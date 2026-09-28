Libano: trasporto a cinque litri di benzina

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Il ministro del lavoro libanese,Mohammad Haidarha annunciato un accordo per calcolare l’indennità giornaliera di trasporto per i dipendenti sulla base della5 litri di benzina. Tuttavia, il nuovo meccanismo prevede due garanzie:libbre libanesi 500.000 al giorno, anche in caso di diminuzione dei combustibili, o superiore800.000Questa formula deve consentire l’importo pagato ai dipendenti di essere regolato automaticamente alle fluttuazioni del prezzo della benzina.

Cinque litri di benzina per calcolare il trasporto

Il principio adottato si rompe con il sistema di importo fisso che viene regolarmente superato dagli sviluppi dei prezzi.

Secondo Mohammad Haidar, i partner interessati hanno concordato un riferimento corrispondente5 litri di carburante al giorno al lavoro. Il valore di questi cinque litri sarà utilizzato per determinare l’indennità di trasporto.

Il ministro ha indicato che il meccanismo sarebbe stato inquadrato da un pavimento e da un soffitto.

Anche se il prezzo della benzina cade bruscamente, il dipendente dovrà ricevere almenolibbre libanesi 500.000 al giorno. D’altra parte, un aumento del carburante non sarà in grado di pagare l’indennità oltre£ 800.000 al giornosotto la formula annunciata.

Questa disposizione è importante. Senza un piano, una riduzione temporanea del prezzo della benzina avrebbe comportato automaticamente una riduzione dell’indennità. La soglia di 500 000 libbre garantisce quindi un importo minimo.

Allo stesso tempo, il limite di £ 800.000 limita l’esposizione delle aziende ad un nuovo aumento dei prezzi del carburante.

Indennità di trasporto: tra £ 500.000 e £ 800.000

La formula può essere semplicemente riassunta.

Quando il valore di cinque litri di benzina è tra 500.000 e 800.000 sterline,l’indennità di trasporto seguirà questo valore.

Se cinque litri costano meno di 500.000 sterline, il dipendente continuerà a ricevere 500.000 sterline.

Se il prezzo supera i £ 800.000, l’indennità rimarrà bloccata a £ 800.000.

Il regime crea così un corridoio in cui l’indennità può evolversi secondo il combustibile, piuttosto che un importo da rinegoziare dopo ogni cambiamento importante.

Questo sviluppo è stato in preparazione per diverse settimane. Il 7 settembre 2026Commissione indiceaveva già considerato l’istituzione di un meccanismo permanente che collega l’indennità di trasporto con i prezzi del carburante. Una commissione specializzata è stata poi nominata per studiare la formula.

Il principio annunciato da Mohammad Haidar riflette questa direzione.

Una risposta all’aumento dei prezzi della benzina

Il caso è venuto alla ribalta con l’aumento del costo del viaggio dei dipendenti.

L’indennità giornaliera per i trasporti nel settore privato è stata finora fissata450.000 sterline libanesi. Le discussioni negli ultimi giorni tra il governo, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro hanno cercato di sostituire questo importo con una formula più flessibile.

In particolare, si è tenuta una riunione su25 settembresotto la presidenza del Vicepresidente del Consiglio,Tarek Mitri, con rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

I ministri delle finanze, del lavoro, dei lavori pubblici e dell’economia avevano partecipato alle discussioni.

Successivamente è stata esaminata la possibilità di conservare quattro o cinque litri di benzina al giorno. La formula a cinque litri è finalmente quella annunciata dal Ministro del Lavoro.

Questo rappresenta anche un aumento del pavimento sopra i 450.000 sterline attualmente tenuto. Anche in caso di caduta del combustibile, il nuovo riferimento minimo sarebbe quindi superiore a quello£50.000 al giorno, circa 11%.

Per un dipendente di contabilità per 22 giorni in un mese, un piano giornaliero di £ 500.000 corrisponderebbe a11 milioni di sterline di indennità mensili di trasporto.

A un massimo di £ 800.000, lo stesso numero di giorni rappresenterebbepound17,6 milioni al mese.

Questi importi dipendono naturalmente dal numero effettivo di giorni di partecipazione ammissibili per l’indennità.

