Database del Libano venduto $20

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Un database contenente informazioni personali sul libanese sarebbe offerto per soli $20 su Telegram. Secondo le informazioni raccolte da Al-Mahatta, il capo di una rete specializzata nella ricerca di targhe ha presumibilmente offerto a certi abbonati l’accesso ai dati attribuiti al « Nâfe Le informazioni disponibili aiuteranno a trovare il nome completo del proprietario, il numero di telefono, il villaggio di origine e il luogo di residenza.

Il caso non è solo una nuova violazione della privacy. Ricorda diversi precedenti in Libano, tra cui un caso sorprendentemente simile risalente al 2010: un’applicazione commercializzata per circa $7 già permesso di cercare informazioni personali da una targa o un numero di telefono. Sedici anni più tardi, la ricomparsa di questo tipo di servizio solleva una domanda che rimane senza risposta: come le banche dati detenute dalle amministrazioni o alimentate da dati ufficiali continuano a circolare fuori controllo?

Per 20 dollari, dati dal Nafe

« Nâfe Royalty » si riferisce comunemente alle autorità responsabili della registrazione del veicolo e delle formalità di patente di guida. Queste amministrazioni hanno necessariamente informazioni per associare un piatto con il suo proprietario. Il problema sorge quando questi dati lasciano il sistema per il quale sono stati raccolti e diventano accessibili a persone che non hanno motivo amministrativo o giudiziario per consultarli.

Una targa rimane visibile nello spazio pubblico, ma non rivela normalmente il numero di telefono o il domicilio del proprietario. Una base per collegare questi elementi quindi trasforma le informazioni visibili in un vero strumento di identificazione. Chiunque con il file potrebbe, in teoria, da un veicolo visto in strada per tornare al suo proprietario e ottenere ulteriori informazioni su di esso.

Il prezzo annunciato rende questa situazione ancora più preoccupante. A $20, l’accesso a tali informazioni non sarebbe più limitato agli attori con capacità tecniche significative. Un database digitale può anche essere copiato, trasferito e venduto quasi senza limiti. Chiudere un canale Telegram non sarebbe quindi recuperare i file già scaricati.

Un precedente quasi identico nel 2010

Il caso attuale ha una sorprendente somiglianza con un episodio che si è verificato nel novembre 2010. All’epoca, un database contenente informazioni sul libanese era disponibile tramite applicazioni basate su Internet per circa $7. Uno è stato in grado di cercare da un numero di telefono cellulare e un altro da una targa.

La stampa libanese aveva poi rivelato che il sistema ha permesso di trovare informazioni private, tra cui l’identità e la residenza delle persone ricercate. Il Ministero degli Interni, il Ministero delle Telecomunicazioni, i due operatori di telefonia mobile e le banche avevano negato la responsabilità per la trasmissione dei dati. Un’indagine è stata annunciata per determinare la loro provenienza.

Questo precedente è essenziale per comprendere il caso attuale. Il problema del 2026 sta quindi non solo nell’aspetto di un nuovo strumento su Telegram. I dati sui veicoli e i telefoni libanesi erano già circolanti commercialmente più di 15 anni fa. Il passaggio da pochi dollari a un canale Telegram mostra soprattutto che i mezzi di trasmissione sono cambiati, mentre la questione dell’origine dei file rimane.

Chi alimenta le basi in circolazione?

È ancora impossibile, nello stato delle informazioni disponibili, affermare che la base attualmente proposta proviene direttamente da una recente intrusione nei sistemi Nâfe’a. Può essere un’estrazione interna, una vecchia copia, identificatori compromessi, un file tenuto da un fornitore o informazioni da diverse basi e poi raggruppati insieme.

L’età dei dati è quindi un fattore determinante. Un database copiato diversi anni fa può ancora contenere informazioni sensibili, anche se alcuni telefoni o case sono cambiati. La presenza di informazioni recenti avrebbe un significato molto più serio: potrebbe indicare che un individuo o un gruppo continua ad avere accesso a dati aggiornati.

Un sondaggio dovrebbe confrontare le informazioni proposte con i file ufficiali e determinare la loro data. Esso dovrebbe anche esaminare i conti con diritti di accesso significativi e cercare possibili estrazioni di massa. Senza questa indagine tecnica, la progettazione del leaker o della sua amministrazione originale sarebbe speculativa.

Nel 2022, la piattaforma del Ministero della Salute hacked

La circolazione dei dati dell’automobile non è l’unico precedente recente. Nel febbraio 2022, il Ministero della Salute libanese aveva ufficialmente riconosciuto un’intrusione sulla sua piattaforma MOPH PASS, utilizzata in particolare per i viaggiatori che arrivano in Libano durante la pandemia Covid-19. Il difetto aveva portato all’esposizione dei dati personali memorizzati sulla piattaforma.

Il caso ha assunto una dimensione politica quando sono state divulgate le informazioni personali relative al Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Ali Hamiyé. L’allora ministro degli Interni, Bassam Mawlawi, aveva quindi incaricato la Sicurezza Generale di indagare. Il Ministero della Salute ha poi annunciato di aver identificato e corretto la vulnerabilità, notando che l’incidente aveva interessato un numero limitato di dati relativi alle cifre pubbliche.

