Riforma della Banca: il rischio costituzionale

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La riforma bancaria libanese sta entrando nella sua fase più difficile. I dibattiti del 21 agosto sul nuovo quadro di ristrutturazione dimostrano che il problema non è più solo come porre fine a una crisi iniziata nel 2019. Ora è necessario determinare chi assorberà le perdite accumulate, in quale ordine e con quali garanzie legali. Dietro i meccanismi finanziari è una battaglia costituzionale. Se il regime viola i diritti dei depositanti o protegge eccessivamente gli azionisti bancari, le sue disposizioni potrebbero essere contestate prima del Consiglio costituzionale.

La quota economica è considerevole. Il Libano non può ricostruire un valido sistema bancario senza riconoscere le perdite che hanno distrutto i bilanci delle banche e della Banca del Libano. Ma riconoscere queste perdite non basta. Dobbiamo dividerli. È proprio qui che l’economia incontra la legge: la ristrutturazione può essere finanziariamente coerente mentre diventa giuridicamente vulnerabile se cambia i diritti dei creditori senza criteri sufficientemente solidi.

La riforma bancaria porta alla ripartizione delle perdite

Dal 2019, il sistema libanese opera in una situazione eccezionale che è diventata quasi permanente. I depositanti hanno perso l’accesso libero ad una gran parte dei loro beni, le banche hanno imposto restrizioni senza che un quadro di risoluzione globale sia stabilito per diversi anni, il credito all’economia ha contratto e gran parte delle transazioni si sono spostati in contanti.

Il risultato va ben oltre la questione dei depositi bloccati. Una banca svolge normalmente una funzione di intermediazione: raccoglie risparmi, valuta il rischio e converte parte di queste risorse in prestiti per le imprese e le famiglie. Quando la fiducia scompare, questa meccanica blocca. L’economia può continuare a funzionare, ma lo fa con meno credito, più contanti e una capacità ridotta per finanziare gli investimenti.

La ristrutturazione è quindi essenziale. Essa deve determinare quali banche rimangono valide, che devono essere ricapitalizzate, fuse o liquidate, come trattare i loro beni danneggiati e come ripristinare progressivamente l’accesso ai depositi.

Ma questa operazione comporta un problema che le varie autorità libanesi hanno a lungo rinviato:chi deve pagare le perdite già subite?

Questa scelta non può essere compensata da una formula contabile. Una perdita di banca esiste anche quando non è ufficialmente registrata. Lasciarlo per anni nei bilanci non lo fa sparire; Essa rinvia semplicemente il suo riconoscimento pur mantenendo i candidati in incertezza.

Gli azionisti non possono restare al sicuro

Qui la responsabilità degli azionisti bancari diventa centrale. Nella normale ristrutturazione bancaria, il capitale è la prima linea di assorbimento della perdita. Un azionista possiede una banca perché possiede il suo capitale e beneficia dei suoi profitti quando l’istituzione prospera. Questa proprietà implica anche un rischio: quando il valore dei beni diventa insufficiente, il capitale deve assorbire perdite prima dei creditori di rango superiore.

Questo principio è essenziale nel caso libanese.

Negli anni precedenti al crollo, le banche hanno beneficiato di un modello estremamente redditizio basato, tra l’altro, sull’esposizione allo Stato e alla Banca del Libano. Alti tassi sono stati utilizzati per attrarre depositi, mentre gli investimenti nella banca centrale e nel debito pubblico hanno generato un reddito significativo. Gli azionisti hanno quindi beneficiato dei rendimenti generati da questo modello al momento del suo funzionamento.

Non possono esigere economicamente che le conseguenze del suo collasso siano a carico anzitutto di coloro che avevano affidato il loro denaro alle istituzioni.

L’argomento che le banche erano stesse vittime dello Stato e della Banca del Libano non è sufficiente ad assolvere la loro responsabilità. Le istituzioni bancarie non erano solo depositari passivi. I loro consiglieri hanno scelto le loro politiche di rischio, convalidato le loro esposizioni e pagato i loro azionisti.

Ciò non significa che il capitale bancario sarà sufficiente a coprire tutte le perdite. È chiaramente insufficiente in considerazione dell’entità dello squilibrio finanziario. Ma il capitale insufficiente non è un motivo per preservare artificialmente gli ex proprietari.

La questione rilevante è diversa:gli azionisti hanno effettivamente assorbito tutte le perdite corrispondenti al loro rango prima che parte del costo fosse trasferito ai depositanti?

Se la risposta rimane ambigua, la riforma manterrà una debolezza economica, politica e potenzialmente legale.

Il FMI insiste sulla gerarchia delle perdite

Il Fondo Monetario Internazionale interviene proprio su questo punto, ma il suo ruolo deve essere adeguatamente definito. Il FMI non scrive i dettagli di ogni articolo al posto del Parlamento libanese. Esso valuta se la strategia globale è favorevole alla ricostruzione di un settore bancario realizzabile, al ripristino della sostenibilità finanziaria e al rispetto dei principi riconosciuti della risoluzione bancaria.

