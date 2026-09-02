Libano: Netflix e ChatGPT tassati presto?

- Advertisement -

36

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il governo libanese riapre un’area fiscale esplosiva: servizi digitali pagati dalle famiglie e dalle imprese. Mentre il progetto di bilancio per il 2027 è appena stato trasmesso alla presidenza del Consiglio, diverse letture del testo e delle reazioni dei giornalisti economici indicano un’estensione della raccolta fiscale ai servizi digitali forniti dall’estero, con piattaforme come Netflix, ChatGPT e altri abbonamenti online nello spettatore. Tecnicamente, sarebbe meno questione di inventare una tassa completamente nuova che di portare questi servizi più sistematicamente nel campo della tassazione esistente, in particolare l’IVA. Politicamente, l’ombra può essere molto meno udibile: in Libano, qualsiasi tassa di utilizzo digitale risveglia immediatamente la memoria della « tassa WhatsApp » di ottobre 2019, che aveva servito come una scintilla per una sfida nazionale molto più ampia.

Il contesto di bilancio spiega perché questo percorso è riapparso. Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ha trasmesso il progetto di bilancio 2027 al Consiglio dei Ministri il 31 agosto. Il governo cerca di preservare un bilancio senza un deficit apparente, in quanto il finanziamento ha bisogno di aumentare. La spesa pubblica è ora stimata di almeno 7 miliardi di dollari entro il 2027, dopo l’aumento dei salari pubblici, l’assistenza sociale, i bisogni legati alla guerra e le operazioni governative. Allo stesso tempo, la crescita dei ricavi prevista nel 2026 è stata ostacolata dalla ripresa delle ostilità e dal rallentamento dell’attività.

Questo vincolo spinge l’esecutivo a cercare entrate dove sono ancora fuori collezione. I servizi digitali esteri sono proprio una zona fiscale difficile da controllare. Un abbonamento a pagamento a una piattaforma estera non richiede necessariamente un fornitore stabilito in Libano. Il pagamento può essere effettuato con carta, attraverso un negozio di applicazioni o direttamente con la società straniera. L’amministrazione fiscale deve quindi identificare il fornitore, determinare la posizione del consumatore e imporre un meccanismo di raccolta ad una società che a volte non ha presenza legale locale.

Questo include streaming, software, archiviazione online, pubblicità digitale, intelligenza artificiale e varie piattaforme. Netflix e ChatGPT sono diventati gli esempi più citati perché sono ampiamente identificabili dal pubblico, ma il potenziale problema è molto più ampio. Qualsiasi estensione del regime fiscale ai servizi digitali importati può coinvolgere decine di piattaforme di pagamento e, infine, abbonamenti professionali sottoscritto da società libanesi.

Una « nuova tassa » che il governo presenta altrimenti

Il paradosso è che i parenti del Ministero delle Finanze allo stesso tempo sostengono che il bilancio 2027 non contiene « nuove tasse ». Ancora una volta, il consigliere di un ministro ha spiegato che l’obiettivo principale era quello di migliorare la raccolta delle imposte e dei doveri esistenti, di lottare contro la fuga e di recuperare i ricavi che ora sono in sospeso dal Tesoro. Questa presentazione è giuridicamente compatibile con un’estensione della raccolta dell’IVA ai servizi digitali stranieri: il tasso può rimanere invariato mentre tocca le transazioni che, in pratica, non sono ancora state raccolte.

Per i consumatori, tuttavia, la distinzione è molto meno chiara. Se un Netflix, ChatGPT o altri servizi online aumenta perché un’IVA libanese viene ora aggiunta o raccolta sistematicamente, il risultato è una fattura più alta. L’utente non distingue necessariamente tra una tassa di nuova creazione e la nuova applicazione di una tassa esistente a una spesa che in precedenza era in gran parte esente in pratica.

