275 hanno ricevuto 275 carriere sospese: quando la competizione non è più sufficiente per entrare in giustizia

In Libano, 275 assistenti legali che hanno superato i loro esami rimangono senza appuntamento, mentre è prevista una nuova assunzione. Tra merito, competenza e ricerca di un equilibrio religioso, il loro caso rivela una grande contraddizione nel servizio civile e mette in discussione il valore stesso delle competizioni organizzate oggi dallo Stato libanese.

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Un successo che non porta ad un appuntamento

Hanno superato i concorsi organizzati per integrare l’amministrazione giudiziaria. Ce l’hanno fatta. Eppure,275 assistenti legali, tra cui 120 candidati per l’ufficio di impiegato e 155 per l’ufficio di bailiff, rimangono senza appuntamento. Il loro caso evidenzia un’antica contraddizione dell’amministrazione libanese: il successo in una competizione basata sulla competenza può essere messo in discussione al momento della nomina, cercando un equilibrio religioso che non era uno dei criteri per separare i candidati.

La fonte della controversia è il trattamento della quinta e finale promozione di assistenti legali ricevuti, con 375 persone. Il Consiglio dei ministri ha esaminato la loro situazione il 26 febbraio 2026. La sua decisione numero 7 ha permesso la nomina di soli 100 di loro, cioè 80 impiegati e 20 licenziatari. I restanti 275 furono lasciati fuori. Allo stesso tempo, la decisione prevedeva l’apertura di una nuova competizione per 250 assistenti legali.

La situazione crea un’anomalia difficile da spiegare ai candidati interessati. L’amministrazione ha già un elenco di persone che hanno completato i test. Tuttavia, piuttosto che completare il loro reclutamento, lo Stato sta considerando una nuova concorrenza. I candidati esclusi dalla nomina non contestano pertanto un fallimento. Sfidano le conseguenze di un successo che non li apre più automaticamente alla funzione per cui sono stati selezionati.

Il file supera così 275 persone interessate. Ha fatto una domanda molto più ampia sul valore delle competizioni di servizio pubblico. Se il successo non è più sufficiente, i candidati devono sapere quale secondo criterio si verifica dopo la pubblicazione dei risultati. È proprio su questo punto che è stata imposta la questione confessionale.

Tuttavia, la Costituzione pone la giurisdizione in prima linea

I candidati sono sostenuti da specifiche disposizioni costituzionali. L’articolo 12 della Costituzione garantisce l’accesso libanese al servizio pubblico senza distinzione diversa da quella relativa al merito e alla competenza, alle condizioni previste dalla legge. Il principio è quindi l’uguaglianza di accesso all’amministrazione, conformemente ai criteri professionali imposti.

Il caso degli assistenti legali si riferisce anche all’articolo 95. Per l’ufficio pubblico sotto la prima categoria, il testo prevede l’abbandono dello Stato di rappresentanza confessionale e l’uso di specializzazione e competenza. Il principio si applica in particolare al servizio civile, alle istituzioni giudiziarie, militari e di sicurezza e alle istituzioni pubbliche e miste.

È questa articolazione tra i due articoli che alimenta la contestazione. Le posizioni degli assistenti giudiziari interessati non rientrano nelle più alte funzioni politiche o amministrative per le quali i bilanci istituzionali possono essere soggetti a disposizioni particolari. Esse corrispondono a lavori amministrativi e giudiziari accessibili dalla concorrenza. I candidati ritengono quindi che la loro posizione e il loro successo dovrebbero essere i fattori determinanti.

La posta in gioco è tanto più acuta in quanto il sistema giudiziario soffre da diversi anni di difficoltà di funzionamento, mancanza di personale e ritardi amministrativi. Gli assistenti giudiziari svolgono un ruolo quotidiano nei casi di trattamento. I cancellieri forniscono una parte essenziale della continuità dei tribunali. I licenziatari partecipano all’esecuzione e alla trasmissione degli atti. Il blocco degli appuntamenti non riguarda solo le carriere dei candidati. Esso influisce potenzialmente sulla capacità della magistratura di funzionare.

