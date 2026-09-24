Aeroporto di Beirut: il traffico scende del 24,17 per cento

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Il traffico passeggeri all’aeroporto internazionale di Rafic Hariri a Beirut è diminuito bruscamente dall’inizio del 2026. Tra gennaio e agosto sono stati registrati 3,581,861 viaggiatori, in calo del 24,17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli arrivi sono diminuiti del 26,57 per cento e le partenze del 21,54 per cento. Il mese di agosto, tuttavia, ha mostrato un recupero da luglio, con 835.903 passeggeri e un aumento mensile del 15,78 per cento.

Quasi un quarto di passeggeri in meno da gennaio

Nei primi otto mesi del 2026, l’aeroporto di Beirut ha registrato 1.074.097 passeggeri all’arrivo. Il loro numero è diminuito del 26,57 per cento su un anno. Le partenze hanno raggiunto 1.176.630 passeggeri, in calo del 21,54%.

Questa contrazione colpisce quindi i due principali flussi passeggeri. Esso riflette le perturbazioni che hanno colpito il trasporto aereo dall’inizio dell’anno, in un contesto segnato dalla ripresa delle ostilità tra Israele e Hezbollah.

Il traffico di transito rimane molto limitato. Ha raggiunto 2,553 passeggeri nei primi otto mesi, in crescita del 45,14% su un anno. Tuttavia, questo significativo aumento delle percentuali si basa su una base particolarmente bassa e non modifica la tendenza generale del traffico.

Per il Libano, questo calo è un importante indicatore economico. L’aeroporto di Beirut rimane la porta principale internazionale per i viaggiatori. La sua attività influenza direttamente i movimenti diaspora e i flussi turistici, con ripercussioni su hotel, ristoranti, trasporti e diverse attività commerciali.

L’aeroporto di Beirut rimbalza in agosto

La situazione è migliorata durante l’estate. Nell’agosto del 2026, 835.903 passeggeri utilizzarono l’aeroporto, in aumento del 15,78 per cento da luglio.

Questo aumento mensile è accompagnato dalla graduale ripresa delle operazioni aeree e dal miglioramento delle condizioni di viaggio dopo la mitigazione delle ostilità. Tuttavia, rimane insufficiente per tornare ai livelli dell’anno precedente.

Rispetto all’agosto 2025, il numero totale di passeggeri è ancora in calo del 10,04 per cento. Gli arrivi hanno raggiunto 369.812 viaggiatori, in calo del 6.61% anno su anno. Le partenze erano 465.804 passeggeri, con una diminuzione del 12,59%. Transit ha rappresentato 287 passeggeri, in calo 25,07 per cento.

Il confronto tra luglio e agosto rivela anche un cambiamento nella composizione del traffico. Gli arrivi sono diminuiti del 15,39 per cento su un mese, mentre le partenze sono aumentate del 63,68 per cento. Il numero dei passeggeri di transito è diminuito del 20,28%.

Questo forte aumento delle partenze si è verificato alla fine dell’alta stagione estiva. coincide con il ritorno all’estero di alcuni degli espatriati e visitatori che sono venuti a trascorrere l’estate in Libano.

Il rimbalzo estivo non compensa 2026 perdite

L’aumento registrato in agosto riduce parte del backlog da gennaio, senza invertire la tendenza annuale. Con 3,58 milioni di passeggeri su otto mesi, l’aeroporto rimane vicino a un quarto al di sotto del suo livello nello stesso periodo del 2025.

Questa differenza tra gli sviluppi mensili e annuali è essenziale per misurare la situazione. A breve termine, l’attività aerea recuperata. Nel corso dell’anno, tuttavia, rimane profondamente colpito dalle perturbazioni nei mesi precedenti.

Agosto è quindi un mese di recupero piuttosto che un ritorno completo alla normalità. L’aumento del 15,78 per cento nel mese di luglio mostra che i flussi passeggeri possono partire rapidamente quando più voli sono assicurati e le condizioni di viaggio migliorano.

Tuttavia, il calo degli arrivi dal gennaio rimane particolarmente marcato. Con un calo annuo del 26,57 per cento, il Libano ha ricevuto significativamente meno viaggiatori aerei che nei primi otto mesi del 2025.

Questo ha interessato attività che dipendono da visitatori stranieri e stranieri libanesi. Tuttavia, l’esatto effetto economico non può essere dedotto solo dalle statistiche aeroportuali, in quanto queste non si distinguono sistematicamente tra turisti, residenti, espatriati e viaggiatori d’affari.

Il traffico aereo rimane sensibile alla sicurezza

I dati del 2026 illustrano nuovamente l’elevata sensibilità del trasporto aereo libanese agli sviluppi della sicurezza. Il rinnovato conflitto tra Israele e Hezbollah ha interrotto la domanda e i programmi di volo.

Anche dopo l’annuncio di un cessate il fuoco a metà aprile, il ritorno dei collegamenti aerei è stato fatto gradualmente. Le aziende possono ridurre le loro frequenze, sospendere determinati servizi o modificare i loro programmi quando la situazione di sicurezza si deteriora.

Queste decisioni hanno un effetto immediato sulla capacità disponibile. Essi influenzano anche il comportamento dei viaggiatori, che possono ritardare il loro soggiorno quando temono l’interruzione delle connessioni o il rapido deterioramento della situazione.

Il recupero osservato durante l’estate mostra inversamente la velocità con cui le condizioni migliorate possono sostenere il traffico. Ma alcuni mesi di recupero non è necessariamente sufficiente per compensare le perdite accumulate durante i periodi di disagi.

Alla fine di agosto, le cifre descrivono quindi una situazione contrastante. L’aeroporto di Beirut ha recuperato un’attività più sostenuta durante l’estate, con oltre 835.000 passeggeri in solo agosto. Nei primi otto mesi del 2026, tuttavia, è ancora caduto del 24,17 per cento su un anno. I dati di caduta misurano se la ripresa delle operazioni aeree continua dopo la fine dell’alta stagione.