Questo precedente mostra che una piattaforma ufficiale libanese contenente informazioni personali è già stata compromessa. Esso richiama anche la diversità dei fascicoli detenuti dallo Stato: salute, viaggi, stato civile, telecomunicazioni, veicoli o liste elettorali sono tutti i set che, quando attraversati, possono fornire un quadro particolarmente dettagliato di una persona.

Elenco dei voti contenenti molte informazioni

Un altro esempio della quantità di dati amministrativi disponibili in Libano è il rotolo elettorale. Contengono legalmente una serie di informazioni che permettono di identificare con precisione gli elettori: nome, nomi di genitori, data di nascita, sesso, confessione e numero di registro. La loro esistenza e comunicazione soddisfano le esigenze del processo elettorale, ma la loro ricchezza mostra la quantità di informazioni personali centralizzate nei file pubblici.

Il rischio aumenta quando i dati provenienti da più fonti sono raggruppati. Una targa può portare a un nome, un file elettorale ad una data di nascita e un luogo di registrazione, mentre un altro file può fornire un telefono o un indirizzo. La sfida della protezione dei dati non è più semplicemente quella di proteggere ogni database separatamente, ma di impedire la sua aggregazione clandestina.

Tuttavia, il Libano ha un quadro giuridico. La legge n. 81 del 10 ottobre 2018 disciplina il trattamento dei dati personali, comprese le norme relative alla raccolta, all’utilizzo e alla comunicazione. Esso prevede anche sanzioni in determinate situazioni di divulgazione a persone non autorizzate.

Quando i dati possono aiutare a individuare un obiettivo

Nel contesto libanese, tuttavia, il flusso di tali informazioni supera la protezione della privacy da sola. I dati amministrativi hackerati, ottenuti clandestinamente o trasmessi da agenti possono essere utilizzati con altre informazioni per identificare un individuo, stabilire relazioni o aiutare a determinare la sua posizione.

Questo rischio ha assunto una dimensione particolarmente concreta durante la guerra tra Israele e Hezbollah. Le operazioni di intelligence non si basano su un’unica fonte. In genere combinano intelligenza umana, intercettazione, sorveglianza aerea, telecomunicazioni, dati digitali e osservazione dei viaggi. In questo dispositivo, una base amministrativa può fornire un’ulteriore prova per confermare un’identità o per associare un veicolo a una persona ricercata.

Il generale libanese Mounir Chehadeh, ex coordinatore del governo all’UNIFIL, ha dichiarato nel 2026 che Israele aveva accesso ad una parte significativa dell’infrastruttura dei dati libanesi per anni. Ha citato in particolare le informazioni sugli abbonati di telefonia mobile e le registrazioni dei veicoli. Secondo lui, queste capacità, combinate con altre fonti di intelligenza, hanno contribuito alla creazione di banche di destinazione.

Queste dichiarazioni non dimostrano che la base proposta oggi su Telegram sia stata utilizzata da Israele, né che una particolare base amministrativa abbia direttamente consentito una precisa eliminazione. Tuttavia, mostrano perché una perdita di dati dell’automobile può rappresentare un rischio sicuro. Una targa associata a un nome, un telefono e un indirizzo ha un valore molto diverso quando è attraversato da informazioni di posizione o di sorveglianza.

Dal caso Hariri a miliardi di dati telefonici

Il potere dell’attraversamento dei dati era già stato evidenziato dopo l’assassinio di Rafic Hariri il 14 febbraio 2005 a Beirut. Gli investigatori internazionali avevano utilizzato considerevoli quantità di dati sulle telecomunicazioni per ricostruire le reti telefoniche, cercare connessioni degli utenti e studiare le comunicazioni che circondano l’attacco.

Già nel 2005, la Commissione internazionale delle Nazioni Unite ha riferito di aver stabilito una base che comprendeva più di 97 milioni di record di telecomunicazioni per un periodo che riguarda l’assassinio. Le indagini hanno poi coperto miliardi di dischi. L’entità dei dati trasmessi agli investigatori, il loro uso e l’affidabilità, aveva portato a significative polemiche politiche e giudiziarie in Libano.

Il contesto era ovviamente diverso: queste informazioni sono state utilizzate in un’indagine internazionale e non commercializzate illegalmente. Ma il caso aveva già dimostrato che una massa di metadati può ricostruire reti e comportamenti che rimangono invisibili quando ogni informazione è considerata separatamente.

Una perdita di grandezza sconosciuta

La priorità è ora di determinare che cosa la base proposta contiene effettivamente per $ 20. Alcune ricerche di successo da targhe non sono sufficienti per stabilire che l’intero file di registrazione nazionale è stato copiato. È necessario conoscere il numero di record, la loro anzianità, la frequenza del loro aggiornamento e la fonte dei vari campi disponibili.

Soprattutto, è importante sapere se il venditore ha una copia semplice o ha accesso a informazioni aggiornate. La seconda ipotesi vorrebbe dire che una violazione rimane potenzialmente aperta. Il precedente del 2010 mostra che il commercio dei dati dell’automobile libanese non è un nuovo fenomeno; Il caso MOPH PASS conferma che i sistemi pubblici sono già stati compromessi.

Sedici anni dopo la vendita di un’app per esplorare la privacy della gente libanese per circa $7, una base paragonabile sarebbe proposta per $ 20 su Telegram. Tra i due casi, le tecnologie sono cambiate e il Libano ha una legge sui dati personali. Resta la domanda essenziale: chi estrae queste informazioni dai sistemi che lo tengono, e chi ora controlla le copie già in circolazione?

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