Nel febbraio 2026, i suoi servizi insistevano esplicitamente sulla gerarchia dei crediti. La loro posizione è particolarmente importante: nessuna perdita deve essere attribuita ai depositanti fino a quando non è stata a carico degli azionisti e dei creditori di rango inferiore.

Questo principio ovviamente non garantisce che tutti i depositi possono essere rimborsati immediatamente e in pieno. Piuttosto, stabilisce l’ordine in cui le perdite devono essere assorbite.

La differenza è fondamentale.

Il dibattito pubblico libanese a volte mescola due questioni distinte: il riconoscimento del diritto di un depositante alla sua banca e la capacità economica del sistema di restituire immediatamente l’intero reclamo. Un diritto può essere riconosciuto anche se il suo rimborso è diffuso o soggetto a ristrutturazione. È proprio questa trasformazione del diritto economico che deve essere regolamentata legalmente.

Il FMI chiede inoltre una ristrutturazione bancaria credibile e un processo di risoluzione indipendente e trasparente. L’obiettivo è quello di emergere da una situazione in cui le istituzioni possono continuare ad esistere senza che la loro vera risolubilità sia definitivamente stabilita.

Perché il Consiglio costituzionale potrebbe venire

Il rischio costituzionale sorge quando il legislatore trasforma le pretese dei depositanti o destina le perdite in modo da influenzare le garanzie allegate alla proprietà.

La Costituzione libanese protegge la proprietà privata. I depositi bancari non devono tuttavia essere compresi come banconote fisicamente immagazzinate in una cassaforte nel nome del cliente. Legalmente, il deposito crea essenzialmente il reclamo di un depositante sulla banca. La questione costituzionale riguarda quindi il modo in cui la legge può cambiare il valore, le condizioni di rimborso o la disponibilità di tale reclamo.

Qualsiasi restrizione non è automaticamente incostituzionale. Uno Stato che affronta una crisi sistemica può adottare misure eccezionali per proteggere l’ordine economico e l’interesse pubblico. Ma queste misure devono basarsi su una giustificazione sufficientemente forte e rispettare i principi applicabili, compresa l’uguaglianza e la proporzionalità.

Il problema sarebbe diventato particolarmente sensibile se una legge riducesse significativamente i diritti dei depositanti pur conservando un valore significativo a beneficio degli azionisti esistenti.

Tale architettura avrebbe invertito la normale logica economica degli investimenti. Il depositante sarebbe diventato quello che assorbe la perdita mentre il proprietario della banca avrebbe mantenuto parte del valore residuo dell’istituzione.

È proprio questo tipo di squilibrio che potrebbe alimentare un rimedio.

Una questione di proprietà, ma anche di uguaglianza

Il potenziale contenzioso non sarebbe limitato ai diritti di proprietà. Potrebbero essere esaminate anche differenze di trattamento tra categorie di candidati.

La ristrutturazione deve necessariamente stabilire delle categorie. I piccoli depositi possono beneficiare di una maggiore protezione. I grandi depositi possono essere ripagati più o parzialmente convertiti in strumenti finanziari. Il trattamento specifico può essere fornito anche a seconda della natura dei conti.

Queste distinzioni possono avere giustificazione economica e sociale. Ma devono basarsi su criteri oggettivi.

Più la riforma aumenta le categorie, le esenzioni e il trattamento speciale, tanto più il legislatore deve essere in grado di spiegare perché due creditori in situazioni comparabili non godono degli stessi diritti.

La costituzionalità del regime dipenderà quindi non solo dalla quantità di denaro restituito, ma dalla logica utilizzata per distribuire il sacrificio.

Il vero soggetto è il valore residuo delle banche

Un problema economico spesso trascurato sta dietro il dibattito sulla perdita:chi possiederà le banche dopo la loro ristrutturazione?

Supponiamo che uno stabilimento sia tecnicamente insolvente. Se lo Stato o la Banca del Libano assorbono una parte delle sue perdite, se i depositanti vedono i loro crediti ridotti o trasformati, e poi se la banca diventa ancora valida, appare un nuovo valore economico.

A chi dovrebbe appartenere questo valore?

Se gli ex azionisti mantengono i loro titoli dopo che altri giocatori hanno portato la maggior parte del consolidamento, beneficiano indirettamente della ristrutturazione finanziata dalle perdite degli altri.

Ecco perché cancellare o diluire gli ex azionisti non è una sanzione ideologica contro le banche. È un meccanismo economico di risoluzione.

I proprietari possono mantenere la loro posizione se forniscono un capitale sufficiente per ricapitalizzare il loro stabilimento dopo il riconoscimento delle perdite. Se non possono, la loro partecipazione deve essere logicamente diluita o addirittura annullata in base alla posizione netta della banca.

La protezione artificiale della proprietà storica creerebbe anche un problema di incentivazione. Ciò significa che i profitti rimangono privati durante i periodi di espansione, mentre le perdite sistemiche vengono trasferite ai depositanti o ai contribuenti quando il modello fallisce.

Fare pagare lo Stato non cancella le perdite

L’altra soluzione spesso avanzata è quello di trasferire una gran parte del disegno di legge allo stato. Sembra proteggere i candidati, ma pone anche un problema economico.