Questa ambiguità già alimenta i critici. I giornalisti economici libanesi hanno sottolineato sui social network che il progetto di bilancio rimane fortemente dipendente dai prelievi indiretti, cioè dalle tasse a carico del consumo piuttosto che dai prelievi sui profitti, sulla ricchezza o sui redditi elevati. Uno di essi ha calcolato che quasi il 78,5 per cento delle entrate fiscali previste sarebbe venuto da imposte indirette, rispetto al 21,5 per cento per le imposte dirette. Secondo questo calcolo, lo Stato avrebbe raccolto circa $ 3,65 in imposte di consumo per ogni dollaro da imposte dirette.

Lo stesso giornalista ha osservato che il reddito previsto dalla tassa sul reddito sui salari e gli stipendi aumenterebbe del 66 per cento, rispetto a circa il 22 per cento per le entrate fiscali sul reddito. Questa struttura rafforza l’argomentazione di coloro che accusano il governo di favorire le fonti di reddito più facili da colmare, piuttosto che riequilibrare le imposte verso la ricchezza, gli alti profitti e i settori in cui la fuga rimane importante.

Oltre 5 milioni di utenti Internet potenzialmente interessati

La possibilità di tassazione sui servizi digitali è notevole in Libano. Il paese aveva circa 5,38 milioni di utenti Internet alla fine del 2025, o 91,8 per cento della popolazione. La questione quindi non riguarda più i consumi marginali riservati ad una piccola categoria di famiglie. Streaming, intelligenza artificiale, archiviazione online, software professionale e servizi cloud sono ora parte dell’uso quotidiano di una popolazione ampiamente collegata.

Tuttavia, non esiste una cifra pubblica sufficientemente precisa per stabilire il numero esatto di abbonati libanesi a Netflix o il numero di utenti pagati di ChatGPT. I gruppi internazionali generalmente non pubblicano i loro abbonamenti di mercato per il Libano. Qualsiasi stima precisa dovrebbe quindi essere presentata come tali e non come dati ufficiali.

Inoltre, la questione fiscale va ben oltre queste due marche. Con più di cinque milioni di utenti Internet, il potenziale mercato include sottoscrizioni a piattaforme di streaming, strumenti di intelligenza artificiale, servizi di storage, software professionale, piattaforme di videoconferenza e applicazioni di pagamento. Per il Fondo di Entrate Consolidato, anche una spesa mensile bassa media applicata a diverse centinaia di migliaia di abbonamenti possono essere diversi milioni di dollari fondamentali tassabili ogni anno.

Per illustrazione, se 500.000 abbonamenti digitali pagati fossero soggetti ad una spesa media mensile di $10, il valore annuo delle transazioni raggiungerebbe $60 milioni. Con un’IVA dell’11%, il rendimento teorico massimo sarebbe di circa 6,6 milioni di dollari all’anno, prima delle esenzioni, delle carenze di raccolta e delle differenze di consumo. Con un milione di abbonamenti, la base imponibile raggiungerebbe 120 milioni di dollari e l’IVA teorica 13,2 milioni. Queste cifre sono solo scenari per misurare l’ordine di grandezza: non corrispondono ad una stima ufficiale del numero di abbonati.

Questa differenza è importante nel dibattito politico. Una tassa digitale può sembrare attraente perché è semplice attingere ai pagamenti elettronici e difficile da aggirare per i consumatori. Tuttavia, la sua prestazione rimane relativamente limitata in risposta alle esigenze di bilancio del governo di miliardi di dollari. Questo rafforza l’argomento di coloro che vedono questo più una facile ricerca dei ricavi che una riforma strutturale delle finanze pubbliche.

Spettro fiscale di WhatsApp 2019

Il parallelo con ottobre 2019 è politicamente inevitabile. Al momento, il governo aveva approvato un prelievo di 20 centesimi al giorno sulle chiamate effettuate tramite applicazioni vocali Internet, tra cui WhatsApp. Questa misura era quella di portare ulteriori entrate in uno Stato già di fronte ad una crisi fiscale acuta.