Il paradosso diventa ancora più visibile quando lo stato prevede di reclutare nuovi candidati. Se c’è bisogno di una competizione per 250 posti aggiuntivi, i 275 persone già ricevuto chiedere perché i loro appuntamenti rimangono sospesi. Il dibattito non riguarda quindi l’esistenza di posti inutili. Si tratta delle condizioni politiche e amministrative in cui possono essere riempite.

Il Consiglio dei ministri al centro della controversia

La decisione del 26 febbraio mette il governo direttamente al centro della questione. Il Consiglio dei ministri non ha annullato i risultati della concorrenza. Né ha stabilito che i candidati interessati avevano fallito una condizione occupazionale supplementare. Ha scelto di dividere l’ultima promozione e limitare gli appuntamenti a 100.

Questa decisione impegna il governo aNawaf SalamLa sfida sottolinea la contraddizione tra la carriera del Primo Ministro come ex giudice della Corte Internazionale di Giustizia e una decisione governativa accusata di far prevalere la logica confessionale sui risultati di una competizione. L’argomento è politico, ma colpisce soprattutto la credibilità della riforma amministrativa difesa dal potere.

Il problema non è negare la realtà degli equilibri religiosi in Libano. Essi strutturano parte del sistema politico e istituzionale. La domanda posta dai candidati è diversa: se questi saldi siano applicati alle funzioni per le quali la Costituzione prevede specificamente una logica di competenza, in particolare nella prima categoria?

Il file mette quindi in opposizione due concezioni dello stato. Il primo ritiene che l’amministrazione debba continuare a riflettere i principali saldi comunitari per evitare che un gruppo diventi sottorappresentato su base sostenibile. La seconda considerazione è che estendere questa logica alle competizioni amministrative significa gradualmente evadere il principio di merito del suo contenuto. Più lontano il livello interessato dalle principali posizioni politiche, più difficile questa contraddizione diventa giustificare legalmente.

Per i candidati di successo, l’effetto concreto è immediato. Hanno investito del tempo nella preparazione dei test, hanno soddisfatto i criteri richiesti e raggiunto i risultati necessari. Alcuni sono stati in grado di organizzare il loro futuro professionale intorno a questo successo. La sospensione degli appuntamenti trasforma questo successo in un successo di attesa senza una certa scadenza.

Adel Nassar affronta una cartella politicamente chiusa

Ministro della GiustiziaAdel Nassarè direttamente interessato. Il Comitato Legale Assistente di Monitoraggio ha aumentato le riunioni con i funzionari per ottenere un cambiamento nella decisione. Ma il processo finora non è riuscito a sbloccare tutti gli appuntamenti.

Secondo le informazioni raccolte dal comitato di follow-up e riportate nel fascicolo, il Ministro della Giustizia aveva spiegato che era sotto pressione e riteneva che ciò che era già stato ottenuto fosse il più possibile nelle circostanze attuali.Ali Al Mawla, membro del comitato di sorveglianza, ha rinviato questa valutazione. La formulazione sta rivelando: il blocco non sarebbe legato ad una incapacità tecnica di nominare candidati, ma ai limiti politici al trattamento del file.

Questa situazione pone Adel Nassar di fronte a una particolare difficoltà. Il Dipartimento di Giustizia ha bisogno di personale. Allo stesso tempo, il ministro non decide solo su appuntamenti che richiedono interventi governativi. Anche se vuole ampliare l’assunzione, deve affrontare l’equilibrio all’interno del Consiglio dei ministri e con le forze politiche coinvolte nella questione.

I candidati, d’altra parte, non possono essere soddisfatti di questa divisione di responsabilità. Il loro interlocutore naturale rimane lo stato. Hanno partecipato a una competizione organizzata dalle sue istituzioni e non a una procedura guidata da partiti politici. La loro rivendicazione mira quindi al risultato finale: la nomina di coloro il cui successo è già stato riconosciuto.