Perché collegare i trasporti ai prezzi del carburante

Il cambiamento del metodo risponde a un problema che è diventato ricorrente dalla crisi economica e monetaria.

Con un importo fisso in libbre libanesi, ogni maggior aumento di carburante riduce rapidamente il potere di acquisto dell’indennità. Una nuova negoziazione diventa necessaria tra i rappresentanti dei dipendenti, i datori di lavoro e le autorità.

Il meccanismo a cinque litri cerca di evitare questa successione di revisioni.

Quando la benzina aumenta, l’indennità aumenterà automaticamente, fino a £ 800.000. Quando diminuisce, l’indennità può anche diminuire, ma mai meno di £ 500.000.

La formula mantiene quindi un collegamento diretto tra il costo dell’energia e parte del costo sostenuto dal dipendente per viaggiare sul posto di lavoro.

Tuttavia, non significa che il datore di lavoro fornirà fisicamente al dipendente con cinque litri di benzina. Il riferimento ai cinque litri è utilizzato percalcolo del valore monetario dell’indennità giornaliera.

Il pagamento rimane in libbre libanesi.

Un significativo impatto mensile per i dipendenti

Per i lavoratori che visitano quotidianamente il proprio posto di lavoro, la differenza può diventare significativa in un mese intero.

Con 22 giorni di presenza, l’ex £ 450.000 rappresenta9,9 milioni di sterline al mese.

Con il nuovo piano di 500.000 sterline, l’importo raggiungerebbe 11 milioni di sterline, vale a dire1,1 milioni di sterline.

Se il prezzo di cinque litri comporta un’indennità di 600.000 sterline, il totale mensile sarebbe di 13,2 milioni di sterline.

A 700.000 sterline, aumenterebbe a 15,4 milioni di dollari.

E al limite di £ 800.000, avrebbe raggiunto £ 17,6 milioni per 22 giorni effettivamente presi in considerazione.

Questi calcoli misurano le quote del nuovo meccanismo, ma non costituiscono un supplemento di stipendio fisso. L’indennità di trasporto dipende dal numero di giorni di presenza e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Il prezzo della benzina diventa un riferimento automatico

Il cambiamento principale è quindi meno nell’importo iniziale che nel metodo.

All’inizio di settembre la Commissione aveva già adottato il principio di una formula in grado di evolversi con i prezzi dell’energia. Mohammad Haidar aveva poi spiegato che voleva lasciare l’indennità di trasporto su base ad hoc.

Il meccanismo a cinque litri risponde a questa logica.

Il dipendente è protetto contro una caduta eccessiva grazie alla soglia di 500 000 libbre. Il datore di lavoro ha un tetto di 800.000 sterline.

Tra questi due punti, il prezzo del combustibile diventa la variabile determinante.

La misura viene in un momento in cui la questione del potere d’acquisto rimane al centro delle discussioni della Commissione indice. Il salario minimo, gli assegni familiari e le prestazioni sociali fanno parte anche dei casi esaminati dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dello Stato.

Thesalario minimotuttavia, rimane un record separato dell’indennità di trasporto. L’accordo di cinque litri, quindi, non significa di per sé un cambio automatico del salario di base.

Attuazione che deve ancora essere formalizzata

L’annuncio del ministro del lavoro segna un passo decisivo, ma l’accordo deve ancora seguire il processo necessario per la sua attuazione regolamentare.

Le precedenti discussioni hanno previsto che la Commissione indice formalizzasse la formula adottata prima dell’adozione delle misure che consentano la sua applicazione.

In particolare, sarà necessario specificare il riferimento esatto utilizzato per calcolare il valore dei cinque litri e le modalità di aggiornamento dell’importo quando il prezzo ufficiale dei combustibili cambia.

Il regime dovrebbe anche consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori di conoscere in modo non ambiguo l’importo applicabile per ogni periodo.

Il principio è ora chiaramente definito:5 litri di benzina al giornocon indennità di trasporto500.000 e 800.000 libbre libanesi. Il prossimo passo sarà la sua traduzione formale nelle disposizioni applicabili ai dipendenti interessati.

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