Lo Stato libanese non ha una massa di denaro indipendente dalla società. Le sue risorse provengono da imposte, beni, reddito futuro o debito. Assumere pienamente le perdite bancarie al Fondo di Entrate Consolidato è quindi di trasferirle ai contribuenti presenti e futuri.

Questa opzione può essere necessaria per una parte della ristrutturazione, in particolare quando è stabilita la responsabilità dello Stato per l’accumulo di perdite. Tuttavia, non può essere considerato una fonte illimitata di finanziamento.

Un insostenibile debito pubblico potrebbe finalmente ricreare il problema che la riforma sta cercando di risolvere. Il sistema bancario potrebbe essere ricapitalizzato al prezzo di uno Stato che non è ancora in grado di soddisfare i suoi impegni.

Lo stesso ragionamento vale per la Banca del Libano. Utilizzando i suoi beni o il reddito futuro può aiutare a risolvere la crisi. Ma l’imposizione di impegni impossibili da finanziare migrerebbe semplicemente le perdite da un bilancio all’altro.

Non fare nulla è anche un trasferimento di perdite

La critica della riforma pone quindi questioni reali. Ma lo status quo non è una soluzione protettiva per i depositanti.

Dal 2019, la mancanza di una soluzione completa ha portato a una ripartizione delle perdite. I depositanti bisognosi di liquidità a volte hanno dovuto accettare condizioni sfavorevoli per accedere ai loro fondi. Quelli con reddito fresco in valuta estera o beni all’estero erano molto meno esposti. Le aziende dovevano operare in un’economia in gran parte dollarizzata dominata dal denaro.

In altre parole, non votare per la riforma non significa rifiutare « capelli ». Ciò può significare consentire una regolazione implicita, irregolare e non trasparente di continuare.

L’assenza di ristrutturazione ci impedisce anche di sapere quali banche sono veramente realizzabili. Un sistema bancario non può iniziare a finanziare l’economia fino a quando il valore dei suoi beni, passività e capitale rimane contestato.

Il Libano affronta quindi due rischi opposti. La riforma miscugliosa potrebbe legalizzare una distribuzione sleale delle perdite. La mancanza di riforma prolungerebbe una distribuzione informale che si svolge già a scapito di alcuni candidati e dell’economia reale.

La riforma deve anche produrre nuove banche

Il successo non può quindi essere misurato esclusivamente dall’importo promesso ai depositanti. La vera ristrutturazione deve produrre un settore bancario in grado di funzionare dopo la crisi.

Ciò richiede gravi valutazioni della qualità degli asset, il riconoscimento delle perdite bancarie per esigenze di ricapitalizzazione bancarie e credibili. Le istituzioni sostenibili devono essere in grado di attrarre nuovi capitali. Coloro che non sono devono essere fusi, ristrutturati o liquidati secondo procedure prevedibili.

La nuova partecipazione è un fattore decisivo. Portare nuovi investitori dopo l’assorbimento delle perdite può ripristinare il capitale e migliorare la governance. Mantenere le precedenti strutture di proprietà senza sufficienti rischi di ricapitalizzazione, al contrario, riproducendo i conflitti di interesse che accompagnavano il vecchio modello.

Pertanto, la riforma bancaria non si limita a fissare il passato. Deve determinare quali istituzioni avranno il diritto di raccogliere i risparmi dal Libano domani.

Velocità economica contro la forza giuridica

Il Parlamento si trova quindi di fronte a un difficile arbitrato. Il Libano deve andare avanti rapidamente. Il sistema finanziario non può rimanere indefinitamente in un regime di eccezione, e la ristrutturazione bancaria è un elemento centrale nel ripristino delle relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali.

Ma la velocità non può sostituire la solidità giuridica.

Una legge rapidamente adottata e successivamente amputata con disposizioni chiave del Consiglio costituzionale potrebbe creare più incertezza. Le banche ignorerebbero di nuovo le regole applicabili, i depositanti non saprebbero più quale calendario aspettarsi e i partner internazionali dovrebbero rivalutare la coerenza dell’intero programma.

Il modo migliore per ridurre questo rischio è quello di rendere esplicita la gerarchia delle perdite: il capitale degli azionisti prima, i creditori subordinati poi, e poi solo le categorie di crediti che possono essere colpiti secondo le regole adottate. La Banca del Libano e il contributo dello Stato devono essere chiaramente determinati senza fare promesse impossibili.

È in definitiva questa gerarchia che giudicherà la riforma. Dopo quasi sette anni di crisi, chiedere ai depositanti di sopportare la maggior parte dei costi, proteggendo il valore residuo dei proprietari bancari non costituirebbe una ristrutturazione credibile. Ma promettere il rimborso immediato di tutti i debiti senza identificare le risorse corrispondenti non sarebbe così.

Il Parlamento deve ora trasformare un disavanzo accumulato per anni in norme finanziarie giuridicamente difendibili ed economiche. È in questa fase che si svolge il prossimo confronto: non più sull’esistenza di perdite, che sono diventate difficili da contestare, ma sull’ordine in cui lo Stato accetterà infine di farli apparire nei bilanci di coloro che li devono sopportare.