Il comitato di sorveglianza cerca di mantenere questa distinzione. La sua argomentazione non è di rivendicare un favore politico. Egli afferma che il diritto è già stato acquisito attraverso il successo della competizione. La mobilizzazione è quindi intesa a evitare che venga aggiunto un criterio aggiuntivo dopo i test.

Forze libanesi e Kataeb coinvolti direttamente

La sfida ha anche assunto una dimensione partigiana. Fonti del comitato di sorveglianza accusano ilForze libanesieKataëbavendo difeso un approccio volto a mantenere un equilibrio religioso tra i nominati. I critici usano una formula particolarmente dura quando si parla di « prove del sangue denomazionali » imposte ai candidati di successo.

Questa accusa deve essere vista nel suo contesto. Viene da chi è coinvolto nella sfida e non costituisce di per sé la prova che entrambe le parti hanno legalmente imposto un criterio religioso al concorso. Tuttavia, mostra come i candidati interpretano il blocco. A loro avviso, l’ostacolo non è più amministrativo. È politica e comunitaria.

L’essenza del problema risiede nella composizione dei candidati stessi. I dati presentati dal Comitato di Sorveglianza mostrano che non c’era uguaglianza digitale tra candidati musulmani e cristiani fin dall’inizio. Per ottenere una stretta parità tra le ricevute è quindi necessario modificare la logica del concorso dopo il fatto. Se le applicazioni non sono equamente distribuite tra le comunità, i risultati basati esclusivamente su punteggi non possono garantire meccanicamente una distribuzione confessionale equilibrata.

I dati relativi alle promozioni precedenti rafforzano questo argomento. Nella quarta promozione, la percentuale di candidati cristiani di successo che ancora desideravano aderire alla posizione sarebbe scesa al di sotto del 25 per cento, mentre era circa il 35 per cento all’anno precedente. Alcuni di loro avevano nel frattempo trovato altri lavori. Il problema non è quindi solo con i risultati della concorrenza. È anche dovuto ai cambiamenti nel mercato del lavoro e alle scelte professionali dei candidati.

Ciò crea una difficoltà strutturale. Se lo Stato desidera mantenere una certa rappresentanza confessionale in determinate funzioni, deve avere un numero sufficiente di candidati da ogni gruppo. Se questo non è il caso, appaiono due opzioni: accettare il risultato della competizione o ritardare gli appuntamenti in attesa di nuove applicazioni. Questa è la seconda logica che gli assistenti legali denunciano.

Un problema ben oltre i tribunali

Il file non è isolato. Altre assunzioni pubbliche sono già state ritardate da controversie comparabili. Il caso delle guardie forestali è citato come esempio. In una competizione che coinvolge 1.600 candidati, solo 200 candidati cristiani hanno riferito corse. La difficoltà di costruire una distribuzione equilibrata aveva contribuito a ritardare gli appuntamenti.

L’istruzione secondaria ha avuto anche problemi simili. Ancora una volta, il numero di candidati provenienti da diverse comunità non corrispondeva necessariamente a una logica di parità. Quando l’amministrazione cerca di abbinare i risultati di una competizione aperta con una rappresentanza confessionale determinata in anticipo, entrambi i principi diventano inevitabilmente tesi.

Questi precedenti danno ai 275 assistenti legali un ambito nazionale. Questo non è più solo un conflitto tra una promozione e il Dipartimento di Giustizia. Essa rivela una difficoltà di reclutamento che può influenzare diversi settori del servizio pubblico. Le demografie dei candidati, le loro scelte professionali e l’attrattiva dei salari pubblici sono cambiate. I meccanismi politici, tuttavia, a volte continuano ad operare secondo gli saldi costruiti in un altro contesto.