Il progetto è stato ritirato molto rapidamente, ma troppo tardi per fermare la rabbia. Il 17 ottobre 2019, le manifestazioni sono scoppiate a Beirut prima di vincere l’intero paese. La tassa di WhatsApp non era la causa principale della rivolta. Piuttosto, è stato il grilletto di una rabbia accumulata contro la corruzione, il deterioramento dei servizi pubblici, la disoccupazione, la disuguaglianza e una classe politica accusata di accusare i cittadini invece di riformare lo stato.

Sette anni dopo, il contesto è diverso, ma alcune molle rimangono familiari. Il potere d’acquisto è stato distrutto dal crollo monetario, i depositanti non hanno ancora recuperato la maggior parte dei loro beni bancari, i servizi pubblici rimangono fragili e una gran parte della popolazione ora dipende direttamente dagli strumenti digitali per lavorare, comunicare o accedere ai servizi professionali. La tassazione di questi usi può quindi essere vista come una scelta fiscale facile per coloro i cui pagamenti sono tracciabili.

I ricavi crescono, ma dove vanno i soldi?

Il problema più sensibile non è solo il livello delle imposte. Riguarda la loro destinazione. Il governo aveva giustificato diversi aumenti fiscali decisi nel 2026 dalla necessità di finanziare il graduale adeguamento dei salari e delle pensioni del settore pubblico. In particolare, è stato discusso un aumento dell’IVA e di altri prelievi per coprire le indennità temporanee e gli aggiustamenti di compensazione.

Le organizzazioni che rappresentano i dipendenti e i pensionati del settore pubblico hanno tuttavia avvertito che non volevano che i loro diritti fossero finanziati da nuove imposte sul consumo. Essi chiedono al governo di recuperare le entrate perse da contrabbando, dogana, affari marittimi pubblici e fluviali o evasione fiscale, piuttosto che trasferire il disegno di legge a tutti i consumatori.

Un’altra lettura sta circolando in ambienti economici. Secondo un’analisi trasmessa a Libnanews sotto l’aspetto dell’anonimato, l’aumento delle entrate fiscali non servirebbe solo, o anche in primo luogo, l’aumento del salario promesso. Parte delle risorse aggiuntive sosterrebbe indirettamente, attraverso i meccanismi finanziari tra il Tesoro, il sistema bancario e la Banca del Libano, la continuazione delle circolari che organizzano pagamenti parziali di depositi bancari bloccati.

Ciò dovrebbe essere contraddistinto da una dotazione di bilancio ufficialmente dimostrata. Le entrate fiscali fanno parte delle risorse generali dello Stato e non c’è tracciabilità pubblica in questa fase per affermare che un dollaro da una particolare imposta viene trasferito direttamente ad una specifica circolare della Banca del Libano. Ma il ravvicinamento tra l’aumento dei prelievi, le esigenze di liquidità del sistema e la continuazione dei meccanismi di restituzione ha dato luogo ad una domanda più ampia: lo Stato raccoglie di più per finanziare servizi e salari, o per partecipare progressivamente alla risoluzione della crisi bancaria?

Banca del Libano continua a rimborsi parziali

Questo problema sta diventando ancora più importante in quanto la Banca del Libano continua a cambiare i suoi meccanismi di restituzione dei depositi. Il 4 giugno 2026 ha emesso due nuove circolari intermedie sul progressivo rimborso dei depositi in valuta estera e su misure eccezionali relative ai depositi stabiliti prima del 30 giugno 2023. Questi testi estendono un’architettura in atto da diversi anni per consentire ritiri limitati in un sistema in cui i depositanti rimangono privi di gran parte dei loro fondi.

La Banca del Libano ha anche istituito un registro centrale dei depositi in agosto. Questa tendenza mira a meglio identificare i beneficiari e gli importi coinvolti in un momento in cui il dibattito sulla distribuzione delle perdite bancarie rimane aperto. Esso interviene anche in quanto le autorità pubbliche cercano soluzioni per finanziare un ritorno graduale senza causare una massiccia nuova creazione monetaria o una caduta delle riserve.

