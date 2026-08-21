Beirut-Teheran: Quanto può arrivare la crisi?

- Advertisement -

12

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La presenza in Libano di Mohammad Reza Rauf Sheibani, diplomatico nominato da Teheran come ambasciatore ma la cui approvazione Beirut si è ritirata, è diventata una prova di sovranità per lo Stato libanese. Pochi giorni dopo la scadenza annunciata del suo visto, il 24 agosto 2026, il ministro degli Esteri Youssef Rajji raddrizzò il tono: la conservazione di Sheibani sul territorio libanese sarebbe, a suo avviso, incompatibile con una decisione sovrana, definitiva ed esecutiva. Dietro questa questione apparentemente tecnica è ora una domanda più ampia: quanto può il Libano far rispettare le sue decisioni diplomatiche contro l’Iran, un partner regionale influente e supporto storico per Hezbollah?

Sheibani, un dossier che è diventato un test di sovranità

La sequenza corrente non inizia in agosto. Il 24 marzo 2026, il Ministero degli Affari Esteri libanese ha ritirato il suo accordo all’accreditamento di Mohammad Reza Rauf Sheibani e dichiarato persona non grata. Beirut gli chiese di lasciare il territorio entro il 29 marzo. Il Ministero aveva invocato dichiarazioni considerate interferenze nella politica interna libanese e incontri con attori non ufficiali che presumibilmente non rispettavano le pratiche diplomatiche attesi.

Questa distinzione è importante. Sheibani è presentato dall’Iran come suo Ambasciatore designato, ma non è stato accettato come Ambasciatore dallo Stato libanese. La controversia quindi non riguarda il richiamo di un ambasciatore regolarmente accreditato. Riguarda la prolungata presenza in Libano di un diplomatico la cui approvazione è stata ritirata e che il paese ospitante ha formalmente dichiarato indesiderabile.

Il 20 agosto, nelle dichiarazioni della stampa libanese e regionale, Youssef Rajji ha cercato di chiudere la porta a qualsiasi interpretazione alternativa. Per il Ministro, l’esistenza di un visto ancora valido fino al 24 agosto non può neutralizzare la precedente decisione di diplomazia libanese. Dal momento in cui un diplomatico è stato dichiarato persona non grata, ha sostenuto, un permesso di soggiorno o un permesso di ingresso precedente non è più una base sufficiente per giustificare la sua presenza continua nel paese.

Rajji presenta così il caso come una questione di autorità statale, non come un semplice problema amministrativo. Nella sua argomentazione, permettendo a Sheibani di rimanere o regolarizzare la sua situazione, significherebbe ammettere che una decisione sovrana dell’esecutivo libanese può essere sospesa, aggirata o rinegoziata sotto pressione politica. È questo il punto che dà al caso una maggiore portata rispetto allo status individuale del diplomatico iraniano.

La crisi di Beirut-Teheran dipende ora dall’esecuzione

Il ministro ha anche posto una condizione politica al ritorno alle relazioni normali con la missione iraniana. Secondo quanto riportato questa settimana, la normalizzazione delle operazioni diplomatiche dipende in primo luogo dal rispetto del processo decisionale libanese e, più in generale, dalla sovranità del paese e dalle norme che disciplinano le relazioni tra gli Stati.

Questa formulazione sposta la cartella. Beirut non chiede più cosa farà Sheibani dopo la scadenza del visto. Il ministero ora collega la qualità del rapporto con la rappresentazione iraniana alla capacità di Teheran di riconoscere una decisione libanese che sfida efficacemente il suo diplomatico nel paese.

Rajji ha anche denunciato le azioni dei funzionari iraniani negli affari interni libanesi. I critici includono dichiarazioni di Teheran sulle scelte governative e questioni relative a Hezbollah. Nella lettura sostenuta dal ministro, il rapporto con l’Iran può funzionare solo normalmente in base all’uguaglianza istituzionale: l’Iran può difendere i suoi interessi e le sue posizioni, ma non può sostituire le autorità libanesi quando decidono su questioni di politica interna o di rappresentanza diplomatica.

Hezbollah pone l’Iran nel cuore del dibattito interno

L’incidente diplomatico non può essere separato dal dibattito sulle armi di Hezbollah, ma non diminuisce. Il governo libanese ha avviato un processo volto a rafforzare l’autorità dell’esercito e a limitare le strutture armate oltre il controllo diretto dello Stato. Rajji stesso ha ripetutamente espresso il suo sostegno al disarmo di Hezbollah e ha pubblicamente descritto l’influenza iraniana sul movimento come un fattore determinante.

È in questo spazio che il caso Sheibani assume una dimensione simbolica. La controversia non riguarda una spedizione di armi o un’operazione militare. Riguarda la capacità di un ministero libanese di imporre una decisione nella sua competenza a un rappresentante di uno Stato che mantiene stretti legami con uno dei principali attori politici e militari del paese.

Il contesto regionale migliora ulteriormente la sensibilità del caso. Washington continua la sua campagna di pressione contro le reti legate all’Iran e a Hezbollah. Il 20 agosto, gli Stati Uniti annunciarono nuove sanzioni contro le persone accusate di partecipare a canali finanziari a sostegno del movimento libanese e sottolinearono nuovamente i suoi legami con le strutture iraniana. Questa pressione degli Stati Uniti fa parte del paesaggio regionale, ma non riduce la decisione libanese su Sheibani a una richiesta di Washington. I documenti ufficiali libanesi descrivono il ritiro dell’approvazione come decisione di Stato basata su norme diplomatiche e su reclami di interferenze.