Questa contraddizione rischia di peggiorare quando alcune categorie della popolazione sono più deviate dall’occupazione pubblica. Remunerazione, prospettive di carriera e instabilità amministrativa possono spingere i laureati al settore privato o all’emigrazione. Se una comunità fornisce meno candidati per una data competizione, l’amministrazione si trova di fronte a una scelta impossibile se vuole rispettare simultaneamente la classifica e mantenere una stretta parità.

Il risultato può essere congelato. Le posizioni rimangono vacanti. I candidati di successo stanno aspettando. Le amministrazioni continuano a operare con personale insufficiente. Poi si organizzano nuove competizioni nella speranza di produrre una composizione diversa.

Apertura di un nuovo concorso cristallizza la rabbia

Questa è proprio la prospettiva di una nuova concorrenza250 assistenti legaliche rende il caso attuale particolarmente sensibile. I 275 candidati lasciati senza appuntamento non capiscono perché lo Stato avrebbe cercato nuove ricevute quando non ha risolto la situazione di quelli già esistenti.

Dal punto di vista amministrativo, una nuova competizione potrebbe affrontare le future esigenze o cambiare la composizione del pool di candidati. Ma politicamente, il messaggio è difficile da difendere. Esso dà l’impressione che il successo di una prima promozione possa essere messo in attesa fino a quando un secondo produce una distribuzione considerata più accettabile.

Tale pratica minerebbe la fiducia nella concorrenza stessa. Il candidato non poteva più considerare la sua classificazione come il risultato della procedura. Dovrebbe aspettare una seconda selezione informale, basata non sulla sua nota ma sulla composizione collettiva delle ricevute.

Questa incertezza influisce direttamente sul principio dell’uguaglianza. Due candidati che hanno raggiunto risultati comparabili potrebbero avere destini diversi per motivi non legati alle loro competenze professionali. L’amministrazione rischierebbe quindi di trasformare la concorrenza in un primo passo in un processo i cui criteri reali sono rivelati solo al momento della nomina.

Il problema sta diventando particolarmente sensibile nella giustizia. I tribunali sono specificamente responsabili per garantire l’applicazione delle regole. Il loro personale amministrativo non può essere reclutato a lungo termine secondo le procedure il cui risultato sembra imprevedibile per i candidati.

Dietro i 275 nomi, la questione dello stato che il Libano vuole ricostruire

Il governo dice che vuole riformare le istituzioni, ripristinare la fiducia e rafforzare l’autorità statale. Questi obiettivi sono applicati anche in casi meno drammatici della sicurezza nel sud, dei negoziati internazionali o della ristrutturazione bancaria. Il modo in cui lo Stato recluta i suoi funzionari è un test molto concreto della sua capacità di applicare le regole che si definisce.

I 275 assistenti legali sono esattamente a questo punto di attrito. Non chiedono che i loro risultati vengano rivalutati a loro favore. Essi chiedono che i risultati già ottenuti producono i loro effetti. Il governo, d’altra parte, deve conciliare questa domanda con pressioni politiche legate alla rappresentazione religiosa e con i reali bisogni della magistratura.

La scelta avrà conseguenze oltre questa promozione. Un appuntamento completo comprenderebbe il primato della competizione per queste categorie di posizioni. Un mantenimento duraturo del congelamento avrebbe invece stabilito un precedente: il successo non sarebbe necessariamente sufficiente per essere reclutato.

La domanda posta dai 275 candidati è quindi semplice, ma la sua risposta riguarda il funzionamento stesso del sistema libanese. Quando la Costituzione afferma che la competenza e il merito devono governare l’accesso al servizio pubblico in questione, l’amministrazione deve determinare quanto accetta di applicare questo principio quando i risultati non corrispondono ai bilanci politici desiderati. Fino a quando questa contraddizione non sarà risolta, i 275 assistenti legali resteranno i volti di un problema molto più grande: quello di uno Stato che organizza concorsi a favore del merito, e poi esita ancora ad accettare ciò che il merito produce.

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