AUF riunisce attori dell’istruzione superiore a Beirut intorno all’AI

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Beirut, 30 settembre 2026– L’Età Universitaire de la Francophonie (AUF) ha organizzato, il 29 e 30 settembre a Beirut, un simposio regionale nell’ambito del progetto « Integrazione pedagogica e prospezione dell’AI nell’istruzione superiore in Medio Oriente » finanziato dal Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri (MEAE, Francia).

Per due giorni, circa 60 funzionari universitari, esperti e rappresentanti del mondo socio-economico hanno discusso le trasformazioni indotte dall’intelligenza artificiale nelle università e le condizioni per la sua integrazione sostenibile.

La sessione di apertura ha riunito Jean-Noël Baléo, Direttore Regionale di AUF Medio Oriente, Laurence Cossart, Responsabile della Cooperazione Scientifica e Accademica presso l’Ambasciata di Francia in Libano che rappresenta MEAE, Amin Nawahda, Direttore Generale dello Sviluppo e della Ricerca Scientifica del Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore della Palestina, Mazen el Khatib, Direttore Generale dell’Istruzione Superiore Generale dell’Istruzione Superiore e dell’Istruzione Superiore Scientifica.

Il primo giorno di lavoro comprendeva lo sviluppo di pratiche didattiche e di formazione degli insegnanti all’AI, nonché questioni etiche, protezione dei dati e la necessità di garantire un uso equo e inclusivo di strumenti di intelligenza artificiale nell’istruzione superiore. I partecipanti hanno anche condiviso le loro esperienze intorno a Learning Labs, considerato come spazi per la sperimentazione, l’innovazione educativa e la collaborazione tra istituzioni.

Il secondo giorno è stato dedicato alle competenze emergenti e all’adattamento dei curricula di fronte ai cambiamenti delle esigenze del mercato del lavoro e del mercato del lavoro. In particolare, gli scambi hanno discusso le competenze AI da sviluppare tra futuri laureati, microcertificazioni e le modalità di collaborazione tra università e attori socio-economici.

Una tavola rotonda di funzionari provenienti da Egitto, Libano e Palestina, a livello dei relativi direttori generali, ci ha finalmente permesso di riflettere sulle modalità di un adattamento concertato dei curricula universitari, coinvolgendo ministeri, istituti di istruzione superiore, attori di assicurazione della qualità e il mondo professionale.

Il colloquio si è chiuso con la presentazione di raccomandazioni e prospettive, nonché la presentazione dei certificati rilasciati dal CY Cergy Paris Université in seguito ad una formazione organizzata nell’ambito del progetto.

Informazioni sul progetto – figure chiave

L’ambizione del progetto « Integration of AI in Higher Education in Medio Oriente » è quella di formare più di 100 riferimenti digitali agli usi didattici dell’intelligenza artificiale e di costruire la capacità di quasi 2.700 insegnanti di integrare l’IA nelle loro pratiche didattiche.

Esso mira a produrre oltre 500 scenari educativi utilizzando l’IA in varie discipline.

Un totale di 13 università beneficiano del progetto in 3 paesi (Egitto, Libano e Palestina).

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