Decisione libanese parzialmente senza effetto

Il cuore del problema è proprio qui. La decisione di marzo è stata chiara: ritiro dell’accordo di accreditamento, dichiarazione di persona non grata e richiesta di partenza. Eppure Sheibani era ancora in Libano diversi mesi dopo. Questa persistenza trasforma un incidente diplomatico nel mettere in discussione la capacità dello Stato di eseguire.

Ai sensi del diritto diplomatico, lo Stato ricevente ha ampia facoltà di rifiutare o revocare l’accettazione da parte di un rappresentante straniero. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche prevede che uno Stato possa dichiarare un membro di una missione non-grata personale senza essere tenuto a fornire motivi per la sua decisione. Lo Stato invio richiama quindi l’interessato o cessa i suoi doveri. Il principio lascia quindi poco dubbio sul diritto del Libano di rifiutare Sheibani come rappresentante diplomatico.

La difficoltà si muove verso l’applicazione pratica. Come può questa decisione essere applicata se la persona interessata non se ne va? Quanto può arrivare l’amministrazione libanese senza causare un’escalation con Teheran? E quale istituzione deve intervenire dopo la scadenza del visto se il diplomatico rimane nel territorio?

Teheran può rispondere senza rompere con Beirut

Escalation diplomatico è possibile, ma le sue forme rimangono aperte. L’Iran potrebbe protestare formalmente, ridurre il livello dei suoi contatti con il ministero, convocare il rappresentante libanese a Teheran o adottare una misura di reciprocità verso un diplomatico libanese. Potrebbe anche scegliere di lasciare cadere il caso cambiando la sua rappresentazione a Beirut. A partire dal 21 agosto, non vi è alcuna indicazione di quale di questi scenari saranno utilizzati.

Soprattutto, la crisi intorno a Sheibani deve essere distinta da una rottura nelle relazioni diplomatiche. Già il 24 marzo, il Ministero degli Affari Esteri libanese aveva esplicitamente dichiarato che il ritiro del permesso del diplomatico iraniano non costituiva una rottura con l’Iran. Al contrario, Beirut sosteneva di voler mantenere buone relazioni, purché si basassero sulla reciprocità, sul rispetto reciproco e sulla non interferenza.

La crisi può quindi peggiorare bruscamente senza raggiungere questa soglia. Tra una relazione normale e una ripartizione formale esiste una serie di misure: riduzione dei contatti, ripetute citazioni, richiamo degli ambasciatori per consultazioni, restrizioni amministrative, rifiuto delle nomine diplomatiche o congelamento di determinati meccanismi di cooperazione.

Il precedente conta quanto il diplomatico

Questa dimensione spiega la fermezza del vocabolario di Rajji. Se il ministero accetta che un diplomatico dichiarato indesiderabile rimane nel paese per molto tempo, il precedente supererebbe immediatamente il caso iraniano. Significherebbe che una decisione politica estera può essere contestata nella sua applicazione in base al peso politico dello Stato interessato o ai suoi relè locali.

La sovranità non è limitata al controllo delle frontiere o al monopolio della forza. In questo caso, si misura a qualcosa di molto più amministrativo: la capacità di un’istituzione di far rispettare una decisione presa nel suo campo di competenza quando turba un potente partner regionale.

Questo è anche ciò che distingue il dossier Sheibani dal dibattito generale sulle relazioni tra Libano e Iran. Il Ministero degli Affari Esteri non cerca formalmente di ridefinire l’intero rapporto bilaterale in materia. Ha chiesto una misura specifica da applicare a un diplomatico specifico. Se questa misura non può essere attuata, allora la difficoltà istituzionale diventa più importante del suo scopo originario.

24 agosto diventa termine politico

La scadenza annunciata del visto il 24 agosto non costituisce, nell’argomentazione di Rajji, l’origine dell’obbligo di partenza. A suo avviso, questo è stato il risultato della decisione di marzo. Ma la data ora prevede una chiara scadenza amministrativa intorno alla quale la crisi può cristallizzare.

Se Sheibani lascia il territorio, Beirut può considerare che la sua decisione è stata finalmente attuata e spianare la strada a un nuovo appuntamento iraniano secondo le procedure libanesi. Il rapporto con Teheran sarebbe rimasto teso, ma il contenzioso potrebbe poi tornare al quadro diplomatico tradizionale.

Se rimane, la domanda cambierà in natura. Non si tratterà più di una divergenza di interpretazione relativa al suo status, ma con i mezzi a disposizione dello Stato libanese per far rispettare una decisione che essa presenta come definitiva. Il governo dovrà quindi determinare quanto si intende andare e con quali strumenti amministrativi, diplomatici o politici.

Questo rende il caso Sheibani più di un episodio tra due ministeri. Essa mette alla prova una promessa centrale del discorso ufficiale libanese: ripristinare la capacità dello Stato di decidere senza il peso di un attore interno o di un potere regionale in grado di sospendere l’effetto delle sue decisioni. Il prossimo sviluppo concreto è ora vicino: il visto che Youssef Rajji dice scadrà il 24 agosto pone la risposta iraniana, e soprattutto la capacità di azione di Beirut, al centro dei prossimi giorni.