Il dibattito sui nuovi ricavi governativi non può quindi essere separato dal fascicolo bancario. Dal 2019, una delle principali questioni non risolte rimane la distribuzione delle perdite tra Stato, Banca del Libano, banche commerciali, loro azionisti e depositanti. Qualsiasi aumento sostenuto delle risorse del Tesoro rivive meccanicamente la paura che lo Stato sarà chiamato a sopportare una quota crescente di questa legge.

Un bilancio ancora dominato dalle imposte indirette

La struttura del bilancio del 2027 rafforza questa preoccupazione sociale. I dati rilasciati dal momento che il progetto è stato trasmesso mostrano un uso massiccio delle imposte indirette, mentre il governo aveva promesso di muoversi verso un sistema più equo. I prelievi sul consumo hanno il vantaggio di essere relativamente semplici da raccogliere. Essi hanno anche lo svantaggio di avere un impatto proporzionalmente più elevato sulle famiglie modeste e medie, che spendono una quota maggiore del loro reddito sulle spese correnti.

La tassazione digitale fa parte di questo problema. L’IVA su Netflix può essere considerata una tassa sul tempo libero. Una tassa ChatGPT, un software professionale, una soluzione di storage o un servizio cloud possono tuttavia diventare un costo aggiuntivo per un’impresa indipendente, piccola, studente o start-up. Il digitale non è più una categoria omogenea di consumo opzionale.

Questa differenza dovrebbe pesare nella discussione del progetto nel Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. La tassazione dei profitti effettuati in Libano da piattaforme estere di grandi dimensioni non ha lo stesso effetto economico di addebitare direttamente l’IVA al consumatore finale. Nel primo caso, l’obiettivo può essere un migliore contributo delle multinazionali. In secondo luogo, il rischio è che la società passerà semplicemente l’intera tassa sul prezzo di abbonamento.

Il governo affronta la scelta più semplice

Il dibattito che si apre quindi va oltre Netflix o ChatGPT. Colpisce il modello fiscale scelto dall’inizio della crisi. Il governo può rapidamente aumentare i ricavi tassando transazioni più visibili, dipendenti, consumatori, combustibili e ora abbonamenti digitali. Può anche cercare entrate più difficili da raccogliere, nella lotta contro le frodi doganali, l’occupazione illegale del dominio pubblico, i profitti non dichiarati e le attività non tassate.

Le cifre recenti mostrano l’entità del problema. I ricavi doganali nel 2025 rimangono molto più bassi di quanto prima della crisi rispetto al volume delle importazioni. Una stima pubblicata nella primavera stimata circa $1.26 milioni al giorno come differenza tra i ricavi che potrebbero essere stati raccolti sulla base delle prestazioni 2016 e quelli effettivamente ricevuti nel 2025. Il recupero di alcuni di questi importi può essere più di alcune nuove piccole tasse.

La memoria del 2019 è proprio quella percezione. La tassa di WhatsApp non ha causato solo il crollo politico del tempo. Ha simboleggiato uno stato incapace di riformare le proprie strutture, ma in grado di trovare alcune decine di centesimi nel telefono di ogni cittadino. Nel 2026, la tassazione di Netflix, ChatGPT e altri servizi digitali potrebbe avere lo stesso effetto simbolico se viene visto come un sostituto delle riforme promesse.

Il progetto di bilancio 2027 deve ora essere esaminato dal governo prima che venga trasferito al Parlamento. È in questa fase che l’esatta portata dei servizi digitali interessati, il meccanismo di raccolta, il tasso applicato, la responsabilità delle piattaforme estere e l’impatto reale sulle fatture degli abbonati dovranno essere chiariti. La questione politica sarà altrettanto importante: dopo sette anni di crisi, il Libano può ancora cercare ulteriori entrate nelle spese quotidiane dei cittadini senza dimostrare, in parallelo, dove esattamente i fondi già raccolti vanno?