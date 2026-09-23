Libano: 16.66 per cento di inflazione in agosto

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L’inflazione in Libano ha raggiunto16.66 % su un anno nell’agosto 2026, rispetto al 15,69 per cento nel mese di luglio, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio statistico centrale (CAS). Allo stesso tempo, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato di1.40% in un mese, terminando il lieve calo osservato in luglio. Energia, trasporti, istruzione e tempo libero sono tra i più alti aumenti annuali. I dati ufficiali mostrano anche differenze geografiche significative, con un aumento mensile particolarmente forte di Nabatiyeh.

L’inflazione in Libano ha raggiunto il 16,66 per cento

L’aumento dei prezzi al consumo è stato accelerato in agosto. Secondo i dati ufficiali pubblicati il 21 settembre 2026 dal CAS, l’indice dei prezzi è aumentato di16.66 % rispetto all’agosto 2025.

Il tasso annuo era del 15,69 per cento nel mese di luglio. Ha raggiunto il 17,25 per cento in giugno, 19,04 per cento in maggio e 20,02 per cento in aprile.

Questa tendenza mostra che l’inflazione rimane alta, anche se il suo tasso annuale rimane al di sotto dei livelli registrati in primavera.

Più di un mese, il movimento è più chiaro. Prezzi aumentati1.40% tra luglio e agosto, dopo una diminuzione dello 0,03% in luglio e una diminuzione dello 0,75% in giugno.

L’indice generale dei prezzi al consumo così raggiunto8 816.35 punti nel mese di agosto 2026contro 7,557.53 punti all’anno precedente.

Nei primi otto mesi del 2026, l’inflazione media annua era intorno al 16,2%, secondo i dati economici disponibili.

La ripresa di agosto si è verificata in un’economia in cui gran parte dei prezzi erano ora direttamente o indirettamente legati al dollaro. La relativa stabilità del tasso di cambio della sterlina dal 2023 aveva contribuito ad un forte rallentamento dell’inflazione a seguito degli sbalzi nei primi anni della crisi.

Tuttavia, la situazione di sicurezza e l’evoluzione dei prezzi energetici continuano a esercitare pressioni su diversi componenti del paniere domestico.

Energia e trasporti

I dati dettagliati mostrano che gli aumenti non sono coerenti.

Il postacqua, elettricità, gas e altri combustibili, che rappresenta l’11,8% del paniere utilizzato per calcolare l’indice, aumentato di32.06 % anno su anno.

L’aumento anche raggiunto7,15% solo su agostoQuesta voce è quindi una delle principali fonti di pressione immediata sulla spesa familiare.

I trasporti, pari al 13,1% dell’indice, hanno registrato un aumento annuo dell’indice31,72 %. L’evoluzione dei combustibili e più in generale dei prodotti energetici contribuisce a questo aumento.

Anche il cibo è in aumento. I prezzi delle bevande alimentari e non alcoliche, che rappresentano il 20% dell’indice, aumentati di11.65 % anno su anno.

L’alloggiamento occupato dal suo proprietario, il cui peso è 13,6%, mostra un aumento annuo più limitato7,08 %.

Principali aumenti annuali nell’agosto 2026

Articolo Peso in CPI Variazione annuale Tempo libero, intrattenimento e cultura 2,4 % +45,69 % Istruzione 6,6 % +35,72 % Vecchi affitti 0.36% +32,33 % Acqua, elettricità, gas e combustibili 11,8% +32.06 % Trasporti 13.1% +31,72 % Ristoranti e alberghi 2,8% +14,26 % Bevande alimentari e non alcoliche 20,0% +11,65 % Salute 7.7% +7,42 % Alloggio occupato dal proprietario 13.6% +7,08% Abbigliamento e calzature 5.2 per cento +1,15 %

Questi dati mostrano che alcuni dei maggiori aumenti riguardano elementi il cui peso nel bilancio statistico rimane limitato. Pertanto, il tasso complessivo del 16,66 per cento non è pienamente influenzato dall’aumento.

Istruzione aumentata del 35,72 %

L’istruzione si distingue con un aumento annuo35,72 %. Rappresenta il 6,6% del cesto dell’indice dei prezzi.

Questo aumento si sta svolgendo nel corso della formazione a scuola e università, durante il quale le spese educative a tempo sono poste sul bilancio di molte famiglie.

