degli attacchi israeliani ostacolava i suoi sforzi per ripristinare la stabilità. L’esercito ha anche riferito di sparare vicino ai suoi soldati e pattuglie.

A quel tempo, credeva che le operazioni israeliane minassero la sua distribuzione e complicarono il ritorno delle popolazioni alle località colpite. Allo stesso tempo, l’istituzione militare continua le sue operazioni per garantire le aree colpite dalla lotta e il trattamento di ordigni inesplosi.

Questa missione stessa comporta rischi. Negli ultimi mesi, le unità specializzate hanno dovuto neutralizzare diverse bombe aeree non esplose nel governatorato di Nabatiyah e in altre parti del sud del Libano.

Un nuovo ostacolo alle missioni militari nel sud

Il problema supera così l’unico impatto umano dell’attacco di mercoledì. L’esercito è l’istituzione responsabile del dispiegamento a diversi settori del Sud e dell’esecuzione delle missioni di sicurezza sotto lo Stato libanese. Il targeting dei suoi veicoli o la presenza di fuoco vicino alle sue posizioni influisce direttamente su questa capacità.

Per diversi mesi, il comando ha insistito sul legame tra la sicurezza dei suoi soldati e la possibilità di stabilizzare le aree meridionali. In particolare, l’esercito accompagnò il ritorno delle popolazioni a certe località e continuò la sua distribuzione nel governatorato di Nabatiyah.

A Zawtar al-Gharbiyeh, per esempio, le unità militari avevano cominciato a schierarsi a luglio dopo il ritiro delle forze israeliane, in coordinamento con il gruppo di coordinamento militare libanese. Il comando aveva chiesto agli abitanti di aspettare che la situazione si stabilizzasse prima di tornare.

Qualche giorno dopo, tuttavia, l’esercito ha riferito fuoco israeliano vicino alle sue posizioni nella stessa zona, ma anche in Nabatiyah al-Fawqa e Kfartebnit.

L’attacco del 30 settembre si svolge quindi in un’area in cui i soldati libanesi sono direttamente impegnati nel processo di ripristino di un’efficace presenza statale. Colpisce un’istituzione che aveva già perso diversi uomini in attacchi israeliani alcuni mesi prima.

Un soldato gravemente ferito, tre civili colpiti

Il risultato immediato rimane quattro feriti: un soldato libanese gravemente ferito e tre civili. Nessuna informazione aggiuntiva era stata resa disponibile immediatamente sull’identità del soldato o sulla natura esatta delle sue ferite.

Anche l’esercito non aveva annunciato, al momento delle prime informazioni, i risultati di una possibile indagine tecnica nelle circostanze di destinazione. Il fatto centrale è, tuttavia, stabilito dal suo comando: un veicolo appartenente all’istituzione militare è stato preso di mira da Israele a Nabatiyah al-Fawqa.

Questo episodio si verifica dopo gli attacchi mortali di giugno e le riprese riportate durante l’estate vicino a diverse posizioni militari. Essa solleva nuovamente la questione delle condizioni in cui l’esercito libanese può continuare il suo dispiegamento e le sue missioni nelle regioni meridionali, mentre le operazioni israeliane continuano.

La situazione è rimasta in evoluzione mercoledì, con altre operazioni israeliane riportate in varie parti del sud del Libano e nessuna nuova informazione immediata sulla condizione del soldato gravemente ferito a Nabatiyah al-Fawqa.

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