Tuttavia, il tempo libero, l’intrattenimento e le attività culturali mostrano il più grande aumento annuale tra le principali categorie citate:45,69 %. Il loro peso nell’indice rimane molto più basso, al 2,4%.

Vecchi affitti aumentati da32.33 % anno su anno, ma solo 0.36% del cesto.

Ristoranti e alberghi hanno registrato un aumento del 14,26%. La spesa sanitaria è aumentata del 7,42%, mentre l’abbigliamento e le calzature sono aumentate dell’1,15%.

Una categoria differisce nella direzione opposta. I prezzi delle comunicazioni, che rappresentano il 4,5% del cesto, sono diminuiti0.78% anno su anno. Questo è l’unico componente importante con un calo annuale in agosto tra i dati dettagliati disponibili.

Nabatiyeh ha registrato il maggior aumento mensile

Il CAS pubblica anche tendenze mensili dei prezzi per governatorato. Tutte le aree coperte sono aumentate in agosto.

Governo Variazione mensile in agosto Nabatiy +2.12% Beka + 1,38% Libano settentrionale +1,09 % Sud del Libano + 0,79% Monte Libano + 0,75 % Beirut +0,50 %

Nabatiyeh ha mostrato il più forte aumento, con il 2,12% in un mese, rispetto a soli 0,50% a Beirut.

Tuttavia, questi dati devono essere interpretati con particolare cautela per Nabatiyeh.

Il CAS indica che la situazione attuale continua a ostacolare la raccolta dei prezzi in quel governatorato. Gran parte del prezzo effettivamente addebitato non potrebbe essere sollevato. L’amministrazione statistica ha quindi dovuto utilizzare un gran numero di prezzi imputed per calcolare l’indice.

Questa precisione metodologica è importante. Significa che la cifra pubblicata per Nabatiyeh rimane la stima ufficiale, ma che si basa più su metodi statistici per compensare l’assenza di osservazioni dirette che in altre regioni.

Un recupero mensile dopo due mesi di reattività

L’evoluzione degli ultimi mesi permette di misurare meglio il movimento osservato in agosto.

Nel mese di aprile, l’inflazione annuale era ancora 20.02%. È salito al 19,04 per cento in maggio e al 17,25 per cento in giugno. Si è poi rifiutato di 15,69 per cento nel mese di luglio prima di tornare a16.66 % in agosto.

Il movimento mensile ha anche cambiato direzione. Dopo una diminuzione dello 0,75% in giugno e dello 0,03% in luglio, l’indice è iniziato dello 1,40% in agosto.

Questa ripresa non significa che tutti i prezzi stanno aumentando allo stesso ritmo. Esso risulta da movimenti molto diversi in base alle categorie di consumo.

L’energia è uno dei principali punti di pressione a breve termine. L’aumento mensile del 7,15% della voce comprende acqua, elettricità, gas e carburante entra, mentre questa categoria rappresenta quasi il 12% del cesto di riferimento.

Allo stesso tempo, il trasporto mostra un aumento annuo di oltre il 30%. Per le famiglie, queste due categorie possono avere effetti indiretti, poiché i costi energetici e di trasporto sono coinvolti nel funzionamento di molte imprese.

Un potere di acquisto sempre sotto pressione

Il notevole rallentamento dell’inflazione rispetto agli anni più acuti della crisi libanese non significa un ritorno dei prezzi ai livelli precedenti.

Un tasso annuo del 16,66% indica che il cesto misurato dal CAS è significativamente più costoso di un anno fa. Si tratta di una variazione aggiuntiva applicata ai livelli di prezzo che erano già aumentati bruscamente negli anni precedenti.

La situazione è particolarmente sensibile quando gli aumenti riguardano le spese che sono difficili da ridurre. Gli alimenti aumentano dell’11,65 %, mentre l’energia e i trasporti aumentano di oltre il 30 % su un anno.

Tuttavia, l’indice dei prezzi è una media nazionale costruita da un cesto ponderato. Non è quindi esattamente l’aumento del costo della vita vissuta da ogni famiglia. Dipende dalla struttura delle sue spese, alloggio, viaggio, spese scolastiche e consumo energetico.

Le future pubblicazioni CAS determineranno se l’inversione di agosto è una mossa di una volta dopo il calo mensile di giugno e luglio, o l’inizio di una nuova fase di accelerazione dei prezzi.